«Это замануха»: семья из Северо-Чемского переехала в Краснодар. Сколько нужно денег и где работать (они потратили 150 тысяч)

В еженедельной рубрике о переехавших мы уже рассказывали о сибиряках, которые перебрались в Казань и даже в Корею. Они честно признались, какие минусы видят в своих новых городах и по чему не скучают в родном Новосибирске. Сегодня мы обсудим одно из самых популярных направлений миграции сибиряков, которые хотят в тепло, — Краснодар. Этот город дешевле, чем Сочи, и не так перегружен туристами, но имеет всю необходимую инфраструктуру для жизни, но так ли всё идеально? Конечно, нет — подводные камни есть везде. Семья с двумя маленькими детьми из Новосибирска решилась на переезд поближе к морю и посчитала, сколько понадобилось денег, чтобы осуществить задуманное.
В Новосибирске Валерия с супругом и двумя детьми жили в Кировском районе, в Северо-Чемском жилмассиве. Там у них была квартира. В начале лета семья решилась на переезд в Краснодар. Валерия рассказывает, что причиной послужило желание изменить свою жизнь, увеличить доход, а также дать лучшее будущее себе, своим детям и при возможности родителям. Краснодар — один из самых популярных городов для переезда сибиряков. Специально для НГС семья поделилась первыми впечатлениями и рассказала, какую сумму нужно иметь, чтобы организовать отъезд с детьми.
Недвижимость
— Стоимость эквивалентных новостроек в Новосибирске и в Краснодаре примерно одинаковая: в среднем
Сибиряки собирались купить квартиру, но позже решили посмотреть дом.
— Так наш вопрос и решился — мы купили дом
Плюсы
Для нас главное преимущество — это климат: мы плохо переносили зимние морозы, особенно тяжело было детям и мужу, по работе он много времени проводил на улице.
Второй весомый плюс для нас — это футбольные школы Краснодара: наш папа в прошлом бывший профессиональный футболист, и он хочет футбольное будущее для наших сыновей, по нашему мнению, в Краснодаре есть больше перспектив этого будущего, чем в Новосибирске.
Третий плюс — это, конечно же, близость моря: когда мы жили в Новосибирске, я и муж видели Черное море по одному разу: мне подарили это родители на
Четвертый плюс — это множество высших учебных заведений: если не сложится с футболом, то у детей будет большой выбор профессий.
Пятый плюс — это свежие фрукты, овощи, орехи и ягоды и их ценовая доступность, здесь они дешевле, чем в Новосибирске, и у них дольше сезон.
Шестой плюс, он скорее более узкий, для нас лично — это возможность показать близким море, ведь им не нужно будет покупать дорогостоящие путевки с ограничениями по дням, они могут купить билет на самолет или поезд и отдыхать здесь сколько душе угодно.
Чистый воздух и природа: я очень люблю Новосибирск, это мой родной город, но для нас он достаточно грязный, много пыли и мало зелени, в Краснодаре зелено и чисто кругом, первые несколько дней мы пребывали в приятном шоке и буквально нюхали всё вокруг.
Работа
Вопрос с работой здесь не такой сложный, как думают многие. Работа есть, и ее много, важно, хотите ли вы работать. Средняя заработная плата, по нашим наблюдениям, здесь выше, чем в Новосибирске. При этом цены в супермаркетах такие же рубль в рубль. Много компаний с хорошими предложениями, легко можно найти работу. В Новосибирске муж работал в аэропорту Толмачево, но больше к самолетам он возвращаться не хотел. Я в Новосибирске работала в большом известном медицинском центре администратором. Сейчас я планирую работать мастером-бровистом и развивать блог. Моя ниша здесь более свободна.
По наблюдениям сибиряков, в Краснодаре востребовано всё, что связно со строительством, отделкой, ремонтом и продажей товаров для этого. Валерия говорит, что очереди на эти услуги в Краснодаре огромные.
