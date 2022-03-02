Магазины re:Store закрылись в Новосибирске — откроют ли их снова

В среду, 2 марта, фирменные магазины re:Store в Новосибирске закрыли. Жалюзи магазинов в торговых центрах «Аура», «Галерея» и «Ройял Парк» сегодня были опущены, на них также разместили объявления.

— Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и близких! — указано в объявлении на дверях магазинов.