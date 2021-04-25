Семья из Австралии переехала в Новосибирск. Из-за проблем с визой они просят Путина помочь остаться в России

Что говорят в центре помощи мигрантам

Сотрудница одного из центров помощи мигрантам, знакомая с этой семьей, рассказала, почему они не могут получить документы.



— Мы знаем эту семью, делали им переводы документов. Они с 2019 года к нам обращаются и говорят, что не могут получить квоты. Но дело в том, что то, сколько квот надо выделить, — решает государство. Какой у них там алгоритм, кому выделять, а кому нет — простым смертным неизвестно, — объясняет женщина.



По ее словам, в последние два года квот, действительно, стало меньше. А вот людей, кто хочет получить РВП (разрешение на временное проживание), много. К тому же, австралийцы из визовой страны.



— А это что значит? Это та страна, которой мы не совсем доверяем. Если человек из безвизовой страны: Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, то получить квоты легче. Если ты приехал из Англии, США или Германии, то им сложнее. Тем более у них здесь нет никаких корней. Бывает, что приехал немец, женился на русской — это совсем другая история. Или когда папа с мамой были гражданами России, или едут по программе переселения. А они ведь всеми тремя поколениями приехали сюда, чужие люди из чужой страны, поэтому им сложнее, — говорят в центре помощи мигрантов.



Со слов представительницы центра поддержки мигрантов, в Новосибирске много людей, которые годами живут и не могут получить РВП. Это связано с тем, что нет основания для получения квоты.



— Вообще РВП получить сложнее всего. Если его получил, то это уже полдела. Там дальше уже вид на жительство и гражданство. Представьте, вот вся Европа погрязла в мигрантах, на улицу выйти невозможно. У нас многие, кто получил гражданство в Германии, от него отказываются, возвращаются и получают гражданство в России. Говорят, что жить невозможно, там агрессивные арабы, которые не дают прохода. Если мы не хотим, чтобы у нас такое было, нужны барьеры, — добавляет женщина.



Ведь, как говорит собеседница, человек с РВП имеет право бесплатно отдать ребенка в детский сад, школу, ходить в поликлинику.

— Потом мы приходим туда, а там сидит толпа мигрантов, которая только вчера получила РВП. Приходим в детский сад и не можем отдать туда ребенка, потому что опять же дети мигрантов, у которых по 5–7 детей, — считает женщина.

Как объясняет собеседница, получить визу высококвалифицированного специалиста австралийской семье может быть сложно, потому что у себя в стране они занимались фермерством. А под специалистами понимаются люди, например, с профессией хирурга или известные актеры.



— Но я хорошо запомнила эту семью. Они действительно любят русский язык, любят Россию. Они читают книги на русском и классическую литературу знают получше, чем мы с вами, — рассказывает собеседница.



Что еще интересно почитать



Сибиряк 16 лет прожил в Америке и вернулся — он рассказал, где лучше и почему.

Сбежала из рая: сибирячка переехала в Таиланд, но потом вернулась — она тоже рассказала, где лучше и почему.



Еще одна сибирячка уехала жить в Африку по соседству с жирафами и крокодилами: там опасно, но очень красиво. Посмотрите сами.

