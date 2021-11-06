«Отбоя от поклонников нет»: 6 рыжих красоток, которым действительно идет самый сексуальный цвет волос

Их невозможно не заметить в толпе, они притягательны, от них будто исходит другая, особая энергетика. Мужчины в восторге от рыжих женщин, смотрят на них с благоговением. Женщины завидуют, ведь рыжеволосой красотке достаточно просто моргнуть — и мир у ее ног, ведь они настоящие ведьмы. Выдумка или правда? Присказки и стереотипы испокон веков ходят вокруг женщин с медными волосами. Мы решили спросить у них самих, как часто они сталкиваются с предубеждениями на свой счет, действительно ли рыжий добавляет огня в их жизнь и хотелось ли им когда-нибудь избавиться от своей рыжины.
Анастасия Литвина, 26 лет, руководитель направления отдела продаж в банке
— От природы я светло-русая, но есть ощущение, будто рыжий — мой настоящий цвет всю жизнь. Был период, когда я хотела стать пепельной блондинкой, но рыжий победил, крашу волосы раз в месяц. Еще я всегда хотела носить длинные волосы, нахожу это привлекательным.
Внимания мужчин и без этого было достаточно, но с перевоплощением в рыжий отбоя от поклонников нет, как оказалось, у многих фетиш на рыжих дам. В основном просто подходят и делают комплименты. Стереотипы тоже есть. «Ой, вы, рыжие, без души», «Ой, ведьма, рыжая бестия». Скажу, что это всё неправда и сказки про белого бычка, но очаровать и околдовать своим взглядом могу почти кого угодно.
Моя жизнь стала ярче после того, как я перекрасилась в рыжий. Я продвинулась по карьерной лестнице и стала еще увереннее в себе. Поменялся ли стиль в одежде? Скажу, что рыжим безумно идет изумрудный цвет, а также голубой — их с удовольствием и ношу. В макияже предпочитаю тоже рыжие оттенки, коричневые и золотые — смотрится очень эффектно и здорово оттеняет мой яркий цвет волос.
Ксения Павлова, 32 года, блогер
— Я рыжик с детства, но, к сожалению, я рано начала седеть. Рыжий — самый нестойкий пигмент, собственно, поэтому я уже седая. Как и всех детей постсоветского пространства, меня дразнили: «Рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой». Плюсом всегда дразнили тараканом. Стереотипы? Самый распространенный сейчас, что я — ведьма. Согласна, подтверждаю. А всё, что касается моей вспыльчивости, — я не согласна, я скорее эмоциональный огонь.
Я была всех оттенков, от блонда до шоколада, однажды перекрасилась в розовый, поняла, что рыжий — это состояние моей души, и вернулась обратно. Считаю, что внимания больше тем, кто в себе уверен. Дело не в цвете волос, а полностью в подаче — как ты несешь себя и как выглядишь. Для меня рыжий — мой образ жизни, это часть меня, и это очень важно. Я люблю свой цвет и люблю, как я несу его.
Особых нюансов в выборе цвета одежды и макияжа нет, но я обхожу стороной горчичные, оранжевые цвета, а вообще я люблю менее яркие оттенки: бежевый, хаки, на их фоне рыжий смотрится очень акцентным и немного вызывающим. В макияже я не люблю яркость, просто немного подчеркиваю глаза, чтобы выделить волосы.
Екатерина Хло, 39 лет, фотограф
— Я крашу волосы в медный уже 5 лет. Изначально я хотела обесцветить волосы до блонда. На первой стадии окрашивания стала рыжей, так и оставила, дальше в блонд не пошла. Считаю, что любой яркий цвет волос притягивает к себе внимание и не терпит серой внешности, обязывает быть яркой. Рыжий не исключение.
Яркий цвет волос однозначно оказывает влияние на мою жизнь. Преобразившись из брюнетки в рыжеволосую, я стала ощущать себя более гармонично, уверенно, будто вернулась к родному цвету волос. К стереотипам про рыжих я отношусь совершенно спокойно. Самые распространенные из них про то, что рыжие — бестии, и то, что рыжие — страстные. Уверена, что цвет волос никак не влияет ни на страстность натуры, ни на ее стервозность, ни на что-либо еще.
Анна Лаврова, журналистка и продюсер
— Я родилась рыжей и кудрявой. Младшая из трех дочерей и единственная рыжеволосая в семье. Мне рассказывали трогательный эпизод из младенчества, как я лежала в коляске в оранжевом комбинезоне, с шапкой огненных волос, а прохожие смотрели на меня и умилялись — какая прелесть! Но так вели себя только взрослые люди. Дети были прямолинейны и жестоки. В школе меня постоянно разглядывали и дразнили — стишком про рыжего-конопатого с лопатой и просто фразами вроде «Эй ты, рыжая». Как будто это что-то плохое. Однажды учительница дала мне читать перед всем классом отрывок из произведения «О чём плачут лошади». Главной героиней его была кобыла по кличке Рыжуха. Главным объектом насмешек и лошадиного смеха моих одноклассников стала я. Это было ужасно.
