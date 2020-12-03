«На всех доносят»: сибиряк 16 лет прожил в Америке и вернулся — он рассказал, где лучше и почему

— Я попал в Штаты банально — по линии родственников мамы получили приглашение. Мне на тот момент, в 2004 году, было 20 лет , и я проходил прицепом как несовершеннолетний (до 21 года ). Сначала жили в городе Фэр-Хейвен — маленький городок в штате Вермонт. Немного освоившись, я решил продолжить обучение, поступил в Clarkson Univercity — это университет в городке Потсдам, в штате Нью-Йорк, но надолго меня не хватило. Я много общался с ребятами со старших курсов и с теми, кто уже выпустился, и чем дальше, тем сильнее осознавал, что офисная работа с 9 до 5 категорически не мое. Хотелось приключений, драйва, для этого решил переехать в город побольше. Как в кино — собрал рюкзак, не глядя ткнул пальцем в глобус. Палец попал в надпись, которая гласила — Бостон, туда и направился, снял комнату, устроился на работу в пиццерию, и завертелось.



— Что нужно для того, чтобы остаться жить в Штатах?



— Самый верный способ — брак с американцем/американкой. Можно за деньги. Если вы выдающийся профессионал в сферах, которыми интересуются американские компании, в принципе, могут и рабочую визу вам сделать. Например, один мой товарищ, будучи родом из Перми, окончил МФТИ, приехал учиться в аспирантуре MIT (Massachusetts Institute of Technology). Они там занимались жутко сложной биофизикой, исследовали какие-то дрожжи, в итоге он доисследовался до того, что MIT предложил ему работу, взял все расходы по переезду, жилью, оформлению грин-карты плюс выдал неплохую зарплату — до сих пор не говорит сколько. А так люди получают студенческую визу, приезжают на учебу, а как студенческая виза истекает, подают на еще какую-нибудь. Трюк в том, что пока документы на рассмотрении, ты в стране легально. Есть люди, которые много лет пользуются несовершенством бюрократической системы и таким образом остаются жить в США. Кто-то подает на политическое убежище, но после такого в родную страну въезд заказан.

