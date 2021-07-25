«Для меня это дикость»: семья из Бишкека переехала в Новосибирск. За что они хвалят город и чем недовольны?

Семья из Бишкека перебралась в Новосибирск из-за пандемии
В еженедельном сериале о переехавших мы уже написали о сибиряках, которые перебрались в Калининград и Казань. Они честно рассказали, какие минусы видят в своих новых городах и по чему не скучают в родном Новосибирске. Редакция решила, что картина будет неполной, если публиковать только истории переехавших из Новосибирска, ведь есть люди, которые выбирают для жизни наш город. Сегодня мы расскажем историю переезда в Новосибирск молодой семьи из Бишкека — ребятам нравятся зарплаты и досуг, но смущают злые люди и курильщики.
Елена Овчарова переехала в Новосибирск из Бишкека с мужем и двумя детьми. Там девушка училась в университете, а супруг работал и параллельно также учился на зубного техника. По словам Елены, из-за пандемии в Киргизии начался рост цен — зарплаты оставались на том же уровне, а продукты дорожали. Им надоела эта нестабильность, и они решились на переезд. Овчаровы выбрали для ПМЖ Новосибирск, здесь у Елены уже 5 лет живет брат. Еще супруги рассматривали Краснодар, так как он ближе по климату к Бишкеку. В Киргизии семья жила в частном доме, здесь же они купили квартиру в ипотеку на правом берегу. По просьбе НГС Елена сравнила Новосибирск и Бишкек для ПМЖ. Публикуем ее рассказ.
Почему решились на переезд
— В Бишкеке дорожало всё, начиная от молочки и заканчивая растительным маслом.
Плюсы
— В Новосибирске практически везде чисто, мы мало встречали, чтобы люди на улице кидали мусор. Или, например, как у нас, в Бишкеке, просто едут и из машины кидают бутылки. Нам нравится, что почти всё переведено в электронный вид, платежи можно делать из дома, не знаю, в Бишкеке было такое или нет. Безнал у нас не так развит.
В Новосибирске очень много мест, куда сходить, много интересного, у нас глаза разбегаются. Главное, были бы деньги, и иди куда хочешь. В Бишкеке это не особо развито. Есть два аквапарка и три парка на весь город.
Здесь удобно мамам с колясками, спуски, подъемы, всё сделано, в Бишкеке не во всех местах так. Детских площадок у нас на районе как минимум пять, всё так облагорожено, красиво сделано, мы были удивлены.
Минусы
— Мы удивились, что все идут и курят, в Бишкеке как-то наоборот, отходят хотя бы в сторонку, в Новосибирске такого нет.
Ужасные дороги, мы здесь три месяца, и я уже успела залететь в яму и остаться без колеса, ямы такие, что можно утонуть всей машиной.
Стоимость жизни и зарплаты
— Если сравнивать цены на продукты, в Новосибирске что-то дешевле, что-то дороже. Естественно, фрукты и овощи дороже и не такие вкусные, как в Бишкеке. В целом продукты в Новосибирске чуть доступнее. В Бишкеке некоторые категории товаров мы могли себе позволить только по праздникам, здесь те же креветки мы можем пойти спокойно и купить.
Недвижимость в Новосибирске в хорошем районе стоит дороже. Гораздо больше тут выходят коммунальные платежи: у нас на дом в Бишкеке выходило 1000 сом, здесь за трехкомнатную квартиру выходит около 3–4 тысяч рублей.
Если сравнивать рынок труда, работы здесь очень много и зарплаты намного выше, чем в Бишкеке.
Про людей
— В Новосибирске люди какие-то злые. Честно и откровенно, здесь люди намного злее, чем в Бишкеке, возможно, им не хватает солнца, поэтому они такие агрессивные. Недавно я заказала на дом доставку, дома двое детей, уложила младшего, старший смотрит мультики. Думаю, быстро спущусь к курьеру, ничего не случится. Спустилась, ключи у меня не работали от домофона, я оставила дверь открытую, но женщина, которая шла за мной, захлопнула ее. Я не могу попасть назад и слышу, что у меня начал плакать младший сын. Я начала смотреть по балконам, может, попрошу кого-то открыть дверь, вижу свою соседку, я попросила ее о помощи в вежливой форме, на что она мне ответила: «Дорогая, а сигаретку мою кто подержит?» Я была в шоке.
В общественном транспорте здесь не уступают место, в Бишкеке же уступают, если ты женщина, беременная или человек в возрасте. В любом случае мужчина встанет и уступит. Здесь такого нет, я смотрю — зайдет бабушка в метро, например, и ей никто не уступает. Для меня это дикость.
Что еще почитать про переезд за границу и обратно
Достали пальмы: бухгалтер из Новосибирска переехала в Таиланд и вышла замуж, но потом вернулась (без мужа).
Агянаку из Лагоса. Состоятельный африканец сбежал из Нигерии и теперь таксует в Сибири.
«Дети почти не болеют»: сибирячка переехала в пригород Краснодара. Сколько стоит жизнь там и какие зарплаты?