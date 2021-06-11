«Начальники с зарплатами в 70–100 тысяч живут в другой реальности». 15 жестких ответов на статью о кризисе кадров

— На собеседовании говорят: «Вы мне оборот 20 000 000 в год , а я вам з/п 35 000 рублей», — иронично замечает комментатор под ником Фанни.



— Я работаю в сфере юридических услуг. Стабильный доход, не работаю на дядю, 30–50 тысяч . Да, копейки. Но ведь многие работодатели, зарабатывая миллионы, предлагают юристам такую же з/п на весь день. И какой мне смысл работать полный день, не получая даже мизерную зарплату в 1000 долларов ? Люди, которые родились в конце 80-х и 90-х , не страдают страхом голода и не держатся за места, а ценят свои жизни и время. Вот и получается, что на крупных предприятиях либо старики, либо дурни. Пока кадровую политику не поменяют, всё так и будет. Привыкли людей за бусы покупать, — удивляется ситуации с работой читатель под ником Шмитнес.

