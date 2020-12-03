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«На всех доносят»: сибиряк 16 лет прожил в Америке и вернулся — он рассказал, где лучше и почему

Алексей работает фокусником, он уверен — серость Новосибирска компенсируется хорошими людьми

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Фокусник вернулся в Новосибирск после 16 лет жизни в США

По мнению Алексея, настоящая Америка — это не Нью-Йорк, а та часть, что представляет собой одноэтажные городки вдоль побережья океана

По мнению Алексея, настоящая Америка — это не Нью-Йорк, а та часть, что представляет собой одноэтажные городки вдоль побережья океана

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Фокусник вернулся в Новосибирск после 16 лет жизни в США

Алексей Константинов последние 16 лет жил в Америке, с Новосибирском его связывал только папа, с которым они почти не общались после развода родителей аж в 1991 году. Несколько лет назад мужчина решил наладить отношения с отцом, приехал в гости и встретил в холодной Сибири свою судьбу. Ради Оксаны он полностью изменил свою жизнь и легко променял американскую мечту на холодный город в России. Наш корреспондент Алёна Золотухина расспросила Алексея о жизни в США, фокусах и любви.

— Расскажите, как попали в Америку?

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Я попал в Штаты банально — по линии родственников мамы получили приглашение. Мне на тот момент, в 2004 году, было 20 лет, и я проходил прицепом как несовершеннолетний (до 21 года). Сначала жили в городе Фэр-Хейвен — маленький городок в штате Вермонт. Немного освоившись, я решил продолжить обучение, поступил в Clarkson Univercity — это университет в городке Потсдам, в штате Нью-Йорк, но надолго меня не хватило. Я много общался с ребятами со старших курсов и с теми, кто уже выпустился, и чем дальше, тем сильнее осознавал, что офисная работа с 9 до 5 категорически не мое. Хотелось приключений, драйва, для этого решил переехать в город побольше. Как в кино — собрал рюкзак, не глядя ткнул пальцем в глобус. Палец попал в надпись, которая гласила — Бостон, туда и направился, снял комнату, устроился на работу в пиццерию, и завертелось.

— Что нужно для того, чтобы остаться жить в Штатах?

— Самый верный способ — брак с американцем/американкой. Можно за деньги. Если вы выдающийся профессионал в сферах, которыми интересуются американские компании, в принципе, могут и рабочую визу вам сделать. Например, один мой товарищ, будучи родом из Перми, окончил МФТИ, приехал учиться в аспирантуре MIT (Massachusetts Institute of Technology). Они там занимались жутко сложной биофизикой, исследовали какие-то дрожжи, в итоге он доисследовался до того, что MIT предложил ему работу, взял все расходы по переезду, жилью, оформлению грин-карты плюс выдал неплохую зарплату — до сих пор не говорит сколько. А так люди получают студенческую визу, приезжают на учебу, а как студенческая виза истекает, подают на еще какую-нибудь. Трюк в том, что пока документы на рассмотрении, ты в стране легально. Есть люди, которые много лет пользуются несовершенством бюрократической системы и таким образом остаются жить в США. Кто-то подает на политическое убежище, но после такого в родную страну въезд заказан.

Фото слева — Лас-Вегас, после шоу Дэвида Копперфильда, фото справа — Алексей перед поездкой на фестиваль Motorcycle week, в Нью-Гэмпшире

Фото слева — Лас-Вегас, после шоу Дэвида Копперфильда, фото справа — Алексей перед поездкой на фестиваль Motorcycle week, в Нью-Гэмпшире

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— Американские законы комфортны для приезжих?

— Меня не напрягли их законы. Здесь, наоборот, скорее плюс. Если есть закон, то он работает (по крайней мере, на бытовом уровне, с чем мне довелось столкнуться). Напрягает скорее вектор, в котором движется американское общество. Америка выращивает из своих граждан идеальных потребителей. Для этого ведется политика жесткой атомизации: разрушаются семейные ценности, делается так, чтобы заводить семью было не нужно, неинтересно и невыгодно. Человек в массе своей выключается из системы образования (качественное образование так или иначе становится доступно лишь элите), духовное и высокое подменяется вау-контентом. Со стороны наблюдать забавно, но вот участвовать в этом категорически не хочется.

— Как американцы относятся к русским?

— Несколько двусмысленно. С одной стороны, налицо интерес и любопытство — с радостью с вами поговорят о погоде, да и вообще вполне дружелюбно будут общаться. Но вот влиться в коллектив и стать по-настоящему своим будет очень сложно. Близко к себе не подпускают. Американское общество очень сильно стратифицировано. Это видно далеко не сразу, но как только вникаешь чуть глубже, становится понятно, что везде свои кружки по интересам, которые очень неохотно пускают к себе чужаков.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Кем вы работали в Америке? Сложно ли там зарабатывать деньги?

