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Две сибирячки взяли призовые места на конкурсе красоты в Турции: их обошла 50-летняя москвичка

Конкурс World Age Model Awards создан для возрастных моделей

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На фото слева Елена Пономарева (третье место), Людмила Сафонова (первое место), Ольга Бобкова (второе место), на фото справа Ольга Бобкова

На фото слева Елена Пономарева (третье место), Людмила Сафонова (первое место), Ольга Бобкова (второе место), на фото справа Ольга Бобкова

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Две сибирячки заняли призовые места в первом международном конкурсе красоты World Age Model Awards для моделей в возрасте от 35 до 75 лет, который проходил на прошлой неделе в Турции на средиземноморском побережье Алании.

Третье место в конкурсе заняла жительница Новосибирска 44-летняя Елена Пономарева, второе место ее землячка 45-летняя Ольга Бобкова, а главный приз достался 50-летней москвичке Людмиле Сафоновой.

Конкурс организовало одно из самых крупных агентств для возрастных моделей IMA LEMLE New York. В шоу приняли участие 20 женщин из разных стран в возрасте от 37 до 65 лет. Главная идея World Age Model Awards — популяризация моделинга Age+, борьба с эйджизмом и возможность привлечь внимание к новому поколению взрослых женщин — «не бабушек».

«Спортивная» фотосессия Ольги Бобковой

«Спортивная» фотосессия Ольги Бобковой

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О самом мероприятии корреспонденту НГС рассказала серебряная призерша World Age Model Awards, режиссер корпоративного и документального кино, видеодизайнер Ольга Бобкова.

— Первый день был не столько конкурсный, сколько интенсивная наработка контента. С 10 утра до заката были фотосессии в летящих платьях, спортивной одежде, восточных халатах, ювелирных украшениях. На закате — шествие в красных платьях к морю и групповые фото и видео. На самом конкурсе было дефиле в различной дизайнерской одежде и самопрезентация: кто-то рассказывал о себе, кто-то танцевал или пел и тому подобное. Я занимаюсь моделингом меньше года. И никогда не участвовала в качестве участницы в подобных состязаниях. Получила тонну эмоций и нового опыта. Это круче похода к психологу, когда начинаешь нравиться себе, когда получается! Когда после 40 лет наконец-то научилась ходить. Познакомилась с женщинами, которые вдохновляют. У одной из участниц четверо внуков, а она не только выглядит великолепно, но и выступила на высочайшем уровне и стала лицом ювелирного салона, — рассказала Ольга Бобкова.

Все участницы получили подарки от дизайнеров одежды, которые предоставляли свои наряды для показов, а главная победительница — дорогие ювелирные украшения и семидневное проживание в 5-звездочном турецком отеле. Сама Ольга Бобкова заметила, что пришлось покупать новый чемодан, так как ей досталось среди прочего дизайнерское платье весом четыре килограмма.

Все участницы конкурса красоты возрастных моделей и два организатора мероприятия (на фото — первая и восьмая слева)

Все участницы конкурса красоты возрастных моделей и два организатора мероприятия (на фото — первая и восьмая слева)

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В июле НГС рассказал историю 59-летней модели Раисы Первовой, которая ведет жизнь активнее, чем некоторые 25-летние.

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