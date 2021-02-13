Достали пальмы: бухгалтер из Новосибирска переехала в Таиланд и вышла замуж, но потом вернулась (без мужа)

Переезд в Таиланд

— В Азию я влюбилась еще в университете — училась на факультете востоковедения и мировой экономики. Съездила несколько раз в Китай, потом раз в Тай и окончательно загорелась идеей переезда — никак не сиделось на месте. Уехала в 2011 году, полетела сразу в Таиланд. В то время для переезда нужно было только желание и небольшое количество денег. Курс был 1 к 1, всё было дешево.

Первое время я просто отдыхала и наслаждалась — ходила на пляж, гуляла по улицам, изучала инфраструктуру, знакомилась с людьми. Особо приспосабливаться не пришлось, как-то сразу всё было понятно и просто. Я сняла квартиру по объявлению в интернете через посредника-украинца. Стоило жилье 5000 бат в месяц плюс 2500 аренда байка. В моем доме было много русских, разговорившись с одной девушкой, я узнала, что им в компанию требуется финансовый менеджер. Так я попала на работу в «Тез-тур».



Первое время в Таиланде мне не хватало простой еды — творога, гречки, кефира. Не хватало нашей русской искренности: как-то я приехала в Россию, пошла менять права, а меня сотрудник инспекции так качественно обматерил, что не по записи пришла, что я аж разулыбалась.