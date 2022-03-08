Походка свободная, от бедра: 5 эффектных красоток — о том, как повысить самооценку и уверенность в себе

Каждая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой, красивой, полной жизненных сил и энергии. Задача не из простых, но в целом выполнимая. Работа над собой и правильный настрой — то, что поможет обрести желаемое, по мнению наших сегодняшних героинь. Корреспондент НГС Алена Золотухина поговорила с красивыми и эффектными женщинами города и попросила рассказать, как им удается всегда выглядеть сногсшибательно. Красотки также дали несколько советов тем, кто растерял уверенность в себе и своей привлекательности.
Юлия Смоглюк, 34 года, сотрудник банка и мама
— Для сохранения красоты и здоровья кожи лица важны обязательные утренние и вечерние уходовые процедуры: очищение, увлажнение кожи, маски, пилинг в домашних условиях. Недавно открыла для себя косметическую марку Nio City, которую производят в Новосибирске, и очень довольна результатом. Раз в три месяца я посещаю косметолога: делаю чистку лица и различные увлажняющие маски. Я не сторонник пластики и инъекций, но есть люди, которые делают данные процедуры, это их выбор. Меня не пугают возрастные изменения, главное — то, что мы чувствуем внутри себя. Я не задумаюсь о возрасте и внешних изменениях. Когда человек счастлив, занимается саморазвитием, семьей, у него нет времени об этом даже думать.
Секрет красоты и молодости — в спокойствии, в правильном и рациональном питании, уходе за собой. «Я — женщина, и значит я прекрасна, с младенчества до старости седой», — эта фраза и это стихотворение о каждой из нас. Каждый день находите время для себя, любимой. Читайте, гуляйте на свежем воздухе, балуйте себя, отдыхайте и никогда не ищите в себе изъян, люди их и без вас найдут, если захотят. Развивайтесь и совершенствуйтесь, и никогда себя ни с кем не сравнивайте. Себя сравнивать можно только с самим собой, с тем, кем я был вчера, какой сегодня и кем я стану завтра.
Юлия Иванова, 35 лет, мама двух дочерей и предприниматель
— Мой уход состоит из трех основных этапов — снятие макияжа гидрофильным маслом, очищение пенкой для умывания и хорошее увлажнение. Это касается не только лица, но и всего тела, ведь про уход за ним мы часто забываем. Люблю медовую маску, когда хожу в баню, эффект всегда сразу налицо. В ежедневном уходе пользуюсь разными косметическими марками — от Bioterm до Babor, но считаю, что советовать тут бесполезно, у каждого своя кожа и эффект от одного и того же средства может быть совсем разным.
Хожу к косметологу не так часто, как хотелось бы, но всё же считаю это необходимым после 30. Массаж лица — очень эффективная вещь. Инъекции и пластические операции я не делала, думаю, тут каждый решает для себя, но если это оправдано, есть показания или просто хочется, то почему бы и нет. Что касается пластических операций, нужно понимать, для чего это нужно и что вы хотите поменять. Если думать, что после операции вы из Золушки вмиг превратитесь в принцессу, то это не сработает. Сначала нужно быть внутренне уверенной, что ты прекрасна, а потом уже улучшать какие-то части тела. Чаще всего, когда появляется внутренняя уверенность в своей красоте, делать операции желание пропадает. Возрастные изменения пока что меня абсолютно не пугают. Каждый день рождения ставлю себе цифры на торт и не прячу возраст, потому что я его не стесняюсь, надеюсь, и в будущем будет так же. Женщина может быть прекрасной и притягательной в любом возрасте.
Считаю, что красота и молодость идет изнутри. Ни один крем не расправит плечи и не заставит вас улыбнуться, а ведь именно улыбка и хорошее настроение делают нас красивыми и привлекательными. Сиять можно, будучи абсолютно без макияжа, но счастливой внутри. Если вдруг женщина потеряла уверенность в своей красоте, посоветую начать с хорошего настроения. Правильный внутренний настрой, улыбка и каблуки. Да-да, обязательно каблуки, потому что на них походка женщины всегда меняется в лучшую сторону, шаг замедляется, осанка вытягивается и появляется шарм. Каждая женщина прекрасна по своей природе, просто потому, что она женщина. Главное — это помнить и позволять себе быть счастливой, ведь счастливая женщина всегда красива.
Софья Овчарова, 25 лет, стоматолог, SMM-менеджер, гвоздетерапевт
— Красота заключается в позитивном настрое на жизнь. Меньше заморачиваться и грустить, больше радоваться и улыбаться. Отсутствие вредных привычек пойдет на пользу. Важно не унывать и максимально стараться любить себя, делать больше женских практик (медитации, свечи, аффирмации), ухаживать за собой, следить за мировыми трендами. Если полюбить себя безусловной любовью, то весь мир вас будет любить так же. У меня правильно подобрана уходовая программа, я пользуюсь профессиональной косметикой, посещаю косметолога, ухаживаю за телом.
