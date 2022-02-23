Настанет ли крах экономики? И как подскочат цены? Бизнесмены и экономисты — о последствиях признания ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Еще во время обсуждения этого вопроса на заседании Совета Безопасности акции российских компаний начали падать, а к утру следующего дня рынок акций РФ обвалился к уровням конца ноября 2020 года. НГС поговорил с представителями новосибирского бизнеса и экспертами о том, насколько велики риски для экономики в связи с новыми решениями правительства.
«Это неизбежно отразится на всей нашей продукции»
Валерий Зеленов, создатель и руководитель сети магазинов одежды Bizzarro:
— Ситуация уже меняется. Курс валюты резко подскочил и, соответственно, для нас это подорожание сырья. Я думаю, проблемы будут с логистикой, таможней — это неизбежно отразится на всей нашей продукции, себестоимости. Каждый раз после таких ситуаций возникает проблема именно с логистикой. Ткани мы закупаем именно в Европе, это всегда создает серьезные проблемы. Стоит ждать не столько роста цен, поскольку покупательская способность довольно низкая, скорее всего, это будет отражаться на качестве продукции. Чтобы оставаться в этих же ценах, будут закупать более дешевые товары из более дешевого сырья.
Самые страшные санкции для предпринимателей — это если остановят платежи за границу, не будут принимать наши деньги. Много индустрий вообще встанет. В частности, для легкой промышленности сырье в России не производится. Когда была 1-я, 2-я, 3-я волна санкций, это неизбежно отражалось на стоимости всех услуг, и Азии тоже. Если дорожает Европа, прямо пропорционально дорожает и Китай, Турция, всё взаимосвязано.
21 февраля агентство Reuters сообщило, что администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций. Эти меры направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав межбанковские корреспондентские цепочки. Как писали «Ведомости», до этого сообщалось, что страны Запада обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Впрочем, представители Белого дома уточняли, что пакет санкций стран Запада против России в случае ее вторжения на Украину не включает ограничений на экспорт энергоносителей, а также отключение от SWIFT.
«Икнули, матюгнулись, запрягли и пошли по-новой»
Александр Бойко, девелопер, владелец холдинга TS Group (отель Marriott, апарт-отели Ramada и Resident, БЦ «Гринвич» и другие проекты коммерческой и жилой недвижимости):
— Думаю, всё хорошо будет. Такие ситуации — это как раз шанс для развития бизнеса. Любой кризис — это возможность для развития. Случился 1991 год, потрясение — это был шанс. Потом 1998 год — опять шанс. 2008 год — то же самое. 2014 год уже все, кто прошли предыдущие кризисы, даже не заметили. Хотя доллар ушел в два раза. Все икнули, матюгнулись, запрягли и пошли по-новой.
Но мы включили импортозамещение. И сегодня мы кушаем не только нашу курицу и свинину, но и говядину, и рыбу, и овощи. Поэтому одни видят опасность, другие — возможность. Да, скорее всего, будет турбулентность, будут потрясения. Но в этих потрясениях ищите возможность. Там, где уже всё хорошо, ловить нечего. А где что-то случается, там всегда есть шанс создать новый бизнес и продвинуться в старом. Поэтому ничего страшного не будет. Для меня это не в первый раз и для многих в этой стране тоже. Для русских это очень хорошо. Можно занять новые ниши, придумать что-то.
«Дату 22.02.22 мировая общественность запомнит очень на долго»
Александр Чернокульский, управляющий компанией «Жилфонд»:
— В целом рынок недвижимости очень инертно на всё это реагирует. Это не рынок ценных бумаг, не валютный рынок, где всё резко происходит. Цена на квартиру не изменится ни за день до признания, ни через день после.
В краткосрочной перспективе, то есть следующие 3–5 месяцев, всё будет зависеть от того, как поведет себя рубль и как поведет себя кредитная политика банков. Если население будет обеспечено рублями, при этом начнутся какие-то изоляционные процессы, доллар уже поздно будет покупать и начнут покупать недвижимость. Это может привести к всплеску.
С другой стороны, если стоимость денег начнет повышаться, и ставки по ипотеке будут расти, те люди, у которых есть деньги, будут увеличивать спрос. А у тех, у кого нет денег, не будет возможности взять ипотеку. Сложно рассчитать, какой факт будет сильнее влиять. По опыту предыдущих подобных вещей, как правило, всё замирало. Но это замирание не фатально. Когда Крым присоединяли, тоже был спад по количеству сделок, при этом он существенно не повлиял на цены.
Просто люди задумаются — брать или не брать. «Будет ли у меня возможность обеспечить эти кредиты?» Такое, по наблюдениям 2014 года, занимало 2–3 недели, потом всё восстанавливалось на предыдущий уровень. Начинал работать отложенный спрос. Жилье — это базовая потребность, и люди всегда будут покупать и продавать квартиры.
Вряд ли на рынке России присутствует большое количество иностранных денег. И вряд ли они в недвижимости. Наверное, это можно сравнить с ценой на картошку. Да, она как-то изменится, будет зависеть от урожая. Сколько в каждом регионе построили, сколько людей приезжает и уезжает. В целом обеспеченность населения квадратными метрами за год выросла. Сейчас мы получим приток беженцев, возможно, они что-то будут приобретать. Но вряд ли люди из теплых регионов Украины поедут в холодные регионы Сибири.
Объем событий, который сейчас происходит, не позволяет прогнозировать даже на завтра. Но я могу сказать, что дату 22.02.22 мировая общественность запомнит очень на долго.
