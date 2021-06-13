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Винтаж 90-х и гопнический рашн-стайл за бесценок: три секонд-хенда, в которых модно одеваться у молодежи

Новосибирцы перестали стесняться покупать вещи в секонд-хенд

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Секонды стали делать больше творческих фотоссесий

Секонды стали делать больше творческих фотоссесий

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В Новосибирске набирает популярность секонд-хенд

В Новосибирске развивается культура не просто секонд-хенд. В 2021 году секонд-хенд — часто это уже не забитый, грязный магазин для бедных, а культура и мировоззрение. Секонды уходят из полуподвальных помещений и многие идут в «Инстаграм». И сейчас такими магазинами больше интересуются творческие или продвинутые люди, которые хотят истории или стиля. И новосибирские секонды готовы им это предоставить. Мы нашли три совершенно разных инстаграм-аккаунта, вещи в которых точно стоит глянуть.

Популярнейший экофрендли-секонд с уютной атмосферой

Gusto — благотворительный секонд, который сотрудничает с экозащитными организациями Новосибирска

Gusto — благотворительный секонд, который сотрудничает с экозащитными организациями Новосибирска

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Gusto сейчас можно назвать самым популярным секондом в молодежной среде. В их инстаграме больше 11 тысяч подписчиков. Себя работники Gusto называют «не просто секондом», много сил у них уходит на благотворительность и на экозащиту.

— Мы не просто секонд-хенд. Если в обычных секондах вещи закупают в Европе, то мы берем вещи в Новосибирске. У нас для этого есть контейнеры, мы называем их «Густобоксы». Наша концепция в том, что мы не закупаем вещи, мы берем те, что не нужны, и даем им вторую жизнь, — рассказала владелица магазинов Алиса Гринемаер.

Всю одежду, которую находят в боксах, работники Gusto сортируют. 70% уходит на благотворительность в фонды. 10–15% — на переработку и на ветошь. Например, старая вещь может быть использована в автосалоне.

Наборы из одежды в Gusto можно найти по очень скромным ценам

Наборы из одежды в Gusto можно найти по очень скромным ценам

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— Оставшиеся вещи в хорошем состоянии, в отличном состоянии, классные и современные, которые соответствуют трендам, мы уже продаем у себя в магазинах, — сообщила Алиса Гринемаер.

Gusto много работал над изменением образа секонд-хенд в Новосибирске. Когда они только начинали 6 лет назад в ТЦ «Москва», люди реагировали на эту одежду как на что-то старое, дешевое и некрасивое.

— Было много комментариев, в том числе на НГС, о том, что это фу, донашивать чужие вещи, это неприятно, не классно. К нам заходили люди в магазин и спрашивали, что за магазин. Когда мы отвечали, они не понимали или уходили. Мы, несмотря на это, пережили эти годы. К нам сейчас заходит аудитория, которая хорошо выглядит, может даже в брендовой одежде, и когда мы им рассказываем, что у нас благотворительный секонд-хенд, то они говорят, что это круто, идут и покупают что-то, — рассказывает Алиса.

У Gusto уютный аккаунт в «Инстаграме» с дружеской атмосферой

У Gusto уютный аккаунт в «Инстаграме» с дружеской атмосферой

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Работники секондов чувствуют, что мнение людей об их деятельности изменилось очень сильно. В Gusto постоянно растут продажи и подписчики в «Инстаграме». За последние пару лет количество подписчиков выросло в несколько раз.

— На самом деле сейчас эта тема в тренде, и всё больше людей становятся терпимым к б/у вещам. Я думаю, это связано не только с тем, что секонд-хенд развивается в Новосибирске, но и во всём мире. Даже какие-то большие марки делают свой вклад. Тот же Н&М, который собирает старые вещи. Несмотря на то, что у них там не очень хорошая ситуация, но хотя бы мысль в массовом сознании появляется, что вещи можно сдать и дать им вторую жизнь, — рассуждает Алиса.

Массовое развитие секонд-хенд и идеи осознанного потребления во всём мире дало развитие и поддержку от покупателей секондам и в Новосибирске. Gusto практически сразу начал вести инстаграм. Они делали это по старинке, так делают и многие секонды в социальных сетях сейчас.

