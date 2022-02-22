Идем на весну: готовим гардероб к новому сезону, или что отправить на выброс без сожаления и чувства вины

Техника расхламления гардероба

Далее переходим к вашему основному гардеробу. Здесь стилисты советуют поступить следующим образом: те вещи, которые висят в шкафу просто так и занимают место (платье, которое надевали пять лет назад, джинсы, которые вы бережете на случай, когда похудеете, тонкая капроновая блузочка), — собрать в отдельный пакет и отдать кому-нибудь.

Хорошее упражнение для тех, у кого шкаф полон, а носить нечего: попробуйте в заметках на телефоне по памяти написать, из чего состоит ваш гардероб, максимальное количество сезонных вещей. Когда вам покажется, что вы вспомнили всё, сверьтесь со своим шкафом. Если вы вспомнили меньше 70% всего содержимого, то причина вашего «нечего надеть» в том, что в гардеробе критичное количество бесполезных вещей — расхламление вам в помощь.

Рядом с каждой вещью в списке напишите «+», если вещь вам нравится, «-» — если не нравится, и «0», если не вызывает никаких эмоций. Получилось больше минусов, чем плюсов? На полках вы зачем-то храните вещи, которые вам не нравятся. По отношению к гардеробу тоже случается эмоциональное выгорание, и это нормально. Если вещь вызывает у вас неприятные ассоциации — избавьтесь от нее, зачем хранить? Бывает, что мы морально вырастаем из старых вещей. Больше плюсов? Здорово. Но если носить вам всё равно нечего, то, скорее всего, ваши вещи не решают своих задач. Поможет грамотный добор базовых вещей.