Блонд ей к лицу: 6 красоток изменились до неузнаваемости с помощью цвета волос и стрижки (фото до и после)

Для одних женщин смена прически — явление привычное: сегодня розовые волосы, завтра синие: однообразие — это так скучно. Другие ходят с длиной до пояса годами и столько же времени рассуждают: «А может каре?» Мужчинам, конечно, не понять эти душевные муки. Смену прически любимой они порой вообще не замечают. Однако мы уверены, что смена длины или цвета волос кардинально меняет их обладательницу, дарит новые эмоции, не за горами и перемены в жизни (если верить в приметы) — мы попросили женщин показать фото до и после смены образа, чтобы убедиться в этом.
Анастасия, 33 года, тату мастер
— До последнего времени я постоянно экспериментировала с цветом волос, искала, так сказать, свой идеальный цвет. Была угольно черная, делала омбре, красилась в гранат (самый неудачный цвет, я выглядела как женщина бальзаковского возраста), каштан, розовый, рыжий, заплетала сенегальские косы, и наконец-то я пришла к блонду — это лучшее что когда-либо со мной случалось, меня даже мама родная не узнала, но была в диком восторге.
Если сравнивать, на что больше обращали внимание окружающие, то это розовый. Кто-то восхищался и спрашивал, что за мастер мне это сотворил, а кто-то крутил около виска.
Вернемся к блонду. Заметила, что с ним я стала милее, черты лица более выразительные. И вообще, я стала чувствовать себя дорого-богато. Поменялся вкус в цвете одежды: раньше никогда не смотрела в сторону розовых оттенков, а сейчас это первое, что я начала замечать, готова скупить всё розовое.
Алёна, 31 год, декоратор
— Я часто крашу волосы и меняю прически, люблю быть разной, нравится всё новое и необычное. Было несколько неудачных покрасок: однажды я перекрашивалась в блонд после рыжего. Спустя восьмичасовой марафон из двух смывок и покраски я вышла из салона красивой блондинкой, но через два дня проснулась с желтыми волосами — рыжий начал проступать. Окрашивать волосы пока было нельзя, так как они уже были ослаблены обесцвечиванием. Пришлось перекрывать их русым. Но самой неудачной была покраска кончиков волос в зеленый, который после первой же помывки из яркого изумрудного превратился в болотный. Было очень некрасиво (к слову, крашу волосы я всегда в приличных салонах). Я тот еще экспериментатор, поэтому всегда всё проходило без слез, но хотелось поскорее решить проблему. Хорошо, что приятных покрасок и ярких волос в моей практике гораздо больше.
Анастасия Слайковская, 34 года, брейдер
— Бывает раз в месяц, бывает раз в полгода меняется прическа. Просто потому, что могу проснуться утром и решить, что мне срочно нужны дреды, или что я должна сделать каре. Точно не зависит от расставаний или чего-то такого, скорее «в голову ударило».
Особенно нравится черное каре, второй раз к нему возвращаюсь, хочется стричь, не хочется отращивать. Особенно люблю асимметрию. Считаю, черный мне больше к лицу, возможно, потому что любимый цвет.
Плохо смотрелся блонд, потому что это было давно и очень желто, в голове это было что-то: «Воу!», а на деле — «простигосподи с вокзала». С длинными волосами я похожа на русалку, выгляжу женственнее, а то обычно я бомж парадный по стилю.
Родные привыкли к переменам, такие: «Ну ок». Люди засматриваются, особенно на дреды. С дредами я себе всегда кажусь худее и как-то молодее. Хотя, опять же, возможно тут дело в том, что возраст-таки «пенсия», и с любой прической кажешься себе щеглом.
Виктория Гончар, 31 год
— Я решила сменить прическу, потому что захотелось полного обнуления, именно внешнего. Стояла задача принять себя без красивой обертки — с чем рожденная, то и красиво. Пошла в самую обычную парикмахерскую, не в салон, обстригла волосы, но не под машинку, как сейчас. Еще 9 месяцев я искала себя в этой короткой стрижке и потом переродилась — решилась на
— Первые дни я вздрагивала от отражения в зеркале, потом были слезы от того, что ничего не вернуть и отступать некуда. Самое главное осознание пришло — если я не вижу внешнюю красоту, значит, красоту нужно найти внутри. Я полюбила в себе всё: что нужно — отпустила, что-то приняла. И вуаля, я начала любить себя и свое отражение. Окружающие воспринимали меня по-разному — восторг, нейтралитет или доказательство с пеной у рта, что я выгляжу неженственно, как мужик, было много обидных слов. Близкие тоже долго не принимали — тяжело зашло. Волевые люди — да, которым важна их свобода — они поддержали. Из окружения отсеялось много людей, а те, кто остался, увидели меня настоящей.
— Я хожу с такой прической уже два года и кайфую от нее. Я считаю, что короткая прическа добавляет сексуальности девушке, это говорит о ее смелости — мужчины обращают внимание, безусловно, такие же смелые. Заметила такую вещь: общество не принимает девочек с короткой прической, неоднократно я слышала, как меня причисляли к сексуальному меньшинству. Причем тут прическа и сексуальная ориентация? Меня это удивляло и порой доводило до точки кипения. Мне задавали вопросы: живу я с мужчиной или с женщиной, есть ли у меня мужчина, как он воспринимает меня без волос. Важна не прическа, а энергия женщины. У меня есть молодой человек, и он принял меня с новой прической нормально, и я благодарна ему за это.
А может чёлку?
До настоящего сумасшествия может довести мучительное желание выстричь челку. Хотя бы раз в жизни женщина идет на этот риск, прекрасно понимая, что выстригать челку — это как играть в русскую рулетку. Итог может быть непредсказуем: хочется или в слезах убежать с парикмахерского кресла, или порхать как бабочка, восхищаясь своей красотой и новым образом.
А вы знали, что легкая воздушная челка привлекает внимание к карим глазам? Они становятся более яркими и выразительными — посмотрите сами.
Удачно выстриженная челка лихо может скорректировать черты лица — если у вас высокий покатый лоб или крупные черты лица, правильная челка поможет сбалансировать образ.
Челка — элемент, смягчающий лицо. Кроме того, главное ее достоинство — это обладание эффектом омоложения. Обращали внимание, что с новоподстриженной челкой вы выглядите лет так на 5 младше?
По мнению парикмахера-стилиста Дари Пусковой-Гофман, сейчас в тренде натуральность, а значит, стоит выбирать более естественные формы стрижек, а также рваные и легкие челки, без тяжелых и четких срезов.
— При этом срез стрижки может быть четким, а челка — более легкой и рваной, так основная стрижка подчеркнет и дополнит форму лица, а рваная челка смягчит образ, — объясняет стилист.
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