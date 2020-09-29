Как жить, если в 18 у тебя неизлечимая генетическая болезнь. История Насти, которая носит на вечеринки рюкзак лекарств

С пониманием окружающих для больных муковисцидозом и их семей вообще сложно. Виктория говорит, что её знакомые и друзья, которые не были в курсе диагноза Насти, часто упрекали её в гиперопеке.



— Сейчас мне уже всё равно, кто, что говорит. Люди ведь не понимают. Раньше часто слышала: «Зачем ты её так часто кормишь? Захочет — поест». Но у нас иная ситуация. И это, бывает, так сложно донести, — вздыхает она. — Многие мамы одноклассников Насти в чате удивлялись, что моя дочь на домашнем обучении везде ходит, гуляет, тусит и даже в отпуск по разным странам ездит. Говорили, что я мать такая плохая. «Что вы её на место поставить не можете?» и всё в таком духе. Но у нас, у мам детей с муковисцидозом, акцент немного на другом — не на школе, ЕГЭ или высшем образовании. Я лично хочу, чтобы мой ребёнок прожил полноценную жизнь и не в больницах. Может быть, все хотят и видеть такое: я сижу у кровати с заплаканными глазами, реву днями, перед иконой молю Бога, чтобы ребёнок выздоровел, ну а Настя вся в проводах и капельницах. Может, к такой болезни люди привыкли? Но есть и другая сторона медали.



О том, что у её дочери муковисцидоз, знают родственники и четыре подруги Виктории — им она об этом сообщила недавно. Настя тоже не распространяется о своём диагнозе, но и скрыть это довольно сложно — всякий раз, отправляясь на вечеринку с друзьями, ей приходится собирать громоздкий рюкзак с лекарствами, ингалятором и баночками с питанием.

