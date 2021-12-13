В Новосибирске выбрали победительниц финансового конкурса красоты — смотрим фото девушек

В Новосибирске определили победительниц конкурса красоты и талантов «Мисс / Миссис Финанс» 2021 года. Об этом журналисту НГС рассказали в Новосибирском банковском клубе, который организовал мероприятие.
Основные критерии конкурса — это артистизм и умение себя подать. В нем участвовали сотрудницы финансовых компаний. Конкурс проходил в несколько этапов: участницы делали самопрезентацию, ходили на фотосессию, соревновались в творческом конкурсе. Во время финала у девушек были дефиле в официальных костюмах и в вечерних платьях.
Суммарный разрыв по итоговым оценкам жюри составил всего 2–3 балла, и в итоге звание «мисс Финанс — 2021» получила сотрудница инвестиционной компании «Прайм Бондс» Наталья Зенина, «миссис Финанс» Екатерина Шихалева (Газпромбанк), «вице-мисс Финанс» — Таис Усманова (студентка НГУЭУ) и «вице-миссис Финанс» — Оксана Селякова («Альфа-Банк»).
Кроме того, по итогам интернет-голосования выбрали мисс и миссис зрительских симпатий — Екатерина Тен (PWC) и Екатерина Жданова (девелоперская компания «Отелит») соответственно. Остальные участницы тоже получили разные звания, например, «Миссис Грация» или «Миссис Артистичность».
— Этот конкурс дал мне возможность преодолеть свои собственные границы и подарил новые интересные знакомства. Хочу сказать спасибо организаторам конкурса и компании «Прайм Бондс», сотрудником которой я являюсь, за колоссальную поддержку, — сказала журналисту НГС Наталья Зенина.
Екатерина Шихалева отметила, что участие было трудным, но увлекательным:
— Участницам следующих конкурсов желаю ничего не бояться, ведь поставленные большие цели дают фундамент для их успешного достижения.
В 2020 году мы рассказывали о том, что кадровик новосибирского банка вышла в финал конкурса самых красивых офисных сотрудниц.