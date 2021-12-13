В Новосибирске выбрали победительниц финансового конкурса красоты — смотрим фото девушек

В Новосибирске определили победительниц конкурса красоты и талантов «Мисс / Миссис Финанс» 2021 года. Об этом журналисту НГС рассказали в Новосибирском банковском клубе, который организовал мероприятие.

Основные критерии конкурса — это артистизм и умение себя подать. В нем участвовали сотрудницы финансовых компаний. Конкурс проходил в несколько этапов: участницы делали самопрезентацию, ходили на фотосессию, соревновались в творческом конкурсе. Во время финала у девушек были дефиле в официальных костюмах и в вечерних платьях.