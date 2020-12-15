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«Темнота, холод и запах нафталина»: актриса из Сибири сбежала на Канары, стала звездой испанского ТВ и вышла замуж

На остров Марина Захаренко переехала с шестилетней дочерью и не пожалела

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Сибирячка решилась уехать с шестилетней дочерью на остров в Атлантическом океане

Сибирячка решилась уехать с шестилетней дочерью на остров в Атлантическом океане

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Марина Захаренко — в прошлом актриса и певица Театра музыкальной комедии. Уже 9 лет сибирячка живет на Канарских островах, где активно продолжает свою концертно-творческую деятельность. Не так давно талант Марины оценили на испанском шоу Got Talent (аналог российского шоу «Голос»), где она удивила жюри своими вокальными данными. Наш корреспондент Алёна Золотухина познакомилась с Мариной и попросила ее рассказать о жизни на острове, творчестве, счастливом замужестве и, конечно же, о родном театре, по которому Марина очень скучает.

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О творчестве

— Я считаю себя суперпрофессионалом тех сфер деятельности, в которых я работаю: организация концертов и мероприятий, детские площадки, свадьбы. Я директор и художественный руководитель детского интернационального конкурса, который проходит в формате благотворительного фестиваля Talentos en Canarias. На неделе я преподаю классы вокала и работаю в отелях с оперной программой. Успехом своей творческой деятельности считаю заслуги актерской школы, — говорит Марина. — Я посвятила 10 лет образованию по специальности «актер музыкального театра», довольно редкой. Сначала я окончила Новосибирское государственное театральное училище, и после того как его сделали институтом, я уже работала в театре и параллельно заканчивала обучение.

В Новосибирске Марина работала в Театре музыкальной комедии

В Новосибирске Марина работала в Театре музыкальной комедии

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Переезд в Испанию

В год окончания института я в первый раз поехала за границу вместе с подругой и ее мужем. У нас был клубный отдых, и компания сделала его настолько прекрасным, что просто сказка: солнце, океан, красивый отель, аквапарки, парки, бесконечные цветы, рестораны и прекрасный остров Тенерифе. Друзья познакомили меня со своими друзьями с острова, и так получилось, что они предложили мне работу — я уже тогда была согласна, лишь бы остаться на острове.

После того как я вернулась с отпуска, через день был сбор труппы. Я сидела на собрании в театре и не понимала, что я там делаю: темнота, холод и запах нафталина, а на острове жизнь, там океан и солнце, горы, лес, круглый год тепло. Я запланировала переезд на март и начала подготовку — оформляла нам с дочкой необходимые документы, раздаривала вещи, продала машину.

На остров Тенерифе Марина переехала вместе с дочерью Элей

На остров Тенерифе Марина переехала вместе с дочерью Элей

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Первые полгода на Тенерифе я только преподавала, работала всего по четыре часа в день. Мы с дочкой много гуляли по острову, ходили к океану — в комплексе, где мы жили, был только бассейн. Жизнь была прекрасна, я по-новому познакомилась с дочерью: пока я работала в театре, она постоянно была с моими родителями и сестрой. Несмотря на то что в Испании дети ходят в школу с трех лет, я решила подарить дочке, наверное, самое счастливое время в нашей жизни, и было действительно очень хорошо.

Я очень долго не пела, но от природы не уйти. В какой-то день я взяла компьютер, где были минусовки с моими ариями, и начала петь. За дверью услышала гул аплодисментов, открыла ее и увидела толпу соседей-итальянцев с восторженными криками: «Браво, белиссима!». Они спрашивали, есть ли у меня диски со звукозаписями и куда можно прийти на концерт. С тех пор мы задружили целым этажом комплекса, итальянцы — чудесные и сердечные люди, впрочем, как и местные канарцы.

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К тому времени я успела завести дружбу с казашкой, которая прекрасно говорила по-испански — она работала при консульстве. Именно она помогла мне вернуться к моей певческой деятельности и начать официально работать в отелях. Может, это и звучит не очень красиво — «работать по отелям», но мне это нравится, тем более что в оперном пении заинтересованы только пятизвездочные отели, а они здесь поражают своей красотой и помпезностью. Особенно радует интернациональная публика: находясь здесь, я действительно пою для всего мира. Конечно, случались и неприятные моменты — были люди, которые обманывали меня и кидали на деньги, не без этого, бессовестных людей хватает везде.

