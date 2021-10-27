20 красавиц из Новосибирска, которые знают всё о деньгах

В Новосибирске 20 красоток сражаются за звания «Мисс» и «Миссис Финанс»
Сибирячки, работающие с деньгами, соревнуются за титул «Мисс/Миссис Финанс» 2021 года. Основным организатором конкурса выступает «Новосибирский банковский клуб», соорганизатор — рекламное агентство «Гранд-медиа».
Участницы разделены на две подгруппы — «Мисс» и «Миссис». Сам конкурс состоит из нескольких этапов. По словам одного из организаторов Ангелины Танаковой, сначала сибирячки делали презентацию о себе и о компании, в которой работают. Затем прошла фотосессия в деловом стиле, для которой предусмотрена отдельная номинация с призом зрительских симпатий.
30 ноября пройдет творческий этап, а в первой декаде декабря состоится финал конкурса, где по итогам всех состязаний победительниц.
Ежегодно организаторы конкурса перечисляют собранную за входные билеты сумму на финале в благотворительный фонд памяти имени Володи Женова, где выбирается ребенок, которому оказывается адресная помощь. На все остальные этапы конкурса вход свободный.
Давайте посмотрим, кто в этом году претендует на победу.
Екатерина Тен
Екатерина Тен — старший консультант отдела общего аудита АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:
— Большую часть своего рабочего времени я проверяю отчетности разных компаний, чтобы выпустить заключение о том, что данные в них достоверные. Компания дает возможность ездить в командировки в самые неожиданные места, изучать бизнес клиентов из разных отраслей, управлять командами с изменяющимся составом участников и расширять базу собственных знаний. Иногда я провожу лекции и развлекательные мероприятия для студентов, чтобы повысить узнаваемость нашей компании и привлечь талантливых выпускников. Благодаря переходу на удаленный режим работы у меня появилось больше времени на себя: с удовольствием готовлю, более-менее высыпаюсь, а по вечерам могу играть с друзьями в настолки, собирать команды на квизы, устраивать эстетичные пикники и ужины, смотреть популярные фильмы и сериалы, монтировать короткие видео и рисовать открытки.
Екатерина Шихалева
Екатерина Шихалева — ведущий менеджер по продажам в «Газпромбанке»:
— С детства я мечтала стать банкиром — мне было с кого взять пример. И вот маленькими шажочками мечта воплотилась в реальность. Я привыкла в каждом деле отдаваться на 100%, будь то работа, дружба или семья. Я регулярно участвую в профессиональных финансовых конкурсах и занимаю лидирующие места по региону и России. Качество, которое ведет к успеху, — это уверенность в себе и в своих силах. Залог успеха — позитивный настрой, доброжелательность, умение работать в команде и желание всегда идти вперед, не оглядываясь назад!
Евгения Анисимова
Евгения Анисимова — главный специалист направления больших данных и машинного обучения в «Экспобанке»:
— 10 лет я работаю в одном банке. Выбираю горизонтальный рост в профессии: меняю сферы работы и должности, оставаясь верной организации. Мой профессиональный путь тернист, но интересен: антифрод — кредитные риски — data science. Чаще работаю с цифрами, чем с людьми. Предпочитаю делать, а не говорить. 6 с половиной лет замужем за прекрасным мужчиной. 10 лет увлечена настольными играми: в домашней коллекции более 100 разных игр. Чередую полное погружение в книги и полное погружение в сериалы. 12 лет веду учет доходов и расходов. Побывала в 22 странах и 16 российских регионах и не собираюсь на этом останавливаться. Стремлюсь к счастью в настоящем.
Таис Усманова
Таис Усманова — студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления. Факультет государственного сектора, направление — социология:
— Я всегда занималась и занимаюсь тем, что мне нравится, ведь нужно выбирать любимое дело, и тогда в жизни можно добиться многих высот. Мне очень нравится учиться, но еще больше нравится быть инструктором в лагере выживания. Там я целый месяц могу заниматься с детьми вдали от цивилизации и помогать им становиться более самостоятельными, приобретать полезные навыки. У меня есть девиз по жизни, которому я всегда следую: «Не бойся умереть, бойся прожить скучную жизнь». И про себя могу сказать одну очень важную вещь — в своей душе я мустанг. И рядом со мной не те, кто пытается укротить мой характер, а такие же свободные, своенравные и идущие к поставленной цели люди.
Наталья Зенина
Наталья Зенина — финансовый советник ООО «Прайм Бондс»:
— Я считаю, что к любой работе нужно подходить профессионально: даже если моешь пол, делай это как настоящий профи. Я люблю красоту. Во всем. И считаю, что никто и ничто не может быть красиво снаружи, если внутри полно пороков. Именно любовь к красоте и эстетике стала основой моего главного увлечения стилем. Кроме этого, с детства моя жизнь тесными узами связана с музыкой, книгами и бесконечным желанием узнавать что-то новое и расти. Я считаю, что одни из главных качеств для достижения целей — это системность и дисциплина, ведь, как известно, целеустремленный медведь обязательно обгонит легкомысленную газель. И за время моего трудового и учебного опыта я не один раз убеждалась в истинности этого.