— Когда мы начинали, была концепция, что мы фотографируем вещи, и наша цель — продать конкретные вещи. То есть выкладываешь и пишешь: юбка — 300, платье — 500, туфли — 200. Мы поняли, что в нашем случае это не работает. Так как мы все-таки секонд-хенд, у нас товара очень много, он быстро обновляется и пока сфотографируешь и пока это выложишь, то его уже нет. Поэтому мы решили, что хотим продвигать не наши вещи конкретно, а продавать секонд-хенд в принципе. Мы захотели взращивать эту прослойку людей, которые готовы одеваться в секонд-хенде, — рассказала Алиса.

Комплект вместе с курткой может стоить 2400 рублей

Комплект вместе с курткой может стоить 2400 рублей

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Работники секонда достаточно резко поменяли направление. В первую очередь они пригласили на фотосессию обычных девушек, в том числе покупательниц секондов.

— Все вещи на них — это секонд-хенд из нашего магазина. Мы показываем, что секонды — это нормально, это классно, это ярко. Раз в два месяца мы устраиваем такие фотосессии. Заранее никогда не планируем, что конкретно будет. Это творческий поток. Мы берем в магазине вещи, которые, нам кажется, сочетаются друг с другом или, наоборот, совершенно не сочетаются. На месте, видя девушку, видя обстановку в студии, мы каким-то интуитивным образом их наряжаем. И в итоге получаются классные яркие фотографии, которые продают идею секонд-хенда и не отталкивают, — поделилась Алиса.

Инстаграм Gusto — это фотосессии вперемешку с повседневной жизнью секонда. Он уютный, с мягкими и теплыми оттенками. Также в их инстаграме часто появляются интересные посты об экологичной жизни и осознанном потреблении. Недавно Gusto расширился. Теперь у них есть второй магазин в Академгородке. В Gusto также проходят акции обмена не только одежды, но и вещей — они принимают посуду или украшения.

Своих покупателей Gusto хорошо знают. Они делят их на три основные группы: молодые люди от 17 лет, которые не стесняются секондов. В таких магазинах они ищут свой стиль, ищут что-то уникальное. Как приводит пример Алиса, однажды девочка долго и упорно искала (и нашла) черный кожаный плащ, как у Нео в Матрице.

Вторая группа людей, по мнению работников магазина, «молодые специалисты». Это те, кто закончили университет и только начинают свою карьеру и любят красиво одеваться. В секондах они любят шопиться и хотят делать это дешево и экологично.

Последняя группа людей — это взрослое поколение, а точнее женщины 30–35 лет. Это семейные женщины, которые хотят сэкономить бюджет и не переплачивать.

Минималистический стиль с тру-винтажем

У Ани стильный аккаунт в «Инстаграме», в котором можно многому научиться

У Ани стильный аккаунт в «Инстаграме», в котором можно многому научиться

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Особый стиль инстаграма Анны появился из-за ее собственных предпочтений. Девушка восхищается винтажной одеждой, вещами с историей.

— Мне кажется, винтажная одежда вошла в моду. Я, например, если увижу какую-то жилетку на фотографии, буду принципиально ее искать, потому что с историей интереснее, потому что я знаю, что такую жилетку можно найти в Н&М, но это не весело, это не интересно. Ощущение, что это вещь старая, что это не псевдовинтаж, — рассказала Анна.

Изначально Анна искала одежду чисто для себя. Она могла проводить в комиссионках города и области по пять часов и всё равно уходить с пустыми руками. В какой-то момент девушка решила начать продавать одежду. В декабре этого года она завела инстаграм-аккаунт.

— Я думала, что это чисто онлайн будет. Но недавно у меня появилось место. Я визажист вообще и недавно открыла свой офис, свою маленькую студию, и там у меня располагается секонд тоже, — поделилась Анна.

С непониманием и отвращением к вещам она не сталкивалась, может быть, потому что работает совсем недавно, может быть, потому что основная аудитория — люди от 16 до 25.

Аня показывает в «Инстаграме», как лучше всего носить винтажную одежду

Аня показывает в «Инстаграме», как лучше всего носить винтажную одежду

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— Есть люди, которые хотят что-то для себя найти и следят за аккаунтом, пока им что-то не понравится. Чаще всего это люди, которые конкретно модники. Им интересны конкретные стили начала 90-х или 80-е. Это люди, которые обычно следят за своим стилем. Редко попадаются люди, которые просто увидели красивую блузочку. Чаще это люди, которые «шарят». Как новая субкультура, как новые хиппи, — рассказывает Анна.

