Сибирячка переехала в город одиночек — там уборщики получают по 2000 евро, а в очереди на аренду жилья можно стоять 10 лет

До переезда

Анастасия училась на факультете филологии в НГТУ и параллельно получала дополнительное образование переводчика. Настя говорит, что она чистый гуманитарий, любит языки, историю и литературу. После университета она работала в международной компании территориальным представителем по торговому маркетингу, а позже в другой — менеджером международных продаж. По работе сибирячка много летала по миру и параллельно учила язык, готовилась к получению международного языкового сертификата.

— После 3 лет работы я поняла, что мне хочется продолжить учиться, но уже за рубежом, — вспоминает она.

Девушка начала искать подходящую программу и обратила внимание на обучение в Швеции, акцент в ней был на международные и межкультурные коммуникации. Целый год она переводила все названия своих курсов, чтобы подать документы. Анастасия прошла по требованиям и подала на стипендию. Без нее обучение обошлось бы в 2,5 миллиона рублей за 2 года. Девушка получила стипендию — она покрывала стоимость обучения и часть расходов на проживание, 330 евро в месяц ей компенсировали на съем жилья.