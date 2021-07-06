Модель из Новосибирска живет в абсолютной тишине — это не помешало ей стать королевой красоты

Анастасии Федорченко 27 лет, с рождения она ничего не слышит и привыкла к тишине. Глухота никак не мешает девушке жить обычной жизнью и идти к своим целям. Настя влюбилась и вышла замуж, нашла работу, на которой чувствует себя комфортно. Кроме того, сибирячка любит волейбол, шахматы, пробует себя в роли модели — однажды Настя участвовала в конкурсе красоты и заняла первое место. Специально для НГС Анастасия рассказала о своей жизни — прочтите ее историю.



— Я родилась глухой, мои родители, бабушка и дедушка тоже глухие, получается, я — третье поколение. Я могу слышать громкие звуки, но не понимаю, о чем они говорят, не различаю их, — говорит Настя. Ее родной язык — русский жестовый (РЖЯ), он считается вербальным. Его грамматика значительно отличается от грамматики русского словесного языка, поскольку слова сложнее преобразовывать морфологически, например, порядок и образование слов более строгие.