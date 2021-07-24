Это «Титаник», детка: сибирячка работает на круизном лайнере для самых богатых — как там всё устроено и сколько платят

Мария Осипова из Новосибирска уже три года работает на круизном лайнере. Она начинала с должности помощника официанта, а сейчас выполняет обязанности бармена. Маша уже побывала в Италии, Англии, Мексике, Гондурасе, США и на Карибах. Девушка говорит, что ее список можно назвать скромным по сравнению с другими крю (персонал на корабле. — Прим. ред.). Специально для НГС она рассказала, как устроена работа на лайнере изнутри, сколько там платят и кто требуется.
Как всё начиналось
По специальности Мария — технолог общественного питания. Она вспоминает, что еще на практике поняла, что в сервисной группе чувствует себя комфортнее, чем на кухне. Поэтому по окончании университета Маша работала менеджером в ресторане.
— После очередных неудавшихся отношений я поставила себе цель — купить квартиру. Для этого мне нужно было накопить первоначальный взнос в
Через год сибирячка потеряла работу и осталась без дохода и с большой ипотекой.
— Нужно было срочно что-то делать, шевелиться еще быстрее. Год был плотный и продуктивный, я подняла английский до нужного уровня и прошла интервью в американскую компанию Carnival на самую низкую позицию Assistant Waiter (помощник официанта. — Прим. ред.), — вспоминает Маша.
— В ресторанах в России коллектив косился, когда я бегала с английскими бумажками. Ругались супервайзеры, когда я учила домашку по английскому на работе. Времени попросту не хватало. Сроки поджимали, а желание усиливалось. Никто не верил в успех, кроме меня, — говорит сибирячка.
Как устроена работа на лайнере
Мария рассказывает, что, хоть работа в круизе и выглядит как вечный отпуск, слабакам там не место.
— Энергетически очень сильное место: влияет как на физическое здоровье, так и на ментальное. Ты должен быть выносливым и гибким. Идея работать каждый день по 10 часов 6 месяцев не звучит манко, но, поверьте, это того стоит. Финансовая составляющая играет роль, работа для денег, платят хорошо, но важнее развитие. Коммуникации сутками на английском языке, по приезде в Россию я вставляю английские слова в речь, потому что они первые приходят на ум, — делится она.
Мария говорит, что на лайнере интернациональная команда, но ребят из России очень мало.
— Важно понимать, что в первую очередь вы находитесь на работе, а путешествия — приятный бонус. Главное — не путать. Возможность выходить в порты есть всегда, компания заинтересована в том, чтобы вы имели такую возможность. Так сказать, проветриться. Каждый понимает, что 80% людей на борту — авантюристы, с жаждой изучать мир. Одни имеют возможность гулять
— Я помню день, когда я в первый раз вышла с корабля. Это было в Мексике на острове Cozumel, я заказала дайкири, смотрела на свое судно на горизонте и искренне не понимала, почему 6 лет работала официантом за копейки? Почему я упустила столько возможностей? Сколько мест я могла посетить, сколько денег я могла заработать, почему я не поехала раньше, — считает девушка.
Мария ведет блог в Instagram о работе на круизном лайнере.
Какие есть вакансии и сколько платят
Мария говорит, что на лайнере «работа найдется для каждого»: от официантов до бухгалтеров, от хаускипинга до IT, от секьюрити до сотрудника казино. Всё зависит от опыта работы, обычно требуется от двух лет опыт в соответствующей области. Если планируете подать резюме в люкс-компанию, то требуется также опыт работы на корабле и знание английского языка на уровне advanced.
— Сейчас я работаю официантом бара в компании Virgin, но выполняю обязанности бармена. Пару слов о Virgin: это топ, выше только звезды. Virgin Voyages — самая крутая, мощная, люксовая, дорогая круизная компания в мире. Стоимость круизов
Мария уточняет, что уровень оплаты на круизных лайнерах зависит от компании: чем престижнее, тем выше зарплата. Обычно разбег от 800 долларов и выше. Например, повара получают
Бывает и такое
Сотрудники судна проходят большое количество тренингов, каждый имеет определенные обязанности на случай внештатной ситуации.
— Однажды был пожар в пиццерии на 11-м деке (этаже). В этот момент я спала, моя каюта находится на 2-м деке. В каждой каюте есть громкоговоритель. Так в 5 утра я услышала про пожар, посчитала время распространения пожара до моей каюты, поняла, что за это время (от 11-го до 2-го дека) пожарные успеют потушить пожар, и продолжила спать, потому что была очень уставшая, — вспоминает Мария.
