«30 тысяч рублей за сотку»: большая семья из Сибири переехала в Ростов-на-Дону — жилье там дешевле, а зарплаты такие же

Валерию и Елене Власовым по 49 лет. Супруги строили большой дом в Барнауле, но все трое их детей убедили пару, что не хотят оставаться в маленьком сибирском городке. Власовы и сами когда-то задумывались о переезде на юг, но авантюра с тремя детьми на руках их немного пугала. Спустя много лет они всё-таки осуществили задуманное. Специально для НГС они рассказали о ПМЖ в Ростове-на- Дону и сравнили жизнь там с условиями в Новосибирске и Барнауле. Публикуем их рассказ.

Причины переезда

— В Барнауле мы строили большой дом, но ни один из трех наших детей не захотел оставаться жить на Алтае. Мы поняли, что на 12 сотках земли в доме 250 кв. м останемся вдвоем гонять в футбол.

Первая причина — это удаленность от европейской части России, морей и очень дорогие перелеты на курорты. Самое затратное в поездке — это перелеты. Дети посчитали, что ближе к европейской части уровень жизни выше.



У нас еще по молодости были мысли переехать на юг, но с тремя детьми мы боялись тронуться с места. Сейчас муж предложил, дети подхватили, приняли решение за полгода.