2 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняДиректор стройфирмы попал под дело за 21 млн
Все новости
Все новости

Сбербанк уходит с европейского рынка

Такое решение связано с санкциями

2 399
13Обсудить

Поделиться

Активов банка достаточно, чтобы выплатить деньги вкладчикам

Активов банка достаточно, чтобы выплатить деньги вкладчикам

Поделиться

Сбербанк объявил, что уходит с европейского рынка из-за санкций.


— Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений,— говорится в сообщении финансовой организации. — В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

При этом сообщается, что у дочерних банков Сбербанка есть высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка хватит, чтобы вкладчики получили свои деньги.

Ранее из-за спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции США, Канады и Великобритании. Лондон предписал закрыть корреспондентские счета Сбербанка и запретил ему проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов. Вашингтон внес российский банк в список, который подразумевает ограничения на любые корреспондентские счета в США — они должны быть закрыты до 26 марта. Кроме того, канадские власти внесли главу Сбербанка Германа Грефа в черный список.

Из-за санкций Сбербанк «адаптировал к рыночным условиям» ставки по ипотеке. С 1 марта кредиты на новостройки и вторичное жилье начали выдавать под 18,6% годовых.

Снизить базовую ставку можно в трех случаях:

  • если оформлять ипотеку онлайн;
  • при первоначальном взносе от 20%;
  • подтвердив доход или часть дохода выпиской из Пенсионного фонда.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Ставки по потребительским кредитам тоже рванули вверх — до 29,9%.

Ставки по действующим льготным программам ипотечного кредитования Сбербанк сохранил, а выданных кредитов (ипотечных и потребительских) изменения не коснутся.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

банкденьгирынокэкономика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter