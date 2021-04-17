В Шерегеше с горы спустятся почти 3 тысячи человек в купальниках. Самому взрослому — 77 лет

В спуске с горы в Шерегеше примет участие 77-летний мужчина
Сегодня, 17 апреля, в Шерегеше пройдёт второй спуск в рамках фестиваля GrelkaFest. На этот раз участники будут в купальных костюмах.
Как отмечают организаторы фестиваля, всего регистрацию на сайте прошли 2872 человек. Это гораздо больше, чем в 2019 году — тогда зарегистрировались около 1600 участников. Впрочем, данные являются предварительными и число спустившихся с горы участников может незначительно поменяться.
— Пандемия в этом году сыграла свою роль – география GrelkaFest представлена исключительно российскими регионами. Однако она как никогда разнообразна. На фестиваль приехали гости из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Томска, Хабаровска, Омска, Санкт-Петербурга, Керчи, Благовещенска, Ярославля, Бийска, Сургута, Дудинки, Сочи, Казани и, конечно, из городов Кемеровской области, — сообщают организаторы.
Известно, что в спуске примет участие 77-летний мужчина — он уже получил бейджик участника. Есть и очень юный спортсмен: ему 4 года, однако, как уточняют организаторы GrelkaFest, пока точно неизвестно, будет ли он на спуске.
Как передает наш корреспондент с места фестиваля, погода не радует будущих участников. В Шерегеше сыро и всего три градуса тепла. Из-за мокрого дождя со снегом организаторы вынуждены были перенести спуск на 13 часов дня по местному времени.
Самых ярких участников и красоток, отважившихся на экстремальный спуск, мы обязательно покажем в нашем фоторепортаже — следите за обновлениями на сайте.
Напомним, первый спуск был в карнавальных костюмах — о нём мы рассказывали здесь. В нём приняли участие около 600 человек, самому маленькому спортсмену — 1 год и 4 месяца.