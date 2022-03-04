Что происходит в магазинах одежды и обуви в Новосибирске: кто поднимает цены, а кто отменяет скидки и распродает товар

— Непонятно даже, стоит ли вообще закупать какие-то вещи, если завтра они в рублях будут стоить столько, что их смогут купить единицы. Кто бы мог подумать еще дней десять назад, что евро будет стоить 124 рубля? И кто может гарантировать теперь, что оно не будет стоить 200? Тогда джинсы, которые мы еще в феврале продавали по 3000 рублей, должны будут стоить у нас не меньше 7000. Многие ли смогут их себе позволить? В общем, ж... (крайне неблагоприятное развитие событий. — Прим. ред.), — говорит управленец одной из одежных компаний международного бренда.

