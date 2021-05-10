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Меняю пыль на пальмы: что купить на юге по цене скромной 1-комнатной в Новосибирске (есть варианты с бассейном)

Цены на квартиры в Сочи растут с каждым днем — мы выяснили, что нужно продать в Новосибирске, чтобы купить там недвижимость

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А вы мечтали когда-нибудь переехать на русский юг? Расскажите о своем опыте в комментариях к этому материалу

А вы мечтали когда-нибудь переехать на русский юг? Расскажите о своем опыте в комментариях к этому материалу

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Переехать к морю — едва ли не самая популярная мечта в России. Бодрее звучит, пожалуй, только переехать к морю с большим чемоданом денег, чтобы устроиться поудобнее. Недавно мы писали о наших земляках, которые бросили здесь всё и отправились на русские юга — они рассказали, сколько нужно накопить и какие минусы не видны на первый взгляд. Если начать думать о жизни, например, в Сочи всерьез, быстро становится понятно, что главный вопрос в любом переезде — финансовый. НГС узнал, что можно купить у моря по цене бюджетной, средней и дорогой квартиры в Новосибирске. Посмотрите, на что вам хватит.

По данным «Жилфонда», средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Новосибирске на вторичном рынке составляет 79 тысяч рублей (против 71 тысячи рублей год назад). Конечно, не как в пандемию в Сочи, но и здесь квартиры подорожали за год на 25%. Ждет ли нас кризис жилья — НГС рассказали эксперты. Для примера, средняя квартира обходится сибирякам в 4 375 550 рублей.

Для сравнения мы возьмем город Сочи и его отдаленные районы. Именно его чаще всего рассматривают жители северных мегаполисов для жизни. Средняя цена квадратного метра там заметно выше, чем в Сибири, — 185 тысяч рублей. По данным портала Domofond.ru за март 2021 года, средняя цена квартиры на вторичном рынке Сочи — 7 300 246 рублей.

Что же можно купить у моря по цене скромной однокомнатной квартиры в Новосибирске — оказалось, кое-какие варианты всё же есть. Мы сравнили цены на разные категории квартир — от самых бюджетных до дорогих. На рынке недвижимости Сочи много фейковых объявлений, мы старались подбирать максимально реальные варианты.

От 800 000 до 1,5 млн рублей

Вот они — самые дешевые квартиры в Сочи и в Новосибирске. Обратите внимание на значки: они указывают, в каком городе находится недвижимость&nbsp;

Вот они — самые дешевые квартиры в Сочи и в Новосибирске. Обратите внимание на значки: они указывают, в каком городе находится недвижимость 

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Начнем с самого бюджетного жилья в Новосибирске, например, у вас есть студия на Большевистской, 34. 11 метров стоят 800 000 рублей. Квартира уже с ремонтом и отдельным санузлом.

Такой дешевой квартиры в Сочи не нашлось, ближе всего к этой цене студия в 12 квадратных метров в микрорайоне Хоста, на улице Ручей Видный. Стоит такая малышка 1 050 000 рублей. Расположена она на втором этаже трехэтажного монолитного дома. В объявлении написано, что в квартире сделан косметический ремонт.

Повышаем цену — слева, на фото ниже, вид из студии (15,5 метра) в новом доме в Лазаревском районе Сочи за 1,5 млн рублей. Квартира продается без ремонта, зато пляжи (как подчеркивается в объявлении, чистейшие) в шаговой доступности.

Слева вид из квартиры в Сочи, справа — из студии в Новосибирске

Слева вид из квартиры в Сочи, справа — из студии в Новосибирске

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Стать обладателем такого вида из окна можно, например, продав 1-комнатную квартиру в Новосибирске на улице Березовой за 1,5 млн рублей. Это студия в 20 квадратов со свежим ремонтом в стиле лофт в новом микрорайоне. В цену входит мебель и техника.

Справа на фото — студия в Новосибирске, слева — квартира без ремонта с видом на море

Справа на фото — студия в Новосибирске, слева — квартира без ремонта с видом на море

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От 2 до 2,5 млн рублей

Поднимаем ставки — бывшая комната в 23 квадрата в пансионате «Южная ночь» превращается в уютную студию опять же в Лазаревском районе за 2 390 000 рублей. Дом построен в 2009 году и до настоящего момента эксплуатировался как пансионат. В связи с реорганизацией его решено было распродать поквартирно. Из плюсов — вид на горы и 100 метров до моря.

Слева — бассейн на территории дома в Сочи, справа — дом, в котором можно купить квартиру по аналогичной цене в Новосибирске

Слева — бассейн на территории дома в Сочи, справа — дом, в котором можно купить квартиру по аналогичной цене в Новосибирске

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Всего на 300 тысяч дешевле в Новосибирске на звучной улице Романтиков продается студия (24 квадрата) в новом кирпичном доме с дизайнерским ремонтом и двумя окнами. В ней, в отличие от квартиры на морях, сделан неплохой ремонт.

