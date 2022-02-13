Ход королевы: самая красивая сибирячка покорила страну в кокошнике за 100 тысяч и порванном платье

Екатерина Марченко одержала уже две большие победы в конкурсах красоты. В Новосибирске она покорила зрителей и жюри, представ в образе Принцессы Лебедь с кокошником на голове в виде зимнего узора на стекле, а на российском этапе конкурса не растерялась из-за порванного платья и получила корону, титул, а также возможность представлять страну на международном конкурсе красоты, который состоится весной этого года в Азербайджане. Подробности — в нашем материале.
О конкурсах красоты
— О конкурсе красоты «Миссис Новосибирск International — 2021» я узнала случайно и решила попробовать принять в нем участие, чтобы показать всем женщинам, что если мы чего-то по-настоящему захотим, то непременно этого добьемся. Я поставила себе задачу — показать на своем примере, что любой страх мы в силах преодолеть. В любом нашем страхе очень много энергии, и, когда мы идем осознанно в страх, эта энергия высвобождается, и в ней невероятно много силы, — рассказывает Екатерина Марченко.
У сибирячки была цель — выиграть, и она это сделала. Екатерина признаётся, что мероприятие было для нее волнительным, даже тряслись ноги. Категория «миссис», в которой она принимала участие, подразумевает, что у претенденток на корону уже должны быть дети. Участницы соревновались между собой в нескольких этапах: кулинарный, спортивный, вокальный, танцевальный и творческий номер. Также в конкурсах красоты большое внимание уделяется благотворительности — королева берет на себя эту миссию и масштабирует ее через свои ресурсы.
— На финальном этапе у меня был костюм Царевны Лебедь в русском зимнем стиле. Мы вдохновились белым цветом, потому что он символизирует благородство, чистоту, верность, открытое сердце. Вместе с продюсером мы придумали корону, которая повторяет зимний узор на стекле, но совершенно не представляли, как реализовать нашу идею, так как никто не брался за работу. На помощь пришли мастера из Оперного театра: моя корона — ювелирная работа, стоимостью больше
После победы в региональном конкурсе красоты Екатерина отправилась на всероссийский этап конкурса «Миссис и Леди Хрустальная корона России — Мира — 2021». Он считается международным. Конкуренток Екатерина Марченко описывает как красивых, успешных, ухоженных и харизматичных женщин и отмечает, что каждая выступила достойно. Победительниц в категории «миссис» было четверо: Миссис Хрустальная корона России, Миссис Хрустальная корона России — Европа, Миссис Хрустальная корона России — Мира, Миссис Хрустальная корона России — Вселенная.
— Мы с моей большой командой загадали победу, шли и стремились к ней, много работали, и мы ее взяли, титул «Миссис Россия — Вселенная» — мой. Это наша общая радость, в Новосибирск еще никогда не привозили титул «Россия — Вселенная», поэтому для нас это особенная честь. 30 марта 2022 года я буду представлять Россию на международном конкурсе красоты в Баку, — говорит Екатерина.
Участие в конкурсах красоты для Екатерины Марченко — хобби, увлечение, но никак не работа, хотя сибирячка утверждает, что в этой сфере можно заработать неплохие деньги.
— Когда ты получаешь подтверждение извне, из общества, то можешь продвигать свой товар, услугу, в моем случае не только как образованный психолог, но и как женщина, которая прошла путь конкурса красоты, выиграла его, получила титул — такие плюшки манят покупателя. Мне стало приходить много предложений по сотрудничеству, — говорит Марченко.
Что творится за кулисами?
По словам Екатерины, участницы на конкурсах настроены дружелюбно только для видимости. На самом же деле каждая видит в каждой конкурентку и определяет для себя пятерку достойных победы женщин и начинает наблюдать. Ситуации могут случиться самые разные, о некоторых участниц предупреждают заранее. Например, советуют брать с собой не одну пару туфель, а лучше три, на случай если одну испортят, всегда должна быть запасная. Бывает, что в туфли подсыпают стекло, чтобы участница поранила ноги и не смогла выйти.
— На российском этапе я обнаружила, что у меня испорчено платье, буквально за пару минут до выхода. Оно было одно, висело в чехле в гримерной, но собачку кто-то вырвал, и замок разошелся. Я не могу в этом кого-то обвинить, но и поверить в то, что это случайность, — тоже. Мы нашли нитку с иголкой, на скорую руку наживулили, получилось неровно. Я всё равно вышла, хоть и с опозданием.
Рассказывая о конкурсе, Екатерина отмечает, что категория «миссис» — это уже не молодые девушки, а самодостаточные женщины, которые умеют идти к своей цели, которые привыкли добиваться того, чего хотят: вижу цель, не вижу препятствий. Все готовятся, вкладывают много денег в подготовку, покупают самые красивые платья, наряды — выделяться нужно и внешним видом, и номерами. Участие в конкурсах красоты стоит немалых денег —
— Есть, конечно, и купленные короны. Конкурсы разные бывают, есть те, где короны продаются. Например, главная корона стоит в пределах
О личной жизни
Поклонников у Екатерины Марченко всегда было достаточно, а после конкурса интерес к ее персоне только усилился. Екатерина не замужем, 6 лет назад она пережила развод, который дался ей нелегко, она осталась одна с маленьким ребенком на руках. Долгое время Екатерина не могла выйти в люди.
— Сейчас я встречаюсь с мужчиной, но не нахожусь в браке. Считаю, если женщина не замужем, значит, женщина свободна, — говорит Екатерина Марченко.
О женственности и игре в гейшу
Уже 10 лет Екатерина Марченко развивается в сфере клинической психологии и дает консультации для женщин. Помимо классической терапии, она предлагает сыграть в трансформационную игру, которая направлена на углубленное изучение себя. Цель — обрести гармонию с собой и внешним миром, раскрыть внутреннюю красоту и женственность.
— Ко мне приходят очень красивые женщины, их внешностью многие околдованы, но красота глохнет, если нет энергии и харизмы. Это считывается в первые секунды — картинка восхищает, но, когда женщина открывает рот, — звенящая пустота, магия рассеивается. Красота не на первом месте, на первом — энергетика, это и есть женственность: особая женская энергия, харизма, умение разговаривать, общаться и подавать себя. Через меня проходит много женщин, и мало кем я восхищаюсь, — объясняет Екатерина Марченко.
В арсенале Екатерины есть необычная игра, которая называется «Гейша». Она помогает женщине раскрыться, расцвести, учит, как подавать себя в обществе так, чтобы ее оценили по достоинству, учит искусству обольщения, как вести диалог с мужчиной. Стоимость одной такой игры — 5000 рублей. Участницы погружаются в атмосферу Восточной Азии и прорабатывают волнующие их вопросы под наставничеством Екатерины. За
О красоте
В свои 36 лет Екатерина Марченко отлично выглядит. Ежедневно она занимается фитнесом и следит за питанием: углеводы в ее рационе практически отсутствуют. Особое внимание Екатерина уделает массажам, ходит к косметологу и пьет витамины.
— Все, кто попадают в мое поле, говорят, что я обладаю магической энергетикой, — люди это считывают. Моя сила — в моей женственности, а не во внешней красоте, — заключает сибирячка.
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