Сибирячка переехала в город одиночек — там уборщики получают по 2000 евро, а в очереди на аренду жилья можно стоять 10 лет

В отличие от многих других наших героев, у Анастасии не было плана уехать куда-то навсегда. Начав после университета работать в международной компании, сибирячка хотела посмотреть мир и получить новый опыт. Но так сложилось, что уже 5 лет она живет в шведском Гётеборге. Специально для НГС Настя рассказала, как устроена жизнь там, что ей нравится и какие есть минусы. Публикуем ее историю.
Гётеборг — город на юго-западе Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Является вторым по величине городом Швеции после Стокгольма. Население — 605 000 человек.
До переезда
Анастасия училась на факультете филологии в НГТУ и параллельно получала дополнительное образование переводчика. Настя говорит, что она чистый гуманитарий, любит языки, историю и литературу. После университета она работала в международной компании территориальным представителем по торговому маркетингу, а позже в другой — менеджером международных продаж. По работе сибирячка много летала по миру и параллельно учила язык, готовилась к получению международного языкового сертификата.
— После 3 лет работы я поняла, что мне хочется продолжить учиться, но уже за рубежом, — вспоминает она.
Девушка начала искать подходящую программу и обратила внимание на обучение в Швеции, акцент в ней был на международные и межкультурные коммуникации. Целый год она переводила все названия своих курсов, чтобы подать документы. Анастасия прошла по требованиям и подала на стипендию. Без нее обучение обошлось бы в 2,5 миллиона рублей за 2 года. Девушка получила стипендию — она покрывала стоимость обучения и часть расходов на проживание, 330 евро в месяц ей компенсировали на съем жилья.
— Я знала про Гётеборг очень мало, помнила, что это 2-й по величине город в Швеции и там живет около 600 тысяч человек. Безусловно, было большое количество культурных шоков, — говорит она.
Сейчас девушка живет в Гётеборге уже 5 лет и работает в скандинавской компании по производству одежды менеджером административных вопросов в оптовом отделе.
Умно, чисто и все живут по правилам
Первое, что отмечает Анастасия, — это чистота на улицах и отсутствие пыли.
— Даже если идет дождь, обувь чистая. Малоэтажное строительство — дома по 4–5 этажей, каждое новое здание, которое строится, должно подходить под стиль города. Всё лаконично и согласуется, — описывает она. — Много умных решений по доставке жителей по воде, в том числе и бесплатных. Весь город пронизан велосипедными дорожками, в любое время года люди ездят на них, просто выбирая специальную одежду.
Анастасия замечает, что на каждый процесс на кухне у шведов есть свои определенные приборы: специальный нож для сыра, который режет очень тонкие слайсы, специальная яйцерезка и так далее.
Сибирячка рассказывает, что все сферы жизни в Швеции расписаны очень четко, все следуют правилам.
— Вся жизнь должна укладываться в правила. Это не так, как у нас: правила придумали, чтобы их нарушать. Тут нет исключений ни для кого, — говорит она.
— Шведы предпочитают страховать себя во всех моментах, страхуют заработную плату, жилье, телефоны, свою жизнь. Лучше защититься и заплатить лишнее, чем рисковать, считают они. Еще интересный момент: шведы жили социально дистанцированно еще до коронавируса. Правило соблюдать дистанцию 2 метра — это аксиома для шведов. Если ты заходишь в автобус и есть свободные места, ты не садишься рядом с человеком, потому что уважаешь его и свое личное пространство, — рассказывает девушка.
По мнению Насти, у этого явления есть свои плюсы и минусы.
— Это дистанцирование проявляется и в семейной жизни, и в дружбе. Одиночество здесь — проблема номер один. Особенно среди молодежи, в пандемию это сильно проявляется в психических заболеваниях, об этом много говорят, это скандинавский фактор, — объясняет она.
Про гендерные отношения
В отношениях полов ярко выражено равноправие. Неважно, какого вы пола, вы одинаково делите в отношениях права и обязанности.
— Швеция — это страна индивидуалистов. Ты никому не должен быть обузой, ты всё сможешь сам, у тебя есть всё, чтобы чувствовать себя независимым и социально защищенным. Из этой аксиомы выходят все различия, — рассказывает Анастасия. — Например, когда рождается ребенок, и у мамы, и у папы есть декретные дни. Я считаю, это прекрасно. В основном папы идут в декрет, когда ребенку год и старше. Мамы обычно не могут сидеть дольше, чем полтора года, в декрете. Декретные — это 80 процентов от зарплаты.
В семье Анастасии и во многих семьях ее знакомых шведов траты делятся пополам. Есть такая философия, что после всех обязательных расходов у одного и второго партнера должно остаться примерно одинаковое количество денег. Если один из партнеров зарабатывает значительно больше, его доля в расходах на домашние нужды также увеличивается.
Недвижимость
Анастасия рассказывает, что проблема с жильем в Швеции стоит очень остро.
— Тут два варианта. Можно снять жилье в аренду по контракту. Для того чтобы снять жилье по первичному контракту, нужно встать в очередь и подтвердить свой уровень дохода и благонадежность. Мой молодой человек встал в эту очередь в 18 лет и в 28 лет он получил первичный контракт в районе, где он хотел. В Стокгольме с этим еще сложнее. По первичному контракту люди могут жить всю жизнь в арендованной квартире, и это обычное дело. Можно снять жилье по вторичному контакту, но цена может быть очень высокой, а срок его действия ограничен, менять квартиру при таком контракте можно до 2–3 раз в год, — объясняет она.
— Если говорить о владении жильем, это еще большая головная боль. В пандемию весь рынок жилья в Швеции вырос на 15–20 процентов. Это огромный скачок, учитывая, что цены и так были очень высокими и развитие зарплат не успевает за таким ростом цен. Это огромная проблема в Швеции. Покупка 2-комнатной квартиры (50–60 квадратов) в центральных районах обойдется примерно в 400 000 евро. Это огромные деньги. Всё относительно, но если сравнивать с зарплатами, то это очень и очень высокая стоимость, — говорит сибирячка.
Какие зарплаты и сколько стоит жизнь
По наблюдениям Анастасии, зарплаты в IT, у руководителей и менеджеров — на московском уровне.
— В Швеции говорят о зарплатах до вычета налога. Налог — 33 процента. Например, уборщики и люди, которые вывозят мусор, до вычета налога зарабатывают около 2000 евро. На эти деньги можно арендовать жилье, нормально питаться и иногда сидеть в барах и ресторанах, — делится Анастасия.
Координаторы, администраторы, медсестры получают примерно 2500–3000 евро, IT- специалисты, руководители и менеджеры — от 3500 евро и выше.
— Цены на товары первой необходимости дороже, но не в разы. А вот алкоголь намного дороже в Швеции, это связано с контролем потребления. Акцизы на него здесь могут доходить до 100 процентов. В обычных супермаркетах продают только пиво до 3,5 градусов. В баре бокал пива будет стоить 600–700 рублей, — рассказывает Анастасия.
Анастасия старается ездить в Новосибирск каждый год. Говорит, что между поездкой на курорт и к родным всегда выбирает второе. Здесь у нее живут родители, младший брат и лучшая подруга. Она говорит, что каждое расставание с ними для нее — это маленькая драма.
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