Сколько стоит жизнь
Мы уже успели посетить несколько кафе, стоимость обеда / ужина на двоих примерно такая же, не выше, и уж тем более не ниже. Но здесь гораздо больше интересных заведений — с музыкой, оформлением и меню в восточных (грузинских и прочих) мотивах. Одежда и обувь стоят так же, но больше магазинов крупных брендов, которых нет в Новосибирске. Например: Hoff, «Киаби», Kiko, «Подружка», Manly pro, «Вкусвилл».
Про дороги
Думаю, все прекрасно и так знают проблему Новосибирских дорог, их ремонта, чистоты. Здесь нет разбитых дорог, если же портится асфальт, его сразу ремонтируют. Дороги здесь чистые — за 2,5 месяца мы мыли машину три раза, в Новосибирске мы делали это чаще 1 раза в неделю. Транспортные развязки радуют, много одностороннего движения, а еще здесь любят передвигаться на трамвае, так как развязка есть во всех частях города, а трамвайные пути подняты на высокий уровень, нет пробок из машин. Тут тоже присутствуют пробки в часы пик, но они едут, а в Новосибирске стоят.
Про Сочи
Мы рассматривали Сочи, но оттолкнули необоснованная стоимость жилья и большое количество туристов. Лично мы боимся всяких природных «радостей», которые происходят вблизи моря, плюс нет учебных заведений. Всё-таки это город-курорт, для жизни он слишком дорог и не пригоден, на наш взгляд.
Минусы
Не самые приветливые водители — здесь никто никого не пропускает и не включает поворотники, к такому ритму движения нужно привыкнуть. А еще рано темнеет — летом в
Пренебрежения к неместным нет. Пока что мы встречали мало местных, но все очень доброжелательно относятся, спрашивают, как нам город, дают дельные советы, интересуются, как в Новосибирске.
Бросается в глаза большое количество частного сектора в черте города. Но, знаете, какая красота летом? У всех кругом цветут розы и плодоносят деревья, ехать среди такого частного сектора одно удовольствие. Ощущение некой свободы, чем когда ты едешь среди одних высоток, как будто где-то заперт.
Еще из минусов: на известных сайтах по поиску недвижимости квартиры точно можно не искать, 99% объявлений — это фейки, реклама и замануха, чтобы вы пришли в агентство, а вот дом там найти можно, даже от собственника без посредников и агентств.
Свет дороже, чем в Новосибирске. Раньше мы платили 2,82, здесь 5,24. Остальные коммунальные услуги стоят примерно так же.
Про людей
Многие говорят, что здесь злые люди. Мы же столкнулись с противоположным. Все кругом желают хорошего вечера, приятного аппетита
В первый месяц мы попали в ДТП, в нас въехали. Водители из соседних машин тут же остановились помочь нам, хоть авария и была не сильная. Один мужчина принес воды детям, женщина с ребенком остановилась и предложила отвезти меня с детьми до дома или до больницы, если требуется. В Новосибирске в подобных ситуациях мы видели лишь косые взгляды с вздохами, что перекрыли дорогу. Кстати, сотрудники ГИБДД тоже порадовали — приехали через 15 минут максимум и тут же открыли дорогу для проезда, вели себя приветливо.
Сколько обошелся переезд
Мы ехали на машине — у нас ушло 25 тысяч рублей, снять квартиру — 20 тысяч, 10 тысяч залог за нее, плюс около 10–15 тысяч на нужности в жилье, так как в основном в квартирах нет утюга, сушилки для белья, посуды и другой кухонной утвари, подушек, одеял. Чаще здесь квартиры сдают с задатком 100%, это нужно учитывать при планировании трат. Мы взяли запас в размере ежемесячных трат на семью (у нас 50 тысяч), так как работу можно найти не сразу. Плюс смена сим-карты (мы не меняли) — еще около 1000 рублей на двоих. Перевозка вещей нам обошлась в 70 тысяч, грузчики — 10 тысяч.
Что еще почитать про переезд и тех, кто выбрал наш город для ПМЖ
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