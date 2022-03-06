Магазины Zara, Bershka, Pull&Bear в Новосибирске прекратили работу

Один из крупнейших в мире производителей одежды — компания Inditex — объявила о приостановке работы в России. Об этом накануне сообщало агентство ТАСС со ссылкой на газету Diario. В Новосибирске работали прежде 13 магазинов концерна.
Inditex — испанская компания из Галисии с годовым оборотом в 1,1 миллиарда евро (данные 2020 года). Компании принадлежат восемь брендов одежды с разной специализацией, семь из которых присутствовали в Новосибирске. Все магазины работали в торговых центрах МЕГА и «Галерея Новосибирск», в каждом из которых было по одной торговой точке брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho. Кроме того, в «Галерее» есть магазин Zara Home.
Волна ухода из России иностранных брендов последовала после начала спецоперации на Украине.
Сегодня в Новосибирске уже прекратили работу магазины H&M и Mango, но самой заметной потерей стало, похоже, закрытие IKEA, в последний вечер работы которого покупатели выстроились в невероятную