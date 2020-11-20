Сбежала из рая: сибирячка переехала в Таиланд, но потом вернулась — она рассказала, где лучше и почему

Жизнь в Паттайе

— Самое большое ожидание от жизни в Азии — ты попадаешь в вечное лето, бегаешь по утрам, плаваешь в море и каждый день ешь морепродукты. За три года в Таиланде мы бегали утром раза два или три, в море почти не купались, загорали редко. Когда ты начинаешь там жить обычной жизнью, а не как турист, будни становятся такими же, как в России. Каждое утро я просыпалась и шла на работу в офис, вечером уставшая приходила домой, смотрела телевизор и ложилась спать. Все то же самое, только время года не меняется.

На мой взгляд, переезжать в Азию удобнее всего людям, которые могут позволить себе работать удаленно. Когда я сменила вид деятельности и занялась блогом, у меня началась полноценная жизнь в теплой стране — я просыпалась, когда хотела, гуляла вдоль моря, посещала красивые кофейни, заведения и наслаждалась жизнью там.

— Сначала мы жили в квартире, снимали за 12 тысяч рублей в месяц. Плюс Таиланда в том, что за маленькие деньги можно снимать хорошее жилье. В России по соотношению цены и качества такого не найдешь. По возвращении в Россию эта разница сильно бросилась мне в глаза — сколько стоит аренда квартир и в каком они состоянии. Если брать в расчет Новосибирск, такая квартира, как мы по началу снимали в Паттайе, здесь стоила бы около 25 тысяч рублей — небольшая студия с приличным ремонтом.

