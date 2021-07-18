«Не сравнить, небо и земля»: истории сибиряков, переехавших в Казань. Чем они недовольны и какие там зарплаты?

Причина переезда — перевод по работе мужа Кристины. Сначала пара уехала в Саратов, а потом — в столицу Татарстана. В Новосибирске супруг Кристины работал на фабрике, которая занималась готовой едой, а сама сибирячка училась и работала администратором в солярии. Сейчас Кристина ведет блог о городской жизни и работает гидом. Специально для НГС она сравнила Новосибирск и Казань для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.

Плюсы

— Из преимуществ — близость к Москве и более благоприятные климатические условия, малоснежная и не морозная зима и мягкий перепад температур летом.

— Казань очень быстро развивается. 10 лет назад и сейчас Казань — два разных города. Я приезжаю в Новосибирск, и с того момента, как я уехала, тут практически ничего не изменилось. В Казани постоянно отстраиваются новые парки, спортивные сооружения, идет работа по благоустройству дворов. Не только центр облагораживают в каком-то одном месте, а в любом районе есть где погулять с детьми. В городе часто проходят уличные спектакли, разворачивают музеи под открытым небом. Много спортивных мероприятий мирового уровня. Здесь есть такой научный город, его называют город будущего — где у нас ездят такси без водителей, роботы доставляют еду.