Две сибирячки взяли призовые места на конкурсе красоты в Турции: их обошла 50-летняя москвичка

Две сибирячки заняли призовые места в первом международном конкурсе красоты World Age Model Awards для моделей в возрасте от 35 до 75 лет, который проходил на прошлой неделе в Турции на средиземноморском побережье Алании.



Третье место в конкурсе заняла жительница Новосибирска 44-летняя Елена Пономарева, второе место ее землячка 45-летняя Ольга Бобкова, а главный приз достался 50-летней москвичке Людмиле Сафоновой.



Конкурс организовало одно из самых крупных агентств для возрастных моделей IMA LEMLE New York. В шоу приняли участие 20 женщин из разных стран в возрасте от 37 до 65 лет. Главная идея World Age Model Awards — популяризация моделинга Age+, борьба с эйджизмом и возможность привлечь внимание к новому поколению взрослых женщин — «не бабушек».