— Как только приехали, устроился в ресторан мыть посуду, платили минималку. В Бостоне работал в пиццерии за 9 долларов в час, перевозил мебель. В дальнейшем открыли свою фирму по квартирным переездам — можно было зарабатывать от 10 до 20 долларов в час в зависимости от опыта и, скажем так, должности. Плюс грузчикам в Америке принято давать неплохие чаевые — в конце небольшой, 2–3-часовой работы каждому обычно давали по десятке, что посложнее — по 20, а то и по 40. Нередко бывает, что, провернув сложный переезд (перевезли рояль с третьего на пятый этаж без лифта без единой царапины), заказчики расщедривались и могли отвалить на чай и по 100 долларов. Понятно, если работаешь в этой же сфере на себя, получается сильно лучше — умножаем на 4–5.

Позже, когда уже увлекся фокусами, и занятие из хобби начало перерастать в профессию, выступал на разных мероприятиях. Для людей, которые умеют зарабатывать, разницы нет, заниматься ли этим в Америке или в Зимбабве. Конкретно в Штатах в плане заработка, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Из положительного — там всё довольно стабильно (до недавнего времени). Можно планировать на несколько лет вперед, и риски, что что-то пойдет наперекосяк, будут минимальными. Из минусов — там всё давно поделено. Поэтому для того, чтобы влезть в какую-то сферу, придется как следует поработать локтями.

В планах у Алексея — найти союзников по творчеству в Новосибирске

В планах у Алексея — найти союзников по творчеству в Новосибирске

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— Жить в Америке — дорого?

— Смотря что брать за основу. В Штатах, например, дешевая еда, одежда. Техника и электроника там стоят меньше на порядок. Бензин — примерно как и в России. При этом довольно дорогое жилье. Всё, что попадает в сферу услуг, — заметно дороже, чем у нас. Дорого стоит хорошее образование. И, упаси вас Бог, загреметь в больницу, не имея медицинской страховки. До конца жизни будете счета оплачивать.

С 2004 года цены и зарплаты поменялись, но можно сопоставить следующим образом — есть такое понятие, как минимальный оклад, для каждого штата он разный и со временем растет. На 2004-й минимальный оклад был где-то 6,5 доллара в час в Вермонте, 8,25 доллара в час — в Массачусетсе. На 2020 год: Вермонт —1 0,96 доллара в час, Массачусетс — 12,75 доллара в час. Если платят официально, то из этой суммы еще вычитается налог, опять же, для каждого штата разный, около 10 процентов. Но когда подаешь декларацию о доходах, если ваш доход не превышает определенной суммы (а если получаешь минималку, точно превышать не будет), то эти деньги государство вам возвращает.

На новые айфоны цена в России в полтора раза выше. Б/у технику можно найти вдвое дешевле. То же с автомобилями: бензин в Бостоне сегодня — примерно 0,7 доллара за литр. Аренда жилья в том же Бостоне: комната — порядка 600 долларов, студия — 1200 долларов; зависит от района.

Семестр обучения в университете — 3000–10 000 долларов в Community college. Это, грубо говоря, эквивалент нашего ПТУ. 15 000–25 000 долларов в семестр выйдет какой-нибудь приличный колледж или университет, вроде того, в котором учился я. Ну а если хотите учиться в MIT, Гарварде или в подобного уровня университете, готовьте 40 000 долларов и больше.

Про медицину точных цифр на сегодняшний день не выдам. Скажу, например, что вылечить зуб средней сложности обойдется долларов в 800, если нет медицинской страховки.

Что больше всего удивило вас в образе жизни американцев? Чем их менталитет отличается от нашего?

— Первым делом удивило, что настоящая Америка вовсе не та, что нам показывают в фильмах, а главное — вовсе не там. Настоящие США — это не Нью-Йорк, не Чикаго и не Сан-Франциско, а та самая одноэтажная Америка Ильфа и Петрова, которая раскинулась от побережья к побережью, ведь большинство людей проживают именно там. Народ простой, живут в своем мирке, тем, что творится за пределами своего хутора, особо не интересуются. Ничего общего с миром гламура и глянца, который у нас ассоциируется с жизнью в Штатах. Жители же больших городов, как по мне, излишне параллельны и перпендикулярны, живут по инструкции.

Некоторые вещи мне категорически не зашли. Например, поголовно на всех доносить по любому поводу — это нормально. Или же в порядке вещей подать на человека в суд только лишь за то, что мамочке показалось, что на ее ребенка как-то непристойно посмотрели. Но тем приятнее было встретить близких мне по духу людей — амбициозных, творческих, интересующихся. В этом плане Бостон сильно отличается от остальных городов. Здесь больше 50 университетов, люди со всей планеты приезжают сюда учиться и работать. Такого интернационала больше нигде не встречал. В такой компании можно найти единомышленников на любой вкус и цвет.

— Почему решили вернуться в Россию? Это было вынужденное решение или вы сами хотели уехать?

