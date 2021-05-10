Меняю пыль на пальмы: что купить на юге по цене скромной 1-комнатной в Новосибирске (есть варианты с бассейном)

Что думают эксперты

— С прошлой весны цены на недвижимость в Сочи очень сильно выросли. Рост от 40–50% на менее ликвидную недвижимость до 100–120% на строящиеся комплексы, — рассказывает эксперт рынка недвижимости в Сочи Евгения Шемякина.

Евгения предостерегает — неприятные сюрпризы на рынке недвижимости Сочи повсюду, это, например, интернет-площадки с фейками и проблемы с коммуникациями, документами.

— Можно приобрести квартиру, а потом узнать, что в дом заведено недостаточное количество мощностей электричества и воды на построенное количество квартир. Потому как изначально на этом земельном участке должен был быть построен 2–3-этажный частный дом на одну семью, а построили 5–8-этажный дом на 50–80 семей, инженерные сети не рассчитаны на такое количество потребления, — делится эксперт.

Евгения говорит, что часто встречаются дома, где собственники владеют не квартирой, а долей в доме, здесь также нужно внимательно изучить документы и понять, что вас ждет в будущем как собственника такого вида недвижимости. Именно поэтому не все банки готовы кредитовать недвижимость в Сочи, конечно, если это не статус «квартира» с полной суммой в договоре, но такая квартира там «на вес золота».

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Лето» Алёна Тимощенко опровергает популярный миф среди туристов о том, что часть домов в Сочи могут снести совершенно неожиданно для новоявленных собственников.

— Снос — маловероятно. Зачистка по городу уже осуществлена. Но могут быть сложности с коммуникациями, например, напор воды будет слабый, нехватка электричества и тому подобное. Как правило, такие квартиры не соответствуют противопожарным нормам, а это риск, — рассказывает о проблемных объектах эксперт. Алёна подчеркивает, что они с такой недвижимостью предпочитают не работать.

Олег Журавлев, основатель агентства недвижимости Flat Sochi, объясняет, что найти квартиру без проблем с документами в Сочи не так-то просто.

— Ввиду того, что здесь много квартир и жилых комплексов имеют проблемы с документами-основаниями, а именно по части ввода в эксплуатацию этих квартир, выделяют типы квартир: построенные по федеральному закону 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» с актами ввода в эксплуатацию и самовольные постройки многоквартирных жилых домов, узаконенные путем проведения суда, — рассказал он в беседе с корреспондентом НГС.

По наблюдениям эксперта, квадрат в квартирах, которые построены по ФЗ-214 , стоит в среднем по рынку 250 тысяч рублей вне зависимости от района. Например, 30 квадратных метров обойдутся примерно в 7 миллионов рублей. Он добавляет, что есть такие же квартиры по цене ниже, но нужно смотреть на факторы риска, которые в будущем могут вызвать проблемы.

На вопрос про динамику цен Олег Журавлев приводит в пример ЖК «Фрукты» — студия в 31 квадратный метр в ноябре прошлого года стоила 5,5 млн рублей, в марте аналогичная квартира была куплена уже за 11 млн .

Мы попросили эксперта выделить неочевидные проблемы, с которыми могут столкнуться переезжающие в Сочи.

— В первую очередь рельеф города не соответствует ожиданиям, 90 процентов построек стоит на гористой местности. Очень много самостроя, незаконного строительства. Также много проблем может возникнуть у квартир, где отсутствует управляющая компания, такие дома находятся на самоуправлении, лицевые счета этих квартир не разделены, то есть один общий счет на целый многоквартирный дом, — заключает он.

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