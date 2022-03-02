Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк объявил, что уходит с европейского рынка из-за санкций.
— Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений,— говорится в сообщении финансовой организации. — В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
При этом сообщается, что у дочерних банков Сбербанка есть высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка хватит, чтобы вкладчики получили свои деньги.
Ранее из-за спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции США, Канады и Великобритании. Лондон предписал закрыть корреспондентские счета Сбербанка и запретил ему проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов. Вашингтон внес российский банк в список, который подразумевает ограничения на любые корреспондентские счета в США — они должны быть закрыты до 26 марта. Кроме того, канадские власти внесли главу Сбербанка Германа Грефа в черный список.
Из-за санкций Сбербанк «адаптировал к рыночным условиям» ставки по ипотеке. С 1 марта кредиты на новостройки и вторичное жилье начали выдавать под 18,6% годовых.
Снизить базовую ставку можно в трех случаях:
- если оформлять ипотеку онлайн;
- при первоначальном взносе от 20%;
- подтвердив доход или часть дохода выпиской из Пенсионного фонда.
Ставки по потребительским кредитам тоже рванули вверх — до 29,9%.
Ставки по действующим льготным программам ипотечного кредитования Сбербанк сохранил, а выданных кредитов (ипотечных и потребительских) изменения не коснутся.