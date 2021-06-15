Агянаку из Лагоса. Состоятельный африканец сбежал из Нигерии и теперь таксует в Сибири

Довольно привычно встретить в такси мужчину, молодого парня за рулем. Менее привычно — женщину. В этот раз нас ожидает «Яндекс.Такси». Мы выходим и садимся в автомобиль. За рулем — африканец в элегантной рубашке и с приятным парфюмом. Молодой парень немного говорит на русском языке и подпевает любимой песне.

— «Ты Венера — я Юпитер. Ты Москва — я Питер. Люди, помогите дышать». Это одна из моих любимых песен. Я люблю русскую музыку, слушаю ее через приложение Spotify, — говорит он.

У таксиста непривычно сложное имя — Агянаку Икпеменогена. Ему 31 год . Парень приехал из Нигерии. Он вырос в многомиллионном мегаполисе под названием Лагос, с населением свыше 14 миллионов человек. Это самый крупный город в Нигерии.

— Лагос — это индустриальный город с морскими портами. Люди путешествуют из одного города в другой. У нас много пляжей и курортов, — рассказывает парень.

Агянаку родился в большой семье — у его отца десять детей.