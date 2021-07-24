Это «Титаник», детка: сибирячка работает на круизном лайнере для самых богатых — как там всё устроено и сколько платят

Также Мария рассказывает, что персоналу доступны курсы изучения языка, библиотека, комната с приставками, спортзал и бар. Компания устраивает вечеринки для сотрудников 1–2 раза в неделю в клубе, бинго с розыгрышем призов, ночь фильмов в кинотеатре и тематические тусовки (китайская кухня, русская, сербская, индийская и т. д. ) в столовой.



Наличие и стоимость интернета на судне зависят от компании. На Carnival сутки интернета стоили 4 доллара. Так, за контракт 7 месяцев Мария потратила около 30 000 рублей на интернет. Сейчас на Virgin Voyages интернет бесплатный.

Как повлиял коронавирус

Круизную индустрию коснулся ряд ограничений, например сокращение вместимости судна на 50%.

— Везде лампы, санитайзеры, соблюдение социальной дистанции, тесты каждую неделю и, конечно же, маски. Весь прошлый год суда стояли и понесли колоссальные финансовые потери. Некоторые компании были вынуждены продавать суда и увольнять сотрудников, сокращать штат, — заключает Мария.

Потери из-за пандемии понесли не только компании, но и сотрудники. Почти год суда стояли в портах, а значит, не было контрактов и работы. Сейчас Мария снова в пути, но по правилам новой коронавирусной реальности.

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«Начальники с зарплатами в 70–100 тысяч живут в другой реальности». 15 жестких ответов на статью о кризисе кадров.

Переметнулись на госслужбу: как пандемия изменила рынок труда и что будет с работой в 2021 году.