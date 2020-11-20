Сбежала из рая: сибирячка переехала в Таиланд, но потом вернулась — она рассказала, где лучше и почему

Сибирячка Алина Тюрина улетела в Таиланд три года назад вместе с мужем — паре захотелось пожить в тепле, подальше от промозглого Новосибирска. Теперь она знает, как это — приехать с одним чемоданам в другую страну и начать жизнь с нуля, а главное, сколько это стоит. Мы попросили Алину сравнить жизнь в Паттайе и Новосибирске, ведь многие сибирячки мечтают пожить в тепле. Получилось неожиданно.
Переезд
— Мы с мужем решили переехать на постоянной основе в Таиланд, потому что хотели жить в тепле, нам надоела зима. В сибирском климате мы плохо себя чувствовали, муж часто болел. До переезда мы были в Таиланде два раза, нам понравилось страна, понравилась Паттайя. В августе 2017 года мы улетели. Для того чтобы жить в Азии, нужно позаботиться о визовом вопросе. Сначала мы улетели по штампу на 1 месяц, потом сделали туристическую визу на три месяца с возможностью выезда в соседнюю страну — два или три раза подряд. Год я жила по бизнес визе, потому что устроилась на официальную работу в тайской компании — работала директором по международному развитию, а потом мы жили по студенческой визе — поступили в школу по изучению иностранного языка, где нам помогали с оформлением документов.
Жизнь в Паттайе
— Самое большое ожидание от жизни в Азии — ты попадаешь в вечное лето, бегаешь по утрам, плаваешь в море и каждый день ешь морепродукты. За три года в Таиланде мы бегали утром раза два или три, в море почти не купались, загорали редко. Когда ты начинаешь там жить обычной жизнью, а не как турист, будни становятся такими же, как в России. Каждое утро я просыпалась и шла на работу в офис, вечером уставшая приходила домой, смотрела телевизор и ложилась спать. Все то же самое, только время года не меняется.
На мой взгляд, переезжать в Азию удобнее всего людям, которые могут позволить себе работать удаленно. Когда я сменила вид деятельности и занялась блогом, у меня началась полноценная жизнь в теплой стране — я просыпалась, когда хотела, гуляла вдоль моря, посещала красивые кофейни, заведения и наслаждалась жизнью там.
— Сначала мы жили в квартире, снимали за 12 тысяч рублей в месяц. Плюс Таиланда в том, что за маленькие деньги можно снимать хорошее жилье. В России по соотношению цены и качества такого не найдешь. По возвращении в Россию эта разница сильно бросилась мне в глаза — сколько стоит аренда квартир и в каком они состоянии. Если брать в расчет Новосибирск, такая квартира, как мы по началу снимали в Паттайе, здесь стоила бы около 25 тысяч рублей — небольшая студия с приличным ремонтом.
Со временем в Таиланде вы перестанете готовить дома, там это в принципе не принято. Дешевле питаться где-то в заведении, чем покупать продукты. Готовка занимает достаточное количество времени, а в Таиланде дорогое электричество, и если с утра до вечера включена электроэнергия — выйдет накладно. Самый максимум мы платили за электричество 12 тысяч рублей в месяц, минимум — отдавали 3 тысячи рублей. У нас дома постоянно работал кондиционер, без него просто невозможно существовать.
Сложности
— В Таиланде не очень любят иностранцев, особенно — миграционные службы, а еще больше — полицейские. Они наживаются на иностранцах, которые не знают своих прав, любят останавливать их на улице и брать взятки. Например, если вы ехали на машине, мопеде и вас остановил полицейский, а с собой у вас права только российского образца, полицейский может сказать вам, что они недействительны, нужны тайские, и потребует деньги. Это не так. Действительны права и российского, и тайского образца. Многие люди дают полицейскому взятку, потому что боятся, что их отвезут в полицию.
