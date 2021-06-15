Агянаку из Лагоса. Состоятельный африканец сбежал из Нигерии и теперь таксует в Сибири

Обеспеченный африканец переехал из Нигерии и таксует
В Новосибирске стало привычным встречать на улице африканцев — они приезжают, чтобы получить образование или на заработки.
Журналист НГС прокатилась с нигерийцем в такси и узнала его историю.
Довольно привычно встретить в такси мужчину, молодого парня за рулем. Менее привычно — женщину. В этот раз нас ожидает «Яндекс.Такси». Мы выходим и садимся в автомобиль. За рулем — африканец в элегантной рубашке и с приятным парфюмом. Молодой парень немного говорит на русском языке и подпевает любимой песне.
— «Ты Венера — я Юпитер. Ты Москва — я Питер. Люди, помогите дышать». Это одна из моих любимых песен. Я люблю русскую музыку, слушаю ее через приложение Spotify, — говорит он.
У таксиста непривычно сложное имя — Агянаку Икпеменогена. Ему
— Лагос — это индустриальный город с морскими портами. Люди путешествуют из одного города в другой. У нас много пляжей и курортов, — рассказывает парень.
Агянаку родился в большой семье — у его отца десять детей.
— У отца 7 мальчиков и 3 девочки! Один брат живет в Австралии со своей семьей, другой — в Канаде, также со своей семьей. Я — здесь, в России. Остальные — в Нигерии. Я практически последний в семье. У меня есть младшая сестра. Так что я девятый по счету ребенок, — объясняет парень.
У Агянаку христианская семья. В детстве он пел в хоре. А по воскресеньям они всей семьей собирались за обеденным столом.
— В Нигерии сохраняют семейные ценности. По мере взросления нам прививаются традиции, нормы. Нас учат относиться с почтением к взрослым, всё делать правильно, — говорит парень.
Агянаку вырос в обеспеченной семьей, его отец владеет компанией по розливу бутилированной воды. Молодой человек подрабатывал у отца и дослужился до менеджера по продажам. Потом он поступил в университет.
В Нигерии так же, как и в России, высшее образование можно получить как в государственных, так и в частных вузах. Агянаку окончил частный, где изучал телекоммуникации и инженерное дело.
— После выпуска я три года работал инженером связи в крупной компании. Мы ездили по всей стране и следили за телесетью. Я отвечал за сравнительный анализ, проверку сайтов и радиочастоты. У меня даже было служебное авто с личным водителем, — объясняет Агянаку.
Парень проработал три года в этой компании. Затем он задумался о том, чтобы продолжить обучение и поступить в магистратуру в России. В Новосибирск Агянаку приехал
— Он сказал мне, что в Новосибирске очень дружелюбные люди, но зимой очень холодно. И если я приеду, то нужно взять много теплых вещей. В Нигерии не бывает снега. Первая зима меня особенно впечатлила. Столбик термометра опустился
«Мне подарили сборник поэм Пушкина»
Первые 8 месяцев Агянаку ежедневно изучал русский язык и начал читать русскую литературу.
— Первой книгой, которую мне подарили, был сборник поэм Пушкина. Я даже учил их наизусть. Пушкин написал много стихотворений о любви. Я думаю, он был очень любвеобильным, — смеется Агянаку.
Затем африканец поступил в магистратуру новосибирского университета, он изучает экономику. Его диссертация посвящена механизмам развития предпринимательства между Россией и Нигерией. Помимо учебы Агянаку таксует.
— Я работаю таксистом не потому, что мне нужны деньги, а потому, что мне нравится общаться и встречаться с новыми людьми, — уточняет Агянаку.
Но в первый месяц работы таксистом пассажиры украли у него телефон и заработанные в тот день деньги. Бросать работу он не стал.
— У меня философия, что человек не может побеждать каждый день, иногда ты проигрываешь. У меня позитивный настрой: что должно случиться, то в любом случае произойдет. Неважно, как упорно ты стараешься что-то предотвратить, — это всё равно случится, — размышляет нигериец.
По словам Агянаку, пассажиры приятно удивляются, когда встречают африканца за рулем такси, расспрашивают, зачем приехал в Новосибирск, чем здесь занимается, что любит. За то время, пока парень живет в России, он полюбил русскую еду — борщ, супы, пельмени.
Сейчас он оканчивает магистратуру и дописывает диссертацию. Агянаку планирует остаться в России, поработать экономистом в российской компании несколько лет.
— Мне нравится работать в России, но не таксистом. Я бы хотел поработать в России
Если же планы поменяются, то Агянаку вернется на родину, где у него остались дом и два автомобиля.
Иностранцы в Сибири. Почитайте еще
Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Но сейчас они вынуждены покинуть нашу страну. Австралийцы обратились за помощью к Путину. НГС узнал, как живут австралийцы в Сибири, за что ценят Россию, и спросил в центре помощи мигрантам, почему такая хорошая семья никак не может получить гражданство.
20-летняя Азита из Ирана учится в НГУ на медицинском факультете и собирается устроиться на работу в одну из местных клиник. Как она очутилась в Новосибирске, почему решила стать врачом, чем отличается менталитет иранцев и россиян, сложно ли ей дается учеба на чужом языке — НГС поговорил с Азитой и узнал ее историю.
Ранее в Новосибирск приезжали восемь иностранцев с разных континентов — они сильно замерзли (ведь приехали в январе), но удивились красоте сибирского балета. Корреспонденты НГС провели с отчаянными путешественниками целый день и записали их впечатления.