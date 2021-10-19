«Такая внешность помогла мне увидеть мир»: правила жизни королевы красоты из Сибири (есть один секрет)

Выкладывала фото на академовский форум

Модельную карьеру Лилия Лукьянова начала с 18 лет. Девушка жила в Академгородке, любила фотографироваться, лучшие фото выкладывала на форум местного интернет-провайдера Academ.org. В школе Лиля любила смотреть передачи про модные показы и, как многие девочки того возраста, мечтала стать моделью. Однажды на снимки Лилии обратила внимание редактор журналов «Дорогое удовольствие» и «Удачная покупка» — Лилю пригласили на кастинг.

— Около года я бесплатно сотрудничала с журналом, для портфолио. Потом меня познакомили с представителем модельного агентства Elite Stars, я пришла, меня сфотографировали, пригласили на учебу в школу моделей. На тот момент у меня не было возможности платить за обучение, и я отказалась, — вспоминает Лиля.

После девушке позвонила сотрудница того агентства и сообщила, что открывает свою собственную компанию. Так Лиля начала профессиональную карьеру модели в агентстве Model House (сейчас Global Russian Model). На нее обратил внимание модельный рекрут, и она получила свой первый контракт за границей — в Сингапуре и Китае.