Впервые Испанию Марина увидела благодаря своим друзьям

Впервые Испанию Марина увидела благодаря своим друзьям

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Потом было много разных проектов, фестивалей, концертов, ивентов. Шесть лет я руководила студией музыкального театра, у меня сложилась своя вокальная школа. Мы с детьми сами устраиваем полноценные концерты. Среди моих учеников есть лауреаты и дипломанты международных конкурсов, благодаря им я и попала на последний сезон телевизионного испанского шоу Got Talent.

Шоу Got Talent

Кастинги для этого испанского конкурса талантов проходят по всей Испании. Когда они заглянули к нам на остров, я решила отправить на кастинг двух своих учениц, но, подумав, пришла к выводу, что хорошо было бы и самой поучаствовать в отборе. Мы поехали втроем и всех покорили. Мы настолько понравились отборочной комиссии, что на проект нас пригласили сразу троих.

Жизнь на острове

Канарские острова — это испанская автономия. Я думаю, что жизнь на интернациональном острове гораздо легче, чем на материке Испании, и материально, и в плане отношения. На материке к русским и украинским женщинам местное население слабого пола относится, мягко говоря, совсем неуважительно, исключение — Барселона. Сложно найти работу. Одно дело, когда ты приезжаешь как турист, а другое, когда ты становишься претендентом на рабочее место.

Сейчас мне сложно судить о менталитете, за столько лет я сама стала как островитяне. Однажды русский турист мне сказал, что я не похожа на русскую — всё время улыбаюсь, не реагирую на какие-то серьезные вещи. «А давайте завтра», «всё хорошо», «ничего страшного, расслабься» — арсенал слов каждого испанца, это их принцип жизни. Первое время это раздражает, но потом, привыкнув, ты сам пытаешься всех растормошить и становишься таким же, как они.

Марина считает, что русским жить на острове проще, чем на материке<br>

Марина считает, что русским жить на острове проще, чем на материке

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Что касается уровня жизни, всё относительно. Заработок у обычных работников — офисные менеджеры, риелторы, работники сервиса отелей, продавцы — все они получают зарплату около 1200 евро. Учителя, работники правоохранительных органов — от 1400 евро, но не больше 1800 евро.

Продукты немного дороже, чем в России, одежда стоит так же, но ее много и не нужно. Коммунальные услуги — свет, вода, обслуживание комплексов — стоят прилично. Например, мы — семья из трех человек — живем в двухкомнатной квартире, каждый месяц отдаем около 260 евро.

Марина живет на острове Тенерифе уже 9 лет&nbsp;

Марина живет на острове Тенерифе уже 9 лет 

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При наличии обычной работы нормальная семья всегда может себе позволить выбраться раз в неделю в какой-либо ресторанчик, это считается нормой жизни, но это при условии, что у тебя свое жилье, аренда очень дорогая. В зоне ближе к океану — от 500 евро студии и однокомнатные на месяц, если постараться, за 600 евро можно найти и двухкомнатную. В отдаленных районах, буквально 20–30 минут езды от моря, можно найти жилье и за 400 евро.

О Музкомедии

Сибирячка говорит, что скучает по родному театру

Сибирячка говорит, что скучает по родному театру

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Я часто вспоминаю родной театр, бесконечные репетиции и спектакли. Больше всего скучаю по коллективу: когда я прилетаю домой, по возможности стараюсь со всеми встретиться. В Европе даже представить не могут, сколько мы тут работаем, в своих театрах у них всего пара спектаклей в репертуаре. У нас же вся жизнь — театр, 30 спектаклей в репертуаре, и все разные, утро — репетиция, вечер — спектакль, раз в неделю — выходной, и это понедельник, а зарплаты оставляют желать лучшего. Для меня сейчас это жестоко звучит.

Личная жизнь

На острове Марина встретила свою любовь

На острове Марина встретила свою любовь

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Во времена, пока я жила и училась в Новосибирске, я успела выйти замуж и родить ребенка, но вскоре развелась. Уже в Испании я снова вышла замуж, за венесуэльца — одна из моих подруг позаботилась и познакомила нас. Мой муж жил на острове, его отец — итальянец, а мать родом из региона Астурия, это материк Испании. С мужем мы живем уже 8 лет, я очень люблю свою свекровь — вместе с ней мы организовывали нашу свадьбу.

На острове Марина нашла свою любовь

На острове Марина нашла свою любовь

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Жизнь за границейИспанияКанарские островаТенерифе
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