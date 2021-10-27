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20 красавиц из Новосибирска, которые знают всё о деньгах

Участницы конкурса «Мисс/Миссис Финанс» рассказали о своих работе и увлечениях

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Победительницы станут известны в декабре

Победительницы станут известны в декабре

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В Новосибирске 20 красоток сражаются за звания «Мисс» и «Миссис Финанс»

Сибирячки, работающие с деньгами, соревнуются за титул «Мисс/Миссис Финанс» 2021 года. Основным организатором конкурса выступает «Новосибирский банковский клуб», соорганизатор — рекламное агентство «Гранд-медиа».

Участницы разделены на две подгруппы — «Мисс» и «Миссис». Сам конкурс состоит из нескольких этапов. По словам одного из организаторов Ангелины Танаковой, сначала сибирячки делали презентацию о себе и о компании, в которой работают. Затем прошла фотосессия в деловом стиле, для которой предусмотрена отдельная номинация с призом зрительских симпатий.

30 ноября пройдет творческий этап, а в первой декаде декабря состоится финал конкурса, где по итогам всех состязаний победительниц.

Ежегодно организаторы конкурса перечисляют собранную за входные билеты сумму на финале в благотворительный фонд памяти имени Володи Женова, где выбирается ребенок, которому оказывается адресная помощь. На все остальные этапы конкурса вход свободный.

Давайте посмотрим, кто в этом году претендует на победу.

Екатерина Тен


Екатерина пришла на конкурс, чтобы побороть страх публичных выступлений, познакомиться с участницами и приятно провести время

Екатерина пришла на конкурс, чтобы побороть страх публичных выступлений, познакомиться с участницами и приятно провести время

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Екатерина Тен — старший консультант отдела общего аудита АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

— Большую часть своего рабочего времени я проверяю отчетности разных компаний, чтобы выпустить заключение о том, что данные в них достоверные. Компания дает возможность ездить в командировки в самые неожиданные места, изучать бизнес клиентов из разных отраслей, управлять командами с изменяющимся составом участников и расширять базу собственных знаний. Иногда я провожу лекции и развлекательные мероприятия для студентов, чтобы повысить узнаваемость нашей компании и привлечь талантливых выпускников. Благодаря переходу на удаленный режим работы у меня появилось больше времени на себя: с удовольствием готовлю, более-менее высыпаюсь, а по вечерам могу играть с друзьями в настолки, собирать команды на квизы, устраивать эстетичные пикники и ужины, смотреть популярные фильмы и сериалы, монтировать короткие видео и рисовать открытки.

Екатерина Шихалева


Стаж Екатерины в финансовой сфере — 15 лет

Стаж Екатерины в финансовой сфере — 15 лет

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Екатерина Шихалева — ведущий менеджер по продажам в «Газпромбанке»:

— С детства я мечтала стать банкиром — мне было с кого взять пример. И вот маленькими шажочками мечта воплотилась в реальность. Я привыкла в каждом деле отдаваться на 100%, будь то работа, дружба или семья. Я регулярно участвую в профессиональных финансовых конкурсах и занимаю лидирующие места по региону и России. Качество, которое ведет к успеху, — это уверенность в себе и в своих силах. Залог успеха — позитивный настрой, доброжелательность, умение работать в команде и желание всегда идти вперед, не оглядываясь назад!

Евгения Анисимова


Евгения говорит, что ищет баланс между тем, чтобы плыть по течению, и тем, чтобы всё контролировать

Евгения говорит, что ищет баланс между тем, чтобы плыть по течению, и тем, чтобы всё контролировать

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Евгения Анисимова — главный специалист направления больших данных и машинного обучения в «Экспобанке»:

— 10 лет я работаю в одном банке. Выбираю горизонтальный рост в профессии: меняю сферы работы и должности, оставаясь верной организации. Мой профессиональный путь тернист, но интересен: антифрод — кредитные риски — data science. Чаще работаю с цифрами, чем с людьми. Предпочитаю делать, а не говорить. 6 с половиной лет замужем за прекрасным мужчиной. 10 лет увлечена настольными играми: в домашней коллекции более 100 разных игр. Чередую полное погружение в книги и полное погружение в сериалы. 12 лет веду учет доходов и расходов. Побывала в 22 странах и 16 российских регионах и не собираюсь на этом останавливаться. Стремлюсь к счастью в настоящем.

