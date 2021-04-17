Менеджер по рекламе из Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш — 2021»: 7 фото с конкурса

Жительница Новосибирска Светлана Сарычева стала «Мисс Шерегеш — 2021». Девушка выиграла 50 тысяч рублей.
Финал конкурса прошел сегодня, 17 апреля. В нем приняли участие 10 девушек из разных городов России. При этом из Новосибирска были сразу четыре участницы. Так, одна из них, 23-летняя Светлана Сарычева, и стала победительницей «Мисс Шерегеш — 2021». Сибирячка рассказала, что работает менеджером по рекламе в 2GIS, и объяснила, почему решила принять участие в конкурсе.
— Я ни разу не участвовала в конкурсах красоты, но раньше профессионально занималась спортом. Когда я его бросила, мне стало не хватать сцены, этой энергетики, отдачи от зрителей. Поэтому я впервые приняла участие в конкурсе красоты, и меня затянуло. К тому же Шерегеш и «Грелка» — это очень атмосферные места, которые я люблю. Я подумала: почему бы не совместить приятное с полезным?
Девушка призналась, что пока не осознала свою победу в конкурсе:
— Пока что чувствую приятную усталость. Но до конца свою победу, наверное, не осознала. Просто хочу сказать огромное спасибо организаторам. Особенно Ирине Чемовой из Новосибирска, она нам очень помогала. Чувствую, что стала еще сильнее любить это место! Буду чаще приезжать и посещать здешние мероприятия.
Светлана Сарычева призналась, что в качестве приза за победу в «Мисс Шерегеш — 2021» получила 50 тысяч рублей. Девушка пока не знает, куда потратит эти деньги, но обещает, что сделает это с умом.
В Шерегеше прошел знаменитый спуск в купальниках — не помешал ни мокрый снег, ни скромные +3 на градуснике. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел красоток и красавчиков на 20 фотографиях.
А сами участники GrelkaFest рассказали о своих эмоциях и поделились советами, как не замерзнуть, в прямом эфире НГС — смотрите видео вот здесь.