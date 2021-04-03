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В Шерегеше на GrelkaFest прошел первый спуск. С горы скатились больше 600 человек в карнавальных костюмах

Самому юному спортсмену — всего 1 год и 4 месяца

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Всего в спуске в костюмах приняли участие <nobr class="_">611 человек</nobr>

Всего в спуске в костюмах приняли участие 611 человек

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В Шерегеше на GrelkaFest прошел спуск в карнавальных костюмах

3 апреля в Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest прошел первый спуск — в карнавальных костюмах. По подсчетам организаторов фестиваля, в спуске приняли участие 611 человек. Причем самому юному — всего 1 год и 4 месяца. Он был в костюме пирата и ехал на сноуборде. Самой массовой стала команда из 20 человек от Томского политехнического университета. Участники получили зеленый кубок.

— GrelkaFest и карнавальный спуск — это именно те позитивные человеческие эмоции, о которых мы могли только мечтать эти два скучных года без фестиваля. Поэтому мы счастливы, что праздник всё-таки состоялся! Правда, из-за пандемии участники немного подрастеряли «карнавально-спортивную» форму и некоторые опоздали к старту спуска. Но никто без своей минуты славы и аплодисментов не остался, — сказал директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.

Показываем, как прошел карнавальный спуск и какие костюмы приготовили участники.

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Фестиваль GrelkaFest, который традиционно закрывает горнолыжный сезон в Шерегеше, в этом году пройдет 1–4 апреля и 15–18 апреля. Спуск в бикини запланирован спустя 2 недели после карнавального — это произойдет впервые в истории фестиваля.

В декабре новосибирский фотограф снял Шерегеш в сумерках. На фото курорт — как будто с новогодних открыток. Посмотрите на эту красоту. Также смотрите большой репортаж НГС о том, как обстоят дела на самом популярном в Сибири горнолыжном курорте в этом сезоне.

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ШерегешфестивальGrelkaFest
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