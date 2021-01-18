Кому в Новосибирске платят по 100–200 тысяч рублей в месяц: обзор вакансий с самыми высокими зарплатами

Осенью Новосибирскстат озвучил уровень средней заработной платы в регионе: чуть больше
В конце года сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob определил топ самых привлекательных предложений от работодателей в Новосибирске, по данным на конец декабря. Самую высокую зарплату в декабре предложили руководителю региональных продаж Тинькофф Бизнес (193 тысячи рублей). Кандидат должен заниматься прямыми продажами, управлять группой региональных руководителей, формировать команду, ставить цели, выполнять план. От соискателя требуется опыт работы в банковской/страховой сфере не меньше
Работа до 100 тысяч
Остальные четыре строчки в декабрьском рейтинге Superjob — работы с заработком меньше
Например, от
Заработок от
В списке вакансий онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter нашлась вакансия для регионального менеджера продаж в производственную компанию (поставщик комплексных линий розлива). Работа — продавать оборудование по всей стране. Зарплата
Те же цифры заработной платы — в описании вакансии зоотехника-технолога по кормлению сельскохозяйственных животных/ветеринар. Такого специалиста ищет поставщик ветеринарных препаратов, кормовых добавок, кормов. В обязанности специалиста входят личные визиты на сельхозпредприятия, продажи, составление рецептур комбикормов, участие в выставках, обучение менеджеров, работа с поставщиками. Соискателю нужно иметь профильное высшее образование, опыт работы, хорошо поставленную грамотную речь.
От 60 до 300 тысяч предлагают менеджеру по закупкам зерна и масличных культур. Кроме высшего образования нужен опыт работы в этой же сфере не меньше года, а также умение вести переговоры и знать
Несмотря на то что в вышеперечисленных вакансиях максимальная заработная плата —
Зарабатывать больше 100 тысяч рублей
По данным HeadHunter,
160 тысяч обещают слесарю по ремонту двигателей внутреннего сгорания. На работу приглашаются люди, готовые работать вахтовым методом. Работа в 160 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Работодатель оплачивает перелет туда и обратно. График работы:
150 тысяч рублей готовы платить главному врачу в Центре медицинских комиссий. Опыт работы у кандидата должен быть
От 90 до 200 тысяч (будем оптимистами, отнесем вакансию в эту категорию) — водитель большегрузов с личным транспортом от 1,5 до
От 180 до 500 тысяч предлагают зарплату директору производственного предприятия. 180 — это фиксированная зарплата, остальное — по результатам работы. У кандидата должно быть высшее экономическое или инженерно-техническое образование в области машиностроения в горнодобывающей сфере, опыт управления производством, знание современных систем планирования ресурсов предприятия. А также стрессоустойчивость, уверенность, коммуникабельность и умение убеждать.
От 300 тысяч и выше (работа за границей, но можно и дома)
По традиции самый большой выбор вакансий с высокими зарплатами — у программистов и аналитиков. Причем можно работать в Новосибирске или переехать за границу.
По данным HeadHunter, кадровое агентство Алексея Сухорукова предлагает несколько вакансий работы за рубежом.
Например, Data-аналитик в крупную финансово-техническую компанию, которая работает на международном валютном рынке. Зарплата от 3500 до 4800 евро (примерно от 300 до
Примерно на ту же зарплату может рассчитывать Java-разработчик в Чехии. Сначала можно работать удаленно, потом переехать — офис находится в Праге. Кандидат должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, уметь работать со сложными приложениями и алгоритмами, иметь хороший письменный и разговорный английский. Кроме зарплаты работодатель обещает релокационный пакет (оплату билетов, компенсацию расходов на переезд) в размере 4000 евро; компенсацию мобильной связи (
Но не только единым программистом. Новосибирцев приглашают на Кипр работать менеджером по корпоративной культуре (
Среди вакансий бывают и немного странные предложения. Например, нужен некий специалист по проведению переговоров (зарплата от
В перечне качеств, которыми должен обладать успешный соискатель, — ничего особенного: очень любить русский язык, грамотно писать и разговаривать, уметь произвести впечатление. Открыв сайт компании, вы заметите, что это точно связано с переговорами — фотография рукопожатий. Компания МС-ВИАН «работает в области поставок оборудования и непродовольственных товаров для государственных учреждений» — видимо, что-то связано с госзакупками. В первом обещают рассказать о компании, второе — якобы поможет определиться с выбором. Кстати, под роликами достаточно много комментариев, которые, наверное, стоит прочитать, прежде чем принять решение откликнуться на такую вакансию.
Что еще почитать про работу
Город безработных: как увольняют людей и какие вакансии есть на рынке.
Сколько предлагают врачам за работу в ковид-госпиталях Новосибирска (сравниваем с обычными больницами).
Работодатели признались, что считают женщин-сотрудников надежнее мужчин.