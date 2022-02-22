Идем на весну: готовим гардероб к новому сезону, или что отправить на выброс без сожаления и чувства вины

Осталось совсем мало февральских дней, а на улице уже ощущается весна. Хочется скорее скинуть тяжеловесные одежды, облачиться в легкую куртку и выйти навстречу солнцу, прихватив солнцезащитные очки. Настало время готовиться к новому сезону и проводить ревизию гардероба: собирать новый или дополнять уже имеющийся ассортимент. Даже если у вас есть необходимые вещи, купите себе яркий платок или сумочку — это даст вам ощущение новизны и добавит хорошего настроения. Рассказываем, как легко и без стрессов подготовить гардероб к весне.
Чек-лист необходимого
Первым делом стилисты советуют достать с полок верхнюю одежду и обувь, тщательно осмотреть и, если вещи нуждаются в ремонте, отнести их к мастеру. Следующий шаг — химчистка, если вы не сдавали одежду в прошлом сезоне, сделайте это перед началом нового.
Далее анализируем одежду на актуальность, заношенность, размер. Пальто, купленное пять лет назад, наверняка не соответствует современному крою, да и размер может подвести. Хорошо, если ваша вещь в стиле оверсайз — такая модель точно в тренде и пробудет там еще несколько сезонов подряд. Актуален прямой крой, длина миди и макси. Помним, что вещь должна комфортно сидеть на объемном свитере или худи.
Не жалейте заношенную вещь: катышки, нитки, уже не на один раз зашитый подклад, который трещит по швам, или дырка в кармане — это всё сильно портит и дешевит образ. Купите новое, а старое сдайте на переработку (некоторые магазины дают купон на скидку, если вы приносите им свои старые вещи, например H&M).
Обувь на весну должна быть практичной, удобной и универсальной — то есть подходящей к большей части вашего гардероба. Это могут быть ботинки на грубой подошве, модель челси или казаки. Стилисты советуют иметь две пары — светлого и темного оттенка. Отличный вариант на весну — прорезиненные сапоги в рыбацком стиле, если у вас таких еще нет — самое время купить (к концу марта и в апреле — незаменимая вещь). Круглый мыс, тонкий каблук, подошва на пару миллиметров в высоту — всё это давно устарело. Если вы хотите выглядеть модно и современно, без сожаления избавляйтесь от старого груза.
Шарф — наверняка в вашем гардеробе сразу несколько вариантов. Снуды давно вышли из моды, поэтому их советуем или убрать совсем, или, если вещь вам сильно дорога, попробовать переделать в обычный шарф, разрезав по шву. Только не забудьте обработать края на швейной машинке. Подбирайте шарф или платок в тон головному убору и верхней одежде. Избегайте декора, хлипкой тонкой фактуры, узоров и кричащих монограмм.
Радостная новость — скоро шапки можно будет снять. Вместо них носим косынки, панамы или шляпы. Приобретите на весну новый головной убор, покупка не сильно ударит по бюджету, зато ваш образ заиграет новыми красками. Весна — это про аксессуары.
Сумок в гардеробе может быть много, особенно если позволяет бюджет. Однако стилисты едины во мнении: базовая вместительная сумка бежевого оттенка — та незаменимая вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой модницы. Новые правила носки — сумка кросс-боди (через плечо) должна находиться на уровне талии, не выше и не ниже. Времена, когда сумка болталась где-то под коленкой, давно прошли.
Техника расхламления гардероба
Далее переходим к вашему основному гардеробу. Здесь стилисты советуют поступить следующим образом: те вещи, которые висят в шкафу просто так и занимают место (платье, которое надевали пять лет назад, джинсы, которые вы бережете на случай, когда похудеете, тонкая капроновая блузочка), — собрать в отдельный пакет и отдать кому-нибудь.
Хорошее упражнение для тех, у кого шкаф полон, а носить нечего: попробуйте в заметках на телефоне по памяти написать, из чего состоит ваш гардероб, максимальное количество сезонных вещей. Когда вам покажется, что вы вспомнили всё, сверьтесь со своим шкафом. Если вы вспомнили меньше 70% всего содержимого, то причина вашего «нечего надеть» в том, что в гардеробе критичное количество бесполезных вещей — расхламление вам в помощь.
Рядом с каждой вещью в списке напишите «+», если вещь вам нравится, «-» — если не нравится, и «0», если не вызывает никаких эмоций. Получилось больше минусов, чем плюсов? На полках вы зачем-то храните вещи, которые вам не нравятся. По отношению к гардеробу тоже случается эмоциональное выгорание, и это нормально. Если вещь вызывает у вас неприятные ассоциации — избавьтесь от нее, зачем хранить? Бывает, что мы морально вырастаем из старых вещей. Больше плюсов? Здорово. Но если носить вам всё равно нечего, то, скорее всего, ваши вещи не решают своих задач. Поможет грамотный добор базовых вещей.
Полезные советы
Составляйте комплекты из того, что есть в гардеробе, и фотографируйте их в зеркале. Так вы сможете проанализировать то, чего вам не хватает, и составите шопинг-лист согласно бюджету и приоритетам.
Определитесь с цветовой гаммой — не стоит превращать свой гардероб в калейдоскоп. В шкафу должна быть цветовая логика, она зависит от вашего колорита и сочетания цветов между собой. Так мы получим рациональный гардероб, цвета которого логично сочетаются между собой.
Организуйте вещи в шкафу. Те, которые не попадаются вам на глаза, не попадут в ваши комплекты. Чаще всего мы носим вещи, которые у нас на виду. Проверьте, вдруг где-то за ящиками найдется любимая кофточка из
Как вариант — создавайте доски и мудборды в приложении Pinterest с образами, которые вам особенно понравились. Наверняка вы сможете повторить их, если как следует разберете одежду в своем гардеробе.
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