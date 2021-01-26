Переметнулись на госслужбу: как пандемия изменила рынок труда и что будет с работой в 2021 году

Трудный год, но бывало и хуже



Если сравнивать кризис 2020-го с кризисными периодами 2008–2009 и 2014–2015 годов, то, несмотря на все сложности, в этот раз рынок труда оказался живучим. Во всяком случае, кризис оставлял шансы тем, кто не замер в ожидании лучших времен, а сумел вовремя сориентироваться и влиться в новую реальность.

По данным HeadHunter, в 2020 году на рынке труда было два спада — весной и осенью. Эти сроки в аккурат совпадают с первой и второй волнами распространения коронавируса. Рынок труда достаточно быстро восстанавливался. Кстати, в Новосибирской области, в отличие от остальной страны, во вторую волну вообще не было резкого спада вакансий, что говорит об относительно благополучной экономической ситуации в регионе, рассказывает директор сибирского филиала HeadHunter Екатерина Дегтярева.

— Не было сокращения спроса — люди так же тратили деньги, только дистанционно. Если люди тратили, значит, они получали зарплату, — объяснила специалист. — Не было массовых сокращений в большом количестве отраслей. Безусловно, были и пострадавшие отрасли, но были и те, кто рос в период кризиса. А во вторую волну был лишь небольшой спад, а это говорит о том, что компании более-менее адаптировались к новым условиям.