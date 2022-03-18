Пэрис, Кристина, Бритни: легендарное возвращение моды 2000-х — 10 самых горячих трендов этой весны (некоторые шокируют)

Календарная весна официально наступила, а значит, можно смело составлять список самых горячих трендов на новый сезон. Тщательно изучив повестку, полагаем, новинки не всем придутся по вкусу. Сезон весна (да и лето тоже) 2022 обещает быть ярким, дерзким, привлекающим внимание — легендарное возвращение моды
Прежде чем начать, сделаем небольшое лирическое отступление. Когда редакция собирает традиционный текст про тренды (и антитренды), мы всегда подвергаемся одним и тем же нападкам: «Что, мне теперь выкинуть свой любимый свитер, раз вы так сказали?» или «Мне ваша мода вообще до лампочки, ее придумали корпорации, чтобы качать деньги с дураков». Важно понимать, если для вас не в приоритете выглядеть современно и производить соответствующее впечатление при рабочих/личных знакомствах, можно носить хоть мешок (и это не сарказм). Тогда действительно разницы, в каких вы ботинках, нет никакой, от слова «совсем». Но для большинства наших читателей эта потребность актуальна, одежда расскажет новому собеседнику всё о вас в течение трех секунд. Надо ли тратить время, чтобы менять такое важное первое впечатление?
— Мода не отделима от жизни. События предыдущих лет — ковид и переход на удаленную работу повлияли на моду и на то, как мы стали одеваться. Мы начали заказывать вещи онлайн, от чего упали продажи в ритейле. Мы стали покупать вещи на размер больше, чтобы было комфортнее, нас расслабила удаленка, мы не настроены на стройность. Основной тренд сегодня — разумное потребление, стремление не к большому количеству вещей, а к качеству и универсальности вещи. Покупать нужно по мере необходимости, выбирать вещи душой и сердцем, а не для тогочтобы просто купить что-то новенькое.
Создавайте винтажные коктейли, доставайте вещи из бабушкиных сундуков, может быть, у вас сохранилось то, что вы когда-то носили сами, всё можно пустить в ход. Не скажу, что я рада голым животам и заниженным джинсам, из-под которых видно белье, но мода есть мода. Выбираем то, что нам ближе, — объясняет стилист Юлия Ушакова.
Однако мировая мода сегодня решила, что пора выходить из спячки и немного оголиться (а ведь мы так и не успели настроиться на стройность). Вихрем ворвались мини-юбки, заниженные джинсы и брюки, укороченные жакеты в сочетании с короткой юбкой, кроп-топы. Выдыхаем. Сибирская весна дает нам запас времени, чтобы скинуть пару кило и встретить новый сезон во всеоружии. Итак, что сегодня на самом пике? Смотрите список ниже.
Кожаная куртка с потертостями
Привычная многим черная кожаная куртка претерпела некоторые изменения. Вместо лаконичного матового блеска появились потертости, будто вы носили куртку несколько лет подряд, не снимая, будто куртка с вами уже не одно десятилетие и пережила множество приключений. Потертости на лацканах и рукавах придают новинке винтажный вид, но опасаться быть слишком брутальными в такой куртке не стоит: она идеально дополнит как минималистичные образы с джинсами, так и вечерние аутфиты с мини-юбками и рубашками.
Если вдруг у вас сохранилась версия из 1990-х, вы счастливчик. Черная или коричневая — выбор за вами. Если вам не нравятся потертости, носите привычный вам вариант, но помните, что куртка не должна облегать вас, вещь должна сидеть на фигуре свободно, так она не нарушит пропорций тела. Актуальны так же цветные кожаные куртки (розовые, бежевые, зеленые или синие).
Ультракороткое мини
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Адаптировать мини-юбку сибирской весной сложно, но возможно. Носим с матовыми колготками (до 50 ден) и грубыми ботинками на шнуровке, ботинками челси или с сапогами-ботфортами. Накиньте сверху кожаную косуху, и ваш дерзкий образ готов. Для тех, кто желает более спокойный вариант, попробуйте надеть короткую юбку в сочетании с казаками, поверх — тренч или пальто.