Инстаграмм your_vintage_ скромный, по сравнению с другими в нашей подборке, у него всего около 400 подписчиков. Анна старается просто продать одежду, но он выделяется в сравнении со всеми остальными. Девушка выбирает особый стиль, и луки, которые она собирает, могут многому научить молодых модников и модниц.

Легкую блузу у Ани можно купить за <nobr class="_">1200 рублей</nobr>. Джинсы справа же — винтажные Westerland — стоят 2500

Легкую блузу у Ани можно купить за 1200 рублей. Джинсы справа же — винтажные Westerland — стоят 2500

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Одежду в свой секонд Анна отбирает тщательно и старается соответствовать названию и брать только винтаж, но иногда там встречаются и современные вещи.

— Иногда попадается просто классический пиджак, я вижу, что это «Синар» и что это не винтаж, но просто выглядит очень здорово. Обычно видно по вещи — винтаж или нет. Иногда год выпуска написан на бирке, — рассказывает девушка.

Гопнический рашн-стайл в секонде в Ленинском

Фотографии в аккаунте Даши специально сделаны «шумными»

Фотографии в аккаунте Даши специально сделаны «шумными»

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Девятнадцатилетняя Дарья начала вести bнстаграм-аккаунт vintageshopnsk в 2018 году, хотя сам магазин открыла ее мама 17 лет назад еще в далеких 2000-х.

— Это семейный бизнес: я и мама. Мы открылись еще в 2004 году как маленький магазин для тех, кто любит покопаться и найти что-нибудь действительно винтажное и классное недорого. Даже слоган был «Дорогое — дешево». Мы сами любим покопаться и погуглить, сколько стоит дизайнерская кофточка. И узнаем, что очень дорогая вещичка у нас на распродаже — 200 рублей, — рассказывает Дарья.

Этот секонд работает по классическому принципу, когда одежда заказывается в Европе и европейских секондах (чаще всего оптом), а потом продается в России. Дарья, когда к очистке одежды для продажи подходили не так серьезно, как сейчас, находила в прибывших джинсах европейские монетки, значки и другую мелочь из Европы. Сейчас такого не найдешь, система подготовки одежды в секондах стала намного жестче. Изменилось и отношение к таким магазинам.

— Я сама замечаю, что отношение изменилось. Раньше никем не оценивалось, если сказать, что ты одеваешься в секонде или что вы имеете магазин секонда. Потому что раньше существовали комиссионки, всё приносилось от соседей, от бабушек и дедушек. И разницы с секондами люди не видели. Были свои определенные компашки, но подростков не было. Сейчас это входит в моду, и это определенная индустрия, политика жизни — как можно жить. И это уже можно позиционировать: я экологичный, я не люблю одеваться как все, я хочу выделиться или я хочу смешаться. Каждый может найти свое, — рассказывает Дарья.

В основном в секонде в Ленинском районе одежда из Европы. Здесь можно взять брюки за <nobr class="_">400 рублей</nobr>, а джинсы Calvin Klein за 2400

В основном в секонде в Ленинском районе одежда из Европы. Здесь можно взять брюки за 400 рублей, а джинсы Calvin Klein за 2400

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Когда Дарья была в школе, она ходила в вещах из маминого магазина. Всем ее вещи нравились до того момента, пока она не говорила, что это из секонда.

— В школьные времена я говорила что мама из-за границы привозит, а когда узнавали, где именно, я говорила, что секонды — и все такие: «А, ну понятно». Раньше круче было то, что у меня мама — бухгалтер, чем то, что она бизнесвумен, теперь мне, наоборот, все завидуют, — смеется Дарья.

Даша стремится показать портрет новосибирцев из Ленинского района, как она это видит

Даша стремится показать портрет новосибирцев из Ленинского района, как она это видит

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Инстаграм секонда выглядит эпатажно и запоминается зрителю, хотя Дарья говорит, что стиль у инстаграма отсутствует.

— В основном все фотографии — это какие-то съемки проведенные, и я просто этими фотографиями показываю, как вы можете в этой одежде выглядеть, как она выглядит в обычной жизни. Если визуально смотреть, то это более приглушенные оттенки. В последнее время много черного, красного и белого. Но оно немножко мрачное, в стиле акцент на черный цвет. Делаю так, чтобы было близко к народу, так как мы в Ленинском, то это немножко гопническая история о каком-то рашн-стайл. Несмотря на то, что одежда из Европы, создается такой аутентичный русский стиль, — рассказала Дарья.

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