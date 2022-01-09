Королевы Пандемии: разглядываем фото всех победительниц конкурсов красоты из Новосибирска за последние два года

Последние два года буквально потрясли мир, изменили его и сделали закрытым. Тем не менее, и в закрытом мире проходят всевозможные конкурсы красоты, на которые каким-то образом удается попасть красавицам с разных концов мира. В общем, своеобразная борьба красоты с разгулявшейся уже на два года и четыре сезона (по количеству волн) пандемией продолжается. И наши красавицы в ней периодически выигрывают. Корреспондент НГС Илья Калинин постарался собрать всех новосибирских коронодержательниц конкурсов красоты, прошедших в эти пандемийные 2020–2021 годы.