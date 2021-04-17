Прямой эфир с GrelkaFest: как спускаются люди в купальниках с горы в Шерегеше

Появилось видео спуска в купальниках с горы на GrelkaFest
В Шерегеше сегодня, 17 апреля, уже в девятый раз прошёл легендарный спуск в купальниках с горы. Команда НГС побывала на склоне вместе участниками и своими глазами увидела, как более полутора тысяч экстремалов и любителей активных развлечений спустились с горы.
Обязательно посмотрите наш прямой эфир с фестиваля — несмотря на прошедший накануне дождь и холодную погоду, участники GrelkaFest не побоялись примерить купальники. В видео они рассказывают, почему отважились на такое экстремальное развлечение и откуда приехали в Кемеровскую область (есть даже участники из Владивостока)
Напомним, это был второй спуск в этом году. Двумя неделями ранее на GrelkaFest прошёл спуск в карнавальных костюмах.
На этот раз на фестиваль зарегистрировались почти 3000 человек, однако по окончательным подсчетам организаторов, спустились со склона 1772 лыжника и сноубордиста. Самому взрослому участнику спуска — 77 лет.