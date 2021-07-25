«Для меня это дикость»: семья из Бишкека переехала в Новосибирск. За что они хвалят город и чем недовольны?

В Новосибирске очень много мест, куда сходить, много интересного, у нас глаза разбегаются. Главное, были бы деньги, и иди куда хочешь. В Бишкеке это не особо развито. Есть два аквапарка и три парка на весь город.



Здесь удобно мамам с колясками, спуски, подъемы, всё сделано, в Бишкеке не во всех местах так. Детских площадок у нас на районе как минимум пять, всё так облагорожено, красиво сделано, мы были удивлены.

Минусы

— Мы удивились, что все идут и курят, в Бишкеке как-то наоборот, отходят хотя бы в сторонку, в Новосибирске такого нет.

Ужасные дороги, мы здесь три месяца, и я уже успела залететь в яму и остаться без колеса, ямы такие, что можно утонуть всей машиной.