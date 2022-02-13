Ход королевы: самая красивая сибирячка покорила страну в кокошнике за 100 тысяч и порванном платье

— Когда ты получаешь подтверждение извне, из общества, то можешь продвигать свой товар, услугу, в моем случае не только как образованный психолог, но и как женщина, которая прошла путь конкурса красоты, выиграла его, получила титул — такие плюшки манят покупателя. Мне стало приходить много предложений по сотрудничеству, — говорит Марченко.

Что творится за кулисами?

По словам Екатерины, участницы на конкурсах настроены дружелюбно только для видимости. На самом же деле каждая видит в каждой конкурентку и определяет для себя пятерку достойных победы женщин и начинает наблюдать. Ситуации могут случиться самые разные, о некоторых участниц предупреждают заранее. Например, советуют брать с собой не одну пару туфель, а лучше три, на случай если одну испортят, всегда должна быть запасная. Бывает, что в туфли подсыпают стекло, чтобы участница поранила ноги и не смогла выйти.

— На российском этапе я обнаружила, что у меня испорчено платье, буквально за пару минут до выхода. Оно было одно, висело в чехле в гримерной, но собачку кто-то вырвал, и замок разошелся. Я не могу в этом кого-то обвинить, но и поверить в то, что это случайность, — тоже. Мы нашли нитку с иголкой, на скорую руку наживулили, получилось неровно. Я всё равно вышла, хоть и с опозданием.