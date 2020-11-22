Сибирячка победила в международном конкурсе «Мисс Офис-2020»
Главный кадровик новосибирского банка «Открытие» Анна Локтионова стала победительницей 11 сезона международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». Девушка получила корону, два миллиона рублей и другие призы организаторов.
Финал конкурса состоялся вечером в субботу, 22 ноября, в Москве, в молодежный центр «Планета КВН». Мероприятие прошло без зрителей, онлайн-трансляцию вели организаторы на сайте и в Инстаграме конкурса.
Для вручения приза победительнице конкурса во время церемонии награждения ведущий Дмитрий Дюжев пригласил Елизавету Знагован, также жительницу Новосибирска, которая стала триумфатором в прошлом году. Ведущие отметили, что корона уезжает в Новосибирск уже третий год подряд.
Анна получила эксклюзивную корону и ленту победителя, а также два миллиона рублей от учредителя и генерального спонсора конкурса.
За победу в конкурсе боролись 27 девушек из разных городов России и даже стран — одна участница представляла Турцию.