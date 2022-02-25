Сбербанк, ВТБ и «Открытие» попали под санкции США. Что теперь будет с вашими вкладами и счетами?

В санкционных списках можно найти также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк. Однако наложенные на них ограничения не влияют на клиентов. Речь идет о запрете на привлечение средств на американском рынке.

Сбербанк

Сбербанк выдал лаконичное обращение к клиентам, сообщив, что все сервисы работают в штатном режиме. Деньги, хранящиеся на счетах, остаются доступны.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений (в офисах, банкоматах, в «Сбербанк Онлайн»).

Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме.

Обмен валюты проводится без ограничений.

— Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, — отметили в банке.