Таис Усманова

Таис отмечает, что у нее очень насыщенная и интересная жизнь, потому что пора студенчества — один из самых ярких моментов, которые она когда-либо видела

Таис отмечает, что у нее очень насыщенная и интересная жизнь, потому что пора студенчества — один из самых ярких моментов, которые она когда-либо видела

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Таис Усманова — студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления. Факультет государственного сектора, направление — социология:

— Я всегда занималась и занимаюсь тем, что мне нравится, ведь нужно выбирать любимое дело, и тогда в жизни можно добиться многих высот. Мне очень нравится учиться, но еще больше нравится быть инструктором в лагере выживания. Там я целый месяц могу заниматься с детьми вдали от цивилизации и помогать им становиться более самостоятельными, приобретать полезные навыки. У меня есть девиз по жизни, которому я всегда следую: «Не бойся умереть, бойся прожить скучную жизнь». И про себя могу сказать одну очень важную вещь — в своей душе я мустанг. И рядом со мной не те, кто пытается укротить мой характер, а такие же свободные, своенравные и идущие к поставленной цели люди.

Наталья Зенина

По словам Натальи, многие говорят, что улыбка — это ее визитная карточка

По словам Натальи, многие говорят, что улыбка — это ее визитная карточка

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Наталья Зенина — финансовый советник ООО «Прайм Бондс»:

— Я считаю, что к любой работе нужно подходить профессионально: даже если моешь пол, делай это как настоящий профи. Я люблю красоту. Во всем. И считаю, что никто и ничто не может быть красиво снаружи, если внутри полно пороков. Именно любовь к красоте и эстетике стала основой моего главного увлечения стилем. Кроме этого, с детства моя жизнь тесными узами связана с музыкой, книгами и бесконечным желанием узнавать что-то новое и расти. Я считаю, что одни из главных качеств для достижения целей — это системность и дисциплина, ведь, как известно, целеустремленный медведь обязательно обгонит легкомысленную газель. И за время моего трудового и учебного опыта я не один раз убеждалась в истинности этого.

Алина Шелбогашева

Алина принимала участие в конкурсе «Мисс Кузбасс», «Мисс Томск» и «Мисс Финанс»

Алина принимала участие в конкурсе «Мисс Кузбасс», «Мисс Томск» и «Мисс Финанс»

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Алина Шелбогашева — руководитель подразделения обучения и контроля качества микрофинансовой компании «Лайм-Займ»:

— Я работаю в этой компании уже больше четырех лет. Свой путь начала с оператора кол-центра, но развитие компании и мои личные качества не заставили себя долго ждать — я стала руководителем подразделения. Качества, которые привели меня на эту должность: целеустремленность, желание помогать и развивать сервис. В моей работе очень важны индивидуальный подход и умение поставить себя на место клиента, ведь с этого и начинается клиентоориентированность! В свободное время я люблю делать то, что меня наполняет положительными эмоциями, повышает тонус и заряжает. Это может быть уединение на берегу Обского со своими мыслями или книгой, а могут быть жаркие танцы в баре с подругами. Мой девиз по жизни, который помогает мне исполнять мечты: «Слушай свою интуицию, и у тебя все получится!»

Ирина Заводина

Ирина — лауреат межрегионального конкурса «Финансист года» за 2020 год в номинация «Брокерские услуги на ипотечном рынке»

Ирина — лауреат межрегионального конкурса «Финансист года» за 2020 год в номинация «Брокерские услуги на ипотечном рынке»

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Ирина Заводина — руководитель и основатель ООО «Ипотечный эксперт»:

— Дома я мама 1,5-годовалого сына и жена любимого мужа, а на работе — требовательный и справедливый руководитель. В сфере кредитования я работаю с 2011 года: за эти годы помогла оформить ипотеку более чем двум тысячам людей. Использую аналитический подход к работе, чтобы достичь положительного результата: я всегда анализирую портрет заемщика и подбираю индивидуальные решения. ⠀⠀

Александра Петрова

Александра не только экономист, но и ведущая праздников

Александра не только экономист, но и ведущая праздников

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Александра Петрова — экономист в «Эгиде»:

— Я считаю, что сэкономить — это почти то же самое, что заработать. А еще я люблю всё красивое, праздничное и когда мое окружение в хорошем настроении. Поэтому днем я экономист, а вечером — ведущая праздников и мероприятий у детей и взрослых. Я дарю хорошее настроение, веселье и позитивные эмоции. Там, где я была хотя бы 1 раз, становится лучше, чем было до меня.

