«Начальники с зарплатами в 70–100 тысяч живут в другой реальности». 15 жестких ответов на статью о кризисе кадров

Читатели НГС рассказали, почему в Новосибирске невозможно найти работу
На днях новосибирские компании заявили о массовом дефиците сотрудников. Эксперты в статье на НГС объяснили, почему на рынке труда начался кадровый голод и каких работников не хватает в Новосибирске. Текст вызвал большую дискуссию — горожане оставили более 800 комментариев. О чём спорят люди и почему сибиряки годами не могут найти работу — мы прочитали все комментарии и выбрали самые жизненные.
О работе, зарплате и несоответствующих ожиданиях
— Дайте угадаю. Висит вакансия с зарплатой
— На собеседовании говорят: «Вы мне оборот
— Я работаю в сфере юридических услуг. Стабильный доход, не работаю на дядю,
— Странные вы люди: зарплата соответствует функционалу. А уровню жизни она соответствует? Вы, руководители, сидите на своих зарплатах
— Зарплату нормальную давайте, тогда народ потянется. А то сейчас в лифте видел объявление от одного из заводов: зарплаты
— Если посмотреть все эти вакансии на сайтах, то реальные цифры по зарплате —
А комментатор под ником Бывший соискатель и вовсе смеется над текущими условиями на рынке труда:
— 1. Без проблем найти работу
2. Если хочешь 30 тысяч, то ты должен быть хорошим специалистом.
3. Если хочешь 40 тысяч, то ты виртуозно владеешь SolidWorks, Altium Designer на отлично, умеешь программировать новейшие виды микроконтроллеров, наизусть знаешь ГОСТы, умеешь договориться с любой испытательной лабораторией России, уверенно владеешь техническим и разговорным английским.
4. Если хочешь больше 40 тысяч, то иди-ка ты лесом, слишком много хочешь.
О недостатке адекватных сотрудников
— Могу подтвердить, что мы не можем найти сотрудников уже несколько месяцев. Зарплата, конечно, небольшая, около
— Я считаю, что работники сами себя не умеют презентовать либо не желают платить пиарщикам/эйчарщикам, которые более профессионально презентуют вас и подготовят к первому и последующему интервью у хорошего работодателя. Удел «быть найденными на доске объявлений» — это специалисты с высоким уровнем оплаты, это сеньоры, миддл с хорошей базой. Остальные специалисты должны сами проявлять настойчивость в поиске. Когда я искал свою первую работу веб-разработчиком, то нашел на «ХедХантере» и откликнулся, меня взяли. Думаю, не хватает нашим людям упорства и готовность работать за меньшие деньги, но брать несколько работ. Сейчас работаю самозанятым, на несколько компаний, полностью всё устраивает, — делится своим опытом System32.
— Стоит упомянуть и о пожирателях пособий. Если раньше голодающая, разведенная женщина была лакомым и на всё согласным кадром для скупого работодателя, то сейчас ей выгоднее сидеть дома на путинские пособия, чем за кассой супермаркета. Пособие на одного дошкольника — под двадцатку в месяц + оплата ЖКХ полностью на государстве + намутит несколько тысяч на изготовлении ногтей-ресниц или иным способом. В итоге рынок труда теряет некоторый процент женщин трудоспособного возраста, не говоря о профессиональных многодетных матерях, которые и раньше неплохо поднимали на своей детности, — считает комментатор под ником alnsk.su.
О проблеме для молодежи устроиться на работу
— Молодежь работает блогерами и веб-моделями. Свободный график, легкие деньги. Зачем им ваши офисы, станки и стройки? — спрашивает читатель под ником 987.
— Кадровый голод... Всем нужны с опытом работы. А где его взять тем, кто только закончил ВУЗ, ПТУ, «технарь»? Однако толковой молодежи много, но они не согласны впахивать за спасибо, — говорит комментатор под ником Саша.
— Если висит вакансия с указанной зарплатой, то в 99% случаев на собеседовании тебе скажут, что оклад
— В советское время в объявлениях о вакансиях указывали оклады, на деле всегда было больше, потому что добавлялся районный коэффициент 15% (в дальнейшем стал
— Уже надоели обвинять во всех грехах эту демографическую яму. Во-первых, уезжают молодые из Сибири. Во-вторых, имея специальность, выгоднее работать нелегально (даже те же коттеджи строить и отделывать) или не по специальности. Далее есть ряд специальностей, на которых исторически зарплаты самые низкие на рынке. Люди просто не идут учиться на эти профессии. Поэтому у нас одни финансисты, экономисты, юристы, бухгалтеры и управленцы. Наконец, предлагаемые зарплаты не соответствуют здравому смыслу, — подводит итоги автор под ником жесткий.
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