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Королевы Пандемии: разглядываем фото всех победительниц конкурсов красоты из Новосибирска за последние два года

НГС собрал, пожалуй, самую большую подборку красивейших жительниц Новосибирска

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Различные конкурсы красоты проходили и во время пандемии

Различные конкурсы красоты проходили и во время пандемии

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Последние два года буквально потрясли мир, изменили его и сделали закрытым. Тем не менее, и в закрытом мире проходят всевозможные конкурсы красоты, на которые каким-то образом удается попасть красавицам с разных концов мира. В общем, своеобразная борьба красоты с разгулявшейся уже на два года и четыре сезона (по количеству волн) пандемией продолжается. И наши красавицы в ней периодически выигрывают. Корреспондент НГС Илья Калинин постарался собрать всех новосибирских коронодержательниц конкурсов красоты, прошедших в эти пандемийные 2020–2021 годы.

В шоу местного или российского масштаба мы брали абсолютных победительниц, в международных соревнованиях — занявших призовые места. Всё же бороться за корону на мировой сцене явно сложнее, чем у себя дома. Девушки перечислены в алфавитном порядке, без какого-либо особого ранжирования.

Елизавета Аниканова


Елизавета готовится к поездке в Париж на модельный контракт

Елизавета готовится к поездке в Париж на модельный контракт

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18 лет, рост — 180 сантиметров. Сотрудничает с московским модельным агентством и готовится к поездке в Париж на модельный контракт. В 2020 году победила в российском конкурсе «Модель года».

Александра

Арнольд

Александра выиграла модельный конкурс «Новые лица — 2021»

Александра выиграла модельный конкурс «Новые лица — 2021»

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20 лет, рост — 175 сантиметров. Учится в НГУ, ММФ. Модель агентства «Русский Блеск». Победительница модельного конкурса «Новые лица — 2021».

Ольга Бобкова


Ольга покорила своей красотой жюри международного конкурса в Турции

Ольга покорила своей красотой жюри международного конкурса в Турции

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45 лет, рост — 168 см. Режиссер корпоративного и документального кино, видеодизайнер. Первая вице-мисс международного конкурса возрастных моделей World Age Model Awards — 2021, Турция.

Екатерина Веселкина

Екатерина не оставила никому шанса в городском конкурсе

Екатерина не оставила никому шанса в городском конкурсе

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20 лет, рост — 178 см. Учится в СИУ РАНХиГС, факультет государственного и муниципального управления. Также проходит обучение в модельной школе агентства «Русский Блеск». Победительница конкурса «Мисс Новосибирск — 2021».

Ксения Вобликова

Ксения — самый красивый архитектор Новосибирска и, пожалуй, всей страны

Ксения — самый красивый архитектор Новосибирска и, пожалуй, всей страны

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29 лет, рост — 175 см. Архитектор ГК «Новый Мир». Победила в национальном конкурсе красоты Missis World Russia — 2020, получила титул MRS Russia Europe — 2020. Выиграла конкурс Missis Novosibirsk International — 2020, получила титул Mrs. Novosibirsk World — 2020.

Анна Дубницкая

<nobr class="_">18-летняя</nobr> Анна уже стала моделью года в России

18-летняя Анна уже стала моделью года в России

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18 лет, рост — 175 см. Учится в НГТУ. Сотрудничает с модельным агентством «Русский блеск». В 2021 году победила в российском конкурсе «Модель года».

Алена Журавлева

Алена выиграла вузовский конкурс в НГТУ в <nobr class="_">2020-м</nobr>

Алена выиграла вузовский конкурс в НГТУ в 2020-м

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19 лет, рост — 164 см. Учится в НГТУ, Институт социальных технологий. Модель агентства Elite Stars. Победительница конкурса «Мисс НГТУ — 2020».

Наталья Зенина


А вот победительница уже нишевого конкурса в сфере финансов

А вот победительница уже нишевого конкурса в сфере финансов

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26 лет, рост — 176 см. Работает в инвестиционной компании «Прайм Бондс». Победительница конкурса «Мисс/Миссис Финанс — 2021»: титул «Мисс Финанс».

Яна Леонтьева

Яна взяла титул «Мисс НГТУ» в <nobr class="_">2021-м</nobr>

Яна взяла титул «Мисс НГТУ» в 2021-м

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21 год, рост — 168 см. Учится в НГТУ, факультет бизнеса. Модель агентства Elite Stars. Победительница конкурса «Мисс НГТУ — 2021».

Анна Локтионова

Анна — самая красивая из офисных работниц 2020 года

Анна — самая красивая из офисных работниц 2020 года

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27 лет, рост — 172 см. Работает в Coca-Сola HBC Russia. Модель агентства Elite Stars и педагог школы моделей Elite Stars. Победительница международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2020».

Екатерина Марченко


Екатерина взяла сразу два титула в 2021 году

Екатерина взяла сразу два титула в 2021 году

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36 лет, рост — 164 см. Работает в «Академии женственности и процветания» Екатерины Марченко, клинический психолог. Победительница конкурса «Миссис Новосибирск International — 2021». Победительница конкурса «Миссис Хрустальная Корона России — 2021».

Елена Пономарева


Елена успешно совмещает бизнес с участием в конкурсах красоты

Елена успешно совмещает бизнес с участием в конкурсах красоты

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43 года, рост — 173 см. Руководитель собственной компании по юридическому сопровождению бизнеса. Вторая Вице-мисс международного конкурса возрастных моделей World Age Model Awards — 2021, Турция.

Светлана

Сарычева

Светлана выиграла самый небанальный конкурс красоты

Светлана выиграла самый небанальный конкурс красоты

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24 года, рост — 170 см. Работает менеджером по рекламе в 2GIS. Победила в конкурсе «Мисс Шерегеш — 2021».

Диана Сескутова

Еще один победитель нишевого конкурса — Диана — стала самой красивой среди медиков

Еще один победитель нишевого конкурса — Диана — стала самой красивой среди медиков

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31 год, рост — 171 см. Работает врачом ультразвуковой диагностики. Победительница конкурса красоты среди медицинских работников «Бьюти Мед — 2020».

Анастасия Федорченко


Анастасия победила в конкурсе <a href="https://ngs.ru/text/relations/2021/07/06/70003001/" class="_" target="_blank">«Тихая красота»</a>

Анастасия победила в конкурсе «Тихая красота»

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27 лет, рост — 172 см. Педагог дополнительного образования в школе для слабослышащих детей. В 2020 году победила в конкурсе красоты для глухих и слабослышащих людей «Тихая красота».

Надежда Хачатрян


Надежда — самая красивая бабушка Сибири 2020 года

Надежда — самая красивая бабушка Сибири 2020 года

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64 года, рост — 160 см. Бабушка троих внуков. Победительница конкурса красоты среди женщин элегантного возраста Grand Lady Siberia — 2020.

Екатерина Шихалева


Екатерина стала главной красавицей финансовой сферы 2021 года

Екатерина стала главной красавицей финансовой сферы 2021 года

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35 лет, рост — 163 см. Работает ведущим менеджером по продажам в Газпромбанке. Победительница конкурса «Мисс / Миссис Финанс — 2021»: титул «Миссис Финанс».

В начале 2020 года НГС показал красавиц, которые прославляли Новосибирск в 2019 году.

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