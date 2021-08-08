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«Получаю в 5 раз больше»: сибиряк переехал в Южную Корею — здесь ему не на что было жить, а сейчас он закрыл ипотеку

Рассказываем, стоит ли переезжать в город Кванджу: дорогая ли там жизнь и какие зарплаты

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Сраниваем жизнь в Южной Корее и в Новосибирске

Сраниваем жизнь в Южной Корее и в Новосибирске

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Мы продолжаем серию материалов о сибиряках, решивших уехать из Новосибирска и начать жизнь заново в другом городе или даже стране. Мы уже рассказали истории переезда в Казань, Калининград, поговорили о самом популярном направлении миграции сибиряков — Санкт-Петербурге. Сегодня речь пойдет о Южной Корее и городе Кванджу — Илья Мурамцев живет там уже третий год. Мы попросили его рассказать о причинах переезда, ценах, заработках, вакансиях в шестом по величине городе республики.

Почему уехал и кем пойти работать

— В Новосибирске я работал на двух работах — кладовщиком за 24 000 рублей в месяц и по выходным охранником в клубах за 12 000 рублей. Почти все заработанные деньги я отдавал на ипотеку — у меня квартира в Горском микрорайоне. На жизнь не хватало, поэтому причиной переезда стало стремление к заработку.

Илья переехал в Корею в 2019 году

Илья переехал в Корею в 2019 году

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— Корею я выбрал после того, как съездил туда в отпуск и влюбился в страну, в культуру и в девушек. Переехал один, сначала жил в Сеуле, но недолго, потом перебрался в город Кванджу, он более удобный для комфортного проживания иностранцев и заработка. Кванджу — маленький портовый городок, там много строек, соответственно много вакансий в этой сфере. Есть работа в полях, на море. Я работаю везде — разнорабочий. Получаю в 5 раз больше, чем получал в Новосибирске. Начинал примерно с 95 000 вон в день (6000 рублей), за два года зарплата выросла до 120 000 вон в день (7600 рублей). Сейчас в месяц у меня выходит около 150 000200 000 рублей, я почти закрыл ипотеку. Если знаешь язык, можно и в школу пойти учителем или переводчиком. Я разговариваю на корейском уже довольно сносно, умею читать. На первых этапах сильно помогало знание английского.

Илья говорит, что к иностранцам в Корее относятся хорошо

Илья говорит, что к иностранцам в Корее относятся хорошо

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Недвижимость


— Если сравнить цены на недвижимость — в Новосибирске я приобрел квартиру в ипотеку за 3 миллиона рублей, здесь студия стоит около 15 миллионов рублей, в Сеуле еще дороже. На данный момент я снимаю квартиру, если переводить на наши деньги — 25 000 рублей в месяц.

Илья живет в портовом городе Кванджу

Илья живет в портовом городе Кванджу

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Стоимость и качество жизни


— Жизнь в Корее лучше во всех аспектах, дороже, но при этом качественнее. Дорогие продукты: например, бутылка колы стоит около 200 рублей. Поесть в обычной среднестатистической столовой, не в ресторане — 600–700 рублей. Качественная одежда, можно носить годами, ей ничего не будет. Брендовая одежда дешевле, чем в России, примерно на тысячу рублей, тот же Nike можно купить выгодно и носить долго. Цены на технику такие же, может, чуть дороже, но не намного. Абонемент в зал — 2000 рублей.

В Новосибирске у Ильи осталась квартира в ипотеке

В Новосибирске у Ильи осталась квартира в ипотеке

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Дороги


— В сравнении с Новосибирском дороги просто потрясающие. Я сам клал асфальт — технология такая же, но делают качественно и на века, сначала кладут цемент, потом закатывают асфальт. Корейские дороги можно сравнить разве что с Японией или Германией. Дороги чистые, нет пыли — можно пройти по асфальту в носках, и они останутся чистыми. Пробки есть, но опять же в сравнении с пробкой на площади Труда в семь утра в Новосибирске корейские пробки просто семечки.

Илья говорит, что когда-нибудь вернется в Новосибирск, но в ближайшее время не планирует

Илья говорит, что когда-нибудь вернется в Новосибирск, но в ближайшее время не планирует

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