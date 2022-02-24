Курс продажи доллара в новосибирских банках перевалил за 100 рублей

Курс продажи доллара в новосибирских отделениях банков превысил 100 рублей. Это можно заметить и в финансовых приложениях, и в отделениях ряда банков.

На 12 часов 24 февраля Сбербанк в приложении предлагал доллары уже за 102,37 рубля, а евро стоил уже 112,65 рубля. В отделениях цены другие, но тоже превышают 100 рублей