«Отношения с русскими я не рассматривала»: необычная модель из Замбии встретила любовь в Новосибирске

— Жизнь в России для меня более интересная, я открываю для себя новую интересную культуру, знакомлюсь с удивительными людьми, — рассказывает Пруденс.



Девушка отмечает, что их африканская культура сильно отличается от нашей, русской: люди в России, по ее мнению, более серьезные, в Африке же всё гораздо проще, общение непринужденное, без лишних формальностей. К жизни в Новосибирске она уже привыкла, город ей нравится, а единственное, с чем не может свыкнуться Пруденс, — так это с холодом.