В Таиланде строгие правила нахождения в стране. Например, если у вас один день просрочки визы, которую вы планируете продлить завтра и вас вдруг останавливает на улице полицейский, то он имеет право посадить вас в тюрьму на несколько суток. Хотя в той же миграционной службе с просрочкой в один день тебе никто ничего не сделает. Для меня Тай остался страной с высоким уровнем расизма, многие тайцы не любят иностранцев, но есть и те, кто настроен дружелюбно.
— Еще одна сложность, с которой вы можете столкнуться в Таиланде, — если вы не гражданин страны, то вы никто. Меня уволили с работы без моего ведома, пока я была в отпуске дома в России. На границе выяснилось, что моя виза закрыта. Она не закончилась, ее просто аннулировали в день увольнения.
Иностранного гражданина могут уволить и не уведомить его об этом заранее. Им не нужна подпись или его присутствие в миграционной службе, визу просто закрывают одним махом. По закону Таиланда, ты должен покинуть страну в тот же день, то есть твое нахождение на территории Таиланда зависит от благоразумия компании, на которую ты работаешь. Я такую компанию не встречала ни разу, с сотрудниками обходятся не очень хорошо, увольняют, а дальше сам делай, что хочешь.
Я устроилась на другую работу, но оказалось, что это мошенники, которые обманули и меня, и много других людей. Я поняла, что больше так не могу — зависеть от кого-то. Морально тяжело постоянно ждать какого-то подвоха, ждать, что тебя обманут.
Пандемия
— Когда начались первые заражения, улицы очень быстро и резко опустели. На мой взгляд, Таиланд — одна из немногих стран, которая приняла эффективные меры, чтобы прекратить распространение вируса. Меня пугало то, насколько пустыми стали улицы, люди выезжали только в магазин, и то редко, в стране очень развита сфера доставки. При этом официального карантина, запрета не было, а днем в принципе все сидят дома, потому что жарко. Я тоже сидела в самоизоляции после того, как в нашем доме обнаружили заболевшего.
Закрыли пляжи — сначала это было мне непонятно. Потом я догадалась — тайцы очень любят вечерами собираться семьями и устраивать пикники на берегу. Думаю, такие групповые сборы и хотели убрать. Ввели комендантский час, сначала до 22:00 и до 05:00 утра, так как в ночное время начало развиваться воровство — многие тайцы остались без работы. К комендантскому часу было сложно привыкнуть, особенно когда так хорошо сидишь в гостях, но приходится резко подрываться и собираться домой. Потом время комендантского часа сместилось сначала на час вперед, потом на два. В полночь закрывается всё, даже клубы. Опустела даже Уолкинг-стрит — из сотни заведений работает всего несколько.
Границы с Таиландом все еще закрыты. За пару дней до их закрытия мой муж улетел в Лаос, чтобы продлить визу, и остался там, Лаос тоже закрыли, на аэропорту висел замок. Внутренние рейсы тоже не работали. Только спустя 7 месяцев каким-то чудом моему мужу удалось вырваться — был специальный рейс для застрявших там людей. Многие люди всё еще остались в Лаосе.
Возвращение в Россию
— Еще до истории с коронавирусом мы с мужем планировали возвращение в Россию — очень устали постоянно решать вопрос с визой. Наша студенческая не позволяет свободно путешествовать — такое право у нас есть, но в любой момент нас могут не пустить обратно. Это риски, поэтому всё время мы находились на территории страны, даже не могли спокойно съездить в гости в Россию.
Потом ситуация сама повернулась так, что возвращение на родину стало само собой разумеющимся. Таиланд закрыт, мой муж не может попасть ко мне, я к нему, встретиться мы можем только в России. Я вернулась в Москву и еще 1,5 месяца ждала там возвращения мужа. Я слетала в Сочи, отдохнула, вернулась в столицу. Заводила новые знакомства, покупала одежду под разную, постоянно меняющуюся погоду, ходила на тренинги, мастер-классы, переболела коронавирусом. В общем, жила полной жизнью и наслаждалась тем, что, наконец, попала в группу единомышленников — в Тае не так много людей, с которыми можно легко завязать общение, там не так много видов развлечений, а в России каждый день есть чем заняться.
