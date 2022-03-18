Пэрис, Кристина, Бритни: легендарное возвращение моды 2000-х — 10 самых горячих трендов этой весны (некоторые шокируют)

Календарная весна официально наступила, а значит, можно смело составлять список самых горячих трендов на новый сезон. Тщательно изучив повестку, полагаем, новинки не всем придутся по вкусу. Сезон весна (да и лето тоже) 2022 обещает быть ярким, дерзким, привлекающим внимание — легендарное возвращение моды 2000-х : заниженные джинсы, платформы, страусиные перья... И это только малая часть. Итак, обзор вещей, которые будут на самом пике популярности.



Прежде чем начать, сделаем небольшое лирическое отступление. Когда редакция собирает традиционный текст про тренды (и антитренды), мы всегда подвергаемся одним и тем же нападкам: «Что, мне теперь выкинуть свой любимый свитер, раз вы так сказали?» или «Мне ваша мода вообще до лампочки, ее придумали корпорации, чтобы качать деньги с дураков». Важно понимать, если для вас не в приоритете выглядеть современно и производить соответствующее впечатление при рабочих/личных знакомствах, можно носить хоть мешок (и это не сарказм). Тогда действительно разницы, в каких вы ботинках, нет никакой, от слова «совсем». Но для большинства наших читателей эта потребность актуальна, одежда расскажет новому собеседнику всё о вас в течение трех секунд. Надо ли тратить время, чтобы менять такое важное первое впечатление?