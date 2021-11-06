6 ноября суббота
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняЗемлетрясение в Новосибирской области
Все новости
Все новости

«Отбоя от поклонников нет»: 6 рыжих красоток, которым действительно идет самый сексуальный цвет волос

Сибирячки рассказали, как часто они сталкиваются с предубеждениями на свой счет

1 853
33Обсудить

Поделиться

Вы только посмотрите на наших героинь — рыжий им правда очень к лицу

Вы только посмотрите на наших героинь — рыжий им правда очень к лицу

Поделиться

Их невозможно не заметить в толпе, они притягательны, от них будто исходит другая, особая энергетика. Мужчины в восторге от рыжих женщин, смотрят на них с благоговением. Женщины завидуют, ведь рыжеволосой красотке достаточно просто моргнуть — и мир у ее ног, ведь они настоящие ведьмы. Выдумка или правда? Присказки и стереотипы испокон веков ходят вокруг женщин с медными волосами. Мы решили спросить у них самих, как часто они сталкиваются с предубеждениями на свой счет, действительно ли рыжий добавляет огня в их жизнь и хотелось ли им когда-нибудь избавиться от своей рыжины.

Анастасия Литвина, 26 лет, руководитель направления отдела продаж в банке

Рыжий — не натуральный цвет Анастасии

Рыжий — не натуральный цвет Анастасии

Поделиться

— От природы я светло-русая, но есть ощущение, будто рыжий — мой настоящий цвет всю жизнь. Был период, когда я хотела стать пепельной блондинкой, но рыжий победил, крашу волосы раз в месяц. Еще я всегда хотела носить длинные волосы, нахожу это привлекательным.

Анастасия уверяет, что с перевоплощением в рыжий ее жизнь стала ярче

Анастасия уверяет, что с перевоплощением в рыжий ее жизнь стала ярче

Поделиться

Внимания мужчин и без этого было достаточно, но с перевоплощением в рыжий отбоя от поклонников нет, как оказалось, у многих фетиш на рыжих дам. В основном просто подходят и делают комплименты. Стереотипы тоже есть. «Ой, вы, рыжие, без души», «Ой, ведьма, рыжая бестия». Скажу, что это всё неправда и сказки про белого бычка, но очаровать и околдовать своим взглядом могу почти кого угодно.

С рыжим цветом волос Анастасия полюбила одежду зеленых и голубых оттенков

С рыжим цветом волос Анастасия полюбила одежду зеленых и голубых оттенков

Поделиться

Моя жизнь стала ярче после того, как я перекрасилась в рыжий. Я продвинулась по карьерной лестнице и стала еще увереннее в себе. Поменялся ли стиль в одежде? Скажу, что рыжим безумно идет изумрудный цвет, а также голубой — их с удовольствием и ношу. В макияже предпочитаю тоже рыжие оттенки, коричневые и золотые — смотрится очень эффектно и здорово оттеняет мой яркий цвет волос.

Ксения Павлова, 32 года, блогер

Ксения считает рыжий цвет неотъемлемой частью себя, это ее родной оттенок

Ксения считает рыжий цвет неотъемлемой частью себя, это ее родной оттенок

Поделиться

— Я рыжик с детства, но, к сожалению, я рано начала седеть. Рыжий — самый нестойкий пигмент, собственно, поэтому я уже седая. Как и всех детей постсоветского пространства, меня дразнили: «Рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой». Плюсом всегда дразнили тараканом. Стереотипы? Самый распространенный сейчас, что я — ведьма. Согласна, подтверждаю. А всё, что касается моей вспыльчивости, — я не согласна, я скорее эмоциональный огонь.

В детстве девушку дразнили из-за яркого оттенка волос

В детстве девушку дразнили из-за яркого оттенка волос

Поделиться

Я была всех оттенков, от блонда до шоколада, однажды перекрасилась в розовый, поняла, что рыжий — это состояние моей души, и вернулась обратно. Считаю, что внимания больше тем, кто в себе уверен. Дело не в цвете волос, а полностью в подаче — как ты несешь себя и как выглядишь. Для меня рыжий — мой образ жизни, это часть меня, и это очень важно. Я люблю свой цвет и люблю, как я несу его.

