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«Начальники с зарплатами в 70–100 тысяч живут в другой реальности». 15 жестких ответов на статью о кризисе кадров

А вас устраивает соотношение вашего дохода и рабочих обязанностей?

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В комментариях люди сходятся во мнении, что найти работу с достойными условиями сейчас нелегко

В комментариях люди сходятся во мнении, что найти работу с достойными условиями сейчас нелегко

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Читатели НГС рассказали, почему в Новосибирске невозможно найти работу

На днях новосибирские компании заявили о массовом дефиците сотрудников. Эксперты в статье на НГС объяснили, почему на рынке труда начался кадровый голод и каких работников не хватает в Новосибирске. Текст вызвал большую дискуссию — горожане оставили более 800 комментариев. О чём спорят люди и почему сибиряки годами не могут найти работу — мы прочитали все комментарии и выбрали самые жизненные.

О работе, зарплате и несоответствующих ожиданиях

— Дайте угадаю. Висит вакансия с зарплатой 40 тысяч рублей. Соискатель приходит, ему говорят: оклад — 10, премия —10, если по субботам работать — еще 10, если выполнять обязанности, не связанные с работой, то еще 10. Либо такие вакансии, либо просто фейковые. Сами подумайте: откуда может быть столько вакансий при «экономике трубы»? 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест вроде так и не появилось, но зато появился увеличенный пенсионный возраст, — недоумевает читатель по имени Сергей.

— На собеседовании говорят: «Вы мне оборот 20 000 000 в год, а я вам з/п 35 000 рублей», — иронично замечает комментатор под ником Фанни.

— Я работаю в сфере юридических услуг. Стабильный доход, не работаю на дядю, 30–50 тысяч. Да, копейки. Но ведь многие работодатели, зарабатывая миллионы, предлагают юристам такую же з/п на весь день. И какой мне смысл работать полный день, не получая даже мизерную зарплату в 1000 долларов? Люди, которые родились в конце 80-х и 90-х, не страдают страхом голода и не держатся за места, а ценят свои жизни и время. Вот и получается, что на крупных предприятиях либо старики, либо дурни. Пока кадровую политику не поменяют, всё так и будет. Привыкли людей за бусы покупать, — удивляется ситуации с работой читатель под ником Шмитнес.

— Странные вы люди: зарплата соответствует функционалу. А уровню жизни она соответствует? Вы, руководители, сидите на своих зарплатах в 70–100 тысяч в отдельной реальности. А вы попробуйте на 35 тысяч в месяц прожить, коммуналку заплатить, продукты купить, одежду, обувь (хотя бы детям), лекарства, а про развлечения и отдых вообще молчу. Вот никто и не идет к вам работать. Не хотите больше платить — расширяйте соцпакет (медицинское обслуживание, присмотр за детьми сотрудников, возможность частичной удаленки), пересматривайте условия труда в индивидуальном порядке. Мне работодатели пошли на уступки в рабочем расписании — теперь есть возможность совмещать две работы. Потому что 25 тысяч + 30 тысяч — это уже хоть что-то,— делится своей историей читатель под ником 6783.

— Зарплату нормальную давайте, тогда народ потянется. А то сейчас в лифте видел объявление от одного из заводов: зарплаты от 25 тысяч. Пять — на коммуналку, пять — на обеды, пять — на проезд. И на содержание семьи 10 остается. Огонь! Наверное, народ по головам лезет на такую работу, — негодует читатель под ником Вован щербатый.

— Если посмотреть все эти вакансии на сайтах, то реальные цифры по зарплате — 15–25 тысяч на руки. Сам регулярно просматриваю вакансии технических специалистов. Как правило, требуется шестирукий кентавр, умеющий управлять вентиляцией, отоплением, штукатурить, разгружать, чистить снег, ремонтировать розетку, разносить по этажами воду для кулера, за огромное вознаграждение — аж 23–25 тысяч ежемесячно! Потому и удивляются, что никого найти не могут, — гневно рассказывает читатель под ником Пострадавший от кризиса.

А комментатор под ником Бывший соискатель и вовсе смеется над текущими условиями на рынке труда:

— 1. Без проблем найти работу за 15–20 тысяч. Требуют порядочность и исполнительность.
2. Если хочешь 30 тысяч, то ты должен быть хорошим специалистом.
3. Если хочешь 40 тысяч, то ты виртуозно владеешь SolidWorks, Altium Designer на отлично, умеешь программировать новейшие виды микроконтроллеров, наизусть знаешь ГОСТы, умеешь договориться с любой испытательной лабораторией России, уверенно владеешь техническим и разговорным английским.
4. Если хочешь больше 40 тысяч, то иди-ка ты лесом, слишком много хочешь.