Ремонт, конечно, в Новосибирске за эти деньги можно выбрать более презентабельный. Слева на <nobr class="_">фото —</nobr> бывшая комната в пансионате, справа — студия в Новосибирске

Ремонт, конечно, в Новосибирске за эти деньги можно выбрать более презентабельный. Слева на фото — бывшая комната в пансионате, справа — студия в Новосибирске

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Немного больше денег (2 500 000) — и вы обладатель квартиры свободной планировки 16 м² в Адлерском районе города Сочи. Тут уже и закрытая придомовая территория, и бассейн, еще детская площадка и зона отдыха. Обещают газ, канализацию и центральное водоснабжение. Главный бонус — 900 метров до моря.

За ту же сумму в Новосибирске можно заехать в большую студию (39 метров) на улице Виктора Шевелёва, в ней выделены зоны кухни и гостиной и 5 минут пешком до остановки общественного транспорта.

Слева — вид придомовой территории в Сочи, справа — в Сибири

Слева — вид придомовой территории в Сочи, справа — в Сибири

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На фото видно, что квартира свободной планировки немного смахивает на общежитие, но, если убрать кровати, выйдет очень даже ничего. Объекты по аналогичной стоимости в Новосибирске выигрывают по площади и наполнению.

Слева — на фото жилье в Адлере, справа — студия в микрорайоне Просторный по такой же цене

Слева — на фото жилье в Адлере, справа — студия в микрорайоне Просторный по такой же цене

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От 3 до 4,5 млн рублей

Подбираемся к центру Сочи, там на бюджет 3 000 000 рублей мы можем рассматривать, например, вот эту комнату в 16 квадратов с удобствами. Зато место шикарное — 7 минут до вокзала.

Слева — вид из комнаты в центре Сочи, справа — из апартаментов в центре Новосибирска по схожей цене

Слева — вид из комнаты в центре Сочи, справа — из апартаментов в центре Новосибирска по схожей цене

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За эти деньги в центре Новосибирска почти ничего нет. Но если добавить 400 тысяч рублей — можно купить уже апартаменты на улице Ядринцевской сразу с ремонтом и площадью 25 метров.

А что бы выбрали вы?

А что бы выбрали вы?

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Предлагаем совсем шикануть и подумать о 2-комнатных. Например, на Красном проспекте, 218 в Новосибирске ждет своего хозяина квартира в старом фонде 60 квадратов за 4 100 000 рублей.

Слева — дом с квартирой в районе <nobr class="_">4 млн</nobr> в Сочи, справа — в Новосибирске

Слева — дом с квартирой в районе 4 млн в Сочи, справа — в Новосибирске

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«Сам дом простоит еще 200 лет, не сомневайтесь, ведь в нем регулярно ведутся ремонтные работы — в прошлом году заменили сантехнические коммуникации, сейчас перекрывают крышу», — пишут в объявлении о продаже квартиры на Красном проспекте на сайте № 1.

Надо сказать, что вариантов 2-комнатных квартир в Сочи по цене около 4 млн на ресурсе «Циан» всего 25. Вот, например, один из них — на улице Тимирязева. Стоит она, правда, уже 4 250 000 рублей, но чего не сделаешь ради мечты.

Слева — вариант небольшой «двушки» в Сочи, справа — в Новосибирске

Слева — вариант небольшой «двушки» в Сочи, справа — в Новосибирске

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В Сочи за эти деньги можно купить всего 40 квадратов, правда, из окон видно кусочек моря.

«Потрясающий вид — днем на море, вечером на ночной Сочи», — расписывает достоинства своей квартиры собственник. Жилой комплекс находится в 7 минутах езды от центра, квартира хоть и маленькая, но двухуровневая с высокими потолками.

От 5,7 до 10,2 млн

Переходим к жилью подороже. Если еще повысить чек — за 5 700 000 рублей можно выбрать уже небольшую «трешку» (45,5 квадрата) на улице Высокогорной в городе Сочи. Квартира расположена на 4-м этаже и имеет «великолепные видовые характеристики». Есть даже небольшой французский балкончик. Владелец уверяет, что в ней можно сделать второй этаж и фактически получить квартиру в 90 квадратов.

Слева — вид из окна «трешки» в Сочи, справа — двор близкой по цене квартиры в Новосибирске

Слева — вид из окна «трешки» в Сочи, справа — двор близкой по цене квартиры в Новосибирске

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За эти деньги почти в центре Новосибирска можно купить небольшую (62 квадрата) «трешку» в старом фонде. Всего 2 минуты пешком до входа в метро Гагаринская, за 6 млн рублей вы получите неплохой ремонт и вполне ухоженный двор.

Слева — ремонт в квартире за <nobr class="_">6 млн</nobr> в Сочи, <nobr class="_">справа —</nobr> в Новосибирске

Слева — ремонт в квартире за 6 млн в Сочи, справа — в Новосибирске

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Представим, что нам хватило на внушительную площадь — 85 м², тогда выбираем 4‑комнатную квартиру за 10,5 млн в Хостинском районе Сочи. Из нее уже открывается классный вид на горы.

