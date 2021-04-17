В Шерегеше с горы спустятся почти 3 тысячи человек в купальниках. Самому взрослому — 77 лет

Сегодня, 17 апреля, в Шерегеше пройдёт второй спуск в рамках фестиваля GrelkaFest. На этот раз участники будут в купальных костюмах.



Как отмечают организаторы фестиваля, всего регистрацию на сайте прошли 2872 человек. Это гораздо больше, чем в 2019 году — тогда зарегистрировались около 1600 участников. Впрочем, данные являются предварительными и число спустившихся с горы участников может незначительно поменяться.



— Пандемия в этом году сыграла свою роль – география GrelkaFest представлена исключительно российскими регионами. Однако она как никогда разнообразна. На фестиваль приехали гости из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Томска, Хабаровска, Омска, Санкт-Петербурга, Керчи, Благовещенска, Ярославля, Бийска, Сургута, Дудинки, Сочи, Казани и, конечно, из городов Кемеровской области, — сообщают организаторы.