Евгения Козина

Евгения считает, что нет ничего недостижимого, и придерживается этого принципа в своей жизни

Евгения считает, что нет ничего недостижимого, и придерживается этого принципа в своей жизни

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Евгения Козина — клиентский менеджер «Премьер» в Сбербанке:

— Я работаю в крайне необычный период колоссальной трансформации из обычного коммерческого банка в огромную экосистему и являюсь не просто проводником для клиентов в этот новый мир, но и амбассадором бренда. Люблю свою работу за безграничные возможности самореализации и отличный коллектив. Всю свою осознанную жизнь любила творческий подход к выполнению любой работы, в студенческое время была почти четыре года участницей уникального театра нашей страны — театра мод «ОбраZ», где и зародилась любовь к подиуму, фотографии, путешествиям и большой сцене. Сейчас мое основное хобби — это моделинг. Люблю музыку и самостоятельно освоила несколько инструментов, изучаю онлайн-профессии в направлении продвижения и визуализации. Часто, когда говорю, что люблю экстрим, вижу удивленные лица, но это действительно так: всё, что может поднять уровень адреналина в крови, — это ко мне.

Татьяна Кильмухаметова

Татьяна говорит, что она целеустремленная и изобретательная

Татьяна говорит, что она целеустремленная и изобретательная

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Татьяна Кильмухаметова — директор школы «Основатель»:

— Я очень целеустремленный и изобретательный человек, что позволяет мне успешно управлять продажами, закупками, персоналом, процессами и финансами в собственном бизнесе. В школе мы развиваем в детях навыки, необходимые для успеха в XXI веке. Программа направлена на раскрытие личностных качеств ребенка и формирование лидерских навыков. Я вижу своей миссией развитие в детях общепризнанных навыков и считаю, что им нужно заложить правильное мышление, ведущее к пониманию себя и своих талантов и формированию правильных нейронных связей, которые и создают успешное будущее ребенка.

Виктория Ванина

Виктории нравится узнавать и открывать себя каждый день с новой стороны

Виктории нравится узнавать и открывать себя каждый день с новой стороны

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Виктория Ванина — оператор компании «Ваш инвестор»:

— Находясь в поиске новой деятельности, я попала в замечательную компанию, которая ежедневно дарит мне бесценный опыт. Новый опыт, новые возможности, новые вершины — это то, к чему я стремлюсь ежедневно. Я бы описала себя как целеустремленного и творческого человека. Эти два качества в тандеме помогают мне достигать всех своих целей и желаний. Я люблю проводить время в движении — тренировки, танцы, прогулки с друзьями, путешествия. Это меня заземляет, учит находиться здесь и сейчас. Уделяю много времени самообразованию и получению новых знаний. Стремление ко всему новому насыщает мою жизнь и дарит радость во всем.

Анастасия Антонова

Анастасия уверена, что не стоит расстраиваться по пустякам, ведь нервные клетки не восстанавливаются

Анастасия уверена, что не стоит расстраиваться по пустякам, ведь нервные клетки не восстанавливаются

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Анастасия Антонова — консультант банка «ФК Открытие»:

— Я совмещаю основную работу с модельным бизнесом. Не представляю свою жизнь без съемок! Залог успеха — это понимание, умение слушать и слышать.

Ирина Сухарева

Качества, которые помогают Ирине в работе, — внимательность к деталям и ответственный подход к делу

Качества, которые помогают Ирине в работе, — внимательность к деталям и ответственный подход к делу

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Ирина Сухарева — офис-менеджер страховой компании САО «РЕСО-Гарантия»:

— Я люблю свою работу и коллектив. В мои обязанности входят кадровая работа, делопроизводство и организация корпоративных мероприятий. Люблю заниматься спортом, так как он воспитывает дисциплину и аккумулирует энергию для новых побед и свершений.

Диана Рузаева

Диана любит пересматривать любимый мультфильм «Шрэк» в новогодние праздники

Диана любит пересматривать любимый мультфильм «Шрэк» в новогодние праздники

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Диана Рузаева — менеджер конкурсных продаж новосибирского филиала САО ВСК:

— В страховании я работаю всего три года, но за это время убедилась, что выбрала профессию по душе. Считаю себя целеустремленной и трудолюбивой. В свободное время занимаюсь спортом, люблю готовить и пересматривать любимый мультфильм «Шрэк» в новогодние праздники. В подростковом возрасте была увлечена легкой атлетикой — увлечение затянулось на семь лет.

Вера Сорокина

Вера работает в компании три года

Вера работает в компании три года

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Вера Сорокина — младший юрист в «Юсконсалт»:

— Мой путь в компании начался с судебных поединков, которые были организованы в рамках Сибирской юридической недели. Я победила в судебных поединках, и мне предложили работу. Я очень рада, что оказалась в компании. Я очень люблю своих коллег и наш корпоративный движ. А еще — нашу главную корпоративную традицию — вкусно поесть. Люблю путешествия в горы, особенно пешие походы. Горы вдохновляют и успокаивают. Любимый вид спорта — пулевая стрельба. Есть разряд. Иногда бываю добрая, иногда — не очень. Девиз по жизни: «Бояться ошибиться — это уже ошибка».

