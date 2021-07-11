«Надоело до чертиков»: истории сибиряков, переехавших в Калининград. Сколько стоит жизнь там и какие зарплаты?

История Пелагеи Красиковой. Она переехала в Калининград с супругом и дочерью в мае 2021 года

В Новосибирске семья жила в Заельцовском районе, а позже перебралась в Бердск. Говорят, надоела вечная торопливость и суета города-миллионника. Супруг Пелагеи занимал руководящую должность в крупной фирме, а сама она имеет медицинское образование. Но с медициной, как объясняет сама сибирячка, не срослось из-за низких зарплат в этой сфере. Сейчас женщина наращивает ресницы и вяжет на заказ детские вещи. Супруги хотели переехать в Калининград еще в 2013 году, но сложился переезд только в мае этого года. Специально для НГС Пелагея Красикова сравнила Новосибирск и Калининград для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.



— Основная причина переезда — это климат. Для кого-то климат Калининграда — это жуть, а вот для нас самое то. В Новосибирске летом жара и пекло, зимой мороз и сугробы «выше крыши», потом месиво из мокрого снега и грязи, слякоть, очень пыльно и грязно, дышать сибирским воздухом тяжело, он грязный. В Калининграде практически нет смены времен года, здесь нет адской жары, нет мороза и снега. Мы готовы мириться с зимними дождями, главное — не мороз. Здесь совершенно нет пыли (видимо, из-за влажности) и практически нет пуха, а где есть — не летает, а просто отпадает кисточками на землю возле тополя. Чистый воздух по сравнению с Новосибирском, легко дышится, весной и летом везде пахнет цветами. Новосибирск и соседние городки — каменные пыльные джунгли по сравнению с Калининградом: зеленым, сочным, чистым.