Быть в центре внимания сложно, с этим нужно учиться справляться. Я всегда была яркой, меня видно в любой толпе и компании. Это вызывает как восхищение, так и неприязнь. Было время, когда я страдала из-за этого, хотела стать серой мышкой, обычной, незаметной, но я смогла полюбить себя. Научилась ценить свой редкий цвет волос, перестала их постоянно расчесывать, превращаясь в девочку-льва, освоила метод ухода за кудрявыми волосами и поняла, что я красивая.
В мире взрослых людей я ни разу не сталкивалась с негативом по отношению к рыжеволосым. Но повышенное внимание осталось. Постоянно ловлю на себе взгляды и мужчин, и женщин, и детей. Любопытно, что мужской интерес часто связан с нереализованными фантазиями с участием рыжих. Это забавно. И объяснимо. Рыжеволосых на земле очень мало. Многие хотят прикоснуться к чему-то необычному. А нам, таким редким, надо объединяться и беречь друг друга. Рыжие люди, знайте, что мы прекрасны! Необыкновенные, уникальные, неповторимые. Айда любить свои веснушки, ярко одеваться и гордо нести свою рыжесть по миру.
Александра Капустина, студентка, фотограф и ретушер
— Я крашусь, рыжий не мой родной цвет. У меня было очень много экспериментов с волосами. Свой — светло-русый, мелирование, блондинка, темный шоколад, но однажды я случайно покрасилась в рыжий, и этот цвет захватил мое сердечко. Рыжий очень комфортен для меня, мне нравится быть не как большинство. Рыжий стал частью меня и будто образом бунтарки. Однако есть нюансы: уже не все оттенки так хорошо подходят, как, например, брюнеткам. Но также это и интереснее: ты уже задумываешься над своим образом и делаешь его более выигрышным.
Безусловно, рыжий цвет волос привлекает внимание окружающих, но со стороны мужчин, считаю, всё же дело в женской энергетике. Если она у вас отсутствует, то никакой цвет волос не поможет. Стереотипы о рыжих я особо не встречала, знаю одно: рыжие девушки — огонь, солнце, которое излучает свет и тепло для всех вокруг.
Марта Мельгорн, 22 года, блогер, SMM-специалист, контент-мейкер
— Я крашусь хной уже лет восемь, с 9-го класса. Перекрашивать рыжий в другой цвет не хотелось, так как мои волосы буквально часть меня и я их принимаю такими — иногда суховатыми, иногда с отросшими корнями и большим градиентом, иногда ломкими. Отношения с моим парнем начались после того, как я в том же 9-м классе пришла в школу рыжей после летних каникул. Он меня не узнал и начал спрашивать другого одноклассника, кто эта новая девочка. Так волосы положили начало нашим отношениям длиною уже в 8 лет.
Я не сталкивалась ни со стереотипами, ни с особой предвзятостью ко мне лишь из-за цвета моих волос. Все знают, что я экстравертная эксцентричная личность. Может, кто-то и связывает это с цветом волос, но в целом рыжий цвет давно перестал быть особой экзотикой и предметом для распространения легенд. Сейчас я соприкасаюсь с таким лишь в интернете, когда незнакомые турки под фотографией могут написать, что раз я рыжая, то, наверное, и горячая. Не более. Я выгляжу ярко, дело не только в волосах, но еще в макияже и одежде. Всё вместе немного выделяет меня из толпы, поэтому я часто ловлю взгляды, которые застывают на мне чуть дольше, чем на других людях. К 2021 году к какой только внешности люди ни привыкли, а вообще их всегда интересуют только они сами, поэтому особого вау-эффекта в повседневной жизни я не наблюдаю. Но все знакомые и подписчики всегда хвалят мои волосы и просят советы по уходу, хотя у меня и ухода-то никакого нет, кроме мытья и подровнять кончики.
Как говорит моя подруга: «Что на тебя ни надень, всё идет». Это действительно так работает, во всяком случае на мне. Если для других людей актуален подбор капсульного гардероба, черный цвет и база, то я люблю нестандартные вещи разных цветов, даже если на мне их будет много в один день, люблю яркий макияж, интересные детали. Это не выглядит аляповато, скорее гармонично, опять-таки, благодаря волосам и внешности в целом.
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