Доллар по 250 рублей: сколько сегодня просят за валюту в новосибирских обменниках

Банки резко подняли цену продажи иностранной валюты. Сейчас курс евро в новосибирских обменниках приблизился к 200 рублям, а в некоторых даже превысил эту сумму.



В частности, как убедился сегодня корреспондент НГС, утром 28 февраля в банке «Пойдем» за доллар просили 250 рублей, а за евро — 275. В банке ВТБ цены ниже: доллар — 125,4 рубля, евро — 150,55 рубля.