[Если говорить о том, стоит ли сейчас покупать недвижимость] вы для себя выбирайте — вы копите или живете? Если вас текущая жизненная ситуация не устраивает, сколько вы готовы себя терзать? С точки зрения инвестиций можно найти что-то более интересное. Если вы приобретаете недвижимость для жизни, ее нужно приобретать, когда есть потребности. И неважно, какая экономическая ситуация. Инвестиции в себя — это самое ценное. В конечном итоге главное — семья и дом, и когда ты улучшаешь качество жизни своей семьи, нет повода это откладывать.
«Очень много зависит от курса»
Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций:
— По спросу мы видим, что глубина не такая большая, как была раньше. В доковидный период к этому времени лето уже было полностью забронировано. Сейчас, конечно, ситуация немножко иная, глубина небольшая. Берут и зарубежные направления, и по России. Идет спрос на летний отдых в России — это Краснодар, Крым, пляжные направления. Очень много зависит от курса, особенно по зарубежным направлениям. Безусловно, если будет меняться курс, будет меняться стоимость путевки, она будет расти.
«Люди должны быть готовы испытать некоторые страдания»
Андрей Бунич, экономист и предприниматель, кандидат экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России»:
— Вряд ли это в ближайшее время приведет к повышению жизненного уровня. Затраты растут, а доходы, конечно, уменьшатся. Думаю, что каких-то супер санкций не будет. Что-то будет введено, но не критично, не будет перекрытия финансов или экспорта. Но всё равно будут затраты на ДНР и ЛНР: уже сейчас 1,5 триллиона направили — это приличные деньги. Если взять любой регион России с сопоставимым населением и дать ему 1,5 триллиона, там рай произойдет.
22 февраля первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 триллиона рублей на три года. Об этом сообщали РИА Новости.
Плюс явно доходы не вырастут от этого. И явно это не приведет к увеличению нашего экспорта или расширению возможностей. Так что гражданам России явно придется потуже затягивать пояса.
Будут расти цены, они ведь росли и без этого. Более рискованными делаются все финансово-торговые операции. Если даже в спокойной обстановке не удавалось сдерживать цены, то не уверен, что это удастся сделать в ситуации, когда хозяйствующие экономические субъекты будут чувствовать некое напряжение.
Курс рубля может скакать, значит, эти риски будут закладывать в цены. Бюджетное напряжение будет возникать и с точки зрения социальных выплат. Повышение реальных доходов населения в этих условиях проблематично — потому что из чего его сделать, это повышение? И так они 8 лет понижались или стагнировались, с чего бы они стали расти.
Не думаю, что что-то обвально упадет, потому что конфронтации сверху нет. Де-факто всё так и было, сейчас привели в соответствие де-юре и де-факто. Курс рубля, по идее, должен скакнуть, но до определенного уровня, поскольку резервы Центробанка позволяют это купировать пока что. В пределах 80–85 [рублей за доллар] возможно удерживать. В целом — это напряжение, и люди должны быть готовы к тому, чтобы испытать некоторые страдания.
«Ожидают более плохие времена»
Константин Сонин, российский экономист, профессор Чикагского университета, профессор и научный руководитель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ:
— Сейчас самая большая развилка — то, что будут делать российские войска в ДНР и ЛНР. Если они останутся на той территории, которую сейчас ДНР и ЛНР контролирует, то ничего особенно не изменится и никаких потрясений в ближайшее время не будет. Если они выйдут за пределы этой территории, или будет принято какое-то агрессивное постановление Госдумы или Совета Федерации, тогда вступят в действие очень сильные санкции. Тогда мы увидим доллар по 100 рублей.
Для обычных людей будет сразу заметно ухудшение уровня жизни. Если будут заметные боевые действия, то начнется и банковская паника, нужно будет бежать снимать доллары с валютных счетов. Пока, если у вас небольшая сумма, то лучше не нервничать. А если большая, то, может, лучше снять и положить в банковскую ячейку. Рост цен будет, но не мгновенно, а вещи, связанные с паникой, могут быть и в первые дни. Но только в случае, если российские войска двинутся дальше.
Сейчас, думаю, не нужно никуда вкладываться, потому что в любом случае ожидают более плохие времена.
«Принципиальных изменений не будет»
Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС:
— Здесь, очевидно, это часть вопроса диалога России и Запада, где Россия предъявляет определенные требования и выражает намерения по организации собственной безопасности. И натыкается на полное непонимание со стороны Запада.
С точки зрения экономики, наверное, пока не будет сильных санкций. Но непонятно, как дальше будут развиваться события, куда это всё заведет. Понятно, что какие-то санкции будут введены, может быть, против конкретных людей или банков. Собственно, банки падали больше всего и сегодня продолжают снижение. Хотя акции металлургов сегодня (22 февраля), наоборот, растут в цене.
Что касается валюты — если посмотреть на то, сколько стоят импортные товары и как они росли в цене, я так понимаю, импортеры уже и 90, и 100 [рублей за доллар] заложили. Какой-то краткосрочный всплеск по курсу доллара-рубля может и будет спекулятивен. Опять же, всё зависит от трех фраз и их трактовки рынками. Сейчас от политиков будет очень много заявлений — посмотрим. Такое геополитическое развитие очень сложно спрогнозировать.
Принципиальных изменений в плане уровня жизни, думаю, не будет. Запад же идет против российских элит, а не против народа. Если он начнет играть против народа, это уже будет совсем другой расклад, это будет страна, загнанная в угол, которой нечего терять. А до этого состояния доводить нельзя ни в коем случае. Это опасно с точки зрения мировой безопасности. Какие-то торговые отношения всё равно будут сохраняться. Не будут они с западом, будут с востоком. Не будут они в долларах — будут в юанях и рупиях. Если санкции будут усиленными, они только сильнее ускорят деглобализационные процессы и отказ от доллара. Не думаю, что будет радикальное ухудшение качества жизни в России.
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