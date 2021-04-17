Менеджер по рекламе из Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш — 2021»: 7 фото с конкурса

Жительница Новосибирска Светлана Сарычева стала «Мисс Шерегеш — 2021». Девушка выиграла 50 тысяч рублей.

Финал конкурса прошел сегодня, 17 апреля. В нем приняли участие 10 девушек из разных городов России. При этом из Новосибирска были сразу четыре участницы. Так, одна из них, 23-летняя Светлана Сарычева, и стала победительницей «Мисс Шерегеш — 2021». Сибирячка рассказала, что работает менеджером по рекламе в 2GIS, и объяснила, почему решила принять участие в конкурсе.

— Я ни разу не участвовала в конкурсах красоты, но раньше профессионально занималась спортом. Когда я его бросила, мне стало не хватать сцены, этой энергетики, отдачи от зрителей. Поэтому я впервые приняла участие в конкурсе красоты, и меня затянуло. К тому же Шерегеш и «Грелка» — это очень атмосферные места, которые я люблю. Я подумала: почему бы не совместить приятное с полезным?