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Кому в Новосибирске платят по 100–200 тысяч рублей в месяц: обзор вакансий с самыми высокими зарплатами

Что нужно делать за такие деньги? И легко ли устроиться на такую работу?

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В 2020 году жители Новосибирска <a href="https://ngs.ru/text/job/2020/12/21/69644151/" target="_blank" class="_">искали работу активнее всего</a> (такие данные приводят компании «СберИндекс» и Работа.ру)&nbsp;

В 2020 году жители Новосибирска искали работу активнее всего (такие данные приводят компании «СберИндекс» и Работа.ру) 

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Осенью Новосибирскстат озвучил уровень средней заработной платы в регионе: чуть больше 39 тысяч. По сравнению с 2019 годом, средний заработок вырос всего примерно на тысячу. Но пережившие 2020 год вряд ли это заметят — цены выросли, при этом после пандемии, лишившей многих людей работы, даже прошлогодний заработок будет желанным. Тем не менее на рынке есть вакансии с высоким заработком — в этом обзоре мы расскажем, кому и за что в Новосибирске предлагают сотни тысяч рублей в месяц.

В конце года сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob определил топ самых привлекательных предложений от работодателей в Новосибирске, по данным на конец декабря. Самую высокую зарплату в декабре предложили руководителю региональных продаж Тинькофф Бизнес (193 тысячи рублей). Кандидат должен заниматься прямыми продажами, управлять группой региональных руководителей, формировать команду, ставить цели, выполнять план. От соискателя требуется опыт работы в банковской/страховой сфере не меньше 3 лет, опыт продаж, навыки ведения переговоров. Компания предлагает стандартную пятидневку, ДМС, корпоративные скидки.

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Работа до 100 тысяч

Остальные четыре строчки в декабрьском рейтинге Superjob — работы с заработком меньше 100 тысяч.

Например, от 80 тысяч рублей готовы платить старшему разработчику Unreal (компьютерная игра). На третьем месте торговый представитель Procter&Gamble (оклад — 75 тысяч рублей). Здесь нужен опыт активных продаж, умение вести переговоры, развивать клиентскую базу, выполнять план и контролировать дебеторскую задолженность.

Заработок от 55 000 обещают менеджеру по продажам/КАМ (комплекс антикризисных мер). Здесь большой круг обязанностей: от работы с клиентской базой до заключения переговоров и формирования планов продаж. На последней строчке инженер-строитель (водопровод, канализация, теплоснабжение) с зарплатой 53 тысячи.

В списке вакансий онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter нашлась вакансия для регионального менеджера продаж в производственную компанию (поставщик комплексных линий розлива). Работа — продавать оборудование по всей стране. Зарплата от 80 до 300 тысяч рублей.

Те же цифры заработной платы — в описании вакансии зоотехника-технолога по кормлению сельскохозяйственных животных/ветеринар. Такого специалиста ищет поставщик ветеринарных препаратов, кормовых добавок, кормов. В обязанности специалиста входят личные визиты на сельхозпредприятия, продажи, составление рецептур комбикормов, участие в выставках, обучение менеджеров, работа с поставщиками. Соискателю нужно иметь профильное высшее образование, опыт работы, хорошо поставленную грамотную речь.

От 60 до 300 тысяч предлагают менеджеру по закупкам зерна и масличных культур. Кроме высшего образования нужен опыт работы в этой же сфере не меньше года, а также умение вести переговоры и знать .

Несмотря на то что в вышеперечисленных вакансиях максимальная заработная плата — 300 тысяч, можно заработать и меньше сотни.

Зарабатывать больше 100 тысяч рублей

По данным HeadHunter, 140–250 тысяч в Новосибирске предлагают директору ресторана в центре города. В описании вакансии сказано, что директора ищет ресторан итальянской кухни Federico Fellini. У кандидата должен быть опыт работы в ресторанном бизнесе не меньше 1 года. Работодатель оплачивает транспорт, питание, мобильную связь.

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160 тысяч обещают слесарю по ремонту двигателей внутреннего сгорания. На работу приглашаются люди, готовые работать вахтовым методом. Работа в 160 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Работодатель оплачивает перелет туда и обратно. График работы: 2 месяца — работа, 2 месяца — отдых.

