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Магазины Zara, Bershka, Pull&Bear в Новосибирске прекратили работу

Компания Inditex, которой принадлежат эти бренды, объявила об уходе с российского рынка

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Zara встретила покупателей закрытыми дверями

Zara встретила покупателей закрытыми дверями

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Один из крупнейших в мире производителей одежды — компания Inditex — объявила о приостановке работы в России. Об этом накануне сообщало агентство ТАСС со ссылкой на газету Diario. В Новосибирске работали прежде 13 магазинов концерна.

Inditex — испанская компания из Галисии с годовым оборотом в 1,1 миллиарда евро (данные 2020 года). Компании принадлежат восемь брендов одежды с разной специализацией, семь из которых присутствовали в Новосибирске. Все магазины работали в торговых центрах МЕГА и «Галерея Новосибирск», в каждом из которых было по одной торговой точке брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho. Кроме того, в «Галерее» есть магазин Zara Home.

Магазин OYSHO в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Магазин OYSHO в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Волна ухода из России иностранных брендов последовала после начала спецоперации на Украине.

Massimo Dutti также сегодня закрыт

Massimo Dutti также сегодня закрыт

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СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Сегодня в Новосибирске уже прекратили работу магазины H&M и Mango, но самой заметной потерей стало, похоже, закрытие IKEA, в последний вечер работы которого покупатели выстроились в невероятную 200-метровую очередь.

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закрытие магазинов
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