Кому в Новосибирске платят по 100–200 тысяч рублей в месяц: обзор вакансий с самыми высокими зарплатами

Осенью Новосибирскстат озвучил уровень средней заработной платы в регионе: чуть больше 39 тысяч . По сравнению с 2019 годом, средний заработок вырос всего примерно на тысячу. Но пережившие 2020 год вряд ли это заметят — цены выросли, при этом после пандемии, лишившей многих людей работы, даже прошлогодний заработок будет желанным. Тем не менее на рынке есть вакансии с высоким заработком — в этом обзоре мы расскажем, кому и за что в Новосибирске предлагают сотни тысяч рублей в месяц.



В конце года сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob определил топ самых привлекательных предложений от работодателей в Новосибирске, по данным на конец декабря. Самую высокую зарплату в декабре предложили руководителю региональных продаж Тинькофф Бизнес (193 тысячи рублей). Кандидат должен заниматься прямыми продажами, управлять группой региональных руководителей, формировать команду, ставить цели, выполнять план. От соискателя требуется опыт работы в банковской/страховой сфере не меньше 3 лет , опыт продаж, навыки ведения переговоров. Компания предлагает стандартную пятидневку, ДМС, корпоративные скидки.