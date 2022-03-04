Что происходит в магазинах одежды и обуви в Новосибирске: кто поднимает цены, а кто отменяет скидки и распродает товар

Последствия санкций, которые наложила на Россию уже, похоже, большая часть развитого мира, докатились до рынка одежды и обуви. Вчера в Новосибирске (как и во всей России) перестали работать все магазины шведского бренда H&M. Это решение принято самой компанией, однако вполне вероятно, что за ней последуют и другие бренды. Но даже в тех магазинах, что останутся, товары подорожают уже в ближайшее время. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по торговым центрам, чтобы посмотреть, как живет одежный и обувной ритейл.
H&M сегодня встретил покупателей темными витринами и опущенными защитными рольставнями. Внутри не заметно никакой активности. То есть пока речи не идет о демонтаже оборудования. Руководство российского подразделения объявило лишь о «приостановлении продаж». О временном закрытии магазинов в России вечером, 3 марта также заявил испанский ритейлер Mango.
Главная проблема для ритейлеров — неопределенность с курсом рубля. Львиная доля одежды, обуви, аксессуаров
В магазинах Ostin в ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» по всему залу расставлены объявления, призывающие проверять актуальные цены у кассира. Продавцы на вопрос о том, насколько выросли цены, пожимают плечами: узнать это можно, только сравнив бумажный ценник с теми данными, которые покажет система. У большинства товаров этой разницы пока нет, там, где она была, скачок пока оказался небольшим — процентов 10–15.
При этом в магазине хватает товара по скидкам: мужские брюки по 799 рублей, женская толстовка по 699 рублей — неплохо даже по меркам мирного времени. Хотя выбор моделей, конечно, невелик, да и размеров каких-то может не быть. Но людей в торговом зале немало. Впрочем, по словам продавцов, это обычная ситуация для обеденного времени.
Объявления о возможном несоответствии ценников и актуальной цены обнаружены еще в нескольких магазинах: lady&gentlemen CITY, Armani Exchange
Целый ряд брендов пошел по пути компромисса. Повышения цен здесь пока нет, но и скидок тоже. Такая ситуация в спортивных магазинах Puma и Nike. Такой подход, видимо, должен означать, что компания намерена остаться на рынке и уверена в лояльности своих покупателей, которые готовы приобретать их товары без призывных цифр с процентами.
Но куда чаще можно видеть другую ситуацию — у большей половины магазинов, похоже, объявлена распродажа. В немецком одежном гипермаркете New Yorker в «Ауре» она названа «финальной» со скидками до 70%. Столько же предлагают скинуть в «Детском мире». Большие скидки обещают в Collin`s. Здесь, кстати, можно прикупить майки и тельняшки с Данилой Багровым — у бренда есть целая коллекция на эту тему и скидок на нее нет. Ожидают, видимо, повышенный спрос.
В магазине матрасов «Аскона» покупателей нет (товар дорогой, по пути за ним мало кто заходит), но о потенциальных покупателях заботятся как могут. Объявление предупреждает о том, что оплата через некоторые банки по Apple Pay и Google Pay невозможна по не зависящим от торгового дома «Аскона» обстоятельствам. В самом деле, не обязан же покупатель матраса за 70 тысяч рублей читать какие-то новости. В магазине, кстати, тоже много позиций со скидками.
В целом ритейлеры находятся пока в подвешенной ситуации. Само по себе падение рубля как таковое не так страшно, как отсутствие понимания, каким курс может быть завтра, через неделю или через месяц. Это мешает делать закупки новых коллекций.
— Непонятно даже, стоит ли вообще закупать какие-то вещи, если завтра они в рублях будут стоить столько, что их смогут купить единицы. Кто бы мог подумать еще дней десять назад, что евро будет стоить 124 рубля? И кто может гарантировать теперь, что оно не будет стоить 200? Тогда джинсы, которые мы еще в феврале продавали по 3000 рублей, должны будут стоить у нас не меньше 7000. Многие ли смогут их себе позволить? В общем, ж... (крайне неблагоприятное развитие событий. — Прим. ред.), — говорит управленец одной из одежных компаний международного бренда.
Первыми цены начали поднимать торговцы бытовой электроникой, чьи закупки лишены сезонности (как у торговцев одеждой и обувью). Еще на прошлой неделе они повысили их на 30%, а на этой ценники уже переписывались как минимум один раз.