Модель из Новосибирска живет в абсолютной тишине — это не помешало ей стать королевой красоты

Анастасии Федорченко 27 лет, с рождения она ничего не слышит и привыкла к тишине. Глухота никак не мешает девушке жить обычной жизнью и идти к своим целям. Настя влюбилась и вышла замуж, нашла работу, на которой чувствует себя комфортно. Кроме того, сибирячка любит волейбол, шахматы, пробует себя в роли модели — однажды Настя участвовала в конкурсе красоты и заняла первое место. Специально для НГС Анастасия рассказала о своей жизни — прочтите ее историю.
— Я родилась глухой, мои родители, бабушка и дедушка тоже глухие, получается, я — третье поколение. Я могу слышать громкие звуки, но не понимаю, о чем они говорят, не различаю их, — говорит Настя. Ее родной язык — русский жестовый (РЖЯ), он считается вербальным. Его грамматика значительно отличается от грамматики русского словесного языка, поскольку слова сложнее преобразовывать морфологически, например, порядок и образование слов более строгие.
— Жестовый язык я знаю с детства, это мой первый язык, потом уже русский язык. На РЖЯ я общаюсь с друзьями, с семьей. Не могу сказать, что я испытываю трудности в общении, я ведь могу получать информацию письменно. Я уже привыкла. Я могу читать, фильмы смотрю с субтитрами. Если мне нужно что-то у кого-то спросить, спрашиваю, написав вопрос в заметки, — рассказывает Настя.
Сибирячка училась в специальной школе для людей с нарушением слуха.
— Мы там все одинаковые, общаемся на РЖЯ. Сложности были в том, что учителям запрещали общаться с нами на нашем родном языке, заставляли нас слушать, говорить голосами, было сложно. Иногда попадались такие учителя, которые понимали, что наш родной язык — это РЖЯ, они осваивали его и общались через него с нами, — делится Настя. Сейчас она работает в этой школе педагогом дополнительного образования, учит детей играть в шахматы (специальная коррекционная школа-интернат
В детстве Насте не доставалось от других детей как раз из-за того, что она находилась в среде таких же ребят, но на детской площадке у дома порой приходилось слышать обидные слова.
— Слышащие дети дразнили, считали дурой, не понимали. А вот в настоящее время я вижу, что стало меньше таких людей, чему очень рада. Я чувствую себя полноценным человеком, мне хорошо быть такой, какая я есть. Я не стыжусь, не стесняюсь своей глухоты. Мне хорошо, — говорит сибирячка и добавляет, что, конечно, можно было бы поставить аппарат, но она не хочет, так как всё равно не будет понимать звуки: — Для меня они ничем не отличаются.
В жизни Настя часто чувствует себя иностранкой, ведь для того, чтобы общаться в больницах, МФЦ и других учреждениях, ей нужен переводчик. Значительно облегчает жизнь в таких ситуациях приложение «Сурдофон», всё, что нужно при этом Насте, — это быстрый интернет. По данным Всероссийского общества глухих, в нашей стране проживает 12 миллионов человек с нарушением слуха, а переводчиков с РЖЯ очень мало, на всех их просто не хватает.
— В России проживает много глухих людей, в каждом городе есть специальная школа, детский сад. В Новосибирске есть ИСТР (Институт социальных технологий и реабилитации), где учатся глухие люди. Там есть переводчики, которые переводят. У нас есть ВОГ (Всероссийское общество глухих), там мы собираемся и проводим различные мероприятия. У нас есть Сурдлимпийские игры, чемпионат Европы, мира, чемпионат России, первенство России, Кубок России. Мы занимаемся разными видами спорта, мы живем так же, как люди без ограничений, — рассказывает Настя о своем мире.
Несмотря на глухоту, Настя ведет активный образ жизни. 10 лет она занималась волейболом, имела разряд мастера спорта, много раз участвовала в чемпионате России и на Кубке России, в 2011 году была на чемпионате Европы. Сейчас Анастасия увлеклась моделингом, с удовольствием участвует в съемках, учится красиво ходить и позировать на занятиях по дефиле.
— Моделинг — это скорее хобби. Для меня не помеха, что там только слышащие люди, а чем я хуже них? Ничем. Я не профессиональная модель, пришла в сферу из интереса, любопытства, люблю пробовать что-то новое. Там нужно научиться быть раскрепощенной, свободной — мне нравится. Моя глухота никак не сказывается на занятиях. Если мне что-то непонятно, я могу письменно попросить рассказать мне. Девочки, которые слышат, помогают мне, показывают, как двигаться, я смотрю на них и делаю так же, это несложно, — делится Настя.
В прошлом году сибирячка приняла участие в особом конкурсе красоты для глухих и слабослышащих людей «Тихая красота».
— Я хотела попробовать свои силы и принять участие. В итоге я получила корону леди «Тихая красота — 2020», то есть заняла первое место, — рассказывает Настя о своих успехах.
Личная жизнь Анастасии тоже не стоит на месте — весной этого года она вышла замуж.
— Мы с Родионом давно друг друга знаем, вместе пересекались на спортивных соревнованиях, общались. Он тоже глухой. У нас, у глухих, маленький мир, мы все друг друга знаем. На одной из встреч у нас всё и закрутилось, это было три года назад, — рассказывает Анастасия. Сейчас муж и жена проводят отпуск в городе Санкт-Петербурге.
За помощь в создании материала редакция благодарит директора модельного агентства Global Russian Models Любовь Ухалову.
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