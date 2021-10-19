«Такая внешность помогла мне увидеть мир»: правила жизни королевы красоты из Сибири (есть один секрет)

Сибирячка поработала в Лондоне моделью и вернулась в Новосибирск
Лилия Лукьянова — девушка с яркой эффектной внешностью, мимо такой вряд ли получится пройти мимо и не обратить внимание. С 18 лет она начала строить модельную карьеру, выиграла конкурс красоты и не остановилась на этом. Помимо внешних данных у сибирячки острый ум, завидное терпение и врожденное трудолюбие — всё вместе помогает ей добиваться любых поставленных целей. Два года девушка жила в Лондоне, строила карьеру, но из-за пандемии вернулась обратно в Россию, но уже с новыми стремлениями. Мы поговорили с Лилией о ее жизни и попросили рассказать, как ей удается успешно достигать желаемого.
Выкладывала фото на академовский форум
Модельную карьеру Лилия Лукьянова начала с 18 лет. Девушка жила в Академгородке, любила фотографироваться, лучшие фото выкладывала на форум местного интернет-провайдера Academ.org. В школе Лиля любила смотреть передачи про модные показы и, как многие девочки того возраста, мечтала стать моделью. Однажды на снимки Лилии обратила внимание редактор журналов «Дорогое удовольствие» и «Удачная покупка» — Лилю пригласили на кастинг.
— Около года я бесплатно сотрудничала с журналом, для портфолио. Потом меня познакомили с представителем модельного агентства Elite Stars, я пришла, меня сфотографировали, пригласили на учебу в школу моделей. На тот момент у меня не было возможности платить за обучение, и я отказалась, — вспоминает Лиля.
После девушке позвонила сотрудница того агентства и сообщила, что открывает свою собственную компанию. Так Лиля начала профессиональную карьеру модели в агентстве Model House (сейчас Global Russian Model). На нее обратил внимание модельный рекрут, и она получила свой первый контракт за границей — в Сингапуре и Китае.
— Я улетела на полгода, работала с местными брендами, заработала неплохие деньги и вернулась в плюсе. Суть здесь в чем: я инвестировала свое время на перспективу, год или даже полтора работала бесплатно. Если бы я этого не делала, не получила бы выгодный контракт, но судьба подарила мне такую возможность. Этой мыслью мне хочется донести до девочек, которые хотят стать моделями: инвестируйте в себя, вложенные деньги, время — всё окупится, просто так ничего не бывает, — советует Лилия Лукьянова.
От природы Лилия обладает стройной фигурой, поэтому поддерживать вес ей не составляет особого труда, да и моделинг не дает ей расслабиться.
— Я занимаюсь тренировками дома каждый день по 15–30 минут. Пандемия показала: чтобы быть в отличной физической форме, не обязательно ходить в спортзал. Домашние тренировки здорово экономят время. Еще я очень люблю бокс, занималась им 4 года, велоспорт. Поесть я тоже люблю, особенно макароны и сосиски, могу их есть каждый день. Не удивляйтесь, просто у меня отличный обмен веществ, — шутит модель.
Стала королевой, а потом ушла работать в «РЖД»
Вернувшись домой, девушка продолжила развиваться в сфере моделинга, готовилась к следующему контракту. Принять участие в конкурсе красоты «Мисс "Русское радио"» сибирячке предложила директор модельного агентства, в котором та состояла — так Лиля заполучила титул королевы красоты.
— Я решила принять участие, чтобы разбавить будни интересным досугом. Я считала себя достойной кандидатурой, верила в то, что могу выиграть. Во время подготовки и на финале у меня в голове была фраза: главное не то, выиграешь ты или нет, а то, как достойно ты выступишь, чтобы у зрителя не возникло сомнений в правильности выбора жюри. Я старалась всё делать на 5 с плюсом. Такой совет я могу дать всем девушкам, желающим принять участие в конкурсе. Звание королевы красоты — это всегда субъективный выбор, — считает Лилия.
