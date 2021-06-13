Винтаж 90-х и гопнический рашн-стайл за бесценок: три секонд-хенда, в которых модно одеваться у молодежи

Gusto сейчас можно назвать самым популярным секондом в молодежной среде. В их инстаграме больше 11 тысяч подписчиков. Себя работники Gusto называют «не просто секондом», много сил у них уходит на благотворительность и на экозащиту.

— Мы не просто секонд-хенд. Если в обычных секондах вещи закупают в Европе, то мы берем вещи в Новосибирске. У нас для этого есть контейнеры, мы называем их «Густобоксы». Наша концепция в том, что мы не закупаем вещи, мы берем те, что не нужны, и даем им вторую жизнь, — рассказала владелица магазинов Алиса Гринемаер.



Всю одежду, которую находят в боксах, работники Gusto сортируют. 70% уходит на благотворительность в фонды. 10–15% — на переработку и на ветошь. Например, старая вещь может быть использована в автосалоне.

