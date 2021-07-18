«Не сравнить, небо и земля»: истории сибиряков, переехавших в Казань. Чем они недовольны и какие там зарплаты?

Семьи новосибирцев перебрались в Казань
НГС продолжает серию публикаций про сибиряков, которые переехали в другие города России. Они рассказывают о плюсах и минусах переезда на ПМЖ и сравнивают Новосибирск со своим новым домом. Одним из популярных направлений оказалась Казань — ее хвалят за дороги и городскую инфраструктуру. Бывшие сибиряки рассказали, стоит ли выбирать Казань городом для жизни и кому в ней может быть тесно. Они честно признались, что им нравится и какие минусы они видят в столице Татарстана.
История Кристины Бочаровой. Она переехала в Казань в 2011 году с женихом. Уже там сибиряки поженились, в браке у них родилось трое детей
Причина переезда — перевод по работе мужа Кристины. Сначала пара уехала в Саратов, а потом — в столицу Татарстана. В Новосибирске супруг Кристины работал на фабрике, которая занималась готовой едой, а сама сибирячка училась и работала администратором в солярии. Сейчас Кристина ведет блог о городской жизни и работает гидом. Специально для НГС она сравнила Новосибирск и Казань для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.
Плюсы
— Из преимуществ — близость к Москве и более благоприятные климатические условия, малоснежная и не морозная зима и мягкий перепад температур летом.
— Казань очень быстро развивается. 10 лет назад и сейчас Казань — два разных города. Я приезжаю в Новосибирск, и с того момента, как я уехала, тут практически ничего не изменилось. В Казани постоянно отстраиваются новые парки, спортивные сооружения, идет работа по благоустройству дворов. Не только центр облагораживают в каком-то одном месте, а в любом районе есть где погулять с детьми. В городе часто проходят уличные спектакли, разворачивают музеи под открытым небом. Много спортивных мероприятий мирового уровня. Здесь есть такой научный город, его называют город будущего — где у нас ездят такси без водителей, роботы доставляют еду.
— Много новых крутейших школ — обычных, государственных. Мы, например, попали в такую, просто рядом с нашим поселком отстроили школу, оборудованную по последнему слову техники, с двумя бассейнами. Постоянно идет строительство новых школ и детских садов.
— Здесь хорошие дороги, и их постоянно строят, делают новые развязки, пытаются разгрузить те районы, где есть пробки. В будний день в центре поставить машину нереально, и парковки в центре платные давно. После 6 вечера и в выходные можно парковаться бесплатно. Но с культурой на дороге в Казани проблемы.
Культура и религия
— В Казани две религии. Когда мы сюда переезжали, нам говорили, что русских здесь не любят и невозможно устроиться на работу. Это оказалось неправдой: здесь 50% русских и 50% татар и уживаются две культуры — отмечают и Пасху, и мусульманские праздники. Для меня огромный интерес жить в городе с такой богатой культурой и традициями, поэтому я отучилась на гида по Казани.
Минусы
— Колорит местный и другая культура — это и плюс, и минус. Переезжая сюда, нужно понимать, что придется привыкать, тут у людей другой жизненный уклад и менталитет, они думают по-другому. Мы отличаемся очень сильно, у нас душа нараспашку. У них свои традиции, у нас — свои. Нужно привыкать к татарской речи, она здесь присутствует. Сейчас в школе татарский необязательный, можно выбрать, но дети в детском саду все-таки ходили на татарский.
— Когда мы переехали, медицина была слабая по сравнению с Новосибирском, но за 10 лет разница уже не чувствуется. Сейчас активно строят новые больницы и реконструируют старые. Но когда мы переехали, я долго не могла найти хорошего педиатра, и до сих пор с некоторыми специалистами сложновато.
— Очень мало мест для летнего отдыха. В Новосибирске короткое лето, но там много открытых бассейнов, оборудованных пляжей, в Казани почему-то этого нет. Если база отдыха в Казани доступная по цене, то очень старая и страшная, а если новые, то там такая цена, что обычным смертным просто нереально туда попасть, очень дорого. У нас с мая 30 градусов, на всю Казань 2 открытых бассейна, и ценник у одного из них очень высокий.
