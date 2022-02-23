Настанет ли крах экономики? И как подскочат цены? Бизнесмены и экономисты — о последствиях признания ДНР и ЛНР

«Люди должны быть готовы испытать некоторые страдания»

Андрей Бунич, экономист и предприниматель, кандидат экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России»:



— Вряд ли это в ближайшее время приведет к повышению жизненного уровня. Затраты растут, а доходы, конечно, уменьшатся. Думаю, что каких-то супер санкций не будет. Что-то будет введено, но не критично, не будет перекрытия финансов или экспорта. Но всё равно будут затраты на ДНР и ЛНР: уже сейчас 1,5 триллиона направили — это приличные деньги. Если взять любой регион России с сопоставимым населением и дать ему 1,5 триллиона, там рай произойдет.



22 февраля первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 триллиона рублей на три года. Об этом сообщали РИА Новости.



Плюс явно доходы не вырастут от этого. И явно это не приведет к увеличению нашего экспорта или расширению возможностей. Так что гражданам России явно придется потуже затягивать пояса.

Будут расти цены, они ведь росли и без этого. Более рискованными делаются все финансово-торговые операции. Если даже в спокойной обстановке не удавалось сдерживать цены, то не уверен, что это удастся сделать в ситуации, когда хозяйствующие экономические субъекты будут чувствовать некое напряжение.

Курс рубля может скакать, значит, эти риски будут закладывать в цены. Бюджетное напряжение будет возникать и с точки зрения социальных выплат. Повышение реальных доходов населения в этих условиях проблематично — потому что из чего его сделать, это повышение? И так они 8 лет понижались или стагнировались, с чего бы они стали расти.

Не думаю, что что-то обвально упадет, потому что конфронтации сверху нет. Де-факто всё так и было, сейчас привели в соответствие де-юре и де-факто. Курс рубля, по идее, должен скакнуть, но до определенного уровня, поскольку резервы Центробанка позволяют это купировать пока что. В пределах 80–85 [рублей за доллар] возможно удерживать. В целом — это напряжение, и люди должны быть готовы к тому, чтобы испытать некоторые страдания.

«Ожидают более плохие времена»

Константин Сонин, российский экономист, профессор Чикагского университета, профессор и научный руководитель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ:



— Сейчас самая большая развилка — то, что будут делать российские войска в ДНР и ЛНР. Если они останутся на той территории, которую сейчас ДНР и ЛНР контролирует, то ничего особенно не изменится и никаких потрясений в ближайшее время не будет. Если они выйдут за пределы этой территории, или будет принято какое-то агрессивное постановление Госдумы или Совета Федерации, тогда вступят в действие очень сильные санкции. Тогда мы увидим доллар по 100 рублей.

Для обычных людей будет сразу заметно ухудшение уровня жизни. Если будут заметные боевые действия, то начнется и банковская паника, нужно будет бежать снимать доллары с валютных счетов. Пока, если у вас небольшая сумма, то лучше не нервничать. А если большая, то, может, лучше снять и положить в банковскую ячейку. Рост цен будет, но не мгновенно, а вещи, связанные с паникой, могут быть и в первые дни. Но только в случае, если российские войска двинутся дальше.



Сейчас, думаю, не нужно никуда вкладываться, потому что в любом случае ожидают более плохие времена.

«Принципиальных изменений не будет»

Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС:

— Здесь, очевидно, это часть вопроса диалога России и Запада, где Россия предъявляет определенные требования и выражает намерения по организации собственной безопасности. И натыкается на полное непонимание со стороны Запада.

С точки зрения экономики, наверное, пока не будет сильных санкций. Но непонятно, как дальше будут развиваться события, куда это всё заведет. Понятно, что какие-то санкции будут введены, может быть, против конкретных людей или банков. Собственно, банки падали больше всего и сегодня продолжают снижение. Хотя акции металлургов сегодня (22 февраля), наоборот, растут в цене.

Что касается валюты — если посмотреть на то, сколько стоят импортные товары и как они росли в цене, я так понимаю, импортеры уже и 90, и 100 [рублей за доллар] заложили. Какой-то краткосрочный всплеск по курсу доллара-рубля может и будет спекулятивен. Опять же, всё зависит от трех фраз и их трактовки рынками. Сейчас от политиков будет очень много заявлений — посмотрим. Такое геополитическое развитие очень сложно спрогнозировать.