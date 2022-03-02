Магазины re:Store закрылись в Новосибирске — откроют ли их снова

В среду, 2 марта, фирменные магазины re:Store в Новосибирске закрыли. Жалюзи магазинов в торговых центрах «Аура», «Галерея» и «Ройял Парк» сегодня были опущены, на них также разместили объявления.
— Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и близких! — указано в объявлении на дверях магазинов.
На официальном сайте re:Store также отмечается, что магазины в крупных торговых центрах Новосибирска «временно закрыты».
Официальный представитель дистрибьютора Apple в России (Inventive Retail Group) Людмила Семушина сообщила «Подъему!», что это временная мера.
— Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме, — пояснила она.
Когда именно откроются магазины, представитель не сообщила.
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