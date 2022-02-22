Путин признал ЛНР и ДНР: политологи — о том, как это отразится на жизни россиян

Вчера руководители ЛНР и ДНР обратились к президенту с просьбой признать республики, об этом же Путина попросили члены Совета безопасности РФ. Мы поговорили с политологами, чтобы узнать, как всё это скажется на жизни граждан России.

Политолог Сергей Мошкин

Политолог Сергей Мошкин считает, что признание независимости ДНР и ЛНР обнулит Минские соглашения и изменит статус России, которую начнут воспринимать в мире как участника конфликта на юго-востоке Украины.



— Это серьезный российский политический оверкиль. Признание ДНР и ЛНР означает де-факто выход России из Минских соглашений как страны — посредника в украинском урегулировании и превращении России в страну — интересанта восточно-украинского конфликта. Это обнуляет все сложившиеся международные договоренности по поводу судьбы Востока Украины и развязывает России руки со всеми вытекающими положительными и негативными последствиями.

