Кто в Новосибирской области получает больше всего денег: зарплаты региона в одной картинке

В Новосибирской области, помимо финансистов, высокие зарплаты получают сотрудники IT-сферы — в среднем 74 085 рублей. У научных работников, тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, медработников, сотрудников госуправления, энергетиков и работников культуры. Зарплату ниже средней получают сотрудники сферы образования, строительства, сельского хозяйства. Самый низкий доход у работников гостиниц и общепита — в среднем 22 898 рублей.

Как сообщила НГС Екатерина Салостий, региональный представитель «Авито.Работы» в Сибирском Федеральном округе, за год средняя зарплата в Новосибирске выросла на 7% и составила примерно 32 000 рублей. Оклады увеличились у ряда профессий в сфере искусства, маркетинга и PR.

— Впрочем, в маркетинге столь высокий рост объясняется, в том числе, некоторым падением доходов на фоне пандемии — в 2020 году средняя зарплата в этой отрасли снижалась на 25%. Но даже в сравнении с 2019 годом средний доход маркетолога в Новосибирске вырос на 50%. Сегодня многие организации переходят в онлайн и нуждаются в активном развитии новых форматов продвижения, а значит, в специалистах, готовых его обеспечить, — объяснила Екатерина Салостий.