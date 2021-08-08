«Получаю в 5 раз больше»: сибиряк переехал в Южную Корею — здесь ему не на что было жить, а сейчас он закрыл ипотеку

— Корею я выбрал после того, как съездил туда в отпуск и влюбился в страну, в культуру и в девушек. Переехал один, сначала жил в Сеуле, но недолго, потом перебрался в город Кванджу, он более удобный для комфортного проживания иностранцев и заработка. Кванджу — маленький портовый городок, там много строек, соответственно много вакансий в этой сфере. Есть работа в полях, на море. Я работаю везде — разнорабочий. Получаю в 5 раз больше, чем получал в Новосибирске. Начинал примерно с 95 000 вон в день (6000 рублей), за два года зарплата выросла до 120 000 вон в день (7600 рублей). Сейчас в месяц у меня выходит около 150 000 – 200 000 рублей, я почти закрыл ипотеку. Если знаешь язык, можно и в школу пойти учителем или переводчиком. Я разговариваю на корейском уже довольно сносно, умею читать. На первых этапах сильно помогало знание английского.