Лиле было 24 года, когда она попала в компанию «РЖД», где проработала технологом по сопровождению системы SAP модуля FI целых 6,5 лет. Если говорить простыми словами, девушка работала в поддержке, консультировала бухгалтеров и экономистов, как работать в системе, настраивала ее, если случались неполадки. Следом были 3,5 года в должности старшего экономиста департамента бюджетирования и бухгалтерского учета в агентстве инвестиционного развития Новосибирской области. Лиля говорит, что задачи и в одной, и в другой организации стояли разнообразные, сложные, интересные. С ними она успешно справлялась, любила свою работу.
— Я никогда не сталкивалась на работе с сексизмом. По поводу предрассудков и ярлыков, что красивая девушка не может быть умной — конечно, есть некоторые удивления и восхищения относительно выбора моей профессии. Удивляются, почему бухгалтерия, финансы и IT, а не телевидение, например, или смежные с моделингом профессии. У каждого человека — свой выбор. Я предпочитаю совмещать и успевать всё. В свободное от работы время я работаю моделью на съемках и рисую открытки с придуманными мною персонажами — котенком и зайцем.
Моя внешность помогла мне увидеть мир. В 20 лет я впервые улетела за границу по модельному контракту, для меня это было большим достижением. Потом я победила в конкурсе красоты. Про другие сферы жизни я могу сказать так: красота, добродушие, отзывчивость и улыбка помогают располагать к себе людей. Я считаю, что приятной внешностью человек располагает к общению, но в достижении целей ключевыми качествами станут настойчивость, трудолюбие и оптимизм, — рассуждает Лилия.
Два года в Лондоне
В 2018 году Лилю настигла спонтанная идея поехать в Лондон. Ей захотелось посмотреть город и выучить английский в языковой школе. За год она начала готовиться к поездке, копила деньги: часть откладывала с зарплаты, подрабатывала на съемках.
— Перед своей первой поездкой в Лондон я решила отдохнуть с подругой пару недель во Вьетнаме. Там она познакомилась с русским парнем в Tinder, и они договорились встретиться. Планировали двойное свидание, так как парень тоже был с другом, который оказался англичанином из Лондона. Вот как это называется? Судьба? Вселенная? Мы провстречались после этого 2 года. В Лондоне жили вместе. Когда я планировала поездку на 3 недели, то и подумать не могла о том, что буду жить в Англии — вот она, сила искреннего желания и трудолюбия, — улыбается Лиля.
Лилия проучилась в школах Англии в общей сложности 12 недель в разные периоды времени, три недели работала моделью, пока не началась пандемия, из-за которой ей пришлось вернуться обратно на родину.
— Помню первое впечатление от города, когда приехала: никакого восторга или удивления, как будто я приехала домой. Уже позднее я открыла для себя абсолютно мой, родной город. Люблю его всей душой и скучаю. Лондон разбил стереотипы о погоде: в 2019 году дождей было мало, а солнца — много, летом температура доходила до +37. Дожди там — явление не постоянное, — говорит Лиля.
В Лондоне, рассказывает Лилия, она поговорила с карьерным консультантом и поняла стратегию своего дальнейшего развития. Девушка всегда была за то, чтобы двигаться вперед и не засиживаться долго на одном месте. Сейчас она готовится к переезду в столицу, чтобы начать работу в международной консалтинговой компании.
В чем секрет успеха
— Я очень люблю всё планировать и в жизни, и на работе: свой рабочий день, список дел на неделю, личный бюджет. Я выделяю список задач, которые мне необходимо сделать и стараюсь эффективно использовать свое время, пытаюсь найти баланс рабочего и личного времени. Например, на изучение французского языка я выделяю каждое утро по 20 минут, на английский — 20 минут перед сном и 2 часовых занятия в неделю с носителем. После работы каждый день у меня либо обучение (например, я училась на курсе по Excel Advanced), либо съемка, либо я оставляю себе время на чтение или отдых.
Тренировки — каждый день вечером дома для поднятия настроения. Стараюсь гнать из головы негативные мысли, просто не позволяю себе раскручивать эти идеи. Я работала с психологом 1,5 года, она мне очень помогла. Я по натуре мечтатель. Последние события в жизни показали, что самые смелые мечты сбываются, если сильно этого хотеть и прикладывать большие усилия, поэтому я почаще стараюсь представлять себя в тех местах, куда мечтаю попасть, или стараюсь почувствовать ощущения, которые испытываю от этих мыслей. Это дает мне вдохновение и решимость к действиям, — заключает сибирячка.
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