Виктория Герман, 26 лет, директор конкурса красоты «Новая Ты»
— Секрет красоты — в регулярном уходе за собой, за своим лицом, телом. Обязательно ежедневные процедуры: умывание, очищение, питание утром и вечером. Раз в неделю более глубокое очищение: маски, пилинги, главное — не пропускать и полностью погружаться в процесс, делать его медитативным. Важно следить за питанием, пить витамины для волос, ногтей. Каждую неделю по пятницам я устраиваю себе бьюти-день. Я заранее откладываю все дела и посвящаю время себе: хожу на маникюр, педикюр, брови, ресницы, массаж. Если я нахожусь где-то за городом и не могу попасть к бьюти-мастеру, то обязательно набираю себе ванну с пеной, лежу, отдыхаю, а после мажу себя кремами для тела, которые вкусно пахнут. Реакция тела не заставляет себя ждать — настроение поднимается, как и уверенность в себе и своей красоте.
Я за то, что красота индивидуальна, оттого не поддерживаю различные инъекции, пластику, процедуры по увеличению губ. Девушки стремятся к выдуманному идеалу. Я считаю, что не стоит менять себя под чужие стандарты. Возрастные изменения меня не пугают, они вполне естественны. Мимические морщины говорят о характере человека — то, что называется наука физиогномика. Чтобы не появлялась межбровка, старайтесь меньше хмуриться.
Когда мне хочется раскрытия женственности, я надеваю платья, юбки, каблуки, танцую. Нужно наслаждаться жизнью, заботиться о себе, дарить себе любовь. Когда теряется связь с собой, я применяю аффирмации: я красива, я желанна, я совершенна. Считаю, что уверенность в себе — это детали: аккуратный маникюр, педикюр, чистая одежда. Нижнее белье также должно быть красивым, колготок с зацепкой (под брюки) тоже быть не должно — люди считывают это. Если совсем плохо, совет: устройте себе бьюти-день, насладитесь собой, вечером красиво себя накрасьте, сделайте прическу, наденьте лучшее платье и отправляйтесь в клуб, бар, ресторан — ловить на себе восхищенные взгляды мужчин, это повышает самооценку и дарит уверенность в себе.
Светлана Решетникова, 41 год, ювелирный стилист
— У меня небольшой арсенал уходовой косметики. Для себя я выбрала обязательные процедуры: очищение кожи, увлажнение и питание. Мой косметолог работает на испанской профессиональной марке косметики, поэтому подбирает мне уход из их ассортимента. В мой личный комплексный уход входит восстанавливающая anti-age сыворотка, тонизирующий лосьон, дневной и ночной крем. Смываю макияж увлажняющей сывороткой Biore. Очень люблю маски и патчи марки SHIK, и для меня они сейчас номер один. Перед любимым макияжем обязательно делаю маску, а патчи — сразу как проснулась.
Ничего не имею против пластических операций, если женщина этого хочет и чувствует, что ей это необходимо для внутренней уверенности в себе. Я только за то, чтобы найти в этом лучших специалистов, пройти максимум консультаций, собрать рекомендации и принять решение. Инъекции тоже могут улучшить состояние кожи и внешности в целом, но если делать это у грамотного специалиста и не злоупотреблять. Опять же считаю это личным делом каждого, что ему делать со своим лицом и телом. Не хочу быть категоричной в этом вопросе.
Мне 41 год, и я уже давно замечаю возрастные изменения, но учусь принимать и любить себя любой. Не хочу молодиться и «шагать» операциями назад на 10 лет. Постараюсь обойтись без этого и дальше. Мне достаточно, что у меня хорошая генетика и я просто всегда хочу выглядеть в своем возрасте ухоженной женщиной, следить за своим здоровьем в комплексе. А бороться с возрастом и страдать — это пустая трата энергии и времени. Лучше выспаться, улыбнуться и сделать маску.
На мой взгляд, самый главный секрет молодости и красоты для женщины — это соблюдение режима сна и отдыха. Не всегда получается в наше время, но стараться высыпаться — это основное. Недосып отражается усталостью, тусклым цветом лица и синяками под глазами. Безусловно, важно всё: питьевой режим, питание, активный образ жизни. Но также важно сохранять внутреннее гармоничное состояние, стараться выводить свое мышление в светлые, добрые, чистые и позитивные мысли. Только от этого глаза женщины светятся добром, красотой, а на лице улыбка, и не важно сколько ей лет, она молода и красива для всех.
Если женщина чувствует, что в проблемах и заботах совсем растеряла свою уверенность и женственность, то начать можно с поиска каких-то женских клубов, организаций, где объединяется множество женщин. В них женщины поддерживают друг друга, растут, учатся, развиваются и не дают угасать. Они усиливают друг друга, помогают стать лучшей версией себя, вместе ходят на мастер-классы по стилю, макияжу, различные женские тренинги, где можно себя раскрыть. Задайте себе вопрос: чего я хочу и какой я хочу быть? В ответе появится цель, от цели появятся задачи и действия. У каждой они свои. Чтобы зажечь себя, включить в себе ту яркую женщину, которой вы все являетесь, нужно подчеркнуть свои достоинства одеждой, макияжем, украшениями, увидеть себя в зеркале такой красавицей — и крылья вырастают вновь, все окружающие это сразу заметят, и вы засияете.
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