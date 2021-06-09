Особенный Кирилл. Сибирячка борется за лекарство для сына с редкой болезнью — оно стоит миллион в неделю

В итоге «Хантераза», кроме Кирилла, была назначена еще двум мальчикам. У всех у них, как уточняет мама Кирилла, состояние разной тяжести — в частности один из детей, переведенных на «Хантеразу», даже посещает школу.



Препарат «Хантераза» (идурсульфаза-бета) показан для длительного лечения больных с синдромом Хантера в качестве ферментозаместительной терапии для пациентов старше 36 месяцев. «Хантераза» была зарегистрирована на территории РФ в 2018 году . Эффективность подтверждена двумя клиническими исследованиями, в которых приняли участие 37 пациентов с мукополисахаридозом II типа .

— Может быть, этот препарат и хороший, но меня смущает вот что. Эти врачи, тут подписавшиеся, они даже ребенка моего в глаза не видели. Хотя у нас есть телеконсилиумы, есть множество возможностей, но никто у меня ни фотографии, ни видео с Кириллом не запросил. А перевод с такого серьезного препарата на другой не должен происходить так скомкано и быстро, не в одностороннем порядке. А тут получается, нас просто поставили перед фактом. И вот я еще переживаю, что если после перехода на «Хантеразу» у Кирилла голова закружится, состояние ухудшится, он же мне обо всем этом даже не скажет, — отмечает она.



Не согласившись с переводом на «Хантеразу», Евгения написала письма в Министерство здравоохранения региона и детскому омбудсмену, из ответов на которые выяснила, что для обоснования перевода была представлена медицинская документация. Когда она попала ей в руки, женщина узнала, что в документах состояние Кирилла характеризуется как тяжелое. С этим она категорически не согласна. Евгения указывает и на другие неточности в этой документации — ее сыну, как объясняет она, приписывают аллергические реакции на «Элапразу», гипертрихоз и ухудшение состояния. Ничего подобного, с ее слов, у Кирилла нет.

