Семья из Австралии переехала в Новосибирск. Из-за проблем с визой они просят Путина помочь остаться в России

Австралийцы обратились к Путину за помощью с визой ради фермы в Горном Алтае
Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Мечта жить в России появилась у них после путешествия по Горному Алтаю. Тогда австралийцы вдохновились, что однажды создадут свою ферму в горах и будут производить качественные продукты. Сейчас, спустя два года, австралийцы вынуждены покинуть Россию — у них заканчивается виза, а разрешение на временное проживание (РВП) сделать им не могут (квота для иностранцев ограничена). Младшая сестра Сабрина записала видеообращение на YouTube, в котором обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи. Журналист НГС Алина Каур встретилась с необычной семьей, которая решила переехать из Австралии в Новосибирск. Мы узнали, как живут австралийцы в Сибири, за что ценят Россию, и спросили в центре помощи мигрантам, почему такая хорошая семья никак не может получить гражданство.
— Когда мы сперва увидели вас, то подумали, что вы русская. У вас славянская внешность, — говорю при встрече героям этой истории.
— Да, это до того, как я открою рот, — смеется Сабрина (девушка на самой первой фотографии).
В одном из таунхаусов (домиков на несколько семей) за «МЕГОЙ» живет семья австралийцев. Всем им не больше 30 лет. Семья Хэйр переехала в наш город два года назад. Желание жить в России появилось после небольшого путешествия на Алтай, которое поменяло их жизнь. Больше 12 лет ребята жили в небольшом городке в Западной Австралии, в портовом городе Албани с населением всего 30 тысяч человек, занимались фермерством.
— По меркам Австралии у нас была довольно маленькая ферма, потому что земля очень дорогая. Поэтому мы совмещали фермерство и работу. На ферме мы выращивали овец, коров (но их было немного). Ну и куриц, но они не в счет, потому что их всего 10 было, и они были членами семьи, — рассказывает Сабрина.
Как рассказывает Сабрина, они жили в портовом городе Албани последние 12 лет. Джастин переехал к ним после того, как женился на старшей сестре Аните. До этого он жил в городе Перт, столице штата Западной Австралии.
— Мы все получили домашнее образование. После этого в 2015 году я поступила в Университет Чарльза Дарвина (университет на северной территории Австралии), училась заочно на кафедре акушерства на медицинском факультете. Джоуэш, средний брат, стал помогать отцу и занялся строительством. Старшая сестра, Анита, начала свой бизнес, связанный с уборкой, — говорит Сабрина.
Австралийцы начали учить русский язык в начале 2019 года, в апреле того же года они переехали в Новосибирск.
— Мы учим русский уже два года, изучаем в языковой школе, приходится очень много практиковаться. У нас студенческая виза, мы не можем работать в Новосибирске. Поэтому мы стараемся как можно скорее выучить русский язык. Потому что, когда мы получим визу для высококвалифицированного специалиста (ВКС), тогда мы сможем сразу начать работать, — объясняет Сабрина.
Почему семья решила переехать из Австралии
— Я был в России с папой до переезда, у нас здесь друзья, которым мы помогали строить дом. Также были на Алтае один раз, и нам очень понравилось. Мы выбрали Россию, потому что это сильная страна, здесь сохраняются семейные ценности. Для нас это очень важно, — объясняет Джоуэш.
— Мы побывали на Алтае с друзьями, пробыли там несколько дней как туристы. И нам очень понравились природа, горы, просторы, — говорит Джастин.
Джастин, Джоуэш и его отец побывали на Алтае в далеком 2013 году и полюбили этот регион. Затем, 6 лет спустя, на Алтай поехали всей семьей. Как рассказывает Сабрина, когда все члены семьи увидели природу Алтая, то австралийцы решились переехать.
Сабрина считает, что Алтай — это уникальное место.
— Мы полюбили Россию, здесь очень много возможностей. Но, конечно, приходится очень много работать и быть терпеливыми. Но возможности есть. Наша конечная цель — переехать в Горный Алтай, где мы хотим купить ферму и производить качественные продукты. Это одна из главных причин, почему мы выбрали Новосибирск, — рассказывает Сабрина.
На будущей ферме австралийцы хотели бы выращивать коров, куриц и свиней.
— Но всё будет зависеть от того, что выгоднее выращивать. Нужно будет посмотреть, — говорит Сабрина.
— Сколько коров мы хотим? Трудно сказать. Но, может быть, 200? Мы не знаем, как у вас в России считается? Это много или нет? — говорят Сабрина и ее старший брат Джоуэш.
— Здесь сильное христианское наследие — это влияет на Россию, и нам это нравится. В стране сохраняются ценности, которые кажутся сильнее, чем в других странах. В Австралии может быть было похоже лет 150–100 назад. Но сейчас современная Австралия очень либеральная страна. Если тебе это нравится, пожалуйста, — говорит Сабрина.
Что австралийцам нравится в Новосибирске
— Я лично очень люблю морозы и снег, мы любим зимние виды спорта. Также нам нравится, что здесь четыре ясных времени года. Это что-то совсем отличное от Австралии. Но, конечно, пришлось привыкать, — объясняет Сабрина.
— Сперва может показаться, что русские люди не очень дружелюбны. Но когда вы знакомитесь ближе, проводите с ними больше времени, то они становятся очень хорошими друзьями. В Австралии все сперва дружелюбны, но часто дружба оказывается поверхностной, — рассуждает Сабрина о разнице менталитетов.
Джастин рассказывает, что помогает бабушке зимой скидывать снег с крыши.
