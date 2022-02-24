Курс продажи доллара в новосибирских банках перевалил за 100 рублей

Курс продажи доллара в новосибирских отделениях банков превысил 100 рублей. Это можно заметить и в финансовых приложениях, и в отделениях ряда банков.
На 12 часов 24 февраля Сбербанк в приложении предлагал доллары уже за 102,37 рубля, а евро стоил уже 112,65 рубля. В отделениях цены другие, но тоже превышают 100 рублей
Речь идет об обменном курсе, который банк устанавливает самостоятельно исходя из текущего баланса спроса и предложения. Еще в 10 утра Сбербанк был готов продавать доллары менее чем за 94 рубля. Похожие курсы продажи валюты показывают и другие банки. Так в банке Тинькофф доллар предлагали уже за 100,1 рубля.
Это существенно больше официального курса ЦБ РФ, который был установлен на 23 февраля: 80,42 рубля за доллар и 90,88 рубля за евро.
Нужно отметить, что такое обвальное падение российской валюты наблюдается на фоне роста основных экспортных товаров РФ. Так цена фьючерсных контрактов на нефть сорта Brent сегодня превысила 102 доллара за баррель, сообщает РБК.
Тем временем Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.
— Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении. Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных.
С мнениями экспертов о том, как рост курсов валют скажется на ценах на продукты, одежду и жилье, можно познакомиться в материале Марии Вьюн.