Низкая посадка брюк и юбок
Продолжаем тему начала нулевых и вспоминаем все образы Пэрис Хилтон, пойманную папарацци. Бренды массово начали отказываться от брюк и юбок с высокой посадкой. Если вы морально не готовы оголять живот, просто обойдите этот тренд стороной, но не пугайтесь, когда обнаружите в магазинах то, о чем тщательно старались забыть два десятка лет.
Заниженные джинсы
Отрицание (боль), гнев, торг, депрессия — здесь можно поставить точку. Заниженные джинсы для многих девушек — ужас прошлого, из-за которого они обзавелись комплексами на долгие годы. Совет тот же: если джинсы с заниженной талией возвращают вас в школьные годы, полные печали, не смотрите на них.
Для тех, кто вспоминает «новику» с ностальгией, задором и блеском в глазах — «велком», как говорится, стадия принятия прошла успешно. Носим так, чтобы было видно ваш подтянутый пресс — с короткими топами, футболками. Вторым слоем можно надеть рубашку. Хорошая новость в том, что тренды — явление скоротечное, и есть большая вероятность того, что джинсы из прошлого с нами ненадолго.
Платье с брюками
— Сочетание «платье + брюки», о котором я говорю уже давно, в этом сезоне появилось на модных показах. Это не просто платья-рубашки и брюки, которые стали привычными, а именно пышные летящие платья с джинсами, которые становятся более нарядными, а громкость и изысканность платья, напротив, понижается в сочетании с денимом. В таком образе можно пойти не только на вечеринку, но и на вечернюю прогулку в кино или театр, — подсказывает стилист Юлия Ушакова.
Кроше
— С подиумов не сходит кроше: забавные вязаные кофты. Кроше — это вязаные квадраты, соединенные между собой, техника вязания крючком. Возможно, сперва непривычному глазу это покажется шоком, но в свете последних событий самое время взять в руки крючок или спицы и начать вязать, — говорит Юлия Ушакова. Связанные в технике кроше бра, платья макси и брюки перекочевали из сезона весна-лето 2021 и остаются с нами еще минимум на год. На этот раз бренды работали не только с пестрой пряжей, позволяющей создать вещи в стилистике хиппи, но и с монохромными материалами.
Золото, серебро и блеск
Да, теперь и в повседневном образе, а не только по праздникам. В сезоне весна-лето 2022 модные дома смешивают металлы в одном образе. То, что нам показывают на неделях высокой моды, разумеется, лишь пример, идея для вдохновения. Не стоит воспринимать это как команду к действию.
Золотое платье, надетое всего раз на день рождения, получило шанс показать себя миру еще раз. Супермодно — сочетать несочетаемое: носить блестящий топ или платье с бомбером в стиле оверсайз. А если хочется блистать, так и незачем прятаться под верхним слоем.
Перьевой декор
Весной и летом 2022 года мы все превратимся в сказочных птиц: кто-то — в огненного феникса, кто-то — в царевну-лебедя. Магическое перевоплощение зависит от наряда, который приглянется в новых коллекциях, и от цвета оперения.
Бахрома
Манящая, летящая, украшающая подол платья или юбки. Девушка в одежде с бахромой явно станет объектом пристального внимания мужчин. Новый вариант бахромы не понравился бы ковбоям — слишком длинная и неудобная. Бахрома может украшать низ изделия, свисать с плеча или расположиться на уровне талии.
Анималистичный принт
Зебровый принт из сезона весна-лето 2021 побежден тигровым: дикая кошка отвоевала внимание марок и теперь готова бороться за место в наших гардеробах. А у вас уже есть вещь тигрового окраса? Если не рискуете облачиться в столь акцентную вещь полностью, попробуйте начать с аксессуара, например, шелкового платка.
— Сейчас такое время, когда ваши инвестиции в гардероб должны быть максимально точными, чтобы не было ошибок. Разумное потребление сегодня — это не лозунг, а девиз по жизни, — заключает стилист Юлия Ушакова.
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