Особых нюансов в выборе цвета одежды и макияжа нет, но я обхожу стороной горчичные, оранжевые цвета, а вообще я люблю менее яркие оттенки: бежевый, хаки, на их фоне рыжий смотрится очень акцентным и немного вызывающим. В макияже я не люблю яркость, просто немного подчеркиваю глаза, чтобы выделить волосы.

Екатерина Хло, 39 лет, фотограф

От природы Екатерина — брюнетка

От природы Екатерина — брюнетка

Поделиться

— Я крашу волосы в медный уже 5 лет. Изначально я хотела обесцветить волосы до блонда. На первой стадии окрашивания стала рыжей, так и оставила, дальше в блонд не пошла. Считаю, что любой яркий цвет волос притягивает к себе внимание и не терпит серой внешности, обязывает быть яркой. Рыжий не исключение.

Екатерина считает, что яркий цвет волос не терпит серой внешности

Екатерина считает, что яркий цвет волос не терпит серой внешности

Поделиться

Яркий цвет волос однозначно оказывает влияние на мою жизнь. Преобразившись из брюнетки в рыжеволосую, я стала ощущать себя более гармонично, уверенно, будто вернулась к родному цвету волос. К стереотипам про рыжих я отношусь совершенно спокойно. Самые распространенные из них про то, что рыжие — бестии, и то, что рыжие — страстные. Уверена, что цвет волос никак не влияет ни на страстность натуры, ни на ее стервозность, ни на что-либо еще.

Анна Лаврова, журналистка и продюсер

Дети Анны тоже рыжие, сын еще маленький, а старшая дочь уже вовсю красит волосы, Анна не препятствует

Дети Анны тоже рыжие, сын еще маленький, а старшая дочь уже вовсю красит волосы, Анна не препятствует

Поделиться

— Я родилась рыжей и кудрявой. Младшая из трех дочерей и единственная рыжеволосая в семье. Мне рассказывали трогательный эпизод из младенчества, как я лежала в коляске в оранжевом комбинезоне, с шапкой огненных волос, а прохожие смотрели на меня и умилялись — какая прелесть! Но так вели себя только взрослые люди. Дети были прямолинейны и жестоки. В школе меня постоянно разглядывали и дразнили — стишком про рыжего-конопатого с лопатой и просто фразами вроде «Эй ты, рыжая». Как будто это что-то плохое. Однажды учительница дала мне читать перед всем классом отрывок из произведения «О чём плачут лошади». Главной героиней его была кобыла по кличке Рыжуха. Главным объектом насмешек и лошадиного смеха моих одноклассников стала я. Это было ужасно.

Быть в центре внимания сложно, с этим нужно учиться справляться. Я всегда была яркой, меня видно в любой толпе и компании. Это вызывает как восхищение, так и неприязнь. Было время, когда я страдала из-за этого, хотела стать серой мышкой, обычной, незаметной, но я смогла полюбить себя. Научилась ценить свой редкий цвет волос, перестала их постоянно расчесывать, превращаясь в девочку-льва, освоила метод ухода за кудрявыми волосами и поняла, что я красивая.

Анна отмечает, что сильнее других чувствует боль, холод и тепло, на нее не действует стандартная доза анестезии, а на белой коже быстро появляются синяки

Анна отмечает, что сильнее других чувствует боль, холод и тепло, на нее не действует стандартная доза анестезии, а на белой коже быстро появляются синяки

Поделиться

В мире взрослых людей я ни разу не сталкивалась с негативом по отношению к рыжеволосым. Но повышенное внимание осталось. Постоянно ловлю на себе взгляды и мужчин, и женщин, и детей. Любопытно, что мужской интерес часто связан с нереализованными фантазиями с участием рыжих. Это забавно. И объяснимо. Рыжеволосых на земле очень мало. Многие хотят прикоснуться к чему-то необычному. А нам, таким редким, надо объединяться и беречь друг друга. Рыжие люди, знайте, что мы прекрасны! Необыкновенные, уникальные, неповторимые. Айда любить свои веснушки, ярко одеваться и гордо нести свою рыжесть по миру.