О недостатке адекватных сотрудников

— Могу подтвердить, что мы не можем найти сотрудников уже несколько месяцев. Зарплата, конечно, небольшая, около 35 тысяч. Но она соответствует функционалу. Работа в офисе. Без задержек на работе и, самое главное, с возможностью карьерного роста при желании. Приходит молодежь без опыта, но зато с такими амбициями, мол, подавай им сразу з/п не менее 50 тысяч. И еще и график работы свободный. Я конечно, всё понимаю, амбиции — это хорошо, но они должны быть чем-то подкреплены. Вспоминаю себя, готова была чуть ли не бесплатно работать, лишь бы получить опыт работы и продвинуться дальше. Сейчас молодежь хочет всё и сразу, и при этом сильно не напрягаться, — говорит читатель под ником просто не понимаю.

— Я считаю, что работники сами себя не умеют презентовать либо не желают платить пиарщикам/эйчарщикам, которые более профессионально презентуют вас и подготовят к первому и последующему интервью у хорошего работодателя. Удел «быть найденными на доске объявлений» — это специалисты с высоким уровнем оплаты, это сеньоры, миддл с хорошей базой. Остальные специалисты должны сами проявлять настойчивость в поиске. Когда я искал свою первую работу веб-разработчиком, то нашел на «ХедХантере» и откликнулся, меня взяли. Думаю, не хватает нашим людям упорства и готовность работать за меньшие деньги, но брать несколько работ. Сейчас работаю самозанятым, на несколько компаний, полностью всё устраивает, — делится своим опытом System32.

— Стоит упомянуть и о пожирателях пособий. Если раньше голодающая, разведенная женщина была лакомым и на всё согласным кадром для скупого работодателя, то сейчас ей выгоднее сидеть дома на путинские пособия, чем за кассой супермаркета. Пособие на одного дошкольника — под двадцатку в месяц + оплата ЖКХ полностью на государстве + намутит несколько тысяч на изготовлении ногтей-ресниц или иным способом. В итоге рынок труда теряет некоторый процент женщин трудоспособного возраста, не говоря о профессиональных многодетных матерях, которые и раньше неплохо поднимали на своей детности, — считает комментатор под ником alnsk.su.

О проблеме для молодежи устроиться на работу

— Молодежь работает блогерами и веб-моделями. Свободный график, легкие деньги. Зачем им ваши офисы, станки и стройки? — спрашивает читатель под ником 987.

— Кадровый голод... Всем нужны с опытом работы. А где его взять тем, кто только закончил ВУЗ, ПТУ, «технарь»? Однако толковой молодежи много, но они не согласны впахивать за спасибо, — говорит комментатор под ником Саша.

— Если висит вакансия с указанной зарплатой, то в 99% случаев на собеседовании тебе скажут, что оклад 12 тысяч рублей. Как раз под МРОТ, остальное — так называемая премия, но это в лучшем случае. «Эксперты» в статье лукавят про 20-летних, которые хотят по 50 тысяч рублей. По мнению экспертов, это огромная сумма, но на деле это нищенская зарплата, и молодые люди правильно делают, что не соглашаются за 15 тысяч рублей работать. Так и приучат работодателей платить достойные деньги за труд человека, — защищает зарплатные амбиции молодежи комментатор под гостевым ником.

— В советское время в объявлениях о вакансиях указывали оклады, на деле всегда было больше, потому что добавлялся районный коэффициент 15% (в дальнейшем стал 20–25% в зависимости от подчинения организации), а подоходный налог был прогрессивный, но при небольших зарплатах он составлял 12–13%, да плюс еще ежемесячные, ежеквартальные, годовые премии при хорошей работе. Поэтому при любом раскладе указанная в объявлении сумма оклада была 100% гарантирована тебе на руки. Сейчас же в вакансиях сумму дохода указывают максимально возможную при работе без выходных и сверхурочно. А по факту при работе по Трудовому кодексу, то есть 40 часов в неделю, реальный доход падает чуть ли не на порядок... Кроме того, сейчас очень часто требования работодателя — молодые до 25 лет с высшим образованием и стажем работы не менее 10 лет... Так чего же вы хотите? Порой читаешь эти вакансии и понимаешь, что даже откликаться бессмысленно — тебя всё равно не возьмут, — расписывает варианты читатель под ником котичек.

— Уже надоели обвинять во всех грехах эту демографическую яму. Во-первых, уезжают молодые из Сибири. Во-вторых, имея специальность, выгоднее работать нелегально (даже те же коттеджи строить и отделывать) или не по специальности. Далее есть ряд специальностей, на которых исторически зарплаты самые низкие на рынке. Люди просто не идут учиться на эти профессии. Поэтому у нас одни финансисты, экономисты, юристы, бухгалтеры и управленцы. Наконец, предлагаемые зарплаты не соответствуют здравому смыслу, — подводит итоги автор под ником жесткий.

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