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Красотки при деньгах: в Новосибирске выбрали победительниц необычного конкурса. Публикуем итоги и фото

Из 15 красавиц, работающих в сфере финансов, только две стали победительницами

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Остальным участницам тоже присвоили титулы, например, мисс Шарм, мисс Грация

Остальным участницам тоже присвоили титулы, например, мисс Шарм, мисс Грация

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В Новосибирске выбрали победительниц конкурса красоты среди финансистов

В Новосибирске завершился конкурс «Мисс/миссис Финанс» 2020 года, основным организатором которого выступал «Новосибирский банковский клуб», а соорганизатором — модельное агентство «Красота Сибири».

Ксения Шишкова

Ксения Шишкова

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Конкурс проходил в несколько этапов: участницы делали самопрезентацию, ходили на фотосессию, соревновались в творческом конкурсе. Во время финала девушки участвовали в дефиле — в официальном стиле и в вечерних платьях.

Ирина Зюзина

Ирина Зюзина

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Разрыв между участницами был небольшой, всего в несколько баллов, и в итоге звание мисс Финанс 2020 получила сотрудница ООО «ЮниСервисКапитал» Ксения Шишкова, миссис Финанс — Анна Алексенко (МТС Банк), вице-мисс Финанс — Ирина Зюзина (Газпромбанк) и вице-миссис Финанс — Татьяна Добрынина (Сбербанк).

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Анна Алексеенко рассказала НГС, что в конкурсе красоты участвовала впервые:

— Мое основное внимание направлено на семью и работу. Честно говоря, изначально я пропустила информацию о конкурсе, но руководство банка предложило мне всё же не упускать возможность, так как верило в мою победу. Коллеги не сомневались, что я смогу достойно представить себя и ПАО «МТС Банк». Когда столько людей поддерживает, у тебя нет морального права их подвести.

Она признается, что переживала, потому что каждый этап конкурса требовал внимания, ответственного подхода и креативности. Сложнее всего было придумать, как поучаствовать в творческом конкурсе.

— Явных увлечений и хобби у меня нет. Но есть множество умений и талантов, которые я постаралась максимально уместить в свое выступление. Например, я могу неплохо замесить как тесто для булочек, так и стяжку для пола. Я долгое время в юности занималась тхэквондо и отразила это в видеоряде. И пошутила, что в данный момент ни на ком эти умения показывать не буду, поэтому можно расслабиться. За сутки я нарисовала портрет своего отца, хотя никогда раньше не рисовала на холсте акрилом. Мой папа ушел из жизни в период конкурса. И это стало еще одним поводом не сдаваться. Мне очень хочется, чтобы он гордился мной. Основным же своим талантом я считаю умение объединять: сердца, поколения, традиции. Поэтому на данном этапе со мной была вся моя семья. И я очень рада, что они были рядом в волнительный для меня момент, — говорит Анна Алексеенко.

Девушка благодарна всем, кто болел за нее, поддерживал, отдал свой голос:

— На самом деле не важно, что написано на ленте. В первую очередь это хороший жизненный опыт. Этот год задел всех и каждого в частности. Главное — это научиться, несмотря на все невзгоды, красиво идти по жизни с высоко поднятой головой.

Анна Алексенко

Анна Алексенко

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Директор модельного агентства Ангелина Танакова сообщила, что по итогам голосования в Instagram Новосибирского банковского клуба определились: мисс зрительских симпатий 2020 — Вероника Герасименко (МКК «Ваш инвестор») и миссис зрительских симпатий — Анна Алексенко (МТС Банк).

Татьяна Добрынина

Татьяна Добрынина

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Во время финала девушки участвовали в дефиле

Во время финала девушки участвовали в дефиле

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Ранее красавица из Новосибирска победила в конкурсе «Мисс офис» и выиграла два миллиона рублей. Посмотрите на нее.

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банкиконкурс красотыфинансы
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