Алина Шелбогашева
Алина Шелбогашева — руководитель подразделения обучения и контроля качества микрофинансовой компании «Лайм-Займ»:
— Я работаю в этой компании уже больше четырех лет. Свой путь начала с оператора кол-центра, но развитие компании и мои личные качества не заставили себя долго ждать — я стала руководителем подразделения. Качества, которые привели меня на эту должность: целеустремленность, желание помогать и развивать сервис. В моей работе очень важны индивидуальный подход и умение поставить себя на место клиента, ведь с этого и начинается клиентоориентированность! В свободное время я люблю делать то, что меня наполняет положительными эмоциями, повышает тонус и заряжает. Это может быть уединение на берегу Обского со своими мыслями или книгой, а могут быть жаркие танцы в баре с подругами. Мой девиз по жизни, который помогает мне исполнять мечты: «Слушай свою интуицию, и у тебя все получится!»
Ирина Заводина
Ирина Заводина — руководитель и основатель ООО «Ипотечный эксперт»:
— Дома я мама 1,5-годовалого сына и жена любимого мужа, а на работе — требовательный и справедливый руководитель. В сфере кредитования я работаю с 2011 года: за эти годы помогла оформить ипотеку более чем двум тысячам людей. Использую аналитический подход к работе, чтобы достичь положительного результата: я всегда анализирую портрет заемщика и подбираю индивидуальные решения. ⠀⠀
Александра Петрова
Александра Петрова — экономист в «Эгиде»:
— Я считаю, что сэкономить — это почти то же самое, что заработать. А еще я люблю всё красивое, праздничное и когда мое окружение в хорошем настроении. Поэтому днем я экономист, а вечером — ведущая праздников и мероприятий у детей и взрослых. Я дарю хорошее настроение, веселье и позитивные эмоции. Там, где я была хотя бы 1 раз, становится лучше, чем было до меня.
Евгения Козина
Евгения Козина — клиентский менеджер «Премьер» в Сбербанке:
— Я работаю в крайне необычный период колоссальной трансформации из обычного коммерческого банка в огромную экосистему и являюсь не просто проводником для клиентов в этот новый мир, но и амбассадором бренда. Люблю свою работу за безграничные возможности самореализации и отличный коллектив. Всю свою осознанную жизнь любила творческий подход к выполнению любой работы, в студенческое время была почти четыре года участницей уникального театра нашей страны — театра мод «ОбраZ», где и зародилась любовь к подиуму, фотографии, путешествиям и большой сцене. Сейчас мое основное хобби — это моделинг. Люблю музыку и самостоятельно освоила несколько инструментов, изучаю онлайн-профессии в направлении продвижения и визуализации. Часто, когда говорю, что люблю экстрим, вижу удивленные лица, но это действительно так: всё, что может поднять уровень адреналина в крови, — это ко мне.
Татьяна Кильмухаметова
Татьяна Кильмухаметова — директор школы «Основатель»:
— Я очень целеустремленный и изобретательный человек, что позволяет мне успешно управлять продажами, закупками, персоналом, процессами и финансами в собственном бизнесе. В школе мы развиваем в детях навыки, необходимые для успеха в XXI веке. Программа направлена на раскрытие личностных качеств ребенка и формирование лидерских навыков. Я вижу своей миссией развитие в детях общепризнанных навыков и считаю, что им нужно заложить правильное мышление, ведущее к пониманию себя и своих талантов и формированию правильных нейронных связей, которые и создают успешное будущее ребенка.
Виктория Ванина
Виктория Ванина — оператор компании «Ваш инвестор»:
— Находясь в поиске новой деятельности, я попала в замечательную компанию, которая ежедневно дарит мне бесценный опыт. Новый опыт, новые возможности, новые вершины — это то, к чему я стремлюсь ежедневно. Я бы описала себя как целеустремленного и творческого человека. Эти два качества в тандеме помогают мне достигать всех своих целей и желаний. Я люблю проводить время в движении — тренировки, танцы, прогулки с друзьями, путешествия. Это меня заземляет, учит находиться здесь и сейчас. Уделяю много времени самообразованию и получению новых знаний. Стремление ко всему новому насыщает мою жизнь и дарит радость во всем.
Анастасия Антонова
Анастасия Антонова — консультант банка «ФК Открытие»:
— Я совмещаю основную работу с модельным бизнесом. Не представляю свою жизнь без съемок! Залог успеха — это понимание, умение слушать и слышать.
