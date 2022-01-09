Королевы Пандемии: разглядываем фото всех победительниц конкурсов красоты из Новосибирска за последние два года

Последние два года буквально потрясли мир, изменили его и сделали закрытым. Тем не менее, и в закрытом мире проходят всевозможные конкурсы красоты, на которые каким-то образом удается попасть красавицам с разных концов мира. В общем, своеобразная борьба красоты с разгулявшейся уже на два года и четыре сезона (по количеству волн) пандемией продолжается. И наши красавицы в ней периодически выигрывают. Корреспондент НГС Илья Калинин постарался собрать всех новосибирских коронодержательниц конкурсов красоты, прошедших в эти пандемийные
В шоу местного или российского масштаба мы брали абсолютных победительниц, в международных соревнованиях — занявших призовые места. Всё же бороться за корону на мировой сцене явно сложнее, чем у себя дома. Девушки перечислены в алфавитном порядке, без какого-либо особого ранжирования.
Елизавета Аниканова
18 лет, рост —
АлександраАрнольд
20 лет, рост —
Ольга Бобкова
45 лет, рост —
Екатерина Веселкина
20 лет, рост —
Ксения Вобликова
29 лет, рост —
Анна Дубницкая
18 лет, рост —
Алена Журавлева
19 лет, рост —
Наталья Зенина
26 лет, рост — 1
Яна Леонтьева
21 год, рост —
Анна Локтионова
27 лет, рост —
Екатерина Марченко
36 лет, рост —
Елена Пономарева
43 года, рост —
СветланаСарычева
24 года, рост —
Диана Сескутова
31 год, рост —
Анастасия Федорченко
27 лет, рост —
Надежда Хачатрян
64 года, рост —
Екатерина Шихалева
35 лет, рост — 1
В начале 2020 года НГС показал красавиц, которые прославляли Новосибирск в 2019 году.