«Темнота, холод и запах нафталина»: актриса из Сибири сбежала на Канары, стала звездой испанского ТВ и вышла замуж

Первые полгода на Тенерифе я только преподавала, работала всего по четыре часа в день. Мы с дочкой много гуляли по острову, ходили к океану — в комплексе, где мы жили, был только бассейн. Жизнь была прекрасна, я по-новому познакомилась с дочерью: пока я работала в театре, она постоянно была с моими родителями и сестрой. Несмотря на то что в Испании дети ходят в школу с трех лет, я решила подарить дочке, наверное, самое счастливое время в нашей жизни, и было действительно очень хорошо.



Я очень долго не пела, но от природы не уйти. В какой-то день я взяла компьютер, где были минусовки с моими ариями, и начала петь. За дверью услышала гул аплодисментов, открыла ее и увидела толпу соседей-итальянцев с восторженными криками: «Браво, белиссима!». Они спрашивали, есть ли у меня диски со звукозаписями и куда можно прийти на концерт. С тех пор мы задружили целым этажом комплекса, итальянцы — чудесные и сердечные люди, впрочем, как и местные канарцы.