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Тема дняРейтинг районов Новосибирска. Где лучше? А хуже?

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Менеджер по рекламе из Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш — 2021»: 7 фото с конкурса

Всего в финал конкурса прошли сразу 4 участницы из сибирской столицы

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На конкурс девушка приехала одна. Родные и близкие поддерживали ее на расстоянии

На конкурс девушка приехала одна. Родные и близкие поддерживали ее на расстоянии

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Жительница Новосибирска Светлана Сарычева стала «Мисс Шерегеш — 2021». Девушка выиграла 50 тысяч рублей.

Финал конкурса прошел сегодня, 17 апреля. В нем приняли участие 10 девушек из разных городов России. При этом из Новосибирска были сразу четыре участницы. Так, одна из них, 23-летняя Светлана Сарычева, и стала победительницей «Мисс Шерегеш — 2021». Сибирячка рассказала, что работает менеджером по рекламе в 2GIS, и объяснила, почему решила принять участие в конкурсе.

— Я ни разу не участвовала в конкурсах красоты, но раньше профессионально занималась спортом. Когда я его бросила, мне стало не хватать сцены, этой энергетики, отдачи от зрителей. Поэтому я впервые приняла участие в конкурсе красоты, и меня затянуло. К тому же Шерегеш и «Грелка» — это очень атмосферные места, которые я люблю. Я подумала: почему бы не совместить приятное с полезным?

До финала дошли только 8 претенденток на победу — сразу четверо из них были из Новосибирска

До финала дошли только 8 претенденток на победу — сразу четверо из них были из Новосибирска

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Первой вице-мисс тоже стала жительница Новосибирска&nbsp;

Первой вице-мисс тоже стала жительница Новосибирска 

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Девушка призналась, что пока не осознала свою победу в конкурсе:

— Пока что чувствую приятную усталость. Но до конца свою победу, наверное, не осознала. Просто хочу сказать огромное спасибо организаторам. Особенно Ирине Чемовой из Новосибирска, она нам очень помогала. Чувствую, что стала еще сильнее любить это место! Буду чаще приезжать и посещать здешние мероприятия.

Раньше победительница конкурса не участвовала в подобных мероприятиях

Раньше победительница конкурса не участвовала в подобных мероприятиях

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Приз зрительских симпатий заполучила также девушка из Новосибирска

Приз зрительских симпатий заполучила также девушка из Новосибирска

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Светлана Сарычева призналась, что в качестве приза за победу в «Мисс Шерегеш — 2021» получила 50 тысяч рублей. Девушка пока не знает, куда потратит эти деньги, но обещает, что сделает это с умом.

Сейчас Светлана Сарычева работает в 2GIS

Сейчас Светлана Сарычева работает в 2GIS

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В качестве приза Светлане Сарычевой достались 50 тысяч рублей

В качестве приза Светлане Сарычевой достались 50 тысяч рублей

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В Шерегеше прошел знаменитый спуск в купальниках — не помешал ни мокрый снег, ни скромные +3 на градуснике. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел красоток и красавчиков на 20 фотографиях.

А сами участники GrelkaFest рассказали о своих эмоциях и поделились советами, как не замерзнуть, в прямом эфире НГС — смотрите видео вот здесь.

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ШерегешGrelkaFest
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