Две сибирячки взяли призовые места на конкурсе красоты в Турции: их обошла 50-летняя москвичка

Две сибирячки заняли призовые места в первом международном конкурсе красоты World Age Model Awards для моделей в возрасте от 35 до 75 лет, который проходил на прошлой неделе в Турции на средиземноморском побережье Алании.
Третье место в конкурсе заняла жительница Новосибирска 44-летняя Елена Пономарева, второе место ее землячка 45-летняя Ольга Бобкова, а главный приз достался 50-летней москвичке Людмиле Сафоновой.
Конкурс организовало одно из самых крупных агентств для возрастных моделей IMA LEMLE New York. В шоу приняли участие 20 женщин из разных стран в возрасте от 37 до 65 лет. Главная идея World Age Model Awards — популяризация моделинга Age+, борьба с эйджизмом и возможность привлечь внимание к новому поколению взрослых женщин — «не бабушек».
О самом мероприятии корреспонденту НГС рассказала серебряная призерша World Age Model Awards, режиссер корпоративного и документального кино, видеодизайнер Ольга Бобкова.
— Первый день был не столько конкурсный, сколько интенсивная наработка контента. С 10 утра до заката были фотосессии в летящих платьях, спортивной одежде, восточных халатах, ювелирных украшениях. На закате — шествие в красных платьях к морю и групповые фото и видео. На самом конкурсе было дефиле в различной дизайнерской одежде и самопрезентация: кто-то рассказывал о себе, кто-то танцевал или пел и тому подобное. Я занимаюсь моделингом меньше года. И никогда не участвовала в качестве участницы в подобных состязаниях. Получила тонну эмоций и нового опыта. Это круче похода к психологу, когда начинаешь нравиться себе, когда получается! Когда после 40 лет наконец-то научилась ходить. Познакомилась с женщинами, которые вдохновляют. У одной из участниц четверо внуков, а она не только выглядит великолепно, но и выступила на высочайшем уровне и стала лицом ювелирного салона, — рассказала Ольга Бобкова.
Все участницы получили подарки от дизайнеров одежды, которые предоставляли свои наряды для показов, а главная победительница — дорогие ювелирные украшения и семидневное проживание в 5-звездочном турецком отеле. Сама Ольга Бобкова заметила, что пришлось покупать новый чемодан, так как ей досталось среди прочего дизайнерское платье весом четыре килограмма.
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