— Чем дальше, тем больше понимал, что Америка не та страна, где я бы хотел обзавестись семьей и пустить корни. На тот момент (это был 2014 год) я уже довольно серьезно занимался фокусами, много ездил с выступлениями по странам СНГ и Европе, так постепенно оказался в России.

До закрытия границ Алексей и Оксана много путешествовали — Оксана посетила <nobr class="_">50 стран</nobr>, но в Америке не была ни разу

До закрытия границ Алексей и Оксана много путешествовали — Оксана посетила 50 стран, но в Америке не была ни разу

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— Расскажите про вашу возлюбленную из Сибири? Как вы познакомились?

— В Новосибирске у меня был отец. В прошлом году я прилетел к нему в гости — после развода родителей в 91-м мы практически не общались, а тут решил наверстать упущенное. Как-то раз я думал, чем заняться в выходной, нашел в интернете анонс выставки «Темнота». Заинтриговало, сходил. Оказалось, что это вовсе не квест в темноте, а социальный проект о проблематике людей с инвалидностью по слуху и зрению. Я разыскал организатора проектов «Темнота» и «Тишина» Оксану Симутенко — так мы и познакомились.

— С вашим образом жизни непросто начинать серьезные отношения — вы всё равно рискнули?

— Серьезные отношения не представлялись возможными ввиду того, что мы жили в разных городах, а то и странах. Мы часто и много общались, пересекались в путешествиях, где удавалось совмещать приятное с полезным. Я открывал для себя новые страны, параллельно выступая для людей разных национальностей, социального статуса, религий, рас, культур, что стало для меня уникальным опытом. И да, появился дополнительный стимул чаще бывать в Новосибирске.

— Завязались отношения на расстоянии?

— Отношения на расстоянии — это всегда вызов. И тут пришлось принять непростое решение: с одной стороны, карьерные перспективы — это зарубеж или Москва, с другой стороны, Оксана не желала бросать свой проект, чувствуя ответственность перед ребятами с инвалидностью, которых трудоустроила. Как ни странно, в этом смысле пандемия сыграла на руку. Закрытые границы и спад активности в event-сфере стали окончательными факторами в пользу моего переезда в Новосибирск.

Алексея и Оксану связал квест «Темнота»: идея проекта привлекла фокусника и он решил познакомиться с организатором&nbsp;

Алексея и Оксану связал квест «Темнота»: идея проекта привлекла фокусника и он решил познакомиться с организатором 

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— После жизни в Америке казался ли вам Новосибирск серым и мрачным?

— Внешняя атрибутика, которая привлекает или отталкивает, — вещь поверхностная. Это быстро приедается. Поездив по миру, начинаешь отмечать и ценить другие вещи. Для меня, например, везде главное — люди, а в Новосибирске люди самые замечательные. Бывает, скучаю по морю и солнцу, но для этого есть путешествия.

— Думали ли вы когда-нибудь о том, что возвращение в Сибирь — для вас шаг назад?

— Нет, не думал. Приобретенный опыт, друзья, связи никуда не делись. Многие проекты сейчас можно реализовывать дистанционно. Ну и потом закрытые границы — это не навсегда. Наступит день, и снова отправлюсь с выступлениями по миру, а пока есть время выдохнуть, поработать над новыми трюками и номерами, насладиться тихой семейной жизнью наконец.

— Расскажите про вашу сферу, почему вы решили связать свою жизнь с фокусами?

— Фокусный жук меня укусил в детстве, как говорят американцы. Помню, дедушка показывал простые трюки, которые тогда, как помню, просто шаблон рвали. В его репертуаре было два-три фокуса. Он долго мне не рассказывал, в чем секрет, но после уговоров меня им научил. Я их освоил, но, что делать дальше, было непонятно. Никаких обучающих материалов тогда не было. Да и полно было других интересных дел, которыми занимался в детстве, так что фокусы как-то отошли на задний план. Всё поменялось, когда уже в Америке набрел на один магазин, в котором, как выяснилось, продавался профессиональный фокусный реквизит, а также всевозможные книги и видеосеминары по теме. Купил какую-то брошюрку почитать, потом еще книгу, еще видео, и затянуло так, что до сих пор не отпускает.

Алексей приезжает на выступления с дрессированным гусем

Алексей приезжает на выступления с дрессированным гусем

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— Сейчас у меня несколько форматов шоу, от камерного, рассчитанного на нескольких человек, до сценического, на большие залы. Выступаю на свадьбах, корпоративах, юбилеях, гала-концертах. Это моя основная работа. Денег хватает. Скажем так, сожалений, что не остался работать в какой-нибудь американской IT-компании, нет. У нас, практически как у всех артистов, кто трудится в ивенте, есть сезон, например, так называемый предновогодний чес, а есть периоды, когда работы поменьше. У меня обычно это февраль-март (за исключением праздников).

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