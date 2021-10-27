20 красавиц из Новосибирска, которые знают всё о деньгах

Елена Анасенко — руководитель ипотечного центра ПСБ:

— Карьерный путь я начала с должности кредитного специалиста в одном из банков Новосибирска. Сейчас руковожу ипотечным центром Сибирского филиала ПСБ. По жизни можно сказать, что я трудоголик. Очень люблю то, чем занимаюсь, люблю ставить и добиваться амбициозных целей, стремлюсь их реализовывать и воплощать в жизнь. Я верю, что самое важное в работе — это командная игра, командный дух и вера в свои силы. Команда для меня играем огромное значение. Важной составляющей в командной работе является умение взаимодействовать, поддерживать друг друга, обмениваться опытом и лучшими практиками.

Лучше всего я умею усердно работать и вкусно готовить. С большим удовольствием в свободное время балую своих близких, друзей и коллег изысканными блюдами. Любовь к кулинарии у меня с детства: моя мама — кондитер по профессии, поэтому я много времени проводила с ней на кухне, познавая яркие краски кондитерского мастерства. В путешествиях я люблю пробовать и наслаждаться секретами приготовления блюд других народов. Не так давно решила открыть для себя культуру вина, что привело меня на курсы сомелье.

Наталья Шандалина