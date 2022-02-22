Путин признал ЛНР и ДНР: политологи — о том, как это отразится на жизни россиян

Вчера руководители ЛНР и ДНР обратились к президенту с просьбой признать республики, об этом же Путина попросили члены Совета безопасности РФ. Мы поговорили с политологами, чтобы узнать, как всё это скажется на жизни граждан России.
Политолог Сергей Мошкин
Политолог Сергей Мошкин считает, что признание независимости ДНР и ЛНР обнулит Минские соглашения и изменит статус России, которую начнут воспринимать в мире как участника конфликта на юго-востоке Украины.
— Это серьезный российский политический оверкиль. Признание ДНР и ЛНР означает де-факто выход России из Минских соглашений как страны — посредника в украинском урегулировании и превращении России в страну — интересанта восточно-украинского конфликта. Это обнуляет все сложившиеся международные договоренности по поводу судьбы Востока Украины и развязывает России руки со всеми вытекающими положительными и негативными последствиями.
Если Россия признает их, то скорее поступит, как в случае с Абхазией и Южной Осетией, то есть признает их суверенность, но не будет торопиться с их включением в состав России. Опыт Крыма был болезненным для Путина. Мне кажется, что он пожалел о поспешности включения Крыма в состав РФ. Оставь Крым самостоятельным и суверенным, даже при патронаже России, внешнеполитических проблем было бы сейчас меньше, — считает Сергей Мошкин.
Специалист по США Дмитрий Победаш
Доцент УрФУ, специалист по США Дмитрий Победаш отмечает, что США пока не объявили, на какие конкретные санкции они пойдут, если Россия решится кардинально изменить ситуацию. При этом американские власти демонстрируют готовность к жесткому ответу.
— Американцы, с одной стороны, стараются звучать очень резко и грубо, показать свою решимость и готовность не отступать. Но при этом они говорят достаточно расплывчато. Обещают жесточайшие санкции, но какие конкретно — не говорят. Из прямых конкретных обещаний: согласны встречаться с Путиным, если Россия не начнет агрессию. Признание республик может быть расценено как агрессия и это может помешать встрече, может быть воспринято как развертывающаяся агрессия.
США не говорят, что поддержат Украину войсками. Но утверждают, что будут жестко защищать территорию союзников по НАТО и будут оказывать помощь Украине деньгами и вооружением. Но никто со стороны НАТО не говорит, что они будут непосредственно участвовать в боевых действиях.
Ученые сейчас должны бы как-то успокоиться, не нагнетать истерику и наблюдать за этим как будто со стороны. Но мы — как патологоанатом, который вынужден исследовать тело своего зверски убитого брата. Кричать «Нет войне!», конечно, надо, но одними криками систему безопасности не выстроить. Задача дипломатов сейчас — избежать войны, найти точки соприкосновения и на них попытаться выстроить отношения. К сожалению, у нас со всех сторон идет нагнетание агрессивной риторики. Когда она начнет меняться, в ней появятся полутона, это будет означать, что конфликт постепенно угасает, — говорит Дмитрий Победаш.
Политолог Константин Киселев
Политолог Константин Киселев считает, что признание республик не поможет России в противостоянии с НАТО и ухудшит отношения с другими соседними странами.
— Думаю, признание последует. Потому что видно, каким образом всё было поставлено. Наша политика развивается по законам театра, причем мы смотрим спектакль в записи. Мы видим, что заявления двух территорий записаны заранее; есть несоответствие во времени трансляции заседания Совбеза и времени, которое на часах у участников. Уже не первый раз мы сталкиваемся с такими театральными приемами, но сейчас это проявляется особенно ярко и отчетливо. Я вижу в этом серьезное неуважение к своим гражданам. Если говорить о целях этих действий... Разве так мы предотвратим угрозу приближения НАТО? Думаю, что нет.
Мы не улучшим отношения с другими странами: отношения с Украиной будут еще более холодными, с западным миром тоже. Страны Средней Азии будут относиться к нам еще более настороженно. Например, в Казахстане понимают, что мы отработали сценарий, который может коснуться кого угодно.
Но это политика, в которой подчиняются приказам начальника. Экономика команд не слушает. Мы видим колоссальное падение рынков, стоимость российских компаний снижается. Когда рынки восстановятся, непонятно. При этом Россия втягивает себя в существенные военные траты и в расходы на содержание этих двух территорий. Здесь будут сопоставимые, а то и большие деньги, как и с Крымом. Они пойдут не на развитие, а на проедание средств, причем не внутри нашей страны. Вывод такой: не жили богато, нечего и привыкать. К такому выводу должны приготовиться мы все, — считает Константин Киселев.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв:
— Всё зависит от того, будут ли попытки расширить территорию ЛНР и ДНР до административных границ Луганска и Донецка. Если произойдет так, то неизбежны столкновения со всеми вытекающими последствиями. Главный минус принятого решения в том, что Россия окажется в изоляции. У нас остается один надежный партнер — Китай, и это внушает некоторую надежду на то, что наши товары будут востребованы. Но санкции технологические вполне возможны.
Пострадать могут буквально все отрасли. Конкуренты воспользуются случаем оттеснить Россию на рынках металла, углеводородов. К тому же появились расходы на восстановление ДНР и ЛНР за счет Фонда национального достояния. То, что могли получить россияне, окажется потраченным на жителей этих республик. Решение неоднозначное, последствия мы ощутим не сразу, а через полгода-год. Тогда станет ясно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и помощь ДНР имеет обратную сторону в виде усиления санкций, закрытости страны, падения уровня жизни россиян. Легко не будет.
Я предполагаю, референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России будут. Всё будет зависеть от того, как будет складываться ситуация международная и внутри страны. Для жителей Донецка и Луганска это был бы лучший выбор, нежели независимость и непризнание никем, кроме России, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Ни одна серьезная компания туда не зайдет, опасаясь санкций. С другой стороны, там многие получили российские паспорта и имеют право на российскую пенсию и пособия, — подытожил Константин Калачёв.