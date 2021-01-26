Переметнулись на госслужбу: как пандемия изменила рынок труда и что будет с работой в 2021 году

В Новосибирске выросли безработица и спрос на медиков
Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь в разных сферах, и рынок труда не исключение. Карантин, бесконечные ограничения, отсутствие денег у компаний, как результат — потеря работы или сокращение зарплат. С одной стороны, такая встряска добавила всем проблем. С другой — заставила осваивать технологии и получать новые профессии. Любой кризис расставляет свои приоритеты на рынке труда — в этот раз резко вырос спрос на медиков, а выживать пришлось работникам ресторанов и сферы развлечений. HR-эксперты говорят о том, что удаленка теперь никуда не денется, зарплаты пока останутся прежними, а в соискателях особенно ценятся коммуникативные навыки. О том, как менялся рынок труда в год пандемии и каким он будет в 2021 году, рассказала директор Нh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
Трудный год, но бывало и хуже
Если сравнивать кризис 2020-го с кризисными периодами 2008–2009 и 2014–2015 годов, то, несмотря на все сложности, в этот раз рынок труда оказался живучим. Во всяком случае, кризис оставлял шансы тем, кто не замер в ожидании лучших времен, а сумел вовремя сориентироваться и влиться в новую реальность.
По данным HeadHunter, в 2020 году на рынке труда было два спада — весной и осенью. Эти сроки в аккурат совпадают с первой и второй волнами распространения коронавируса. Рынок труда достаточно быстро восстанавливался. Кстати, в Новосибирской области, в отличие от остальной страны, во вторую волну вообще не было резкого спада вакансий, что говорит об относительно благополучной экономической ситуации в регионе, рассказывает директор сибирского филиала HeadHunter Екатерина Дегтярева.
— Не было сокращения спроса — люди так же тратили деньги, только дистанционно. Если люди тратили, значит, они получали зарплату, — объяснила специалист. — Не было массовых сокращений в большом количестве отраслей. Безусловно, были и пострадавшие отрасли, но были и те, кто рос в период кризиса. А во вторую волну был лишь небольшой спад, а это говорит о том, что компании более-менее адаптировались к новым условиям.
Что касается статистики безработицы, то здесь нужно учесть тот факт, что некоторые шли за статусом безработного, в том числе из-за материальной поддержки со стороны государства.
Есть еще один важный момент, который отличает 2020 год от других кризисов. В этот раз не было массового выхода на рынок труда, как в 2008-м. Одна из возможных причин — страх. Люди просто не хотели выезжать на собеседования, не хотели выходить из дома.
В декабре прошлого года начальник управления занятости Минтруда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова назвала ситуацию на рынке труда «напряженной». Коэффициент этой самой напряженности, по ее словам, был 2 (то есть 2 занятых гражданина на 1 заявленную в службу занятости вакансию).
Врачи и программисты
Сегодня одна из самых дефицитных сфер — медицина, говорит Екатерина Дегтярева. Причем, если взять данные по РФ, то такого роста даже не показывает сфера IT. Самая топовая вакансия за последние три года — менеджер по продажам. И она по-прежнему не сдает позиций.
— Потребность в менеджерах, потребность в людях, которые будут продавать услуги, всё так же сильна, и они по-прежнему в топе. На втором месте — инженеры, на третьем по России — это водители, в том числе таксисты. На четвертом месте — врачи, что логично ввиду медицинской особенности кризиса, — говорит Екатерина Дегтярева. В Новосибирской области также в топе продажи, на втором месте — IT, на третьем месте — медицина и фармацевтика. Дальше идут сферы производства и строительства.
Куда податься
Весной, когда всё закрылось и люди не понимали, что происходит и что будет дальше, многие стали искать работу в госсфере (помните все эти мемы: «выживут только бюджетники», «а ты точно бюджетник?» и так далее).
— Усиление государственной сферы и выход в интернет — это, безусловно, большие тренды 2020 года. Потому что те отрасли, которые выбирали людей не дистанционно, вынуждены были научиться работать через интернет, — отметила директор HeadHunter Сибирь.
По ее словам, желание работать в государственных организациях — это типичная российская реакция на кризис. Считается, что государственные организации более стабильные. Чем менее стабильная экономика, тем больше людей хотят пойти работать в госслужбу.
По данным HeadHunter, по-прежнему востребован рабочий персонал. В Новосибирской области стало больше вакансий на вахтовые работы в сфере добычи сырья.
Новый год — новая работа
— На 20 января мы уже видим 49 миллионов резюме на HeadHunter, при этом в ноябре было 47 миллионов. То есть в январе пошел приток соискателей на сайт, это говорит о готовности менять работу после Нового года, — говорит Екатерина Дегтярева.
Причем 75% соискателей имеют работу на момент поиска, а это говорит о том, что люди планируют что-то менять, смотрят на перспективу.
В СФО выросло количество соискателей-студентов, а в сфере медицины в Новосибирской области больше резюме, чем по Российской Федерации. И это, по словам Екатерины Дегтяревой, не значит, что медики резко вышли на рынок. Просто это отрасль, в которой редко искали работу через интернет.
