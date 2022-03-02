2 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняНашли пропавшего мальчика
Все новости
Все новости

Магазины re:Store закрылись в Новосибирске — откроют ли их снова

2 марта на дверях магазинов появились объявления о прекращении работы

289
8Обсудить

Поделиться

Магазины закрылись после сообщения Apple о приостановке продаж в России

Магазины закрылись после сообщения Apple о приостановке продаж в России

Поделиться

В среду, 2 марта, фирменные магазины re:Store в Новосибирске закрыли. Жалюзи магазинов в торговых центрах «Аура», «Галерея» и «Ройял Парк» сегодня были опущены, на них также разместили объявления.

— Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и близких! — указано в объявлении на дверях магазинов.

Так выглядит объявление на дверях

Так выглядит объявление на дверях

Поделиться

На официальном сайте re:Store также отмечается, что магазины в крупных торговых центрах Новосибирска «временно закрыты».

При переходе к карте магазинов в Новосибирске на сайте re:Store показывается такая табличка

При переходе к карте магазинов в Новосибирске на сайте re:Store показывается такая табличка

Поделиться

Официальный представитель дистрибьютора Apple в России (Inventive Retail Group) Людмила Семушина сообщила «Подъему!», что это временная мера.

— Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме, — пояснила она.

Когда именно откроются магазины, представитель не сообщила.

Сегодня Сбербанк объявил, что уходит с европейского рынка из-за санкций.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Appleзакрытие магазинаre:Store
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter