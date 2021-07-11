«Надоело до чертиков»: истории сибиряков, переехавших в Калининград. Сколько стоит жизнь там и какие зарплаты?

Семья новосибирцев перебралась в Калининград из-за климата
Идея махнуть прочь от морозов и пыли, прихватив всё нажитое, хоть раз посещала каждого настоящего сибиряка. Справедливости ради нужно отметить, что местные в любом городе ворчат на свою малую родину и часто относятся к плюсам как к должному. Да и немногие из тех, кто обсуждал на кухне идею загрузить «Газель» и уехать куда-нибудь подальше, перешли от слов к действиям. Сегодня мы расскажем истории новосибирцев, которые все-таки решились и переехали в самый европейский город России — Калининград. Они честно рассказали, что им нравится и какие минусы они видят в своем новом доме.
История Пелагеи Красиковой. Она переехала в Калининград с супругом и дочерью в мае 2021 года
В Новосибирске семья жила в Заельцовском районе, а позже перебралась в Бердск. Говорят, надоела вечная торопливость и суета города-миллионника. Супруг Пелагеи занимал руководящую должность в крупной фирме, а сама она имеет медицинское образование. Но с медициной, как объясняет сама сибирячка, не срослось из-за низких зарплат в этой сфере. Сейчас женщина наращивает ресницы и вяжет на заказ детские вещи. Супруги хотели переехать в Калининград еще в 2013 году, но сложился переезд только в мае этого года. Специально для НГС Пелагея Красикова сравнила Новосибирск и Калининград для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.
— Основная причина переезда — это климат. Для кого-то климат Калининграда — это жуть, а вот для нас самое то. В Новосибирске летом жара и пекло, зимой мороз и сугробы «выше крыши», потом месиво из мокрого снега и грязи, слякоть, очень пыльно и грязно, дышать сибирским воздухом тяжело, он грязный. В Калининграде практически нет смены времен года, здесь нет адской жары, нет мороза и снега. Мы готовы мириться с зимними дождями, главное — не мороз. Здесь совершенно нет пыли (видимо, из-за влажности) и практически нет пуха, а где есть — не летает, а просто отпадает кисточками на землю возле тополя. Чистый воздух по сравнению с Новосибирском, легко дышится, весной и летом везде пахнет цветами. Новосибирск и соседние городки — каменные пыльные джунгли по сравнению с Калининградом: зеленым, сочным, чистым.
Жилье
— До 2021 года цены на недвижимость были наравне с Новосибирском и даже дешевле. Но в этом году цены неадекватно взлетели вверх и сейчас конкурируют с Сочи. В 2020-м наш знакомый купил квартиру за
Плюсы
— В Калининграде много делается для детей и молодежи. Парки, площадки, развлечения, спорт буквально на каждом шагу. Причем парки — это не просто три березки и две скульптуры, как в Новосибирске, а реально классные большие зеленые парки, усеянные лавочками, имеющие по несколько детских площадок, туалеты (и бесплатные, и платные), красивые скульптуры и мосты через пруды. Здесь много развлечений на любой вкус, всегда есть, где провести выходные.
Сам по себе город очень зеленый, видно его развитие. Рядом море, курортные городки, Европа, в которую слетать или съездить на отдых дешевле, чем поездить по регионам России. А еще здесь никто никуда не спешит. Всё делается спокойно, размеренно, иногда такая неторопливость даже раздражает, но мы пытаемся переучиться и тоже делать всё спокойно — это правильно. Здесь люди живут и работают в удовольствие, а в Новосибирске вечно все бегут, спешат куда-то.
Минусы
— Это, конечно, цены на недвижимость. От 100 тысяч за квадратный метр и выше. Некоторые неудобства доставляет ОЭЗ (особая экономическая зона), отсюда сложно что-то вывезти, отправить в Россию, а сейчас хотят запретить продавать товары через интернет в большую Россию, так как тут границы, но в целом нас это не напрягает. Но если вдруг нужно будет переезжать из Калининграда обратно в большую Россию, то все вещи придётся бросить/продать здесь, так как вывезти их будет тяжело. С ввозом в область проблем нет.
Работа
— Сложно сказать, где лучше, потому что в чём-то уступает Новосибирск, в чём-то Калининград. Вакансий разных здесь хватает, по количеству примерно наравне с Новосибирском. На руководящих должностях здесь, по нашим наблюдениям, платят меньше. А рабочие специалисты получают примерно так же, а где-то даже больше, чем в Новосибирске. Здесь много своих производств в связи с дорогой доставкой из России, так что рабочих мест хватает.
Сколько стоит жизнь: досуг, продукты, заведения
— Цены примерно наравне с Новосибирском. Есть более дорогие заведения, есть бюджетные, причем даже в курортных городах области есть много мест с доступными ценами.
В регионе есть магазины очень многих торговых марок, которые присутствуют и в Новосибирске. Цены не отличаются. Зато здесь много магазинов стока (это новая одежда и товары с бирками из Европы), где можно на 400–500 рублей набрать целый пакет одежды из Европы.
На продукты местного производства цены средние. На продукты, которые тут не производят (многие виды майонеза, например), ценник просто космический. У меня вылезли на лоб глаза, когда я увидела самый дешевый майонез небольшого объема по акции за
Дороги
— Местным дорогам я готова сочинять стихи и посвящать песни. Да, здесь есть места, где асфальт как после бомбежки, но в основном дороги в Калининграде очень ровные, почти идеальные. С Новосибирской областью не сравнятся, в НСО дороги на порядок хуже. Развязки в Калининграде удобные, везде есть указатели, сложностей при вождении у нас не возникало. Единственный минус — всё еще есть много брусчатки. Да, это красиво, но ездить по брусчатке не очень здорово. Брусчатка — это не плитка, а камни. Старая каменная дорога, кривая-косая, едешь и зубами стучишь, подпрыгивая, параллельно молясь за ходовку.
Истории Евгении Солдатовой. Переехала в Калининград с супругом и тремя детьми в сентябре 2020 года
В Новосибирске семья жила на улице Военной. Евгения работала руководителем агентства недвижимости, а ее муж трудился в сфере строительства. Сейчас Солдатовы строят собственный дом и воспитывают детей.
— Мысль уехать из Сибири возникла давно, и основная причина была, конечно, в погоде. Морозы и снег при отсутствии должной уборки на дорогах реально доставали каждой зимой. Плюсом шла экология в самом Новосибирске. Нисколько не умаляя множество его положительных сторон, до чертиков надоели эта бесконечная пыль и грязь (а иногда и вонь), а также ничегонеделание мэрии по изменению этой ситуации, — поделилась Евгения в своем Instagram.
Специально для НГС сибирячка сравнила Новосибирск и Калининград для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.
Что привлекло в Калиниграде?
—Первое, что бросилось в глаза и по сей день радует, это чистота. Чистые тротуары и дороги, чистый воздух, вдыхаешь его полной грудью, ноль пыли, просто отсутствует. За 4 месяца машину мы мыли дважды — после долгой дороги сюда и один раз в ноябре. Город оправдывает на все 100 концепцию «город-сад». Всё утопает в кронах вековых каштанов, дубов и кленов.
— От нашего дома до моря — всего 25 минут на машине. Принято считать, что Балтика холодная, но всеобщее мировое потепление сказалось и здесь. Мы прилетели 19 сентября и успели покупаться в море. В прошлом году в августе вода была очень теплая и комфортная.
Жилье
— Еще несколько лет назад цены в Калининграде были сопоставимы с ценами в Барнауле или в Томске, но сейчас сравнялись с новосибирскими. Если это относительно новый дом, то квартира с ремонтом будет стоить не дешевле
Климат
— Мы приехали сюда, чтобы построить дом. Здесь очень мягкий климат и буквально всё растет. Сейчас мы арендуем квартиру в центре города, и под окнами в обыкновенном дворе растет черешня, повсюду грецкий орех, фундук, груши и яблоки. Мы купили земельный участок неподалеку от Калининграда, в непосредственной близости морского направления, и сейчас строим дом — уже на стадии внутренней отделки.
Плюсы
—Темп жизни здесь более размеренный, все-таки близость моря накладывает отпечаток. Сразу бросаются в глаза чистота на дорогах и свежесть воздуха. Даже когда ты только выходишь из самолета, то уже чувствуешь этот воздух с Балтики. Да и сейчас вечерами этим воздухом в буквальном смысле не можешь надышаться.
Здесь в принципе нет пыли — ни на улицах, ни дома. Я очень редко ее протираю. Чистейшие дороги важны для здоровья. Мы доезжаем до моря буквально за 20 минут: только выехал из города — и вот ты уже, допустим, где-то на Куршской косе (это заповедник, охраняемый ЮНЕСКО).
Меня радуют цены на продукты — они гораздо ниже, чем в Новосибирске. Близость Белоруссии, Польши и Европы в целом сказывается на продуктах в Калининградской области. Здесь однозначно лучше молочка, она настоящая и вкусная, всегда есть возможность купить свежий сыр откуда-нибудь из Европы в два раза дешевле, чем в Новосибирске.
Работа
— Я не работаю, во время пандемии мне не удалось выйти на пассивный доход. Но если судить по знакомым, то зарплаты здесь ниже, чем в Новосибирске. В среднем около
Сколько стоит жизнь: досуг, продукты, заведения
— Повсюду кафе. Свежесваренный кофе с собой можно купить за 50–100 рублей. Также отмечу вкусную и доступную по цене выпечку. В прошлом году стал работать большой торговый центр «Балтия Молл», там собраны все бренды, как, допустим, в новосибирской «Ауре». Средний чек в кафе может быть разным, обед выходит в районе 400 рублей. По сравнению с Новосибирском здесь по ощущениям чуть дешевле.
Что еще почитать про переезд из Сибири (а иногда и возвращение)
Достали пальмы: бухгалтер из Новосибирска переехала в Таиланд и вышла замуж, но потом вернулась (без мужа).
«Сначала была эйфория»: истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар. Сколько нужно денег и чем они недовольны?
Меняю пыль на пальмы: что купить на юге по цене скромной 1-комнатной в Новосибирске (есть варианты с бассейном).