На сегодня в Новосибирской области в этой сфере меньше одного резюме на вакансию. В сфере IT также сохраняется высокая конкуренция среди работодателей, плюс на рынок выходят федеральные игроки, которые набирают персонал удаленно. К тому же выравнивается уровень зарплат (новосибирских и московских).
Самая высокая конкуренция — начало карьеры (студенты), высший менеджмент, искусство, развлечения, масс-медиа.
Кстати, по данным сервиса SuperJob, 64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. По данным опроса сервиса, проведенного в августе 2020 года, выпускники российских вузов 2017–2019 годов оценивают сложность поиска работы в среднем на 7,1 балла из 10. Причем молодые специалисты (выпустившиеся в прошлом году) испытывают больше трудностей, чем те, кто окончил вуз 4 года назад.
Кто самый лучший
По опросам работодателей, сегодня больше всего в соискателях ценятся так называемые софтскилс — коммуникативные навыки. Это умение взаимодействовать с людьми, умение вести переговоры, клиентоориентированность. Ценятся скорость реакции, сообразительность, гибкость.
— Всё это вместе — работа с изменениями. По сути, это то, что конвертируется в результат, — объясняет Екатерина Дегтярева. — Для клиентов уже наличие таких качеств, как пунктуальность, исполнительность, в прошлом. Мы говорим о том, что есть запрос работодателей на другие качества, на другие компетенции.
Удаленка
По данным HeadHunter Сибирь, на сегодня в Новосибирской области около 1500 вакансий на работу в удаленном режиме. Это 5% от всех вакансий, размещенных в этот период, — говорит Екатерина Дегтярева. — Естественно, это IT, это продажи, наука и образование.
Она подчеркивает, что сейчас даже в некоторых вакансиях с удаленкой не пишут «удаленный формат работы», потому что это сегодня воспринимается как норма.
Один из трендов сегодняшнего дня — конкуренция за время, когда работодатель привлекает сотрудника не на полное время (не может платить, не может держать его в штате), а подключает на какой-то проект. Тот самый фриланс.
Будет ли рост зарплаты в 2021 году
Зарплаты вырастут лишь в сферах, где есть дефицит кадров.
— В крупных компаниях фиксированный доход останется без изменений. В среднем бизнесе — от 100 до 500 человек — самый высокий прогноз по росту фиксированной части дохода, — говорит Екатерина Дегтярева.
Самые высокие зарплаты сейчас — IT, медики, рабочий персонал, специалисты в строительной сфере.
Тренды
Сейчас на рынке труда довольно высокая конкуренция, подчеркивает Екатерина Дегтярева. Это обусловлено не только кризисом, но и спадом демографии. Ситуацию на рынке труда до какой-то степени сглаживают меры поддержки пострадавших отраслей. Бизнес активно включается в социальную сферу (работает на внутренний и внешний бренды компаний).
Среди главных трендов на рынке труда в этом году — перепрофилирование бизнеса, так называемая способность быстро переобуться в воздухе. То есть быстро менять работу, быть готовым сменить профессию. Если говорить про бизнес — не только самим перепрофилироваться, но и переобучить персонал.
Также происходит всё большая интернетизация — всё и все уходят в онлайн. Новая реальность делает вызов тем, кто привык жить в офлайн.
Рынок труда входит в новую реальность, в которой нужно перенастраивать процессы работы: уделять внимание юридическим аспектам удаленной работы, в том числе кадровой документации. Придумывать новые способы контроля, синхронизации работы, мотивации сотрудников, брать на себя обустройство рабочего места.
— Когда ты понимаешь, что у сотрудника, помимо этой всей истории, которая происходит у тебя сейчас в бизнесе, двое детей, занимающихся на удаленке за этим же столом, это, мягко говоря, не располагает к мотивации. И здесь нужно создавать эти комфортные условия, — объясняет Екатерина Дегтярева.
К концу года люди только наладили комфортные рабочие места. И сейчас есть поле для дискуссий — чья это зона ответственности. И будет тренд, когда компания должна обеспечить тебе рабочее место.
Один из мировых трендов на рынке труда, говорит Екатерина Дегтярева, — гибридные кадры. То есть растет спрос на специалистов, у которых есть и технические навыки, и софтскилс. Такие кадры сейчас в почете. Например, в области анализа данных есть много HR-вакансий — сфера, которая раньше работала только с трудовыми книжками. Сейчас в этой сфере серьезная автоматизация. Когда рекрутер с навыками программиста на Python, чтобы работать с данными.
Таких специальностей много в маркетинге, финансах, продажах, так как важно уметь превращать данные в информацию и уметь это использовать.
Что еще почитать про работу
Кому и за что в Новосибирске предлагают сотни тысяч рублей в месяц — обзор вакансий с самыми высокими зарплатами.
Город безработных: как увольняют людей и какие вакансии есть на рынке.
Сколько предлагают врачам за работу в ковид-госпиталях Новосибирска (сравниваем с обычными больницами).