Слева — вид из окон квартиры в Сочи, справа — балкон квартиры за ту же сумму в Новосибирске

Слева — вид из окон квартиры в Сочи, справа — балкон квартиры за ту же сумму в Новосибирске

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«Квартира двухуровневая, с видом на горы и спортивную площадку (зоны детских горок, стадион и тренажеры). Рядом остановка общественного транспорта, магазины, два детских сада, физико-математический лицей № 22, цирк, Зимний театр, парк Фрунзе, Черноморская набережная. Выполнен хороший ремонт в светлых тонах. Низкие коммунальные платежи, так как установлен индивидуальный газовый котел. Нет проблем с парковкой. На первом этаже просторная кухня-гостиная, раздельный санузел с душевой кабиной, кладовка. На втором этаже три изолированные комнаты, санузел. До моря и центральной набережной 15 минут пешком», — пишет собственник недвижимости на юге в объявлении.

За такую сумму можно рассмотреть покупку большой квартиры, например, в ЖК «Сосны» в Новосибирске (ремонт в ней — справа на фото, а слева — уютное спальное место под крышей в сочинской <nobr class="_">4-комнатной</nobr>)

За такую сумму можно рассмотреть покупку большой квартиры, например, в ЖК «Сосны» в Новосибирске (ремонт в ней — справа на фото, а слева — уютное спальное место под крышей в сочинской 4-комнатной)

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За 10,2 млн рублей можно и в Новосибирске найти квартиру с хорошим видом. Например, на Заельцовский парк. 126 квадратов в ЖК «Сосны», конечно, не находятся на море, зато в них, а если надоест — и в парке у дома можно кататься на велосипеде.

Что думают эксперты

— С прошлой весны цены на недвижимость в Сочи очень сильно выросли. Рост от 40–50% на менее ликвидную недвижимость до 100–120% на строящиеся комплексы, — рассказывает эксперт рынка недвижимости в Сочи Евгения Шемякина.

Евгения предостерегает — неприятные сюрпризы на рынке недвижимости Сочи повсюду, это, например, интернет-площадки с фейками и проблемы с коммуникациями, документами.

— Можно приобрести квартиру, а потом узнать, что в дом заведено недостаточное количество мощностей электричества и воды на построенное количество квартир. Потому как изначально на этом земельном участке должен был быть построен 2–3-этажный частный дом на одну семью, а построили 5–8-этажный дом на 50–80 семей, инженерные сети не рассчитаны на такое количество потребления, — делится эксперт.

Евгения говорит, что часто встречаются дома, где собственники владеют не квартирой, а долей в доме, здесь также нужно внимательно изучить документы и понять, что вас ждет в будущем как собственника такого вида недвижимости. Именно поэтому не все банки готовы кредитовать недвижимость в Сочи, конечно, если это не статус «квартира» с полной суммой в договоре, но такая квартира там «на вес золота».

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Лето» Алёна Тимощенко опровергает популярный миф среди туристов о том, что часть домов в Сочи могут снести совершенно неожиданно для новоявленных собственников.

— Снос — маловероятно. Зачистка по городу уже осуществлена. Но могут быть сложности с коммуникациями, например, напор воды будет слабый, нехватка электричества и тому подобное. Как правило, такие квартиры не соответствуют противопожарным нормам, а это риск, — рассказывает о проблемных объектах эксперт. Алёна подчеркивает, что они с такой недвижимостью предпочитают не работать.

Олег Журавлев, основатель агентства недвижимости Flat Sochi, объясняет, что найти квартиру без проблем с документами в Сочи не так-то просто.

— Ввиду того, что здесь много квартир и жилых комплексов имеют проблемы с документами-основаниями, а именно по части ввода в эксплуатацию этих квартир, выделяют типы квартир: построенные по федеральному закону 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» с актами ввода в эксплуатацию и самовольные постройки многоквартирных жилых домов, узаконенные путем проведения суда, — рассказал он в беседе с корреспондентом НГС.

По наблюдениям эксперта, квадрат в квартирах, которые построены по ФЗ-214, стоит в среднем по рынку 250 тысяч рублей вне зависимости от района. Например, 30 квадратных метров обойдутся примерно в 7 миллионов рублей. Он добавляет, что есть такие же квартиры по цене ниже, но нужно смотреть на факторы риска, которые в будущем могут вызвать проблемы.

На вопрос про динамику цен Олег Журавлев приводит в пример ЖК «Фрукты» — студия в 31 квадратный метр в ноябре прошлого года стоила 5,5 млн рублей, в марте аналогичная квартира была куплена уже за 11 млн.

Мы попросили эксперта выделить неочевидные проблемы, с которыми могут столкнуться переезжающие в Сочи.

— В первую очередь рельеф города не соответствует ожиданиям, 90 процентов построек стоит на гористой местности. Очень много самостроя, незаконного строительства. Также много проблем может возникнуть у квартир, где отсутствует управляющая компания, такие дома находятся на самоуправлении, лицевые счета этих квартир не разделены, то есть один общий счет на целый многоквартирный дом, — заключает он.

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