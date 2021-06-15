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Агянаку из Лагоса. Состоятельный африканец сбежал из Нигерии и теперь таксует в Сибири

Он дописывает диссертацию и планирует работать экономистом в России

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Агянаку живет в Новосибирске <nobr class="_">с 2018 года</nobr>

Агянаку живет в Новосибирске с 2018 года

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Обеспеченный африканец переехал из Нигерии и таксует в Сибири

В Новосибирске стало привычным встречать на улице африканцев — они приезжают, чтобы получить образование или на заработки. 31-летний нигериец Агянаку Икпеменогена — из обеспеченной семьи: его отец владеет компанией по розливу бутилированной воды. Молодой мужчина жил в многомиллионном мегаполисе, работал в крупной компании, ездил на работу с личным водителем. Но в один момент Агянаку решил изменить свою жизнь и отправился в Новосибирск изучать русский язык. Сейчас Агянаку оканчивает магистратуру в новосибирском университете и параллельно работает таксистом. НГС узнал, зачем африканец подрабатывает таксистом, какими ему кажутся сибиряки и почему он не спешит возвращаться на родину.

Журналист НГС прокатилась с нигерийцем в такси и узнала его историю.

Довольно привычно встретить в такси мужчину, молодого парня за рулем. Менее привычно — женщину. В этот раз нас ожидает «Яндекс.Такси». Мы выходим и садимся в автомобиль. За рулем — африканец в элегантной рубашке и с приятным парфюмом. Молодой парень немного говорит на русском языке и подпевает любимой песне.

— «Ты Венера — я Юпитер. Ты Москва — я Питер. Люди, помогите дышать». Это одна из моих любимых песен. Я люблю русскую музыку, слушаю ее через приложение Spotify, — говорит он.

У таксиста непривычно сложное имя — Агянаку Икпеменогена. Ему 31 год. Парень приехал из Нигерии. Он вырос в многомиллионном мегаполисе под названием Лагос, с населением свыше 14 миллионов человек. Это самый крупный город в Нигерии.

— Лагос — это индустриальный город с морскими портами. Люди путешествуют из одного города в другой. У нас много пляжей и курортов, — рассказывает парень.

Агянаку родился в большой семье — у его отца десять детей.

— У отца 7 мальчиков и 3 девочки! Один брат живет в Австралии со своей семьей, другой — в Канаде, также со своей семьей. Я — здесь, в России. Остальные — в Нигерии. Я практически последний в семье. У меня есть младшая сестра. Так что я девятый по счету ребенок, — объясняет парень.

У Агянаку христианская семья. В детстве он пел в хоре. А по воскресеньям они всей семьей собирались за обеденным столом.

— В Нигерии сохраняют семейные ценности. По мере взросления нам прививаются традиции, нормы. Нас учат относиться с почтением к взрослым, всё делать правильно, — говорит парень.

Агянаку вырос в обеспеченной семьей, его отец владеет компанией по розливу бутилированной воды. Молодой человек подрабатывал у отца и дослужился до менеджера по продажам. Потом он поступил в университет.

В Нигерии так же, как и в России, высшее образование можно получить как в государственных, так и в частных вузах. Агянаку окончил частный, где изучал телекоммуникации и инженерное дело.

— После выпуска я три года работал инженером связи в крупной компании. Мы ездили по всей стране и следили за телесетью. Я отвечал за сравнительный анализ, проверку сайтов и радиочастоты. У меня даже было служебное авто с личным водителем, — объясняет Агянаку.

Парень проработал три года в этой компании. Затем он задумался о том, чтобы продолжить обучение и поступить в магистратуру в России. В Новосибирск Агянаку приехал в 2018 году для того, чтобы получить степень магистра. Парень объясняет, что выбрал наш город, потому что здесь в то время учился его друг.

— Он сказал мне, что в Новосибирске очень дружелюбные люди, но зимой очень холодно. И если я приеду, то нужно взять много теплых вещей. В Нигерии не бывает снега. Первая зима меня особенно впечатлила. Столбик термометра опустился до -40 градусов. Меня это не испугало, поэтому был интересный опыт, — рассказывает парень.

Африканец работает таксистом, чтобы больше общаться на русском языке и знакомиться с новыми людьми

Африканец работает таксистом, чтобы больше общаться на русском языке и знакомиться с новыми людьми

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«Мне подарили сборник поэм Пушкина»

Первые 8 месяцев Агянаку ежедневно изучал русский язык и начал читать русскую литературу.

— Первой книгой, которую мне подарили, был сборник поэм Пушкина. Я даже учил их наизусть. Пушкин написал много стихотворений о любви. Я думаю, он был очень любвеобильным, — смеется Агянаку.

Затем африканец поступил в магистратуру новосибирского университета, он изучает экономику. Его диссертация посвящена механизмам развития предпринимательства между Россией и Нигерией. Помимо учебы Агянаку таксует.

— Я работаю таксистом не потому, что мне нужны деньги, а потому, что мне нравится общаться и встречаться с новыми людьми, — уточняет Агянаку.

Но в первый месяц работы таксистом пассажиры украли у него телефон и заработанные в тот день деньги. Бросать работу он не стал.

— У меня философия, что человек не может побеждать каждый день, иногда ты проигрываешь. У меня позитивный настрой: что должно случиться, то в любом случае произойдет. Неважно, как упорно ты стараешься что-то предотвратить, — это всё равно случится, — размышляет нигериец.

По словам Агянаку, пассажиры приятно удивляются, когда встречают африканца за рулем такси, расспрашивают, зачем приехал в Новосибирск, чем здесь занимается, что любит. За то время, пока парень живет в России, он полюбил русскую еду — борщ, супы, пельмени.

Сейчас он оканчивает магистратуру и дописывает диссертацию. Агянаку планирует остаться в России, поработать экономистом в российской компании несколько лет.

— Мне нравится работать в России, но не таксистом. Я бы хотел поработать в России 2–3 года экономистом, вырасти профессионально, прежде чем вернусь в Нигерию.

Если же планы поменяются, то Агянаку вернется на родину, где у него остались дом и два автомобиля.

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Нигерияиностранные студентытакси
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