«Это замануха»: семья из Северо-Чемского переехала в Краснодар. Сколько нужно денег и где работать (они потратили 150 тысяч)

— Так наш вопрос и решился — мы купили дом 100 кв. м , 6 соток земли, и всё это в черте города, нам важно было местоположение именно в городе, а не в станицах, так как муж работает в городе, что планирую делать и я, плюс близость ТЦ, парков, садов и школ. Дом в черте города с ремонтом под ключ можно купить в пределах 3,5–4 миллионов. В эту сумму спокойно уложиться можно, это мы, конечно, говорим о ценах прямо здесь и сейчас.



Плюсы

Для нас главное преимущество — это климат: мы плохо переносили зимние морозы, особенно тяжело было детям и мужу, по работе он много времени проводил на улице.

Второй весомый плюс для нас — это футбольные школы Краснодара: наш папа в прошлом бывший профессиональный футболист, и он хочет футбольное будущее для наших сыновей, по нашему мнению, в Краснодаре есть больше перспектив этого будущего, чем в Новосибирске.