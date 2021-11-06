«Отбоя от поклонников нет»: 6 рыжих красоток, которым действительно идет самый сексуальный цвет волос

Я не сталкивалась ни со стереотипами, ни с особой предвзятостью ко мне лишь из-за цвета моих волос. Все знают, что я экстравертная эксцентричная личность. Может, кто-то и связывает это с цветом волос, но в целом рыжий цвет давно перестал быть особой экзотикой и предметом для распространения легенд. Сейчас я соприкасаюсь с таким лишь в интернете, когда незнакомые турки под фотографией могут написать, что раз я рыжая, то, наверное, и горячая. Не более. Я выгляжу ярко, дело не только в волосах, но еще в макияже и одежде. Всё вместе немного выделяет меня из толпы, поэтому я часто ловлю взгляды, которые застывают на мне чуть дольше, чем на других людях. К 2021 году к какой только внешности люди ни привыкли, а вообще их всегда интересуют только они сами, поэтому особого вау-эффекта в повседневной жизни я не наблюдаю. Но все знакомые и подписчики всегда хвалят мои волосы и просят советы по уходу, хотя у меня и ухода-то никакого нет, кроме мытья и подровнять кончики.

