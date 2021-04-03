В Шерегеше на GrelkaFest прошел первый спуск. С горы скатились больше 600 человек в карнавальных костюмах

3 апреля в Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest прошел первый спуск — в карнавальных костюмах. По подсчетам организаторов фестиваля, в спуске приняли участие 611 человек . Причем самому юному — всего 1 год и 4 месяца . Он был в костюме пирата и ехал на сноуборде. Самой массовой стала команда из 20 человек от Томского политехнического университета. Участники получили зеленый кубок.

— GrelkaFest и карнавальный спуск — это именно те позитивные человеческие эмоции, о которых мы могли только мечтать эти два скучных года без фестиваля. Поэтому мы счастливы, что праздник всё-таки состоялся! Правда, из-за пандемии участники немного подрастеряли «карнавально-спортивную» форму и некоторые опоздали к старту спуска. Но никто без своей минуты славы и аплодисментов не остался, — сказал директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.

