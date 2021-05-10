Меняю пыль на пальмы: что купить на юге по цене скромной 1-комнатной в Новосибирске (есть варианты с бассейном)

Переехать к морю — едва ли не самая популярная мечта в России. Бодрее звучит, пожалуй, только переехать к морю с большим чемоданом денег, чтобы устроиться поудобнее. Недавно мы писали о наших земляках, которые бросили здесь всё и отправились на русские юга — они рассказали, сколько нужно накопить и какие минусы не видны на первый взгляд. Если начать думать о жизни, например, в Сочи всерьез, быстро становится понятно, что главный вопрос в любом переезде — финансовый. НГС узнал, что можно купить у моря по цене бюджетной, средней и дорогой квартиры в Новосибирске. Посмотрите, на что вам хватит.
По данным «Жилфонда», средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Новосибирске на вторичном рынке составляет
Для сравнения мы возьмем город Сочи и его отдаленные районы. Именно его чаще всего рассматривают жители северных мегаполисов для жизни. Средняя цена квадратного метра там заметно выше, чем в Сибири, —
Что же можно купить у моря по цене скромной однокомнатной квартиры в Новосибирске — оказалось, кое-какие варианты всё же есть. Мы сравнили цены на разные категории квартир — от самых бюджетных до дорогих. На рынке недвижимости Сочи много фейковых объявлений, мы старались подбирать максимально реальные варианты.
От 800 000 до 1,5 млн рублей
Начнем с самого бюджетного жилья в Новосибирске, например, у вас есть студия на
Такой дешевой квартиры в Сочи не нашлось, ближе всего к этой цене студия в 12 квадратных метров в микрорайоне Хоста, на улице Ручей Видный. Стоит такая малышка
Повышаем цену — слева, на фото ниже, вид из студии (15,5 метра) в новом доме в Лазаревском районе Сочи за
Стать обладателем такого вида из окна можно, например, продав
От 2 до 2,5 млн рублей
Поднимаем ставки — бывшая комната в 23 квадрата в пансионате «Южная ночь» превращается в уютную студию опять же в Лазаревском районе за
Всего на 300 тысяч дешевле в Новосибирске на звучной улице Романтиков продается студия (24 квадрата) в новом кирпичном доме с дизайнерским ремонтом и двумя окнами. В ней, в отличие от квартиры на морях, сделан неплохой ремонт.
Немного больше денег (
За ту же сумму в Новосибирске можно заехать в большую студию (39 метров) на улице Виктора Шевелёва, в ней выделены зоны кухни и гостиной и
На фото видно, что квартира свободной планировки немного смахивает на общежитие, но, если убрать кровати, выйдет очень даже ничего. Объекты по аналогичной стоимости в Новосибирске выигрывают по площади и наполнению.
От 3 до 4,5 млн рублей
Подбираемся к центру Сочи, там на бюджет
За эти деньги в центре Новосибирска почти ничего нет. Но если добавить 400 тысяч рублей — можно купить уже апартаменты на улице Ядринцевской сразу с ремонтом и площадью
Предлагаем совсем шикануть и подумать о
«Сам дом простоит еще 200 лет, не сомневайтесь, ведь в нем регулярно ведутся ремонтные работы — в прошлом году заменили сантехнические коммуникации, сейчас перекрывают крышу», — пишут в объявлении о продаже квартиры на Красном проспекте на сайте
Надо сказать, что вариантов
В Сочи за эти деньги можно купить всего 40 квадратов, правда, из окон видно кусочек моря.
«Потрясающий вид — днем на море, вечером на ночной Сочи», — расписывает достоинства своей квартиры собственник. Жилой комплекс находится в
От 5,7 до 10,2 млн
Переходим к жилью подороже. Если еще повысить чек — за
За эти деньги почти в центре Новосибирска можно купить небольшую (62 квадрата) «трешку» в старом фонде. Всего
Представим, что нам хватило на внушительную площадь —
«Квартира двухуровневая, с видом на горы и спортивную площадку (зоны детских горок, стадион и тренажеры). Рядом остановка общественного транспорта, магазины, два детских сада, физико-математический лицей
За 10,2 млн рублей можно и в Новосибирске найти квартиру с хорошим видом. Например, на Заельцовский парк. 126 квадратов в ЖК «Сосны», конечно, не находятся на море, зато в них, а если надоест — и в парке у дома можно кататься на велосипеде.
Что думают эксперты
— С прошлой весны цены на недвижимость в Сочи очень сильно выросли. Рост от
Евгения предостерегает — неприятные сюрпризы на рынке недвижимости Сочи повсюду, это, например, интернет-площадки с фейками и проблемы с коммуникациями, документами.
— Можно приобрести квартиру, а потом узнать, что в дом заведено недостаточное количество мощностей электричества и воды на построенное количество квартир. Потому как изначально на этом земельном участке должен был быть построен
Евгения говорит, что часто встречаются дома, где собственники владеют не квартирой, а долей в доме, здесь также нужно внимательно изучить документы и понять, что вас ждет в будущем как собственника такого вида недвижимости. Именно поэтому не все банки готовы кредитовать недвижимость в Сочи, конечно, если это не статус «квартира» с полной суммой в договоре, но такая квартира там «на вес золота».
Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Лето» Алёна Тимощенко опровергает популярный миф среди туристов о том, что часть домов в Сочи могут снести совершенно неожиданно для новоявленных собственников.
— Снос — маловероятно. Зачистка по городу уже осуществлена. Но могут быть сложности с коммуникациями, например, напор воды будет слабый, нехватка электричества и тому подобное. Как правило, такие квартиры не соответствуют противопожарным нормам, а это риск, — рассказывает о проблемных объектах эксперт. Алёна подчеркивает, что они с такой недвижимостью предпочитают не работать.
Олег Журавлев, основатель агентства недвижимости Flat Sochi, объясняет, что найти квартиру без проблем с документами в Сочи не так-то просто.
— Ввиду того, что здесь много квартир и жилых комплексов имеют проблемы с документами-основаниями, а именно по части ввода в эксплуатацию этих квартир, выделяют типы квартир: построенные по федеральному закону 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» с актами ввода в эксплуатацию и самовольные постройки многоквартирных жилых домов, узаконенные путем проведения суда, — рассказал он в беседе с корреспондентом НГС.
По наблюдениям эксперта, квадрат в квартирах, которые построены по
На вопрос про динамику цен Олег Журавлев приводит в пример ЖК «Фрукты» — студия в 31 квадратный метр в ноябре прошлого года стоила
Мы попросили эксперта выделить неочевидные проблемы, с которыми могут столкнуться переезжающие в Сочи.
— В первую очередь рельеф города не соответствует ожиданиям, 90 процентов построек стоит на гористой местности. Очень много самостроя, незаконного строительства. Также много проблем может возникнуть у квартир, где отсутствует управляющая компания, такие дома находятся на самоуправлении, лицевые счета этих квартир не разделены, то есть один общий счет на целый многоквартирный дом, — заключает он.
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