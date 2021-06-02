Кто в Новосибирской области получает больше всего денег: зарплаты региона в одной картинке

Средня зарплата в Новосибирской области составила 41599 рублей
Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате жителей региона за февраль-март 2021 года. Выяснилось, что самые высокие заработки — у работников сферы финансов и страхования, в среднем 76 259 рублей. Эксперты рынка труда рассказали НГС, кто еще может претендовать на зарплату выше средней и как поднялись зарплаты в некоторых сферах.
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе за февраль и март составила 44 117 рублей.
В Новосибирской области этот показатель ниже — 41599 рублей. Больше всего зарабатывают жители Красноярского края — в среднем 54 216 рублей, а самая низкая зарплата в Алтайском крае — 29 562 рублей.
В Новосибирской области, помимо финансистов, высокие зарплаты получают сотрудники IT-сферы — в среднем 74 085 рублей. У научных работников, тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, медработников, сотрудников госуправления, энергетиков и работников культуры. Зарплату ниже средней получают сотрудники сферы образования, строительства, сельского хозяйства. Самый низкий доход у работников гостиниц и общепита — в среднем 22 898 рублей.
Как сообщила НГС Екатерина Салостий, региональный представитель «Авито.Работы» в Сибирском Федеральном округе, за год средняя зарплата в Новосибирске выросла на 7% и составила примерно 32 000 рублей. Оклады увеличились у ряда профессий в сфере искусства, маркетинга и PR.
— Впрочем, в маркетинге столь высокий рост объясняется, в том числе, некоторым падением доходов на фоне пандемии — в 2020 году средняя зарплата в этой отрасли снижалась на 25%. Но даже в сравнении с 2019 годом средний доход маркетолога в Новосибирске вырос на 50%. Сегодня многие организации переходят в онлайн и нуждаются в активном развитии новых форматов продвижения, а значит, в специалистах, готовых его обеспечить, — объяснила Екатерина Салостий.
По данным «Авито.Работы» доходы финансистов выросли на 30%, у юристов — на 25%, административного персонала на 20%. На производстве зарплаты увеличились на 17%, а в строительной сфере — на 12,5%.
— Самая высокая медианная заработная плата по данным «Авито.Работы» в настоящий момент фиксируется в сферах транспорта и логистики (55 000 рублей), автомобильном бизнесе (50 000 рублей), строительстве (45 000 рублей), — объяснила представитель «Авито».
Екатерина Салостий добавила, что во время пандемии пострадала строительная отрасль. Это связано с оттоком мигрантов, ростом продаж в связи с вводом льготной ставки по ипотеке и ужесточением сроков сдачи жилья. Поэтому на данный момент работодатели готовы платить работникам больше, чем до пандемии.
По данным другого сервиса для поиска работы «Зарплата.ру», с начала года зарплаты на 30% повысились в сфере государственной службы и IT, персонал для дома стал получать на 23% больше, а сотрудники общепита — на 15%.
— В топе зарплат (в мае) — java-разработчик (200 000 рублей) и главный врач (офтальмология) — 175 000 рублей, кандидаты желающие работать удаленно или с переездом могут рассчитывать на зарплаты в сфере IT до 7000 евро. Снижение зафиксировано в сфере транспорта (9%), туризма (8%) (хотя по отдельным позициям в туризме, наоборот, большой дефицит сотрудников и рост зарплат), — такие цифры приводит «Зарплата.ру».
Меньше всего в регионе получают дворники, озеленители и уборщики. Их доход находится на 16 000 рублей при полной ставке. Так как иногда на этих должностях люди могут работать на половину или четверть ставки, доход может составлять 4000–5000 рублей.
Ранее НГС рассказывал, где летом могут подрабатывать подростки. НГС также поговорил с теми школьниками, которые работают не первое лето. Они рассказали, почему жертвуют своими каникулами. Также мы выяснили, как в этом году может измениться рынок труда. Эксперт объяснила, как нужно искать стабильную работу, а кому стоит ждать повышения зарплат.