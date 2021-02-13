Достали пальмы: бухгалтер из Новосибирска переехала в Таиланд и вышла замуж, но потом вернулась (без мужа)

Десять лет назад Полина Попова покинула страну, следуя за своей мечтой. Любовь к Азии пришла к сибирячке, когда та училась на факультете востоковедения. Девушка пару раз слетала в Китай и один раз в Таиланд, после чего поняла, что в холодной промозглой Сибири ей жить некомфортно. В Новосибирске Полину ничего не держало — отношения исчерпали себя, а работа бухгалтером не приносила удовлетворения. Специально для НГС Полина Попова рассказала о своей жизни в Таиланде, браке с филиппинским рок-музыкантом, который очаровал ее своей улыбкой, и о возвращении обратно на родину.
Переезд в Таиланд
— В Азию я влюбилась еще в университете — училась на факультете востоковедения и мировой экономики. Съездила несколько раз в Китай, потом раз в Тай и окончательно загорелась идеей переезда — никак не сиделось на месте. Уехала в 2011 году, полетела сразу в Таиланд. В то время для переезда нужно было только желание и небольшое количество денег. Курс был 1 к 1, всё было дешево.
Первое время я просто отдыхала и наслаждалась — ходила на пляж, гуляла по улицам, изучала инфраструктуру, знакомилась с людьми. Особо приспосабливаться не пришлось, как-то сразу всё было понятно и просто. Я сняла квартиру по объявлению в интернете через посредника-украинца. Стоило жилье 5000 бат в месяц плюс 2500 аренда байка. В моем доме было много русских, разговорившись с одной девушкой, я узнала, что им в компанию требуется финансовый менеджер. Так я попала на работу в «Тез-тур».
Первое время в Таиланде мне не хватало простой еды — творога, гречки, кефира. Не хватало нашей русской искренности: как-то я приехала в Россию, пошла менять права, а меня сотрудник инспекции так качественно обматерил, что не по записи пришла, что я аж разулыбалась.
О тайцах
— Различия в менталитете, конечно, есть, но я бы не сказала, что они сильно бросаются в глаза. У меня очень размыты границы между национальностями — для меня существуют просто люди с разными характерами. У них есть такая черта как пофигизм — никуда не спешат, откладывают всё на неопределенный срок. Еще у них есть «семейный котел»: если кому-то из семьи нужны деньги, то все остальные помогут. Кредиты даются на всю семью, дети содержат родителей — семья для тайцев очень важна. Они одинаково хорошо вкладываются туда как материально, так и морально, и столько же получают взамен.
В Тае очень низкие ставки по кредитам, поэтому все живут в кредит. Все ездят на новых тачках, байках, при этом могут жить в какой-нибудь халупе с дырами в стенах. У каждого бомжа свежий айфон, и это норма. Еще неважно, какого достатка человек — он будет ходить в бомжеватого вида резиновых тапках а-ля Crocs и есть на пластмассовой табуретке в кафешке у дороги или возьмет еды домой у уличного торговца. Конечно, они и в рестораны ходят, и дорогие вещи покупают, но им не стыдно жить по-простому.
К русским тайцы относятся хорошо, но считают всех дураками, как и остальных иностранцев (в свою очередь филиппинцы считают себя самыми умными среди азиатов, так как знают английский). Могут, например, мороженое в одной очереди русскому не продать, сказав, что закончилось, а тайцу за ним — продать. Но это не только с русскими так, с любыми иностранцами. Мы для них — большие белые шумные люди, которые постоянно чего-то требуют.
Чтобы нравиться тайцам, нужно быть как таец: тихо разговаривать, а лучше мурлыкать, всегда улыбаться, хорошо бы выучить несколько слов на тайском, говорить комплименты, можно шутить про вес, возраст. Они как дети и очень любят играть в эту игру. Это не какие-то правила общения, это просто нужно почувствовать. Стиль общения впитывается по мере нахождения в обществе.
Знакомство с мужем
— С мужем мы познакомились у него на работе — в рок-баре, его зовут Декстер, он барабанщик, филиппинец. В Таиланд приехал на заработки. Сейчас ему 42 года, но, как и все азиаты, на свой возраст он не выглядит. Я с приятелем постоянно ходила в один и тот же бар послушать музыку, там играла невероятно крутая филиппинская группа, где и был барабанщиком мой муж. Мы постоянно смотрели друг на друга — он тогда покорил меня своей улыбкой, и я сама подошла познакомиться, при том что мой английский на тот момент был нулевым. Мы как-то умудрились проговорить до утра, обменялись номерами, я написала первая — так и начали встречаться.
Отношения развивались стремительно: уже через месяц мы начали вместе жить. Он предложил, а я сразу согласилась — почему бы и нет. В период ухаживаний ходили в кафе, гуляли, я по-прежнему приходила к нему в бар. Декстер очень мягкий и романтичный человек, несмотря на то что он рок-музыкант. Ухаживания не сильно отличаются от наших, если речь идет о воспитанных адекватных мужчинах — всякие же бывают. Единственное отличие — они не дарят цветы. Просто не принято. Это чисто европейская традиция, но потом мы внедрили эту традицию в нашу семью. В остальном всё так же: кафе, кино, какие-то знаки внимания. Ну, и на людях все азиаты сдержанные, не проявляют свои чувства, как наши — где ни попадя.
Свадьба
— Мы поженились примерно через пару лет после знакомства. Я этого не ожидала, а Декстер мне сразу сказал, что именно меня видел во сне много лет подряд еще до знакомства. Регистрация брака у нас была в один день, а сама свадьба уже позже. Мы приехали по записи в местное подобие ЗАГСа, где тайцы оформляют свои документы, в том числе айди (аналог нашего паспорта). Место вроде российского МФЦ «Мои документы» — стоят в ряд столы, за ними сидят служащие. Напротив садятся люди, получающие услуги.