Новосибирск — мой родной город. Здесь у нас есть свое жилье, мы посчитали, что разумнее остаться тут, потому что пока мы не понимаем, как и где проведем зиму. В Москве можно снять квартиру только на долгий срок, а мы не уверены в том, что останемся надолго. Моя профессия позволяет находить интересные занятия в ежедневном формате и устраивать их вне зависимости от того, где я нахожусь. Мы хотим остаться жить в России — я люблю свою страну, мне нравится, что здесь я ощущаю себя дома. В Азию мы планируем возвращаться в гости — там живет мама мужа — и на отдых. Снова жить там на постоянной основе мы не хотим.
— У меня есть свои планы на Новосибирск — я стараюсь развивать интересные проекты в пределах города, для меня это челлендж, если можно так сказать. У меня была мысль, что возвращение в Новосибирск — это шаг назад, и я неудачница. Но нет, это неправда. Это всего лишь страх осуждения. Наоборот, для меня возвращение в Новосибирск — это шаг вперед и возможность проявить себя по-другому в родном городе, сделать что-то интересное. Мой блог о любви к себе, о женщинах, доброте. Я хочу реализовать проект о женской красоте, хочу рассказать о том, как порой они страдают от чужого мнения, боятся осуждения, боятся сделать шаг в сторону, чтобы не получить оскорбления. Многие женщины боятся показывать себя, не знают, как встать перед камерой, не выкладывают фото в соцсети, чтобы не было оскорблений.
Новосибирск
— Меня не было три года, за это время ощущение, что время остановилось, ничего не поменялось. В сравнении с Москвой — Новосибирск маленький и н ухоженный. Я обожаю свой город, но кажется, что его бросили, его не любят, не ухаживают за ним. У нас такой классный город, здесь живут замечательны люди, у нас красивая природа, но факт остается фактом: Новосибирск серый и грязный. У меня сердце болит за него, им никто не занимается. За три года ни дороги не стали целее, ни улицы не стали чище, всё как было, так и осталось. Это обидно.
В сравнении с Патайей, Новосибирск — современный, индустриальный, бизнес город. В Патайе огромная доля туристического сектора — много рынков, люди ходят с вареной кукурузой в сумке. Эти города невозможно сравнивать.
В Новосибирске я радовалась снегу — отвыкла от него, летящие с неба хлопья были для меня невероятным событием. Бросилось в глаза то, что в городе огромное количество разномастных рекламных вывесок. Даже в самом центре, например, на здании на Красном проспекте, 17 — всё в уродливых вывесках, будто на барахолке — сердце кровью обливается. Не понимаю, почему хотя бы центр нельзя привести в приличный вид, установить регламент по тому, как должны выглядеть вывески и витрины на магазинах и заведениях.
— На переезд из Патайи обратно в Новосибирск я потратила в четыре раза больше денег, чем на переезд в Азию. Здесь я постоянно что-то покупаю — то сапоги, то ботинки, то куртку до -10, то куртку для -20. Огромное количество средств ушло на то, чтобы было нехолодно, но я всё равно мерзну.
Если сравнивать цены на жизнь в Таиланде и здесь — в основном одинаково, за некоторымим исключениями. Жилье в России стоит гораздо дороже. В Патайе за 20 тысяч рублей мы снимали двухкомнатную студию с новым ремонтом, видом на море, бассейном и спортзалом, посещение которого уже входило в стоимость. Здесь такая квартира обошлась бы нам тысяч в шестьдесят. Еда стоит одинаково, в Новосибирске, может, даже чуть дешевле. Одежда в магазинах ТЦ тоже дешевле, чем в Тае, и такси — там не покатаешься за 80 рублей по центру города, меньше 200 рублей ни разу не отдавала. Мы считали, что первые месяцы проживания в Таиланде обошлись нам на двоих с мужем примерно в сто тысяч рублей — визы, жилье, питание — не берем в расчет развлечения, покупку одежды и прочие расходы.
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