Оксана Селякова

Для Оксаны работа — это время открытий и новых знакомств

Для Оксаны работа — это время открытий и новых знакомств

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Оксана Селякова — менеджер по развитию отношений с клиентами малого бизнеса «Альфа-Банка»:

— В мой жизни много увлечений. Например, я профессиональный фотограф, с недавних пор стала заниматься вокалом. Ведь пение — это хорошая возможность взаимосвязь с окружающими: когда мы кому-то поем, то дарим часть себя и своей души. Я активно занимаюсь спортом и благодаря ему получаю невероятный заряд энергии.

Екатерина Жданова

Екатерина решила пойти на конкурс, чтобы показать себя, попробовать свои силы в новом для нее амплуа и посмотреть на таланты других участниц

Екатерина решила пойти на конкурс, чтобы показать себя, попробовать свои силы в новом для нее амплуа и посмотреть на таланты других участниц

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Екатерина Жданова — финансист в компании «Отелит»:

— Мое кредо: «Создавай себя сам. Будь уникальным, и тогда мир вокруг тебя станет особенным. Постоянно развивайся, пробуй себя в новых областях, раскрывай свои таланты: они есть у каждого из нас». У меня много разных хобби, но одни из последних — кондитерское дело и изучение видеографии.

Наталья Иванова

Любознательность привела Наталью на курсы веб-разработки и уроки вокала, а дисциплина помогла найти время на саморазвитие

Любознательность привела Наталью на курсы веб-разработки и уроки вокала, а дисциплина помогла найти время на саморазвитие

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Наталья Иванова — офис-менеджер компании «СИБ»:

— Я работаю в одном из крупнейших интеграторов систем защиты информации — компании «СИБ». Мне нравится компания за то, что она вкладывается в развитие своих сотрудников. Благодаря этому каждый мой рабочий день проходит в коллективе высококлассных специалистов и интереснейших людей. Мои хобби — живопись и музыка. Я пишу картины акрилом, вдохновляясь любимой рок-музыкой. Два основных качества, которые ведут меня по жизни, — это любознательность и любовь к порядку.

Елена Анасенко

Стаж работы Елены в финансовой сфере — более 10 лет

Стаж работы Елены в финансовой сфере — более 10 лет

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Елена Анасенко — руководитель ипотечного центра ПСБ:

— Карьерный путь я начала с должности кредитного специалиста в одном из банков Новосибирска. Сейчас руковожу ипотечным центром Сибирского филиала ПСБ. По жизни можно сказать, что я трудоголик. Очень люблю то, чем занимаюсь, люблю ставить и добиваться амбициозных целей, стремлюсь их реализовывать и воплощать в жизнь. Я верю, что самое важное в работе — это командная игра, командный дух и вера в свои силы. Команда для меня играем огромное значение. Важной составляющей в командной работе является умение взаимодействовать, поддерживать друг друга, обмениваться опытом и лучшими практиками.

Лучше всего я умею усердно работать и вкусно готовить. С большим удовольствием в свободное время балую своих близких, друзей и коллег изысканными блюдами. Любовь к кулинарии у меня с детства: моя мама — кондитер по профессии, поэтому я много времени проводила с ней на кухне, познавая яркие краски кондитерского мастерства. В путешествиях я люблю пробовать и наслаждаться секретами приготовления блюд других народов. Не так давно решила открыть для себя культуру вина, что привело меня на курсы сомелье.

Наталья Шандалина

Наталья убеждена, что целеустремленность поможет достичь поставленных целей

Наталья убеждена, что целеустремленность поможет достичь поставленных целей

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Наталья Шандалина — ведущий специалист по работе с юридическими лицами в УБРиР:

— Для меня важно постоянно развиваться, совершенствоваться, потому что нет предела совершенству. Мои основные хобби — спорт, растяжка, посещение театров, чтение книг, музыка. С детства я мечтала реализовать себя в финансовой сфере. Поэтому после успешного окончания РАНХиГС начала карьеру в Сбербанке, где я получила колоссальный опыт, чтобы двигаться дальше.

В 2020 году мы рассказывали, кто из новосибирских девушек, работающих в сфере финансов, победил в таком конкурсе. Посмотрите на этих красоток.

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