— В Новосибирске рынок труда гораздо обширнее и богаче по вакансиям и заработной плате. Я менеджер по персоналу, в Казани работала по специальности и знаю, что мало достойных предложений с хорошей зарплатой. Средняя заработная плата ниже, хотя Казань вроде бы город сумасшедшего развития, но именно в плане вакансий сложно. Когда мы сюда переехали, нам говорили: русских здесь на работу не берут. Это, конечно же, неправда. Да, на государственную службу русских не берут, но в остальных сферах это никак не влияет. У меня муж сменил здесь 3 места работы — да, надо поискать, один раз искал работу полгода.
— Сибирь более динамичная, с подвинутыми прогрессивными людьми и вечной движухой, в Новосибирске всегда как будто много народу и быстро идет жизнь. Несмотря на то что в Казани проходит много событий и приезжает много туристов, она более замедленная по сравнению с Новосибирском. Первое время я к этому привыкала, мне даже говорили, что я быстро разговариваю. Раньше мне казалось, что здесь меньше людей на улицах, меньше какой-то стильной молодежи. Люди немного замедленные. Все, кто переезжает из Сибири, это замечают.
Недвижимость
— Огромной разницы по ценам на квартиры между Новосибирском и Казанью нет. Плюс-минус они одинаковые, на мой взгляд. Когда мы переехали, не знали, в каком районе хотим жить. Совершенно случайно сняли квартиру в Ново-Савиновском районе, как потом выяснилось, это он самый классный. Там вся движуха, инфраструктура, рядом пляж, аквапарк, кафе, там же строятся самые современные и новые ЖК. Первую квартиру мы купили в жилом комплексе «Магилан», каждый дом символизировал материк. Сейчас мы переехали и живем в Советском районе. Стоимость жизни также кардинально не отличается от Новосибирска.
История Елены Вольвич. Она переехала в Казань вдвоем с супругом в 2016 году
Семья переехала из-за работы супруга Елены. Он профессиональный волейболист, в Новосибирске играл за «Локомотив». Елена работает в сфере бьюти-услуг, в Казани у нее салон красоты. По просьбе НГС Елена сравнила Новосибирск и Казань для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.
Плюсы
— Инфраструктура именно городская: парки, набережные, скверы, места для прогулок, по крайней мере в туристической части города, намного лучше и интереснее. Я сравниваю с тем, что мне удается увидеть во время приездов в Новосибирск. Там развиты локальные детские площадки у жилых комплексов, а в Казани очень много общественных мест, где можно провести время с детьми.
Дороги и транспорт
— Мы с супругом оба автомобилисты, и, когда приезжаем из Казани в Новосибирск, за него просто сердце болит. Эти города в плане дорог не сравнить — небо и земля. В Казани в большей части города развязки почти идеальные и дороги почти идеальные. Передвигаться на автомобиле очень комфортно. В Новосибирск мы приезжаем каждое лето, и с каждым годом по ощущениям дороги все хуже и хуже. Здесь тоже есть метро, но я знаю, что оно неудобное. В Новосибирске метро намного удобнее. В Казани много платных парковок, стоимость — от 20 до 40 рублей в час.
Недвижимость
— На мой взгляд, недвижимость в Казани недешевая, даже слегка перецененная. Плюс-минус такой же стоимости, как в Новосибирске, но есть хорошие комплексы, стоимость квартир в которых значительно выше, чем в Новосибирске, примерно равны ценам в Санкт-Петербурге. Мы тут не планируем пока ничего покупать, поэтому подробно не интересовались. Но есть несколько хороших жилых комплексов в Старом центре, например на улице Муштари, называется «Вишневый сад». Есть в новой части Казани, кажется, называется «Берег». Они очень хорошие, но и очень дорогие.
Минусы
— Мне кажется, Новосибирск более динамичный, развивающийся и живой. Наверное, инфраструктура в некоторых сферах в Сибири более развита и развивается стремительнее. Это чувствуется. В Новосибирске средняя заработная плата выше, чем в Казани. В силу развития города, масштабов, динамики рынок труда в Сибири шире. Что касается моей сферы деятельности, сферы услуг, мне кажется, в Новосибирске салонный бизнес намного лучше развит, он более клиентоориентированный, уровень сервиса выше. В Казани с этим проблемы.
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