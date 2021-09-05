«30 тысяч рублей за сотку»: большая семья из Сибири переехала в Ростов-на-Дону — жилье там дешевле, а зарплаты такие же

Недавно в сериале о сибиряках, которые переезжают в разные города по всему миру, мы рассказали про семью из Северо-Чемского жилмассива — они выбрали для ПМЖ Краснодар и довольны, но есть свои минусы. Второй крупный город на юге — Ростов-на-Дону. Но туда почему-то гораздо реже стремятся наши люди. Мы решили выяснить, каково жить там. Супруги Власовы переехали в Ростов-на-Дону из Сибири три года назад. С собой они перевезли всю семью — трех взрослых детей и двух внуков, у двух парней уже свои семьи. Специально для НГС они поделились опытом переезда и рассказали, что им нравится, а к чему приходилось привыкать.
Валерию и Елене Власовым по 49 лет. Супруги строили большой дом в Барнауле, но все трое их детей убедили пару, что не хотят оставаться в маленьком сибирском городке. Власовы и сами когда-то задумывались о переезде на юг, но авантюра с тремя детьми на руках их немного пугала. Спустя много лет они всё-таки осуществили задуманное. Специально для НГС они рассказали о ПМЖ в Ростове-на- Дону и сравнили жизнь там с условиями в Новосибирске и Барнауле. Публикуем их рассказ.
Причины переезда
— В Барнауле мы строили большой дом, но ни один из трех наших детей не захотел оставаться жить на Алтае. Мы поняли, что на 12 сотках земли в доме
Первая причина — это удаленность от европейской части России, морей и очень дорогие перелеты на курорты. Самое затратное в поездке — это перелеты. Дети посчитали, что ближе к европейской части уровень жизни выше.
У нас еще по молодости были мысли переехать на юг, но с тремя детьми мы боялись тронуться с места. Сейчас муж предложил, дети подхватили, приняли решение за полгода.
Нам с мужем по 49 лет в этом году, мы понимали, что пройдет короткий период времени, мы станем пенсионерами, и для нас многие виды отдыха будут недоступны. На пенсию не наездишься. Живя на юге, можно сесть на машину и поехать хоть на Черное море, хоть на Азовское, можно ехать в Петербург и Москву, по Золотому кольцу — всё более доступно материально. Много солнца — нам хотелось длинного лета и короткой зимы, плюс фрукты овощи. Мы строим в Ростове дом, уже сделали сад, огород, всё растет гораздо быстрее, чем в Сибири.
Почему Ростов-на-Дону
— Мы выбирали среди южных больших городов. Нам нужен был крупный город, чтобы дочь и внуки смогли поступить в высшие учебные заведения. На юге это только Краснодар и Ростов. В Краснодар едут все, мы не привыкли быть как все. Наша семья любит старину, архитектуру, муж и дети увлекаются историей. В Ростове красивая архитектура.
В Краснодаре у нас живут знакомые, они сказали, что очень душно, высокая влажность и жара переносятся тяжело — там чуть жарче, чем в Ростове.
Недвижимость и цены
— В Новосибирске цены на жильё гораздо выше, чем в Ростове. А если сравнить Ростов и Барнаул, то цены одинаковые. При переезде мы рассматривали изначально, что будем строить коттедж. Квартиры смотрели только в аренду. Мы сняли на год дом в центре, потому что нам хотелось познакомиться с городом. Затем мы снимали в Западном, дети сейчас живут в Северном. Нравится район Левенцовский: 20–30 минут до центра, а из Северного можно час добираться в пробках.
— Снимали коттедж для всей семьи за 30 тысяч рублей в месяц, столько же залог. Снимали без риелторов, а так еще пришлось бы платить 50% комиссии, плюс коммунальные платежи. В Ростове коммуналка оплачивается вся — не только свет и вода, сумма получается внушительная: зимой 6–8 тысяч рублей.
Через год мы разъехались по квартирам. Мы снимали в Левенцовке
По ценам на участки: сложно говорить, всё зависит от многих факторов. Например, километрах в 20 от города участок можно купить по 30–40 тысяч рублей за сотку, участки здесь нарезают по 6 соток. Это цена уже с водой и светом, с газом подороже. Если это рядом с городом, может быть миллион рублей участок. А если благоустроенный коттеджный поселок, может быть миллион рублей и сотка.
Преимущества
— Много мест для отдыха, две шикарные набережные с кафе и площадками, проводятся тут же мастер-классы для детей. Много самокатов и велосипедов в аренду. Много летников — лето очень длинное. Огромное количество парков, они большие, можно просто прийти и погулять.
