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Сибирячка победила в международном конкурсе «Мисс Офис-2020»

Девушка получила корону, два миллиона рублей и другие призы

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Анна Локтионова боролась за корону еще с 26 участницами

Анна Локтионова боролась за корону еще с 26 участницами

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Сибирячка победила в международном конкурсе «Мисс Офис-2020»

Главный кадровик новосибирского банка «Открытие» Анна Локтионова стала победительницей 11 сезона международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». Девушка получила корону, два миллиона рублей и другие призы организаторов.

Финал конкурса состоялся вечером в субботу, 22 ноября, в Москве, в молодежный центр «Планета КВН». Мероприятие прошло без зрителей, онлайн-трансляцию вели организаторы на сайте и в Инстаграме конкурса.

Для вручения приза победительнице конкурса во время церемонии награждения ведущий Дмитрий Дюжев пригласил Елизавету Знагован, также жительницу Новосибирска, которая стала триумфатором в прошлом году. Ведущие отметили, что корона уезжает в Новосибирск уже третий год подряд.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Анна получила эксклюзивную корону и ленту победителя, а также два миллиона рублей от учредителя и генерального спонсора конкурса.

За победу в конкурсе боролись 27 девушек из разных городов России и даже стран — одна участница представляла Турцию.

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«Мисс Офис»конкурс«Мисс Офис — 2020»
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