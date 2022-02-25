Сбербанк, ВТБ и «Открытие» попали под санкции США. Что теперь будет с вашими вкладами и счетами?

Российские банки попали под санкции после начала военных действий на Украине. Ряд европейских стран, а также США наложили ограничения на крупных игроков рынка, таких как Сбербанк, ВТБ и «Открытие». Мы выяснили, что теперь изменится для клиентов и к каким трудностям нужно готовиться уже сейчас.
Какие банки России попали под санкции
- ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «ФК Открытие» (блокирующие санкции США — попадание в черный список SDN);
- Сбербанк (санкции США в отношении корреспондентских счетов);
- Промсвязьбанк и банк «Россия» (европейские и американские санкции).
В санкционных списках можно найти также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк. Однако наложенные на них ограничения не влияют на клиентов. Речь идет о запрете на привлечение средств на американском рынке.
Сбербанк
Сбербанк выдал лаконичное обращение к клиентам, сообщив, что все сервисы работают в штатном режиме. Деньги, хранящиеся на счетах, остаются доступны.
- Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений (в офисах, банкоматах, в «Сбербанк Онлайн»).
- Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме.
- Обмен валюты проводится без ограничений.
— Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, — отметили в банке.
ВТБ
В ВТБ создали на сайте большой раздел с ответами на главные вопросы. Публикуем самые важные выдержки:
- на территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений;
- из-за введения санкций использование карт Visa и Mastercard за границей невозможно;
- оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах недоступна;
- переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте;
- валютные переводы за рубеж недоступны в «ВТБ Онлайн» и в отделениях банка;
- операции с картами платежной системы «Мир» доступны в полном объеме;
- все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме.
«Открытие»
В «Открытии» клиентов заверили, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка.
— Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, — отметили в «Открытии».
- Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.
- Все карты банка «Открытие», в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать на всей территории России.
- Санкции никак не влияют на проведение любых операций на территории России.
- Все счета и вклады остаются доступны клиентам (в том числе счета в евро и долларах).
- Офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк продолжают работу в России в привычном режиме.
Промсвязьбанк
В Промсвязьбанке также сообщили, что продолжают работать как прежде:
— Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ.
- Ограничено проведение операций в иностранной валюте (в том числе обслуживание счетов).
- Карты банка не работают за рубежом.
- В России карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать без ограничений.
- Всем клиентам доступны их счета.
- Офисы и банкоматы работают как прежде.
- Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются.
- Банк продолжает начислять и выплачивать проценты клиентам.
В Промсвязьбанке отметили, что клиенты с картами «Мир» не подпадают под действие санкций.
Совкомбанк
В Совкомбанке заявили, что были готовы к такому развитию событий:
— Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов.
- Банк выполняет все обязательства перед кредиторами.
- Все счета клиентов активны, средства доступны.
- Валютные переводы за рубеж недоступны.
- Переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.
- Все карты банка, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в России.
- Платить за границей по картам банка нельзя.
- Платить картами Совкомбанка на зарубежных сайтах нельзя.
Ранее мы разбирались, какими последствиями могут обернуться санкции для российских банков и нужно ли снимать наличные. Посмотрите также, какой курс валюты предлагают в банках Екатеринбурга (большой фоторепортаж из обменников).