Ирина Сухарева
Ирина Сухарева — офис-менеджер страховой компании САО «РЕСО-Гарантия»:
— Я люблю свою работу и коллектив. В мои обязанности входят кадровая работа, делопроизводство и организация корпоративных мероприятий. Люблю заниматься спортом, так как он воспитывает дисциплину и аккумулирует энергию для новых побед и свершений.
Диана Рузаева
Диана Рузаева — менеджер конкурсных продаж новосибирского филиала САО ВСК:
— В страховании я работаю всего три года, но за это время убедилась, что выбрала профессию по душе. Считаю себя целеустремленной и трудолюбивой. В свободное время занимаюсь спортом, люблю готовить и пересматривать любимый мультфильм «Шрэк» в новогодние праздники. В подростковом возрасте была увлечена легкой атлетикой — увлечение затянулось на семь лет.
Вера Сорокина
Вера Сорокина — младший юрист в «Юсконсалт»:
— Мой путь в компании начался с судебных поединков, которые были организованы в рамках Сибирской юридической недели. Я победила в судебных поединках, и мне предложили работу. Я очень рада, что оказалась в компании. Я очень люблю своих коллег и наш корпоративный движ. А еще — нашу главную корпоративную традицию — вкусно поесть. Люблю путешествия в горы, особенно пешие походы. Горы вдохновляют и успокаивают. Любимый вид спорта — пулевая стрельба. Есть разряд. Иногда бываю добрая, иногда — не очень. Девиз по жизни: «Бояться ошибиться — это уже ошибка».
Оксана Селякова
Оксана Селякова — менеджер по развитию отношений с клиентами малого бизнеса «Альфа-Банка»:
— В мой жизни много увлечений. Например, я профессиональный фотограф, с недавних пор стала заниматься вокалом. Ведь пение — это хорошая возможность взаимосвязь с окружающими: когда мы кому-то поем, то дарим часть себя и своей души. Я активно занимаюсь спортом и благодаря ему получаю невероятный заряд энергии.
Екатерина Жданова
Екатерина Жданова — финансист в компании «Отелит»:
— Мое кредо: «Создавай себя сам. Будь уникальным, и тогда мир вокруг тебя станет особенным. Постоянно развивайся, пробуй себя в новых областях, раскрывай свои таланты: они есть у каждого из нас». У меня много разных хобби, но одни из последних — кондитерское дело и изучение видеографии.
Наталья Иванова
Наталья Иванова — офис-менеджер компании «СИБ»:
— Я работаю в одном из крупнейших интеграторов систем защиты информации — компании «СИБ». Мне нравится компания за то, что она вкладывается в развитие своих сотрудников. Благодаря этому каждый мой рабочий день проходит в коллективе высококлассных специалистов и интереснейших людей. Мои хобби — живопись и музыка. Я пишу картины акрилом, вдохновляясь любимой рок-музыкой. Два основных качества, которые ведут меня по жизни, — это любознательность и любовь к порядку.
Елена Анасенко
Елена Анасенко — руководитель ипотечного центра ПСБ:
— Карьерный путь я начала с должности кредитного специалиста в одном из банков Новосибирска. Сейчас руковожу ипотечным центром Сибирского филиала ПСБ. По жизни можно сказать, что я трудоголик. Очень люблю то, чем занимаюсь, люблю ставить и добиваться амбициозных целей, стремлюсь их реализовывать и воплощать в жизнь. Я верю, что самое важное в работе — это командная игра, командный дух и вера в свои силы. Команда для меня играем огромное значение. Важной составляющей в командной работе является умение взаимодействовать, поддерживать друг друга, обмениваться опытом и лучшими практиками.
Лучше всего я умею усердно работать и вкусно готовить. С большим удовольствием в свободное время балую своих близких, друзей и коллег изысканными блюдами. Любовь к кулинарии у меня с детства: моя мама — кондитер по профессии, поэтому я много времени проводила с ней на кухне, познавая яркие краски кондитерского мастерства. В путешествиях я люблю пробовать и наслаждаться секретами приготовления блюд других народов. Не так давно решила открыть для себя культуру вина, что привело меня на курсы сомелье.
Наталья Шандалина
Наталья Шандалина — ведущий специалист по работе с юридическими лицами в УБРиР:
— Для меня важно постоянно развиваться, совершенствоваться, потому что нет предела совершенству. Мои основные хобби — спорт, растяжка, посещение театров, чтение книг, музыка. С детства я мечтала реализовать себя в финансовой сфере. Поэтому после успешного окончания РАНХиГС начала карьеру в Сбербанке, где я получила колоссальный опыт, чтобы двигаться дальше.
В 2020 году мы рассказывали, кто из новосибирских девушек, работающих в сфере финансов, победил в таком конкурсе. Посмотрите на этих красоток.