Для того чтобы пожениться по тайским законам, нужно в своем посольстве собрать пакет документов и легализовать их. Один из документов — аффидевит (свидетельство, что ты не состоишь в браке). В российском посольстве просто заполняешь эту бумажку, через полчаса уже получаешь ее назад со всеми штампами, никто ничего не проверяет. Достаточно того, что в российском паспорте нет штампа.
В филиппинском, кроме официального запроса на родину, нужно 10 дней висеть на стене почета в надежде, что никто не придет и не скажет, что этот человек не может сочетаться браком с кем-то по такой-то причине. Потом все бумажки нужно перевести и легализовать обратно, и уже после с ними можно прийти в любой российский ЗАГС и получить печать в паспорт о браке. Всё законно.
Мы приехали с пакетом документов, предварительно собранных и заверенных в наших консульствах. С нами было два свидетеля. По тайским законам оба должны быть тайцами, мужчина и женщина. Наш тайский друг-трансвестит выглядел как женщина, пришел в платье — там в этом нет никакой проблемы, так как документы в порядке. Нам поставили все печати, выдали свидетельство о регистрации брака. Это было утром, а вечером мы собрались у подруги в ресторане и немного отпраздновали.
У тайцев регистрация и церемония тоже проходят в разные дни. Свадьба традиционная — монахи, храмы, потом ресторан — это всё с самого утра. Наряды традиционные, но есть и те, кто надевает белое платье. Это редкость. Филиппинцы — католики, поэтому свадьбы у них на европейский манер: ресторан, платье с фатой, подружки невесты в одинаковых платьях, ведущий, музыка, танцы. Нас с Декстером венчал пастор. Были моя мама и тетя с племянницей, мама Декстера не смогла приехать по состоянию здоровья. Вообще официальная часть — полный отстой. Было очень жарко в платье, хотелось есть и просто посидеть, а нужно было со всеми фотографироваться, слушать поздравления, произносить речь, танцевать, резать торт и выполнять прочие ритуалы.
О семье и филиппинских родственниках
— Семья Декстера практически не видела белых людей вживую. Я ни разу не летала на Филиппины, с его родителями общалась по Skype. Они приняли меня хорошо, говорили, что я похожа на манекен — выгляжу как ненастоящая. Мы сильно и не разговаривали, просто приветы друг другу передавали.
Мои родители тоже очень хорошо приняли Декстера, всегда интересуются, как у него дела. Их позиция — лишь бы мне было хорошо. Они сами постоянно прилетали в Тай, прекрасно общались. В 2018 году мы вместе с Декстером прилетели в Россию, была зима, много снега. Декстер был в восторге, ему очень понравилось. Он кидал лопатой снег на даче, пил с мужиками в гараже, коптил рыбу, пил чай из самовара на дровах, катался на снегоходе. Ему устроили очень радушный прием. Мерз он, конечно, основательно, но просто понять не мог, что это такое — холод.
Филиппинцы, как и тайцы, никуда не спешат, им ничего не надо, никаких амбиций и стремлений — и так сойдет. За исключением тех, кто вырвался с Филиппин на заработки. У них всё по-простому: есть работа — хорошо, а карьера не нужна. Любят повеселиться, посплетничать и поесть на халяву. Филиппинцы очень жизнерадостные и дружелюбные, только будьте готовы за них заплатить. Филиппины — очень бедное государство, там огромный процент безработных, вот они и заняты тем, что ходят по соседям и болтают. Денег у народа нет, отсюда воровство, наркомания. Сами смеются над этим, у них полно анекдотов на эту тему, а вот с торговцами наркотиками очень жестко борются, просто отстреливают на улице, как собак.
В 2016 году избрали нового президента, который потом встречался с Путиным, так у них такое воодушевление было, что Россия их под свое крыло возьмет. Им еще подарили б/у автоматы, вообще радости предела не было. Очень сложно выехать с Филиппин, государство не одобряет трудовую миграцию — все должны голодные сидеть дома. Для того чтобы уехать, нужно собрать большое количество бумаг.
Развод и переезд обратно в Россию
— За много лет Таиланд надоел мне до смерти. Наш брак с Декстером перегорел, мне очень хотелось домой. Мы с мужем поехали вместе — думали, он побудет немного, потом вернется в Тай, будет оформлять визу. В Россию оказалось не так просто приехать, даже если здесь есть законный супруг, поэтому он уехал в Тай, а я осталась здесь. И так мне легко стало без него. Больше года длился брак на расстоянии, но спасать было уже нечего, и я решила прекратить отношения. Решение было единоличным. У него-то всё хорошо было со мной — такая идеальная жена.
Сейчас я снова живу в Новосибирске. Официально я всё еще замужем, хотя штампа в паспорте нет — до ЗАГСа я так и не дошла, но в России мой брак действителен. Я обращалась к юристам, в сам ЗАГС, мне сказали, что развестись можно только через суд. Загвоздка еще в том, что по филиппинским законам вообще развестись нельзя. У них официально нет разводов, есть только аннуляция брака в случаях, если муж — гей, если муж пропал и еще что-то. Вот я и не знаю, если регистрировались мы по тайским законам, то применимы ли к нам филиппинские.
Сейчас я снова в отношениях — мы были знакомы давно, еще до моего отъезда в Азию, но ничего серьезного не вышло. Поддерживали связь, сопереживали друг другу в разных жизненных ситуациях. А после моего возвращения в Россию так получилось, что мы начали встречаться, и я по-настоящему счастлива.
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