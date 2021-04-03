В Шерегеше на GrelkaFest прошел первый спуск. С горы скатились больше 600 человек в карнавальных костюмах

В Шерегеше на GrelkaFest прошел спуск в карнавальных костюмах
3 апреля в Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest прошел первый спуск — в карнавальных костюмах. По подсчетам организаторов фестиваля, в спуске приняли участие
— GrelkaFest и карнавальный спуск — это именно те позитивные человеческие эмоции, о которых мы могли только мечтать эти
Показываем, как прошел карнавальный спуск и какие костюмы приготовили участники.
Фестиваль GrelkaFest, который традиционно закрывает горнолыжный сезон в Шерегеше, в этом году пройдет
В декабре новосибирский фотограф снял Шерегеш в сумерках. На фото курорт — как будто с новогодних открыток. Посмотрите на эту красоту. Также смотрите большой репортаж НГС о том, как обстоят дела на самом популярном в Сибири горнолыжном курорте в этом сезоне.
Многие новосибирцы любят Шерегеш, и их связывает подчас неожиданное. Так, пару лет назад эксперт по лекарствам из Новосибирска стала самой красивой девушкой Шерегеша. Мы расспросили ее, как ей это удалось.