150 тысяч рублей готовы платить главному врачу в Центре медицинских комиссий. Опыт работы у кандидата должен быть 1–3 года. Перечень обязанностей стандартный (организация работы, контроль, трудовая дисциплина). А также желание зарабатывать в коммерции и наличие действующего сертификата «Организация здравоохранения» (обязательное требование для управленцев в сфере здравоохранения). Столько же предлагают стоматологам-ортопедам за работу в частной новосибирской клинике.

От 90 до 200 тысяч (будем оптимистами, отнесем вакансию в эту категорию) — водитель большегрузов с личным транспортом от 1,5 до 3 тонн. Нужно развозить пиво в кегах по магазинам города и области.

От 180 до 500 тысяч предлагают зарплату директору производственного предприятия. 180 — это фиксированная зарплата, остальное — по результатам работы. У кандидата должно быть высшее экономическое или инженерно-техническое образование в области машиностроения в горнодобывающей сфере, опыт управления производством, знание современных систем планирования ресурсов предприятия. А также стрессоустойчивость, уверенность, коммуникабельность и умение убеждать.

От 300 тысяч и выше (работа за границей, но можно и дома)

По традиции самый большой выбор вакансий с высокими зарплатами — у программистов и аналитиков. Причем можно работать в Новосибирске или переехать за границу.

По данным HeadHunter, кадровое агентство Алексея Сухорукова предлагает несколько вакансий работы за рубежом.

Например, Data-аналитик в крупную финансово-техническую компанию, которая работает на международном валютном рынке. Зарплата от 3500 до 4800 евро (примерно от 300 до 430 тысяч рублей). У соискателя должно быть не меньше 3 лет опыта работы аналитиком, нужно знать языки программирования R и/или Python. Работать с математической статистикой, прогностическим моделированием. В перечне обязательных требований — профильное высшее образование с обязательным знанием теории математического моделирования, английский язык не ниже В2 (Upper-Intermediate). Кроме заплаты работодатель предлагает медицинскую страховку, в том числе для всей семьи, компенсацию расходов на спорт. Работать можно удаленно, но если переехать на Кипр, то зарплату обещают еще выше. Сотруднику и членам его семьи сделают визы. Также работодатель предоставляет расширенную страховку, компенсацию расходов на проезд и языковые курсы.

Примерно на ту же зарплату может рассчитывать Java-разработчик в Чехии. Сначала можно работать удаленно, потом переехать — офис находится в Праге. Кандидат должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, уметь работать со сложными приложениями и алгоритмами, иметь хороший письменный и разговорный английский. Кроме зарплаты работодатель обещает релокационный пакет (оплату билетов, компенсацию расходов на переезд) в размере 4000 евро; компенсацию мобильной связи (40 евро), расходов на спорт. И даже бесплатные билеты в Пражский зоопарк и Ботанический сад.

Но не только единым программистом. Новосибирцев приглашают на Кипр работать менеджером по корпоративной культуре (400 тысяч рублей). В задачи входит развивать и совершенствовать корпоративную культуру в компании, сохранять и улучшать рабочую атмосферу, придумывать бонусные пакеты для сотрудников. Работодатель предлагает штаб-квартиру компании в Лимассоле. Кроме того, есть возможность работать удаленно, а переехать, когда будет возможность.

Среди вакансий бывают и немного странные предложения. Например, нужен некий специалист по проведению переговоров (зарплата от 250 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц). Какого-то определенного опыта работы здесь не требуется. При этом частичная занятость и гибкий график. Кроме того, предлагают возможность для временного оформления в любой форме — договор услуг, подряда, договор гражданско-правового порядка.

В перечне качеств, которыми должен обладать успешный соискатель, — ничего особенного: очень любить русский язык, грамотно писать и разговаривать, уметь произвести впечатление. Открыв сайт компании, вы заметите, что это точно связано с переговорами — фотография рукопожатий. Компания МС-ВИАН «работает в области поставок оборудования и непродовольственных товаров для государственных учреждений» — видимо, что-то связано с госзакупками. В первом обещают рассказать о компании, второе — якобы поможет определиться с выбором. Кстати, под роликами достаточно много комментариев, которые, наверное, стоит прочитать, прежде чем принять решение откликнуться на такую вакансию.

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