— Нас удивило по сравнению с Сибирью, что люди более открытые, улыбаются. Легко идут на контакт. Мы купили участок, строим дом, а соседи с вкусняшками уже идут к нам знакомиться.
Близко два моря — 3–4 часа до Должанки (Азовское море), час до Таганрогского залива.
Очень дешевые фрукты и овощи. В конце августа мы уже арбузы покупали по 5–7 рублей за килограмм. Фрукты не безвкусные — все сладкие, сочные. В Сибири мы столько овощей и фруктов не ели. Молочная продукция на рынке значительно дешевле. В Сибири дорогая молочка даже на рынке. У нас на рынке дешевле фрукты, чем в супермаркете, а в Сибири наоборот. На рынке, а лучше за пределами рынка, от производителей вы будете покупать всё гораздо дешевле.
Вокруг поселка, где мы строим дом, раньше были поселковые сады, в свободном доступе растут яблоки и грецкий орех. Их может собрать любой желающий.
Погода: если здесь лето началось в мае, то по сентябрь мы не наденем ни разу кофты. Ночью
Многие семьи сюда переезжают из Барнаула, Тюмени, Томска и Новосибирска, у кого у детей астма, аллергия, сердечники — их везут на юг, и дети здесь чувствуют себя гораздо лучше.
Минусы
— Сибирские города чище, чем города на юге. Это относится и к Краснодару, и к Ростову.
К чему мы в Сибири не привыкли — здесь сильно развито кумовство и взяточничество. За три года не раз столкнулись с этим. Мы старались не обращать внимания, потому что живем по принципу «это не они к нам приехали, это мы сюда приехали к ним». Поэтому если здесь хотим жить, привыкаем к этим условиям. Но нас до сих пор корежит, когда, например, за медицинские услуги, которые должны предоставляться бесплатно, просят открыто заплатить ту или иную сумму. Мы думаем, что это из-за того, что южане сами платят в надежде, что услуга будет оказана лучше. Кумовство — хоть
Работа
— Муж работал в Барнауле главным энергетиком на заводе и здесь устроился на аналогичную должность. Обязанности такие же, но зарплата выше. Сын старший работает по специальности, и зарплата тоже выше, чем в Барнауле. Если сравнивать с уровнем зарплат в Новосибирске, наверное, такой же. Я всегда говорю, что переезд ради зарабатывания денег — это не про Ростов. Наши дети устроились все, все работают, и хорошие зарплаты. Хотя коренные ростовчане говорят, что надо ехать работать в Москву и зарабатывать больше.
— Здесь все торгуют, у многих маленькие магазинчики, этого гораздо больше, чем в Сибири.
Транспорт и дороги
— Деньги вкладываются в дороги, мы видим, что их делают. Говорят, что до нашего переезда, до Олимпиады, было всё гораздо хуже. Сейчас город преображается. Хорошие федеральные трассы и центральные улицы, а во дворах вроде бы как и не обязательно.
Много одностороннего движения в центре: чтобы где-то развернуться, нужно наматывать круги. Парковок в центре мало, если приехали на Большую Садовую, например. На Центральном рынке есть подземная парковка за 50 рублей.
С пробками дела обстоят лучше, чем в Новосибирске, еще знаю, что Краснодар всегда стоит. К стилю вождения, конечно, нужно привыкать: первое время, когда переехали, наши мужчины сходили с ума — они привыкли, что в Сибири четко соблюдаются правила дорожного движения. А здесь ничего подобного нет. Но с каждым годом становится лучше. В первый год, когда мы переехали, в порядке вещей было, что машина останавливается посередине
По поводу общественного транспорта: говорят, что до Олимпиады не хватало автобусов и люди могли часами стоять в ожидании, но сейчас такого нет. Автобусов много, практически все с кондиционерами, 80 процентов из них новые. На конечных остановках люди выстраиваются в очередь, чтобы сесть в автобус, и заходят все только через передние двери. Там стоит терминал, и они просто прикладывают карточки. Я вспоминаю Барнаул и Новосибирск, когда люди толкаются, лезут на переднюю, заднюю, среднюю площадки, кондуктор пытается пробраться через весь автобус, чтобы взять оплату — ужас какой-то был.
Что еще почитать про переехавших сибиряков
«Надоело до чертиков»: истории сибиряков, переехавших в Калининград. Сколько стоит жизнь там и какие зарплаты?
«Для меня это дикость»: семья из Бишкека переехала в Новосибирск. За что они хвалят город и чем недовольны?
«Получаю в 5 раз больше»: сибиряк переехал в Южную Корею — здесь ему не на что было жить, а сейчас он закрыл ипотеку.