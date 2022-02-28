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Доллар по 250 рублей: сколько сегодня просят за валюту в новосибирских обменниках

А разница между покупкой и продажей достигла 100%

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За евро в обменнике банка «Пойдем» просят 275 рублей

За евро в обменнике банка «Пойдем» просят 275 рублей

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Банки резко подняли цену продажи иностранной валюты. Сейчас курс евро в новосибирских обменниках приблизился к 200 рублям, а в некоторых даже превысил эту сумму.

В частности, как убедился сегодня корреспондент НГС, утром 28 февраля в банке «Пойдем» за доллар просили 250 рублей, а за евро — 275. В банке ВТБ цены ниже: доллар — 125,4 рубля, евро — 150,55 рубля.

Разница между покупкой и продажей приближается к 100% в банке ВТБ

Разница между покупкой и продажей приближается к 100% в банке ВТБ

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По данным информационного агрегатора Novosibirsk.bankiros.ru, дороже всего валюта сейчас продается в ОТП Банке. Доллар там можно купить за 180 рублей, а евро — за 190 рублей. Из 26 банков, данные о курсах валют есть на Bankiros.ru, 22 финансовых учреждения предлагают доллары дороже 100 рублей.

Курсы продажи и покупки валюты в новосибирских банках

Курсы продажи и покупки валюты в новосибирских банках

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Эти данные подтверждают и предложения в мобильных приложениях банков. Так, Сбер продает доллары по 119,05 рубля, «Тинькофф» — по 120 рублей. Самый низкий курс — у Почта Банка (85,64 рубля).

«Тинькофф» предлагает доллары по 120 рублей

«Тинькофф» предлагает доллары по 120 рублей

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При этом курс ЦБ сейчас составляет 85,55 рубля для доллара и 93,60 рубля — для евро.

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Нужно отметить, что разница между курсом продажи и покупки (спред) достигла уже 90 рублей (ОТП Банк). «Райффайзенбанк» готов купить доллары на 60 рублей дешевле, чем он их предлагает для продажи. У ВТБ Банка эта разница составляет 55 рублей.

В минувшую пятницу курс перевалил за 100 рублей. О военной операции на Украине и ее последствиях для России и мира мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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