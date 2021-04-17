17 апреля суббота
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняНа Новосибирск идут морозы

Все новости

Все новости

Прямой эфир с GrelkaFest: как спускаются люди в купальниках с горы в Шерегеше

Несмотря на подкачавшую погоду, на склоне было жарко (убедитесь сами)

333
3Обсудить

Поделиться

Несмотря на большое число участников, зарегистрировавшихся на спуск, до склона горы добрались не все

Несмотря на большое число участников, зарегистрировавшихся на спуск, до склона горы добрались не все

Поделиться

Появилось видео спуска в купальниках с горы на GrelkaFest

В Шерегеше сегодня, 17 апреля, уже в девятый раз прошёл легендарный спуск в купальниках с горы. Команда НГС побывала на склоне вместе участниками и своими глазами увидела, как более полутора тысяч экстремалов и любителей активных развлечений спустились с горы.

Обязательно посмотрите наш прямой эфир с фестиваля — несмотря на прошедший накануне дождь и холодную погоду, участники GrelkaFest не побоялись примерить купальники. В видео они рассказывают, почему отважились на такое экстремальное развлечение и откуда приехали в Кемеровскую область (есть даже участники из Владивостока)

Напомним, это был второй спуск в этом году. Двумя неделями ранее на GrelkaFest прошёл спуск в карнавальных костюмах.

На этот раз на фестиваль зарегистрировались почти 3000 человек, однако по окончательным подсчетам организаторов, спустились со склона 1772 лыжника и сноубордиста. Самому взрослому участнику спуска — 77 лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

спуск в купальникахGrelkaFest
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...