Сибирячка рассказывает, что во время начала пандемии многие (и персонал, и гости) на судне начали сходить с ума.
— Парень сделал тату на руке (билет на круиз с названием компании), так как очень гордился тем, что является сотрудником компании Virgin. Через два дня его уволили. Причина — находился в состоянии алкогольного опьянения в рабочие часы. Бывает и такое, тату с названием компании не дает никаких гарантий, — рассказывает она. — Как-то у гостя был сердечный приступ, мы тогда пересекали Атлантику. Так вот, прилетел вертолет и эвакуировал пассажира. Всё как в кино.
Какие минусы
По словам Марии, все обязанности прописаны в контракте и вас не заставят делать чужую работу. Отражено всё: количество рабочих часов
— Есть и обратная сторона монеты, работа в интернациональной компании может быть энергозатратной, так как нужно наладить коммуникации. Иногда мало понимать язык, важно понимать образ мышления определенной нации, если вы хотите преуспеть в коммуникативных процессах, — девушка добавляет, что большие деньги и путешествия требуют больших усилий.
Мария рассказывает, что системы штрафов на судне нет, но если нарушаешь условие контракта, тебя довольно быстро уволят.
— Случайно разбил зеркало в ресторане или бутылку вина 2008 года в баре? Ничего страшного. Если специально или из-за нарушений правил безопасности, выдается документ-предупреждение. Три таких документа — гарантированное увольнение, — объясняет она. — Ни одна компания не толерантна к нарушению безопасности на корабле. Причиной немедленного увольнения могут стать курение в кабине/каюте, состояние алкогольного или наркотического опьянения на рабочем месте, драка, воровство, вред окружающей среде, — перечисляет она. — Есть отдельный департамент Security, который отвечает за безопасность. И поверьте, хуже, опаснее и дотошнее людей я не встречала.
— Более того, есть отдельные тренинги, как вести себя с гостями. Проблема в том, что американцы (большинство гостей на круизах именно они) любят получать компенсации и любят жаловаться. На каждую жалобу компания выплачивает определенную сумму, раздает скидки. Чтобы обезопасить бюджет компании, нужно быть предельно осторожным. Например, обнимая гостя для фото, вы должны показать две открытые ладони, чтобы в случае чего гость не пожаловался на вас: «Он потрогал мои ягодицы». Никогда не стоит трогать детей, особенно сотрудникам-мужчинам. Знаю много историй, когда увольняли из-за коммуникаций с детьми. Обнял, потрогал чужого ребенка — жалоба за сексуальное домогательство. К сожалению, гость всегда прав, — рассказывает сибирячка.
Мария работала на доставке еды в номер, по ее словам, в такой ситуации важно оставлять дверь открытой, когда приносишь заказ, чтобы не было намека на уединение.
Какие условия для персонала
Сотрудники судна живут на нижней палубе, обычно там двухместные каюты без окон. Чем новее компания, тем лучше кабина: на Virgin, где сейчас работает Мария, в кабине двухъярусная кровать с телевизором на каждом ярусе, стол, шкаф, кондиционер. Во время пандемии сервисная служба убирает и меняет постельное белье в кабинах персонала, есть прачечная, туда можно сдать униформу и получить чистую, выглаженную на следующий день. Сотрудников судна кормят в бесплатной столовой. Мария описывает меню так: разные виды рыбы каждый день, мясо, птица, паста, веган-меню, десерты, кофе, соки, молоко, газировка, фрукты.
Также Мария рассказывает, что персоналу доступны курсы изучения языка, библиотека, комната с приставками, спортзал и бар. Компания устраивает вечеринки для сотрудников 1–2 раза в неделю в клубе, бинго с розыгрышем призов, ночь фильмов в кинотеатре и тематические тусовки (китайская кухня, русская, сербская, индийская и
Наличие и стоимость интернета на судне зависят от компании. На Carnival сутки интернета стоили 4 доллара. Так, за контракт 7 месяцев Мария потратила около
Как повлиял коронавирус
Круизную индустрию коснулся ряд ограничений, например сокращение вместимости судна на 50%.
— Везде лампы, санитайзеры, соблюдение социальной дистанции, тесты каждую неделю и, конечно же, маски. Весь прошлый год суда стояли и понесли колоссальные финансовые потери. Некоторые компании были вынуждены продавать суда и увольнять сотрудников, сокращать штат, — заключает Мария.
Потери из-за пандемии понесли не только компании, но и сотрудники. Почти год суда стояли в портах, а значит, не было контрактов и работы. Сейчас Мария снова в пути, но по правилам новой коронавирусной реальности.
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