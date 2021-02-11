«Отношения с русскими я не рассматривала»: необычная модель из Замбии встретила любовь в Новосибирске

Модель из Замбии встретила любовь в Новосибирске
Каковы шансы встретить любовь в Сибири, если вы оба родом из далекой жаркой Африки? У 20-летней Пруденс Хамвала это получилось совершенно случайно — год назад на студенческой вечеринке она познакомилась с парнем, который оказался ее земляком. Молодой человек также, как и Пруденс, приехал в Новосибирск из Замбии, чтобы учиться. Между ними вспыхнула искра, которая не потухает до сих пор. Корреспондент НГС Алёна Золотухина поговорила с эффектной девушкой и попросила рассказать, как живется африканке в Новосибирске.
Пруденс Хамвала родом из Замбии — это небольшая страна в Южной Африке, которая примечательна своими парками и районами сафари. В Африке девушка жила с родителями, окончила школу и устроилась на работу в компанию отца. Какое-то время Пруденс поработала в сфере продаж, после чего начала понимать, что отрасль ей не подходит, гораздо больше ее интересует химия. Африканка набралась смелости и отправилась за мечтой в далекую Сибирь — поступать в медицинский университет. Уже около года Пруденс живет, учится и работает в Новосибирске — она поступила в НГМУ на фармацевта.
— Жизнь в России для меня более интересная, я открываю для себя новую интересную культуру, знакомлюсь с удивительными людьми, — рассказывает Пруденс.
Девушка отмечает, что их африканская культура сильно отличается от нашей, русской: люди в России, по ее мнению, более серьезные, в Африке же всё гораздо проще, общение непринужденное, без лишних формальностей. К жизни в Новосибирске она уже привыкла, город ей нравится, а единственное, с чем не может свыкнуться Пруденс, — так это с холодом.
Так получилось, что именно в Новосибирске Пруденс встретила свою любовь. Ее молодой человек тоже из Замбии. В Африке он помогал отцу на ферме, а после окончания школы уехал в Россию, поступать в университет на инженера. Пара встречается уже год, а познакомились ребята в Сибири, на студенческой вечеринке.
— Отношения с русским мужчиной я не рассматривала, но они обращали на меня внимание, — говорит Пруденс и добавляет, что выбрала того, кто ей ближе по духу, интересам и взглядам на жизнь.
Помимо учебы Пруденс работает моделью — внешность девушки не остается без внимания, она говорит, что русские бурно реагируют на нее, особенно их впечатляют волосы. Африканскую модель приглашают на разные съемки: совсем недавно Пруденс приняла участие в проекте, целью которого было показать, что девушки с необычной внешностью также достойны любви — несмотря на то, что зацикливаются на своей «неидеальности».
— Идея проекта — показать, что мы все уникальные. Нет такого, что человек недостаточно идеален, чтобы его полюбили. Мы показали в проекте красивых и уникальных девушек, со своей интересной историей, которые абсолютно счастливы в отношениях. Мы часто зацикливаемся на недостатках в своей внешности и забываем, что это не имеет решающего значения в любви. В нашем проекте мы хотели обратить на это внимание. История Пруденс также уникальна — девушка оказалась в другом городе, в другой культуре, где она сильно отличается, но это не помешало ей обрести любовь, — говорит организатор и фотограф проекта Рина Каирбекова.
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