Александра Капустина, студентка, фотограф и ретушер

Александра случайно покрасила волосы в рыжий цвет и тут же влюбилась в него

Александра случайно покрасила волосы в рыжий цвет и тут же влюбилась в него

Поделиться

— Я крашусь, рыжий не мой родной цвет. У меня было очень много экспериментов с волосами. Свой — светло-русый, мелирование, блондинка, темный шоколад, но однажды я случайно покрасилась в рыжий, и этот цвет захватил мое сердечко. Рыжий очень комфортен для меня, мне нравится быть не как большинство. Рыжий стал частью меня и будто образом бунтарки. Однако есть нюансы: уже не все оттенки так хорошо подходят, как, например, брюнеткам. Но также это и интереснее: ты уже задумываешься над своим образом и делаешь его более выигрышным.

Александра редко сталкивается со стереотипами о рыжих женщинах

Александра редко сталкивается со стереотипами о рыжих женщинах

Поделиться

Безусловно, рыжий цвет волос привлекает внимание окружающих, но со стороны мужчин, считаю, всё же дело в женской энергетике. Если она у вас отсутствует, то никакой цвет волос не поможет. Стереотипы о рыжих я особо не встречала, знаю одно: рыжие девушки — огонь, солнце, которое излучает свет и тепло для всех вокруг.

Марта Мельгорн, 22 года, блогер, SMM-специалист, контент-мейкер


Марта красит волосы хной

Марта красит волосы хной

Поделиться

— Я крашусь хной уже лет восемь, с 9-го класса. Перекрашивать рыжий в другой цвет не хотелось, так как мои волосы буквально часть меня и я их принимаю такими — иногда суховатыми, иногда с отросшими корнями и большим градиентом, иногда ломкими. Отношения с моим парнем начались после того, как я в том же 9-м классе пришла в школу рыжей после летних каникул. Он меня не узнал и начал спрашивать другого одноклассника, кто эта новая девочка. Так волосы положили начало нашим отношениям длиною уже в 8 лет.

Я не сталкивалась ни со стереотипами, ни с особой предвзятостью ко мне лишь из-за цвета моих волос. Все знают, что я экстравертная эксцентричная личность. Может, кто-то и связывает это с цветом волос, но в целом рыжий цвет давно перестал быть особой экзотикой и предметом для распространения легенд. Сейчас я соприкасаюсь с таким лишь в интернете, когда незнакомые турки под фотографией могут написать, что раз я рыжая, то, наверное, и горячая. Не более. Я выгляжу ярко, дело не только в волосах, но еще в макияже и одежде. Всё вместе немного выделяет меня из толпы, поэтому я часто ловлю взгляды, которые застывают на мне чуть дольше, чем на других людях. К 2021 году к какой только внешности люди ни привыкли, а вообще их всегда интересуют только они сами, поэтому особого вау-эффекта в повседневной жизни я не наблюдаю. Но все знакомые и подписчики всегда хвалят мои волосы и просят советы по уходу, хотя у меня и ухода-то никакого нет, кроме мытья и подровнять кончики.

Марта любит свои волосы и не планирует менять ни цвет, ни длину

Марта любит свои волосы и не планирует менять ни цвет, ни длину

Поделиться

Как говорит моя подруга: «Что на тебя ни надень, всё идет». Это действительно так работает, во всяком случае на мне. Если для других людей актуален подбор капсульного гардероба, черный цвет и база, то я люблю нестандартные вещи разных цветов, даже если на мне их будет много в один день, люблю яркий макияж, интересные детали. Это не выглядит аляповато, скорее гармонично, опять-таки, благодаря волосам и внешности в целом.

Еще статьи о людях с яркой и необычной внешностью

«Я мутант»: как живут сибирячки с гетерохромией (говорят, женщины с разноцветными глазами — ведьмы).

Абсолютно голая: правила жизни модели с тотальной алопецией. Она полностью облысела из-за генетической ошибки.

«Боже, это альбинос?»: правила жизни абсолютно «белой» красотки — на нее показывают пальцем и признаются в любви.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

красоткирыжие волосыцвет волосрыжеволосые девушки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...