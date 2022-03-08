Походка свободная, от бедра: 5 эффектных красоток — о том, как повысить самооценку и уверенность в себе

Хожу к косметологу не так часто, как хотелось бы, но всё же считаю это необходимым после 30. Массаж лица — очень эффективная вещь. Инъекции и пластические операции я не делала, думаю, тут каждый решает для себя, но если это оправдано, есть показания или просто хочется, то почему бы и нет. Что касается пластических операций, нужно понимать, для чего это нужно и что вы хотите поменять. Если думать, что после операции вы из Золушки вмиг превратитесь в принцессу, то это не сработает. Сначала нужно быть внутренне уверенной, что ты прекрасна, а потом уже улучшать какие-то части тела. Чаще всего, когда появляется внутренняя уверенность в своей красоте, делать операции желание пропадает. Возрастные изменения пока что меня абсолютно не пугают. Каждый день рождения ставлю себе цифры на торт и не прячу возраст, потому что я его не стесняюсь, надеюсь, и в будущем будет так же. Женщина может быть прекрасной и притягательной в любом возрасте.