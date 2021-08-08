«Получаю в 5 раз больше»: сибиряк переехал в Южную Корею — здесь ему не на что было жить, а сейчас он закрыл ипотеку

Мы продолжаем серию материалов о сибиряках, решивших уехать из Новосибирска и начать жизнь заново в другом городе или даже стране. Мы уже рассказали истории переезда в Казань, Калининград, поговорили о самом популярном направлении миграции сибиряков — Санкт-Петербурге. Сегодня речь пойдет о Южной Корее и городе Кванджу — Илья Мурамцев живет там уже третий год. Мы попросили его рассказать о причинах переезда, ценах, заработках, вакансиях в шестом по величине городе республики.
Почему уехал и кем пойти работать
— В Новосибирске я работал на двух работах — кладовщиком за
— Корею я выбрал после того, как съездил туда в отпуск и влюбился в страну, в культуру и в девушек. Переехал один, сначала жил в Сеуле, но недолго, потом перебрался в город Кванджу, он более удобный для комфортного проживания иностранцев и заработка. Кванджу — маленький портовый городок, там много строек, соответственно много вакансий в этой сфере. Есть работа в полях, на море. Я работаю везде — разнорабочий. Получаю в 5 раз больше, чем получал в Новосибирске. Начинал примерно с
Недвижимость
— Если сравнить цены на недвижимость — в Новосибирске я приобрел квартиру в ипотеку за 3 миллиона рублей, здесь студия стоит около 15 миллионов рублей, в Сеуле еще дороже. На данный момент я снимаю квартиру, если переводить на наши деньги —
Стоимость и качество жизни
— Жизнь в Корее лучше во всех аспектах, дороже, но при этом качественнее. Дорогие продукты: например, бутылка колы стоит около 200 рублей. Поесть в обычной среднестатистической столовой, не в ресторане — 600–700 рублей. Качественная одежда, можно носить годами, ей ничего не будет. Брендовая одежда дешевле, чем в России, примерно на тысячу рублей, тот же Nike можно купить выгодно и носить долго. Цены на технику такие же, может, чуть дороже, но не намного. Абонемент в зал — 2000 рублей.
Дороги
— В сравнении с Новосибирском дороги просто потрясающие. Я сам клал асфальт — технология такая же, но делают качественно и на века, сначала кладут цемент, потом закатывают асфальт. Корейские дороги можно сравнить разве что с Японией или Германией. Дороги чистые, нет пыли — можно пройти по асфальту в носках, и они останутся чистыми. Пробки есть, но опять же в сравнении с пробкой на площади Труда в семь утра в Новосибирске корейские пробки просто семечки.
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