— Наши родители были верующими, и мы тоже видели их пример, как они жили, читали Библию и стали верующими, — объясняет Джастин.
В Австралии семья ходила в протестантскую церковь. После переезда они нашли церковь в Новосибирске.
— Я не очень люблю город, потому что в Австралии мы жили за городом. Но мне нравится площадь Ленина. Каждый год в новогодние праздники мы гуляем по городу несколько раз, наслаждаемся красотой. У нас совсем другая культура. Мне нравится, что здесь все празднуют Новый год, — делится Сабрина.
Несмотря на то что австралийцы мечтают открыть ферму на Алтае, сейчас они живут в Новосибирске.
— Единственным доступным способом для нас, как австралийцев, остаться в России на длительный срок, была студенческая виза. И нам пришлось жить рядом с языковой школой, благодаря которой мы получили студенческие визы, — уточнила Сабрина.
Почему семья просит помощи Путина
Недавно девушка записала видеоролик на YouTube, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой им помочь.
— С новыми изменениями в законах нам придется покинуть Россию. Мы всей семьей надеялись, что сможем жить в России и станем гражданами, — говорит девушка в ролике.
— Проблема в том, что из-за изменения в законодательстве мы не можем получить студенческую визу, если учимся в языковой школе. Нам придется уехать в июле, когда наша виза истекает, — объясняет Сабрина.
При этом семья не может получить разрешение на временное проживание (РВП), потому что для иностранцев закрыты квоты. А из-за коронавируса получить визу стало сложнее.
— Чтобы получить гражданство, сперва нужно получить РВП, потом вид на жительство, потом гражданство. Но мы не смогли сделать первый шаг. Обычно оформление РВП занимает 6 месяцев, а нам осталось
— Это сложно, потому что мы все должны получить визу. У нас скоро будет трое детей, мама просто не сможет взять и улететь. Ребенок сможет получить русское гражданство, только если австралийское правительство напишет отказ о том, что они не дают австралийское гражданство. Есть другие варианты, но это неудобно для всей семьи, — говорит Джастин.
Также сперва вместе с ребятами переехали в Россию их родители. Затем они вернулись в Австралию для того, чтобы продать ферму.
— Они хотели вернуться к нам в Новосибирск, но случилась пандемия. Поэтому родителям пришлось поехать в Швейцарию, затем в Белоруссию, где они пробовали получить визу. Но у них не получилось. Поэтому они пока в Турции, — рассказывает Сабрина.
— Есть возможность, чтобы я смогла получить рабочую визу. Но нет смысла, чтобы я осталась одна. Потому что мы хотим жить в России, но главное, чтобы мы были все вместе. Мы стараемся получить визу для ВКС (высококвалифицированных специалистов), сейчас в процессе. Мы надеемся, что это сработает, но неизвестно. Некоторым можно оформить визу для специалистов, детям — как членам семьи, — объясняет Сабрина.
Семья в идеале хотела бы получить вид на жительство, а в перспективе — российское гражданство.
Что говорят в центре помощи мигрантам
Сотрудница одного из центров помощи мигрантам, знакомая с этой семьей, рассказала, почему они не могут получить документы.
— Мы знаем эту семью, делали им переводы документов. Они с 2019 года к нам обращаются и говорят, что не могут получить квоты. Но дело в том, что то, сколько квот надо выделить, — решает государство. Какой у них там алгоритм, кому выделять, а кому нет — простым смертным неизвестно, — объясняет женщина.
По ее словам, в последние два года квот, действительно, стало меньше. А вот людей, кто хочет получить РВП (разрешение на временное проживание), много. К тому же, австралийцы из визовой страны.
— А это что значит? Это та страна, которой мы не совсем доверяем. Если человек из безвизовой страны: Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, то получить квоты легче. Если ты приехал из Англии, США или Германии, то им сложнее. Тем более у них здесь нет никаких корней. Бывает, что приехал немец, женился на русской — это совсем другая история. Или когда папа с мамой были гражданами России, или едут по программе переселения. А они ведь всеми тремя поколениями приехали сюда, чужие люди из чужой страны, поэтому им сложнее, — говорят в центре помощи мигрантов.
Со слов представительницы центра поддержки мигрантов, в Новосибирске много людей, которые годами живут и не могут получить РВП. Это связано с тем, что нет основания для получения квоты.
— Вообще РВП получить сложнее всего. Если его получил, то это уже полдела. Там дальше уже вид на жительство и гражданство. Представьте, вот вся Европа погрязла в мигрантах, на улицу выйти невозможно. У нас многие, кто получил гражданство в Германии, от него отказываются, возвращаются и получают гражданство в России. Говорят, что жить невозможно, там агрессивные арабы, которые не дают прохода. Если мы не хотим, чтобы у нас такое было, нужны барьеры, — добавляет женщина.
Ведь, как говорит собеседница, человек с РВП имеет право бесплатно отдать ребенка в детский сад, школу, ходить в поликлинику.
— Потом мы приходим туда, а там сидит толпа мигрантов, которая только вчера получила РВП. Приходим в детский сад и не можем отдать туда ребенка, потому что опять же дети мигрантов, у которых по 5–7 детей, — считает женщина.
Как объясняет собеседница, получить визу высококвалифицированного специалиста австралийской семье может быть сложно, потому что у себя в стране они занимались фермерством. А под специалистами понимаются люди, например, с профессией хирурга или известные актеры.
— Но я хорошо запомнила эту семью. Они действительно любят русский язык, любят Россию. Они читают книги на русском и классическую литературу знают получше, чем мы с вами, — рассказывает собеседница.
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