Красотки при деньгах: в Новосибирске выбрали победительниц необычного конкурса. Публикуем итоги и фото

Анна Алексеенко рассказала НГС, что в конкурсе красоты участвовала впервые:

— Мое основное внимание направлено на семью и работу. Честно говоря, изначально я пропустила информацию о конкурсе, но руководство банка предложило мне всё же не упускать возможность, так как верило в мою победу. Коллеги не сомневались, что я смогу достойно представить себя и ПАО «МТС Банк». Когда столько людей поддерживает, у тебя нет морального права их подвести.

Она признается, что переживала, потому что каждый этап конкурса требовал внимания, ответственного подхода и креативности. Сложнее всего было придумать, как поучаствовать в творческом конкурсе.

— Явных увлечений и хобби у меня нет. Но есть множество умений и талантов, которые я постаралась максимально уместить в свое выступление. Например, я могу неплохо замесить как тесто для булочек, так и стяжку для пола. Я долгое время в юности занималась тхэквондо и отразила это в видеоряде. И пошутила, что в данный момент ни на ком эти умения показывать не буду, поэтому можно расслабиться. За сутки я нарисовала портрет своего отца, хотя никогда раньше не рисовала на холсте акрилом. Мой папа ушел из жизни в период конкурса. И это стало еще одним поводом не сдаваться. Мне очень хочется, чтобы он гордился мной. Основным же своим талантом я считаю умение объединять: сердца, поколения, традиции. Поэтому на данном этапе со мной была вся моя семья. И я очень рада, что они были рядом в волнительный для меня момент, — говорит Анна Алексеенко.